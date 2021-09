Für faule Antworter: Neues WhatsApp-Update bringt besondere Funktion

Köln -

16 ungelesene Chats bei WhatsApp. Und auf alle muss noch ausführlich geantwortet werden. Wer sich eher weniger mit den Sozialen Plattformen beschäftigt oder im Vergleich zu Freunden und Bekannten träge im Antworten ist, den kann die tägliche Nachrichtenflut so manches Mal überrollen. Nicht antworten? Zu unhöflich. Doch das viele Tippen oder Aufnehmen von Sprachnachrichten kostet Zeit. Wie also möglichst knapp auf das lustige Meme, das Foto oder den Geburtstagruß antworten, ohne unfreundlich zu wirken? Messenger WhatsApp will die Antwort auf diese Frage mit einem neuen Update liefern – das hat die Technik-Plattform WABetaInfo jetzt auf Twitter bekannt gegeben.

Verschiedene Smileys auswählbar

Mit diesem wird es auf iOS- und Android-Geräten zukünftig möglich sein, auf Nachrichten zu „reagieren“. Heißt: mit einem Klick auf eine empfangene Nachricht können verschiedene Smileys ausgewählt werden, die dann direkt unter der Nachricht erscheinen.

Auch verschiedene Reaktionen sind gleichzeitig möglich – entweder, wenn eine Person mehrere Smileys als Reaktion auswählt, oder wenn unterschiedliche Personen in WhatsApp-Gruppen auf die gleiche Nachricht reagieren. Mit einem Klick auf die kleine Smiley-Blase kann dann eingesehen werden, wer mit welchem Emoji reagiert hat. Erst bei 999 verschiedenen Reaktionen setzt WhatsApp die Grenze – dann würde unter der Nachricht der Verweis „999+“ erscheinen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden, auch an Drittstaaten außerhalb des EWR ohne angemessenes Datenschutzniveau. Klicken Sie nur, wenn Sie damit einverstanden sind. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Funktion bereits bei anderen Plattformen

Nutzerinnen und Nutzer von Chatprogrammen wie Teams oder auch Facebook werden die Funktion bereits kennen: Hier war es schon länger möglich, Nachrichten direkt mit einem Daumen nach oben oder anderen Reaktionen zu markieren. Der Vorteil gegenüber einer Nachricht, die lediglich einen Smiley enthält: Der Empfänger weiß insbesondere bei mehreren vorangegangenen Nachrichten, auf welche von diesen sich die Reaktion des Senders bezieht.

Und natürlich bleibt auch der Zeit-Aspekt: Innerhalb weniger Sekunden kann dem Empfänger oder der Empfängerin deutlich gemacht werden: Die Nachricht war lustig, spannend, überraschend oder beispielsweise ein Herz wert.

Übrigens: Auch die Sprechblasen selbst, in denen der empfangene oder selbst geschriebene Chat enthalten ist, sollen ihr Design verändern. Sie werden bald etwas größer, runder und auch mit unterschiedlichen Sprechblasen-Hintergründen erscheinen.