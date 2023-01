„Mord ist ihr Hobby“ Broadway- und TV-Legende Angela Lansbury gestorben

Los Angeles – Die britische Schauspielerin Angela Lansbury ist tot. Sie wurde 96 Jahre alt. In Deutschland wie auch international war sie insbesondere durch ihre Rolle der Jessica Fletcher in der TV-Krimiserie „Mord ist ihr Hobby“ bekannt, die sie von 1984 bis 1996 spielte. Sie zählte darüber hinaus zu den letzten Filmstars des alten Hollywoods.

Angela Lansbury ist gestorben: Ein großer Star in Kino, Fernsehen und Theater.

„Die Kinder von Dame Angela Lansbury sind traurig, mitteilen zu müssen, dass ihre Mutter heute, Dienstag, den 11. Oktober 2022, um 1:30 Uhr morgens zu Hause in Los Angeles friedlich im Schlaf gestorben ist, nur fünf Tage vor ihrem 97“, teilt die Familie in einem Statement der NBC mit.

Angela Lansbury: Große Karriere im Kino, Fernsehen und Theater

Angela Lansbury war vor ihrer Fernsehkarriere bereits seit den 1940er Jahren eine gefeierte Schauspielerin im Kino und im Theater gewesen. Ihr Filmdebüt gab sie 1944 neben Ingrid Bergman in „Das Haus der Lady Alquist“ („Gaslight“), das ihr auf Anhieb eine Nominierung als beste Nebendarstellerin bei den Oscars einbrachte. Ein Jahr später wurde sie für „Das Bildnis des Dorian Gray“ erneut in dieser Kategorie nominiert. Ihre brillante Darstellung einer bösartigen wie intriganten Mutter in „Botschafter der Angst“ brachte ihr 1963 eine weitere Nominierung ein. 2014 wurde sie schließlich mit dem Ehrenoscar für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

Die Mutter von Elvis Presley bis hin zu Miss Marple: Die vielen Gesichter der Angela Lansbury

In „Blaues Hawaii“ spielte sie 1961 die Mutter von Elvis Presley – obwohl sie nur zehn Jahre älter als der King ist. 1965 gehörte sie zum Star-Ensemble im Historiendrama „Die größte Geschichte aller Zeiten“. Ein weiterer, mit vielen Stars besetzter Kinoerfolg war 1978 „Tod auf dem Nil“ nach einem Roman von Agatha Christie, in dem Lansbury in einer Nebenrolle zu sehen war.



Zwei Jahre später folgte „Mord im Spiegel“, eine weitere Agatha-Christie-Verfilmung. Dieses Mal spielte Lansbury die Hauptrolle: die Miss Marple. Diese diente dann im weitesten Sinne auch als Vorlage für den TV-Serien-Krimi „Mord ist ihr Hobby“, der in Deutschland erstmals 1988 in der ARD ausgestrahlt wurde (hier noch mit dem Titel „Immer wenn sie Krimis schrieb“). Sie habe 264 Mordfälle gelöst und diese Rolle geliebt, erzählte Lansbury im Jahr 2000 dem US-Radiosender NPR. Fletcher sei mutig, sexy, liberal und sportlich gewesen, Qualitäten in einer Frau, die ihr sehr gefallen hätten.

Angela Lansbury: Auszeichnungen für Broadway-Erfolge

Noch erfolgreicher war sie am Broadway, wo sie zahllose Erfolge und Auszeichnungen erwarb. Das Stück, mit dem sie ihren größten und längsten Erfolg feierte, war das Musical „Mame“ für den Lansbury mit dem Tony ausgezeichnet wurde.

Ginger Rogers, links, Star des Broadway-Musicals "Hello, Dolly", krönt Angela Lansbury, die in "Mame" mitspielt, mit der Krone der Miss Ziegfeld 1967 am 2. Dezember 1966.

Fünf weitere Male erhielt sie den wichtigsten US-amerikanischen Theater- und Musicalpreis, darunter noch in diesem Jahr für ihr überragendes Lebenswerk. Zu ihren weiteren Tony-gekrönten Glanzrollen gehörte die Rose im Musical „Gypsy“ sowie die Mrs. Lovett in „Sweeney Todd“.

Auch im hohen Alter trat Lansbury noch auf. So spielte sie 2018 eine Nebenrolle im Kino-Erfolg „Mary Poppins' Rückkehr“ (siehe Clip oben).