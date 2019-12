Halleluja: 10 Last-Second-Geschenke, die man auch an Heiligabend noch besorgen kann

Köln -

In jedem Jahr ist es das Gleiche: Weihnachten kommt schneller als gedacht. Das bedeutet für viele auch, dass sie am 24. Dezember noch auf der Suche nach einem Geschenk sind. Für Mama, Papa, Oma, Opa, den Partner oder die Partnerin und für die Kinder das passende Präsent zu finden, ist oft gar nicht so einfach. Damit niemand an Weihnachten leer ausgeht, hat unsere Redaktion Ideen für Last-Minute-Geschenke gesammelt – zum Selbermachen, aus dem Laden oder für ganz Späte von der Tankstelle.

Brettspiele – nicht nur was für Kinder

Analoge Spiele sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden: Zur internationalen Spielemesse „Spiel 2019“ in Essen sind im Oktober 200.000 Fans angereist. Bestimmt ist auch unter Ihren Verwandten jemand, der gerne spielt. Der Pluspunkt an einem Brettspiel unter dem Weihnachtsbaum, man kann es gleich zusammen spielen und verbringt eine schöne Zeit mit der Familie.



Wer keine Idee für ein Spiel hat, kann sich an Klassiker wie Tabu, Scrabble, Twister, Mensch ärgere dich nicht, Quartett oder Memory halten oder auf die Sieger setzten, die „Spiel des Jahres“ geworden sind. 2019 hat das Spiel „Just one“ gewonnen. Spieler müssen Begriffe durch Hinweise ihrer Mitspieler erraten. Das beste Kinderspiel ist „Tal der Wikinger“. Bei diesem strategischen Spiel müssen die Mitspieler aufpassen, nicht nass zu werden. Wer es vor Ladenschluss nicht mehr in ein Geschäft schafft und selbst viele Brettspiele hat, kann alternativ einen Gutschein für einen Spieleabend verschenken.

Whiskey, Wein oder Bier

Ein guter Wein, ein neuer Whiskey zum Probieren oder ein ausgefallenes Bier sind ein schönes Geschenk für Genießer. Wenn der Beschenkte gerne außergewöhnliche Geschmacksrichtungen probiert, kann ein Craftbier mit Fruchtgeschmack oder einem Schokoladenanteil das Richtige sein. Wer das Präsent noch etwas personalisieren möchte, bastelt einen schönen Geschenkanhänger. Ganz Kurzentschlossene bekommen Spirituosen nach Ladenschluss von Weinhandlungen, Feinkostläden oder Supermärkten auch immer noch an der Tankstelle.

Karten für Konzerte, Theater oder Kabarett

Die Lieblingsband Ihres Vaters macht im nächsten Jahr eine Tournee? Ihre Tante geht gerne ins Theater? Oder in Ihrer Stadt gibt es eine interessante Lesung? Wenn Sie wissen, dass der oder die Beschenkte an dem Termin des Konzerts nichts vorhat, ist diese Geschenkidee auch noch in letzter Sekunde erhältlich. Bei den meisten Ticketshops kann man Eintrittskarten online kaufen und direkt zu Hause ausdrucken.

Pralinen

Ein Klassiker für Liebhaber von Schokolade sind Pralinen. Wenn Sie wissen, dass Ihre Mama oder Ihr Papa Nougat, Trüffel, Marzipan oder Krokant lieben, ist das eine sichere Wahl. Wer möchte, kann Pralinen auch einfach selbst machen: Lieblingsschokolade in Stücke brechen und im Wasserbad schmelzen. Nüsse, Streusel, Krokant, getrocknete Früchte (in kleinen Stücken beziehungsweise gehackt) in eine Eiswürfelform geben und die geschmolzene Schokolade darüber gießen. Die Form für ein paar Stunden in den Kühlschrank und fertig sind die selbstgemachten Süßigkeiten.

Geschenke-Abos

Ist Ihre Schwester eine echte Leseratte oder Ihr Bruder ein Hörbuchfan? Wie wäre es dann mit einem Geschenke-Abo? Viele Verlage bieten Zeitschriften in einem speziellen Geschenke-Abo an, das meist ein Jahr läuft. In der Regel kann man solche Abos online abschließen und einen Gutschein darüber ausdrucken, um etwas unter den Baum zu legen. Sind die Verwandten keine Leseratten, ist vielleicht ein Hörbuch-Abo eine schöne Idee: Bei Book Beat kann man Geschenkkarten online kaufen. Ein Monat kostet 19,90. Bei Audible kostet ein Monat 9,99 Euro und man kann das Abo monatlich kündigen.

