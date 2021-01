Düsseldorf -

In Düsseldorf wird in diesen Tagen der Kulturbunker Bilk fertig gestellt. An der Aachener Str. 39 entsteht in einem ehemaligen Hochbunker auf neun Etagen ein Ort, der von Wohnraum über Konzerte und Lesungen bis hin zu Multifunktionsräumen alles vereint. Wenn alles klappt, sollen im ehemaligen Bunker sogar regionale Kräuter und Salate angebaut werden. Hinter dem Mammutprojekt steckt die Düsseldorfer „KÜSSDENFROSCH Häuserwachküssgesellschaft mbH“ mit Andreas Knapp als Geschäftsführer.



Andreas Knapp mit einem Modell des Bilker Bunkers. Max Grönert Foto: