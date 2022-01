Test der Umwelthilfe: In welchen Supermärkten am meisten Verpackungsmüll entsteht

Berlin -

Lebensmittel werden aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe noch immer zu häufig in Einwegverpackungen angeboten. Dabei entstehe zu viel unnötiger Müll, teilte der Verband am Donnerstag in Berlin mit. Er hatte das Angebot in 48 Filialen von 12 Supermarkt-, Discounter- und Biomarktketten untersucht.

Dabei schnitten nur die Biomärkte zufriedenstellend ab. Supermärkte und Discounter setzten dagegen häufig die einfachsten Maßnahmen für weniger Müll nicht um, hieß es. Kritisiert wurden etwa verpacktes Obst und Gemüse sowie Einwegflaschen für Getränke.

Aldi schneidet am schlechtesten ab

„Immer mehr Supermarktketten werben mit ihrem Engagement gegen Verpackungsmüll. Gleichzeitig erreichen die Zahlen zum Anfall von Verpackungsmüll in Deutschland immer neue Rekordwerte“, schreibt die Deutsche Umwelthilfe auf ihrer Website. Am schlechtesten bewertete die Umwelthilfe das Angebot der Discounter Aldi Nord und Aldi Süd. Aber auch Lidl, Penny, Netto, Rewe, Edeka und Kaufland schnitten schlecht ab. In einer Kategorie hingegen fiel Netto Nord besonders negativ auf. Bei den Testbesuchen in diesem Discounter seien 81 Prozent von angebotenem Obst und Gemüse verpackt gewesen, so die Deutsche Umwelthilfe. Robuste Standardprodukte wie Karotten, Äpfel oder Paprika unverpackt anzubieten, sei eine der einfachsten Maßnahmen für weniger Müll, doch selbst diese würden häufig nicht umgesetzt.

„Die klassischen Supermärkte und Discounter werben zwar gerne mit angeblicher Nachhaltigkeit – bei unseren Testbesuchen in den Filialen fanden wir aber: unnötig viel Einweg, zu viel Plastik, zu viel Müll“, sagte die Vize-Bundesgeschäftsführerin der Umwelthilfe, Barbara Metz. Das Prinzip freiwilliger Müllvermeidung im Handel sei gescheitert. Notwendig seien gesetzliche Vorgaben, um den Verpackungsmüll bis 2025 zu halbieren.

Metz forderte außerdem eine zusätzliche Einweg-Abgabe von mindestens 20 Cent auf Einweg-Plastikflaschen, Dosen und Getränkekartons. „Einwegverpackungsmüll zu produzieren, muss teurer werden und darf sich nicht lohnen.“

Plastik-Verpackungen dienen Hygiene-Standards

Die Branche verwies auf laufende Bemühungen, Verpackungsmüll zu reduzieren, etwa bei den Eigenmarken. Die Nachhaltigkeitsexpertin des Handelsverbands Deutschland, Antje Gerstein, erklärte aber auch: „Nicht jede Verpackung kann ohne Weiteres einfach abgeschafft werden.“ So dienten diese dazu, vorgegebene Hygienestandards einzuhalten oder empfindliche Ware vor Druck, Beschädigung oder Verderb zu schützen.

Der Einzelhandel forsche mit den Herstellern weiter an einer möglichen Reduzierung von Verpackungen. Strengere gesetzliche Vorgaben seien aber nicht zielführend, weil ökologisch sinnvolle Alternativverpackungen fehlten. (dpa/tli)