Erinnerungsbuch

Wer gerne mehr über seine Eltern oder Großeltern erfahren möchte, oder für die nächsten Besuchen gemeinsame Gesprächsthemen sucht, kann mit den Büchern wie „Papa, erzähl mal!“ oder „Oma, erzähl mal!“ punkten. Um eine schöne Zeit mit den eigenen Großeltern oder Eltern zu verbringen, kann man sich dazu verabreden das Buch regelmäßig zusammen auszufüllen. Solche Erinnerungsbücher gibt es in verschiedenen Versionen und Ausfertigungen und von verschiedenen Verlagen. Beispielsweise von der Autorin Elma van Vliet für 14,99 Euro.

Lippenbalsam selber machen

Lippenbalm lässt sich einfach selbst herstellen und in hübschen Döschen verschenken. Für ein Lippenbalsam brauchen Sie einen kleinen Tiegel (gibt es in Drogerien). Für 50 Gramm Creme braucht man 20 Gramm Kokosöl, 30 Gramm Sheabutter (gibt es in Apotheken), ein paar Tropfen Oliven-, Jojoba, oder Mandelöl. Wer möchte kann das Lippenbalsam mit ein paar Tropfen ätherischen Ölen verfeinern. Kokosöl und Sheabutter im Wasserbad schmelzen mit den Ölen verrühren und sofort in den Tiegel füllen. Zum Aushärten in den Kühlschrank stellen.

Für Blumenfreunde

Für alle Menschen mit einem grünen Daumen sind Blumen ein Treffer. Statt Schnittblumen, die schnell verwelken, sind Samen oder Blumenzwiebeln eine schöne Idee. Die Samen kann man in dekorative Gläser füllen oder in kleine Tütchen (zum Beispiel aus dem Bastelladen). Diese kann man mit Pflegetipps und der Pflanzenart beschriften. Wem das zu aufwendig ist, der kann eine Zimmerpflanze kaufen und einen einfachen Tontopf nach eigenen Vorstellungen mit wasserfester Farbe bemalen.

Geschenke im Glas

Für diese Geschenke muss der ein oder andere nicht mal mehr das Haus verlassen, sondern kann den Vorratsschrank nutzen und eine eigene Gewürz- oder Backmischung herstellen. Dafür benötigt man ein verschließbares Glas. Für eine Backmischung suchen Sie sich Ihr Lieblingskuchenrezept aus und füllen alle trockenen Zutaten wie Mehl oder Zucker in das Glas. Dann schreiben Sie das Rezept mit den Zutaten, die man noch hinzufügen muss auf und fertig ist ein sehr persönliches Geschenk. Genauso funktioniert es mit einer Gewürzmischung: einfach alle Gewürze für ein Chili oder eine Linsensuppe in ein Glas füllen und das Rezept als Etikett an das Glas hängen.

Gemeinsame Erlebnisse schenken

Eine aktuelle Studie des University College London zeigt, dass Menschen, die ein oder zwei Mal im Jahr kulturell aktiv waren, ein 14 Prozent niedrigeres Sterberisiko haben. Ein guter Grund einen gemeinsamen Besuch im Museum zu verschenken. In Hamburg kann man in der Kunsthalle beispielsweise Werke von Caspar David Friedrich bewundern oder im Museum für Kunst und Gewerbe verschiedene wechselnde Ausstellungen unter einem Dach finden. Ein echter Klassiker in Köln ist das Schokoladenmuseum. Im Robertinum in Halle kann man die archäologische Sammlung der Martin-Luther-Universität anschauen.



Eine unvollständige Liste mit Museen gibt es bei Wikipedia. Für den gemeinsamen Ausflug kann man einfach selbst einen Gutschein gestalten. Wichtig ist dabei, direkt an Weihnachten einen Termin auszumachen, sonst gerät der Gutschein schnell in Vergessenheit. Ist unter Ihren Liebsten kein Kulturfan, können Sie einen Gutschein für einen Kochkurs, einen Besuch im Spa oder für Schwarzlicht-Minigolf basteln oder auch direkt beim Anbieter kaufen und ausdrucken. (rha)