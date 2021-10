In Sachen Liebe: Neid in der Freundschaft – wie gehe ich damit um?

Was gibt es Schöneres und Wichtigeres im Leben als die Liebe? Wie wir sie finden, pflegen und sie uns erhalten; was geschieht, wenn sie vergeht oder wir sie verlieren – darum geht es in unserer PLUS-Kolumne „In Sachen Liebe“.

Im wöchentlichen Wechsel beantworten die Psychotherapeutinnen Désirée Beumers, Carolina Gerstenberg und Daniel Wagner sowie die Diplom-Psychologinnen Elisabeth Raffauf und Katharina Grünewald Ihre Fragen rund ums Liebesleben, Sex und Kindererziehung.

Diesmal erklärt Désirée Beumers, wie man mit Neid in der Freundschaft umgeht. Denn das Thema kann auch die besten Beziehungen belasten.

Meine beste Freundin hat eine Corona-bedingte berufliche Flaute, ich nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, dass das Neid aufkommen lässt. Wie gehe ich damit um?

Neid ist ein ganz natürliches Gefühl, so wie es Trauer, Freude oder Wut sind. Doch genau wie die Wut ist Neid ein Gefühl, das sich zum einen schwer aushalten lässt, zum anderen aber auch von der Gesellschaft ungern ausgehalten wird, da es uns auf eine vermeintliche Ungerechtigkeit, zumindest aber ein Ungleichgewicht hinweist. Es streut sozusagen Sand ins Getriebe der sonst gerne so konfliktgehemmten Beziehungen unter Freunden oder in der Familie.

Désirée Beumers ist Psychotherapeutin. Fritz Baum Foto:

Die Corona-Pandemie hat für viel Bewegung in Karrieren gesorgt, allerdings in alle Richtungen. Nicht wenige Menschen arbeiten in Berufen, die seit Beginn der Pandemie so gefragt sind wie noch nie. Ich denke da an den Online-Handel, Beschäftigte der Digitalisierungsbranche usw. Natürlich gibt es aber ebenso viele Menschen, die wirtschaftlich unter der Krise schwer gelitten haben und zum Teil immer noch leiden. Dadurch, dass diese Veränderung so plötzlich und schnell vonstatten ging und uns alle so unvorbereitet traf, ist eine Anpassung an die neue wirtschaftliche Situation für viele Menschen besonders schwierig und auch noch nicht abgeschlossen. Eine berufliche Flaute zu haben, bedeutet nämlich nicht nur, weniger Geld auf dem Konto zu haben. Mitunter leidet auch der Selbstwert enorm, besonders wenn dieser in großen Teilen von der beruflichen Identität abhängig ist. Auf einmal nicht mehr gebraucht und für seine Leistung wertgeschätzt zu werden tut weh.

Wenn nun also Ihre Freundin durch eine finanzielle und eventuell auch persönliche Krisenzeit geht und dabei gleichzeitig mitbekommt, dass Sie selbst nicht leiden, kann dieser Vergleich besonders schmerzhaft sein. Das ist kein ausgesprochen feiner Charakterzug, aber doch zutiefst menschlich. Außerdem ist es vermutlich noch nicht mal so, dass sie Ihnen Ihren Erfolg nicht gönnt. Sie erinnern sie einfach regelmäßig schmerzlich daran, was bei ihr gerade nicht gut läuft.

Sorgen behutsam ansprechen

Auf der anderen Seite ist es völlig in Ordnung, dass Sie sich mit Ihrem beruflichen Erfolg gut fühlen. Es ist okay, dass es Ihnen gut geht, auch wenn das bei Ihrer Freundin momentan anders ist, solange Sie dies nicht heraushängen lassen, versteht sich. Ihrer Freundschaft täten Sie aber sicherlich einen Gefallen, wenn Sie genau dies ausdrücken würden. Sprechen Sie Ihre Sorge behutsam an und fragen Sie, wie Sie damit umgehen sollen. Manche Dinge gehören einfach auf den Tisch, damit sie nicht im Unausgesprochenen weiter schwelen. Dieses Thema gehört dazu. Vielleicht entlastet schon das reine Zur- Kenntnis-nehmen die Beziehung zwischen Ihnen beiden. Behalten Sie jedoch im Hinterkopf, wie viel Einfluss eine berufliche Flaute auch auf den Selbstwert Ihrer Freundin haben könnte, und versuchen Sie einen möglichst behutsamen Weg zu finden, es anzusprechen.

Im Endeffekt ist Ihr unterschiedlicher beruflicher Erfolg allerdings etwas, was Ihre Freundin lernen muss auszuhalten. Sie können versuchen, ihr hilfreich zur Seite zu stehen, aber Ihre Einfluss-Möglichkeiten sind begrenzt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die richtigen Worte zu finden, und glaube, dass Ihre Freundin sich glücklich schätzen kann, in Ihnen ein Gegenüber gefunden zu haben, das mutig genug ist, sich solch einem Konflikt auf wertschätzende Art und Weise zu stellen.