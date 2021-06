Sprit, Versicherung, Werkstatt: 10 praktische Tipps – So können Autofahrer Geld sparen

Berlin -

Ärgern Sie sich als Autofahrer auch zuweilen beim Blick auf Tankstellenpreise, Werkstattrechnungen oder Parkgebühren? Zuletzt ist Kraftstoff in Deutschland teurer geworden: Nach Angaben des ADAC kostete ein Liter Super E10 im Mai im Schnitt 1,483 Euro, Diesel im Schnitt 1,331 Euro. Damit hat der Benzinpreis das höchste Niveau seit Mai 2019 erreicht, der Dieselpreis seit November 2018.

Doch Ärgern allein hilft nicht und belastet nur die Nerven. Sparen lässt sich tatsächlich auf andere Art, wie folgende Tipps zeigen:

Volltanken zu Randzeiten

„Spritpreise sind morgens in der Regel am höchsten und variieren über den Tag. Am günstigsten ist es meist abends ab 18 Uhr“, sagt Hermann-Josef Tenhagen vom Geldratgeber „Finanztip“. Die Preise schwankten mitunter um bis zu zehn Cent pro Liter. Zudem seien freie Tankstellen meist um bis zu zwei Cent billiger als Markenanbieter.

Die günstigsten Preise lassen sich über Portale und Apps finden. Das Bundeskartellamt habe online mehr als 30 Apps aufgelistet, „die alle auf die Echtzeitdaten des Kartellamts zugreifen und somit auch alle die gleichen Ergebnisse liefern sollten“, sagt Tenhagen.

Werkstattbindung im Versicherungsvertrag

Wer sein Auto nach einem Schaden in einer Werkstatt reparieren lässt, die von der Versicherung ausgewählt wird, kann beim Jahresbeitrag viel Geld sparen: „Der Unterschied zum Kasko-Normaltarif kann schnell bei 20 Prozent liegen“, sagt Sören Heinze vom Auto Club Europa (ACE).

Zu beachten sei aber, dass dies nur für selbstverschuldete Schäden gilt, die der eigene Versicherer übernimmt. „Wer unverschuldet an einem Unfall beteiligt ist, hat weiterhin die freie Werkstattwahl, denn dann wird der Schaden von der gegnerischen Haftpflichtversicherung bezahlt“, erklärt Heinze.

Spritsparend fahren

Zu geringer Luftdruck in den Reifen wirkt sich auf den Spritverbrauch negativ aus: „Bei 0,5 bar zu wenig Luft kann der Kraftstoffverbrauch um rund fünf Prozent höher ausfallen“, rechnet Heinze vor. Auch ein ungenutzter Dachgepäckträger und anderes überflüssiges Gewicht erhöhen den Spritverbrauch unnötig. Ein weiterer möglicher Spritfresser sei eine falsch eingestellte Klimaanlage.

Hauptuntersuchung gut vorbereiten

An der Hauptuntersuchung (HU) kommt keiner vorbei. Da die Plakette aber von fünf Prüforganisationen vergeben werden darf (Dekra, FSP, GTÜ, KÜS, Tüv), lohnt sich „Finanztip“ zufolge ein Preisvergleich. Wer vorab Dinge wie Beleuchtung, Bremse, Hupe und Reifen selbst checkt, läuft zudem weniger Gefahr, zweimal zur Prüfstelle zu müssen. „Eine Nachprüfung kostet Zeit und Geld. Fast jedes vierte Auto fällt durch die Prüfung, der häufigste Grund sind Beleuchtungsmängel“, sagt Gerrit Reichel vom Automobil-Club Verkehr (ACV).

Kosten für Pannenhilfe vergleichen

Für alle, die viel unterwegs sind, kann die Pannenhilfe durch einen Automobilclub eine sinnvolle Investition sein. Der größte Anbieter ist der ADAC, doch gibt es auch zahlreiche Alternativen wie ACE, ACV, VCD oder den BACV. Laut einem aktuellen Vergleich von „Finanztip“ sind die Preisunterschiede groß und variieren bei einer für Europa geltenden Mitgliedschaft zwischen 49 und 94 Euro pro Jahr.

Versicherung wechseln

Für die Autoversicherung gehen schnell einige Hundert Euro im Jahr drauf. Ähnlich wie bei Strom- und Gasanbietern ist es daher auch bei Versicherungen sinnvoll, die Kosten regelmäßig zu überprüfen. „Da Kfz-Versicherungen in der Regel am 1. Januar starten, sollten Autofahrer im Herbst ihren Tarif überprüfen und spätestens Ende November kündigen, um noch wechseln zu können“, rät Heinze. Sinnvoll sei es, Vergleichsrechner zu nutzen, aber auch bei Direktversichern Angebote einzuholen – beides zusammen ergebe ein umfassendes Bild.

Parkgebühren optimieren

Gerade in Innenstädten kann das Parken sehr teuer sein. Besonders ärgerlich ist es dann, wenn pro angebrochene Stunde abgerechnet wird, obwohl die Stunde gar nicht voll genutzt wird. „Praktisch sind hier Park-Apps wie Easypark oder Parknow, bei denen die voraussichtlich benötigte Parkzeit voreingestellt werden kann“, sagt Tenhagen. „Bezahlt wird aber immer nur die tatsächlich verbrauchte Zeit.“

Smart Repair

Kleine Schrammen oder Dellen lassen sich häufig mit wenig Aufwand beseitigen, ohne dass der Kotflügel getauscht oder die komplette Tür lackiert werden muss. „Während das Lackieren einer Stoßstange schnell 500 Euro oder mehr verschlingt, kostet die professionelle Smart-Repair-Methode oft weniger als 150 Euro – bei vergleichbarem Ergebnis“, sagt Gerrit Reichel. Hier lohne es sich, vor einer Reparatur mit der Werkstatt zu klären, welche Möglichkeiten es gibt.

Kostenlos Strom tanken

Wer mit einem E-Auto oder einem Hybridfahrzeug unterwegs ist, kann sein Fahrzeug mit etwas Geschick praktisch zum Nulltarif auftanken. Laut dem Portal Efahrer.com bieten mittlerweile Discounter wie Aldi oder Lidl an vielen Filialen kostenlose Ladepunkte an. Daneben sind auch viele Baumärkte sowie sämtliche Ikea-Häuser mit kostenlosen Stromtankstellen ausgestattet. Eine gute Übersicht bietet das Stromtankstellenverzeichnis auf goingelectric.de. Über die Optionen kann dort die Suche auf kostenlose Ladepunkte eingegrenzt werden.

Zahlweise bei Versicherungen anpassen

Bei ihren Versicherungsbeiträgen können Autofahrer häufig durch die gewählte Zahlweise ein paar Prozent sparen. „Stellt man die Zahlung von monatlich auf jährlich um, reduziert sich bei vielen Versicherungen der Gesamtbetrag“, sagt Reichel. Auch die Umstellung auf das Lastschriftverfahren würden manche Versicherer „belohnen“. Daneben lohne es sich für Wenigfahrer schnell, die Selbstbeteiligung in der Kasko zu erhöhen, was zu einem niedrigeren Gesamtbetrag führe. (dpa/tmn)