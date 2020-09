Was gibt es Schöneres und Wichtigeres im Leben als die Liebe? Wie wir sie finden, pflegen und sie uns erhalten; was geschieht, wenn sie vergeht oder wir sie verlieren – darum geht es in unserer PLUS-Kolumne „In Sachen Liebe“.

Im wöchentlichen Wechsel beantworten die erfahrenen Psychologen Damaris Sander und Peter Wehr sowie Urologe Volker Wittkamp und Schauspielerin Annette Frier Ihre Fragen rund ums Liebesleben, Sex, Kindererziehung und alles, was Paaren begegnet.

Diesmal erklärt Psychotherapeut Daniel Wagner, warum Konflikte zu den meisten Beziehungen dazugehören. Und zeigt auf, wie man es schafft, „richtig“ zu streiten.

Mein Mann und ich geraten andauernd in Streit. Ich habe gar nicht den Eindruck, dass hier fundamentale Probleme zu Grunde liegen. Es ist eher die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Wir kennen uns bereits seit 27 Jahren und wissen einfach, welche Knöpfe wir beim Gegenüber drücken müssen. Solche Streitereien können dann richtig eskalieren. Wir schreien uns an und es wird sehr verletzend. Danach fühlen wir uns beide sehr schlecht. Nach einer Weile finden wir dann wieder zueinander, meist aber ohne den Konflikt gelöst zu haben. Bei der nächsten Gelegenheit geht es wieder von vorne los. Was können wir besser machen?