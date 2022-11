Köln – Wenn die Temperaturen in die Höhe schießen, sind eisgekühlte Früchte eine wunderbare Erfrischung. Ganz oben in der Sommerfrucht-Lieblingsskala steht die Melone. Weil sie zu 90 Prozent aus Wasser besteht, ist sie der ideale Durstlöscher. Aber nicht nur pur ist sie ein Genuss. Wir haben Lieblingsrezepte in unserer Redaktion gesammelt – Melone, mal salzig, mal süß oder einfach nur erfrischend.

Die besten Melonen-Rezepte

1. Wassermelonen-Feta-Salat mit Minze oder Basilikum

Wassermelone, Feta, Minze, viel mehr braucht es nicht an heißen Sommertagen. Copyright: Eva Fiedler

Für viele längst ein Klassiker und der ultimativer Sommersalat, bei dem die süße Wassermelone mit dem krümelig-salzigen Feta eine unschlagbare Kombination eingeht.

Zutaten für 4 Personen

1 kleine bis mittelgroße Wassermelone (aus dem Kühlschrank)

300 g Feta-Käse

1 bis 2 Limetten

½ Bund frische Minze oder Basilikum

Ein paar Spritzer Olivenöl

Die Wassermelone schälen, in Würfel schneiden und in eine große Schüssel geben, den zerkrümelten Feta darüber streuen, Minze- oder Basilikum-Blätter vorsichtig waschen, trockentupfen, zerpflücken und ebenfalls auf den Salat geben. Limetten darüber auspressen, etwas Olivenöl dazu träufeln, vorsichtig mischen und genießen. (ef)

2. Honigmelonen-Gurkensalat mit Mozzarella und Minzpesto

Leicht, frisch und lecker – Sommersalat aus Honigmelone, Gurke und Mozzarella. Copyright: Eva Fiedler

Zutaten für 4 Personen

1 Honigmelone (z. B. Cantaloupe)

1 große Salatgurke

250 g Mozzarella

Für das Minzpesto:

½ Bund frische Minze

20 g Pinienkerne

1 Bio-Limette

5 EL Olivenöl

Meersalz und Honig

Melone schälen und in Würfel schneiden. Die Gurke schälen, halbieren, die Kerne mit einem Teelöffel herauskratzen und die Gurkenhälften in etwa 2 cm große Stück schneiden. Mozzarella abtropfen lassen und in etwa 1 cm große Stücke schneiden. Alle Zutaten in eine große Salatschüssel geben.

Für das Minzpesto die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Öl kurz anrösten, abkühlen lassen und grob hacken. Minze waschen, vorsichtig trocken tupfen, Blätter abzupfen und hacken. Limette waschen, trocknen, Schale abreiben und den Saft auspressen. Pinienkerne, Minze, Limettenabrieb und -saft mit dem Olivenöl kurz mit dem Küchenstab oder einem Mixer pürieren und anschließend mit Meersalz und etwas Honig abschmecken.

Ein paar Kleckse vom Minzpesto auf den Salat geben und alles vorsichtig mischen. (ef)

3. Melonen-Kichererbsen-Salat mit Rucola, Feta und Sesam

Melonen-Kichererbsensalat mit Rucola und Minze. Copyright: Caroline Kron

Immer wenn es vor einer Grillparty schnell gehen soll mit dem versprochenen Mitbringsel, wenn die hohen Temperaturen ein heißes Abendessen nicht zulassen oder der Jieper auf Melone wieder einmal Überhand nimmt, greife ich auf meinen Lieblings-Sommersalat zurück – der etliche Variationen zulässt, die alle, versprochen, köstlich sind. Das Beste aber: Es geht fix, keine zehn Minuten und der Salat ist in der Schüssel, beziehungsweise der Melonenhälfte.

Zutaten

eine halbe Wassermelone ( (0,5 kg)

3/4 Handvoll Rucola

150 g Feta

1 Dose verzehrfertige Kichererbsen (300 g)

1 Limette

2 EL Olivenöl

1 EL Balsamico (hell)

1 Handvoll Minze

Pfeffer (frisch gemahlen)

Meersalz

1 Handvoll Sesam (gibt es in türkischen Supermärkten auch schon geröstet)

Falls kein gerösteter Sesam vorhanden, den Sesam in einer beschichteten Pfanne oder in Öl rösten. Sobald er sich braun verfärbt, die Pfanne vom Herd ziehen und auskühlen lassen. Das Fruchtfleisch der halben Wassermelone aus der Schale befreien (die anschließend als Schüssel dient), das Fleisch in kleine Stücke schneiden, eventuell Kerne entfernen.

