Schluss mit dem Aussortieren: Haribo verpackt Gummibärchen jetzt nach Farbe

Halle (Saale) -

Wer kennt es nicht: Da kauft man eine Packung Gummibären in allen Farben, obwohl eigentlich die roten Bärchen die leckersten sind. Oder doch die grünen? Hier hat wohl jeder seinen persönlichen Favoriten.

Das hat auch Hersteller Haribo gemerkt und erfüllt seinen Kunden einen lang ersehnten Wunsch: Die Gummibären gibt es nun mit nur einer Farbe in der Packung. Ab Anfang September sollen die Goldbären in einer limitierten Auflagen in je einer der sechs Geschmacksrichtungen pro Packung zu kaufen sein, wie das Unternehmen mitteilte.

„Einfarbige“ Packungen sind teurer als gemischte

Erdbeere, Himbeere, Apfel, Orange, Zitrone oder Ananas werden dann zum ersten Mal einzeln im 75-Gramm-Beutel erhältlich sein. Die Tüten gibt es auch im Online Shop des Herstellers für 49 Cent.

Damit ist der Preis mit 65 Cent pro 100 Gramm bei den einfarbigen Packung 17 Cent höher als bei solchen, mit gemischten Geschmacksrichtungen. Wie lange die limitierten Packungen zu haben sein werden, teilte Haribo nicht mit. (mz)