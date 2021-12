Stilkolumne: Vincent Moissonnier übersetzt die geheimen Codes der Esskultur

Aber bitte mit Stil! In unserer Kolumne „Wie geht’s?“ dreht sich alles um das richtige Verhalten. Ob bei offiziellen Anlässen, beim Essen, im Gespräch oder vor dem Kleiderschrank.

Protokollchefin i.R. Ingeborg Arians, Modeexpertin Eva Reik, Restaurant-Chef Vincent Moissonnier sowie Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch schreiben abwechselnd über das richtige und stilvolle Auftreten.

In dieser Folge übersetzt Restaurant-Chef Vincent Moissonnier die geheimen Codes der Tischkultur. Das können Besteck und Serviette verraten.

Köln -

Besteck und Serviette haben, wenn Sie so wollen, eine eigene Sprache. Wenn Sie zum Beispiel Messer und Gabel beim Essen überkreuzt – in Form eines umgedrehten V – auf den Teller legen, heißt das für den Service: „Bitte nicht abräumen, ich bin noch nicht fertig!“ Halten Sie den Kellner oder die Kellnerin also nicht für schludrig, wenn sie Ihren Teller so lange nicht wegholen, wie sie das V darauf sehen.