Den Rucola und die Minze waschen und trocken schleudern; die Minze in kleine Streifen schneiden, den Rucola in eine Schüssel geben. Den Feta in kleine Stücke schneiden oder mit der Hand zerbröseln.

Alle Zutaten (bis auf den Feta) zum Rucola in die Schüssel geben. Mit Meersalz und Pfeffer würzen, das Olivenöl, den weißen Balsamico-Essig und den ausgepressten Limettensaft hinzugeben, alles gut vermengen.



Den Salat in die halbe Melonenschale geben und mit dem Feta und dem gerösteten Sesam servieren.

Variationen: Auch Romana-Herzen, Salatgurken und Zwiebeln schmecken super im Salat, geröstete Walnüsse oder Pinien-Kerne können den Sesam ersetzen. (kro)

4. Bowl aus Wassermelone, Roter Bete und dreifarbiger Quinoa

Bowl aus Wassermelone, Roter Bete und dreifarbiger Quinoa Copyright: Émilie Laraison

Zutaten für vier Personen

430 g dreifarbige Quinoa

2 gegarte Rote Bete

1/2 Wassermelone

4 Handvoll Rucola

4 TL Mandelmus

Saft von einer halben Zitrone

Salz, Pfeffer



Die Quinoa in der anderthalbfachen Menge Salzwasser bei milder Hitze sieben Minuten lang kochen. Topf vom Herd nehmen und weitere zehn Minuten quellen lassen.



Die Rote Bete in dünne Scheiben schneiden. Aus der Wassermelone mit einem Kugelausstecher Kugeln formen. Den Rucola waschen und trocken tupfen.



In Servierschalen jeweils Quinoa, eine Scheibe Rote Bete, eine Handvoll Rucola und Wassermelonenkugeln anrichten, zum Schluss Mandelmus und etwas Zitronensaft darüber geben. Salzen und pfeffern.

Das Rezept stammt aus dem Buch „Buddha Bowls express“ von Emilie Laraison, Riva Verlag, 16,99 Euro

5. Melonen-Chutney

Füllt man es in kleine Gläser, kann man Melonen-Chutney bei jedem Grillfest wieder auftischen. Copyright: Isabell Wohlfarth

Das Chutney aus Tomaten und Wassermelonen passt als Dipp sehr gut zu Grillgemüse, Hühnchenfleisch oder Baguette. In kleine Einmachgläser gefüllt ist das Chutney auch ein schönes Mitbringsel für ein Grillfest.

Zutaten (für zwei mittelgroße Gläser)

2 rote Zwiebeln

2 Peperoni (mild)

2 Knoblauchzehen

10 g Ingwer

800 g Wassermelone

400 g geschälte Tomaten

Pfeffer, Salz, Zucker, Curry

Zwiebeln, Peperoni, Knoblauch und Ingwer ganz klein schneiden und kurz anbraten. Mit etwas Salz, Zucker, Pfeffer und 2 TL Curry würzen. Dann weiter dünsten.

Die Wassermelone entkernen, in kleine Würfel schneiden und mit in den Topf geben.



Die Tomaten häuten und in kleine Stücke schneiden (wenn es schnell gehen muss, tun es auch stückige Tomaten aus der Dose), das Ganze zum Restgemisch dazugeben.



Das Chutney 10 Minuten köcheln lassen und ggf. nachwürzen.

Noch heiß in Gläser füllen und jetzt oder später genießen. (iwo)

6. Vegane Melonen-Schnitten

Saftige Melonenschnitten Copyright: Elisa Sobkowiak

Zutaten

Für den Boden:

150 g Kekse

50 g Kokosöl

30 g Kokosflocken

1 Prise Salz

Für die Melonen-Schicht:

1/4 Wassermelone (ca. 1 kg)

2 EL Zitronensaft

2 EL Agavendicksaft

40 g Stärke

1 Prise Salz

Für die Kokos-Schicht:

1 Dose Kokosmilch

6 EL Melonen-Püree

2 EL Zitronensaft

2 EL Agavendicksaft

1 TL Vanille-Paste (altern. Vanille-Aroma)

25 g Stärke

Die Zubereitung ist etwas aufwendiger. Aufgepasst: Für Kokos-Liebhaber!

Für den Boden zunächst eine beliebige Backform bereitstellen – im Idealfall eine eckige. Je nach Umfang wird der Boden entsprechend flach oder hoch. Mit Backpapier auslegen.



