Stilkolumne: Zwiebellook ist notgedrungen wieder angesagt und heißt jetzt „Layering“

Aber bitte mit Stil! In unserer Kolumne „Wie geht’s?“ dreht sich alles um das richtige Verhalten. Ob bei offiziellen Anlässen, beim Essen, im Gespräch oder vor dem Kleiderschrank.

Protokollchefin i.R. Ingeborg Arians, Modeexpertin Eva Reik, Restaurant-Chef Vincent Moissonnier sowie Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch schreiben abwechselnd über das richtige und stilvolle Auftreten.

In dieser Folge erklärt Eva Reik, wie wir diesem voraussichtlich unbeheizten Herbst modetechnisch würdevoll begegnen – mit Layering.

Kaum pendeln sich die Temperaturen bei zehn Grad ein, kaum hat man die ersten Sauwettertage mehr oder weniger würdevoll in Gummistiefeln durchwatet, steht man einigermaßen hilflos vor dem Kleiderschrank und fragt sich: Was anziehen? Was, wenn am Mittag doch die Sonne rauskommt, obwohl der morgendliche Blick aus dem Fenster (nicht aus dem Spiegel) noch Weltuntergangsstimmung verbreitet hat?