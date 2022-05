In Sachen Liebe: Wie kann ich meinen Spermien auf die Sprünge helfen?

Köln -

In der Werbung lese ich, Männer könnten selbst ihr Ejakulat verbessern. Was ist davon zu halten? Hugo, 44

Ihre Frage bietet Spielraum zur Interpretation: Stört Sie etwas an Ihrem Sperma, dem Ejakulat? Und was ist es genau? Die Menge vielleicht? Diese liegt in der Regel bei 1,5 bis 5 Milliliter. In etwa ist das ein Viertel bis ein ganzer Teelöffel. Die Menge kann aber nach Frequenz und Tagesform variieren. Nehmen Sie zu wenig Flüssigkeit zu sich, kann sie sich ebenfalls etwas verringern. Denn Wasser bildet den Hauptteil des Spermas. Dazu gesellen sich noch Magnesium, Zink, Fruktose und verschiedene Enzyme, welche die Spermien in ihrer Beweglichkeit unterstützen.



Das liest sich jetzt fast wie die Inhaltsangabe auf einem Health-Drink. Nicht ganz von ungefähr. Ungesund ist das Ganze natürlich nicht. Allerdings sollte man auf mögliche Geschlechtskrankheiten achten. Und Männer, die den Gesundheitsaspekt propagieren, um gewisse Handlungen an sich vollziehen zu lassen – so soll der Samen unter anderem gut für die Haut sein – sollten zuerst den Selbstversuch machen. Und bitte den Teelöffel später gut abspülen! Besser nicht mit heißem Wasser übrigens. Dann gerinnt das enthaltene Eiweiß, und es bilden sich hartnäckige Klümpchen.



Spermien machen nur 1 Prozent des Ejakulats aus

Die Spermien selbst machen übrigens nur etwa ein Prozent des Ejakulats aus. Dies ist der Grund, warum man dem Ejakulat eines sterilisierten Mannes die Vasektomie (gemeinhin „Sterilisation“ genannt) nur unter dem Mikroskop ansieht. Übrigens hat diese sehr sichere und günstige Verhütungsmethode keinen negativen Einfluss auf die Erektion oder den Orgasmus.



Um hier nebenbei gleich mal mit ein paar Gerüchten aufzuräumen. Sollte es Sie stören, dass Ihr Sperma teilweise etwas stückig oder gelblich aussieht, kann ich Sie beruhigen. Das ist ebenso normal wie das Verflüssigen des Spermas nach einiger Zeit. Schon einmal bemerkt? Wenn Ihr Ejakulat gelegentlich blutig sein sollte oder rostrot, was für älteres Blut in der Flüssigkeit spricht, dann sollten Sie das in einer urologischen Praxis abklären lassen. In den meisten Fällen ist auch das nichts Schlimmes, sondern ein Vorgang, vergleichbar dem Nasenbluten.

Der Geruch von Kastanienblüten

Meinen Sie mit der Verbesserung womöglich den Geruch des Spermas? Dieser wird durch einen Stoff namens Spermin erzeugt und verleiht ihm den charakteristischen süßlichen Geruch nach Kastanienblüten. Tatsächlich verändern bestimmte Lebens- und Genussmittel den Geschmack. Ich empfehle Obst und frische Kräuter statt Kohl, Tabak oder Alkohol.

Es könnte jedoch auch sein, dass Sie mit dem Gedanken einer Verbesserung die Qualität des Spermas und der darin enthaltenen Spermien meinen. Dazu sollte mit einem Spermiogramm in einer urologischen Praxis neben anderen Parametern zunächst die Zahl der Spermien bestimmt werden. Über 39 Millionen sollten es sein, auch wenn zur Befruchtung eines davon ausreicht. Übrigens muss das Aufbringen der Testsubstanz nur in den seltensten Fällen in der Arztpraxis vollzogen werden. Dies kann daheim in ein steriles Gefäß erfolgen, wenn der Weg zur Praxis danach nicht zu weit ist.

Nüsse und Sport verbessern Fruchtbarkeit

Möchten Sie Ihre Fruchtbarkeit verbessern, rate ich zu einem gesunden Lebensstil: mäßiger Genuss von Alkohol und Tabak oder gar gänzlicher Verzicht, dafür gelegentlich Sport und der Verzehr – ich spare mir das naheliegende Wortspiel – von Nüssen.