Coronavirus: Häusliche Quarantäne – was bedeutet das eigentlich?

Köln -

Das Coronavirus breitet sich weltweit aus. Auch in Deutschland gibt es immer mehr bestätigte Fälle. Durch Eindämmung soll verhindert werden, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Wer sich angesteckt hat, muss in Quarantäne. Das gilt auch für Verdachtsfälle. Diese kommen meist in häusliche Quarantäne. Und zwar für die maximale Dauer der Inkubationszeit, also zwei Wochen. Doch wer bestimmt das? Kann man sich dagegen wehren? Und wie kommt man zum Beispiel an Lebensmittel?

Wer bestimmt, wer unter Quarantäne muss?

Der Infektionsschutz ist größtenteils Sache der Bundesländer. Deshalb ordnet das jeweils zuständige Gesundheitsamt die Quarantäne an. Es beurteilt die Lage und entscheidet dann, wie weiter verfahren wird.

Bedeutet Quarantäne ein abgeriegeltes Einbettzimmer im Krankenhaus?

Nein. Werden Personen aufgrund des Verdachts, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, unter Quarantäne gestellt, bedeutet dies nicht automatisch, dass sie in ein enges, abgeriegeltes Einzelzimmer im Krankenhaus müssen. Gerade bei Verdachtsfällen entscheidet das Gesundheitsamt sich häufig, Betroffene unter häusliche Quarantäne zu stellen.

Darf Betroffenen einfach so die Freiheit entzogen werden?

Die rechtliche Grundlage einer Quarantäne legt das bundesweit gültige Infektionsschutzgesetz (IfSG). Der Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums erklärt: „Wenn es erforderlich ist, können auch wichtige Grundrechte wie Freiheit der Person, Versammlungsfreiheit oder Unverletzlichkeit der Wohnung sowie das Recht auf körperliche Unversehrtheit eingeschränkt werden.“ Der „größtmögliche Eingriff“, so der Kölner Rechtsanwalt Christian Solmecke, „wäre die Versetzung einzelner Erkrankter in Quarantäne.“ Theoretisch sei sogar die Einrichtung von Sperrbezirken und Ausgangssperren möglich, wenn dies der Gefahrenabwehr dient.

Ist die Quarantäne ein Zwang?

Ja. Die Quarantäne darf auch gegen den Willen der Betroffenen erfolgen, da der Schutz der Allgemeinheit der persönlichen Freiheit überwiege, so Christian Solmecke. Auch das Bundesgesundheitsministerium betont, dass „bei einem naheliegenden Verdacht“ Quarantäne angeordnet werden kann. Falls die betroffene Person sich weigert, kann die Entscheidung gerichtlich vollstreckt werden, auch das Hinzuziehen der Polizei ist möglich. Verstöße gegen eine angeordnete Quarantäne können mit einer Geld- oder sogar einer Freiheitsstrafe geahndet werden.

Wer überprüft, wie es der Person unter Quarantäne geht?

Personen unter häuslicher Quarantäne werden vom Gesundheitsamt betreut und unterstützt. Ein Mitarbeiter meldet sich täglich bei den Betroffenen. Allerdings müssen unter Quarantäne stehende Menschen auch selbst ihren Gesundheitszustand kontrollieren. Zweimal täglich sollte Fieber gemessen werden. Und in einer Art Tagebuch wird der Zustand protokolliert. Symptome, die Körpertemperatur, allgemeine Aktivitäten und Kontakte zu anderen Personen sollen hier aufgeschrieben werden.

Wie steht es um Verdienstausfälle in der Zeit?

Besteht ein infektionsschutzrechtliches Beschäftigungsverbot wegen eines bloßen Verdachts, gebe es keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung, betont Christian Solmecke. „Der betroffene Mitarbeiter hat aber Anspruch auf Entschädigungsleistung. Dieser orientiert sich an der Höhe des Krankengeldanspruchs.“ Stellt sich heraus, dass die betroffene Person tatsächlich erkrankt ist, „gelten die normalen Regeln für Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.“ Sechs Wochen lang zahlt der Arbeitgeber das Gehalt, danach gibt es Krankengeld. Wer selbstständig ist oder freiberuflich arbeitet, erhält einen Verdienstausfall. Dieser orientiert sich an den letzten Einnahmen, die dem Finanzamt gemeldet wurden.

Muss man von zu Hause aus arbeiten?

Ja. Wer körperlich dazu in der Lage ist, der muss auch unter Quarantäne von zu Hause aus arbeiten. Die Voraussetzung ist natürlich, dass der Person die notwendigen Arbeitsmittel, beispielsweise ein Laptop mit Zugang zum firmeninternen Intranet, zur Verfügung stehen.

Was ist mit anderen Personen aus meinem Haushalt?

Lebt die betroffene Person zusammen mit anderen Menschen, werden diese laut Robert-Koch-Institut in der Regel gemeinsam unter Quarantäne gestellt, da es wahrscheinlich ist, dass sie sich ebenfalls bereits angesteckt haben. Allerdings gilt auch hier: Im Einzelfall entscheidet das Gesundheitsamt, wie vorgegangen wird.

Werden mehrere Personen gemeinsam unter Quarantäne gestellt, ist es ratsam, eine räumliche und zeitliche Trennung einzuhalten. Andere Personen sollten nicht zusammen mit dem Betroffenen in einem Raum sein, die Mahlzeit beispielsweise zu unterschiedlichen Zeiten eingenommen werden. Auch sonst ist Vorsicht geboten: Im Optimalfall nutzt die betroffene Person ein eigenes Badezimmer und teilt keine Hygieneartikel mit anderen. Die Wäsche sollte regelmäßig und gründlich gewaschen, Kontaktoberflächen regelmäßig gereinigt werden.

Auch was mit Haustieren geschieht, muss das Gesundheitsamt entscheiden. Nachdem es zunächst hieß, Hunde, Katzen und andere Haustiere seien nicht gefährdet, berichteten nun mehrere Medien, unter anderem die New York Post, dass sich in Hongkong ein Hund angesteckt habe.

Wie werden Personen unter Quarantäne versorgt?

Zu dieser Frage scheint es bislang keine klare Regelung zu geben. Empfohlen wird, sich von Freunden, Nachbarn und Angehörigen unterstützen zu lassen. Diese können zum Beispiel wichtige Einkäufe erledigen und Lebensmittel besorgen. Dabei sollte jedoch besonders auf Abstand und die Hygieneregeln geachtet werden, damit das Risiko einer Ansteckung vermieden wird. Es sollte keinen Körperkontakt geben.