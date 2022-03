In der Spülmaschine: Vier Fehler, die zu milchigen Gläsern führen

Frankfurt/Main -

Der trübe Film an Gläsern nach einem Spülmaschinengang ist ärgerlich. Um ihn wieder loszuwerden oder gar nicht erst entstehen zu lassen, gibt es unterschiedliche Wege. Das Forum Waschen und der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) nennen die Hauptursachen für milchige Gläser und geben Tipps, wie Sie das Problem verhindern und vorbeugen können.

Kalk



Solche Belege entstehen, wenn das Wasser nicht genügend enthärtet wurde. Dagegen hilft das nachträgliche Reinigen mit Zitronensäure. Wer Kalkflecken auf den Gläsern vorbeugen will, sollte regelmäßig Salz sowie Klarspüler in der Spülmaschine nachfüllen. Auch wässrige Zitronensäure-Lösungen können verwendet werden.

Essensreste



Kleine Ablagerungen auf Gläsern entstehen häufig auch, wenn die Spülmaschine Essensreste vom Geschirr löst, aber diese nicht vollständig mit dem Wasser abtransportieren kann.



Dagegen hilft, das Sieb in der Maschine regelmäßig zu kontrollieren und von Verschmutzungen zu reinigen. Zudem raten die Experten, die Gläser möglichst schräg in die Maschine zu stellen, damit sich die Partikel nicht in Mulden - etwa beim Gläserfuß - ablagern können.



Salz



Solche Rückstände lassen sich zwar leicht abwischen. Dennoch empfehlen die Experten, die Ursache zu suchen und zu beseitigen.



Ist beim Nachfüllen etwas Salz aus Versehen in den Innenraum gekommen, reicht es, die Maschine vor dem eigentlichen Spülgang ohne Geschirr im Kurzprogramm laufen zu lassen.



Befindet sich hingegen häufiger Salz auf dem Geschirr und damit im Spülraum, kann dies an einem undichten Salzfach in der Maschine oder an einem Riss im Deckel liegen.



Korrosion

Weitaus ärgerlicher ist die Trübung des Glases durch Korrosion. Rückgängig machen lässt sich die zwar nicht, dafür aber verhindern. Sie entsteht, indem hohe Temperaturen und Wasser mit geringem Härtegrad die Netzstrukturen von Gläsern aufbrechen.



Dabei helfen schon kleine Änderungen, um die unschönen Trübungen und Risse zu vermeiden. Man sollte die Spültemperatur niedrig einstellen und auch die lokale Wasserhärte auf das Gerät anpassen. Zusätzlich hilft spezielles Spülmittel mit Glasschutz, um den Glanz länger zu erhalten. Oder: Am schonendsten für das Glas ist das Spülen mit der Hand. (dpa)