Die Kekse für den Boden fein zerbröseln. Dazu in eine Schüssel geben und entweder eine Küchenmaschine zur Hilfe nehmen, oder in eine Tüte füllen und etwa einem Nudelholz zerkleinern. Danach die Kokosflocken in einer Pfanne ohne Öl anrösten und zu den Bröseln geben. Außerdem das Kokosöl schmelzen. Alle drei Zutaten gut miteinander vermengen.



Die Mischung in die Backform geben, gleichmäßig verteilen und andrücken. Dazu kann auch ein Löffel oder alternativ ein Glas zur Hilfe genommen werden. In den Kühlschrank stellen und durchkühlen lassen.



Als nächstes geht es zur Kokos-Schicht: Hierfür das Fruchtfleisch aus der Melone lösen und pürieren. Etwa sechs Esslöffel des Pürees in einen Topf geben, die anderen Zutaten hinzugeben und gut verrühren.



Alles zusammen zum Kochen bringen und so lange köcheln lassen, bis eine dickflüssige Masse entsteht. Die fertige Füllung auf den gekühlten Boden streichen.



Für die oberste Melonen-Schicht alle Zutaten in einen Topf geben und genauso verfahren, wie bei der Kokos-Schicht.



Nachdem alles fertig geschichtet ist in den Kühlschrank stellen und mindestens drei Stunden komplett durchkühlen lassen, bis alles fest geworden ist.

Das Rezept stammt von dem veganen Food-Blog Toastenstein.

7. Wassermelonen-Minze-Cooler

Wassermelonen-Minze-Cooler Copyright: Peter Schulte/Stiftung Warentest

Zutaten für 1,5 Liter

1 kg Wassermelone

60 ml Limettensaft

3 Minze-Zweige zum Servieren

700 ml kaltes, stark sprudelndes Mineralwasser

Eiswürfel

2 Minze-Zweige

Die Wassermelone eventuell vierteln. die harte Schale und die Kerne entfernen. Direkt an der Schale ist das Fruchtfleisch fest. Einen Teil dieses Fruchtfleisches in etwa 20 bis 30 Würfel schneiden. Sie sollten etwa zwei Zentimeter groß sein.

Die Würfel mit ein wenig Abstand in eine flache Schale legen. Für mindestens drei Stunden einfrieren.



Das restliche Fruchtfleisch zusammen mit dem Limettensaft entweder im Standmixer oder mit dem Pürierstab fein zerkleinern. Abschmecken. Die Getränkebasis mit den Minze-Zweigen im Kühlschrank etwa drei Stunden lang ziehen lassen, dann die Minze-Zweige entfernen.



Von den Minze-Zweigen zum Servieren die Blätter abzupfen. Die Gläser mit Eiswürfeln, den gefrorenen Melonenwürfeln und Minzblättchen dekorieren. Mit dem Melonenpüree und kaltem Mineralwasser aufgießen.

Copyright: Stiftung Warentest

Das Rezept stammt aus dem Buch „Limonaden, Eistees und Fassbrausen“ der Stiftung Warentest, 16,90 Euro

8. Wassermelonen-Erdbeer-Bananen Smoothie

Der Wassermelonen-Erdbeer-Bananen-Smoothie schmeckt sommerlich erfrischend. Copyright: Getty Images/iStockphoto

Smoothies gibt es in allen möglichen Variationen. Aber wer auf der Suche nach dem perfekten sommerlichen Erfrischungsdrink ist, bei dem darf Wassermelone im Mixer nicht fehlen. Nach einigem Rumprobieren habe ich mittlerweile mein persönliches Lieblingsrezept gefunden: Etwa 350 Gramm Wassermelone, eine Handvoll Erdbeeren, eine richtig reife Banane, ein Klecks Joghurt für die Cremigkeit und etwas Hafermilch, je nachdem wie dünn- oder dickflüssig der Smoothie werden soll – fertig. Je nach Lust und Laune können auch noch ein paar Minzblätter mit in den Mixer wandern. Das schmeckt dank der Wassermelone nicht nur wunderbar erfrischend, das rote Fruchtfleisch gibt dem Smoothie dazu eine ganz besondere Textur. (rel)

9. Wassermelonensuppe

Kalte Melonensuppe zum Lunch oder als leichter Snack. Copyright: Laura Klemens

Zutaten für vier Portionen

800 g Melone (Fruchtfleisch)

300 g Salatgurke

1 Orange

Halbe Handvoll Minzblätter

Ahornsirup

Salz und bei Belieben orientalischen Pfeffer

Wie Gazpacho handelt es sich hierbei um eine kalte Suppe, die sich als Abkühlung und Essen am Mittag an heißen Tagen eignet. Dafür das Fruchtfleisch der Melone in grobe Würfel hacken und die Kerne entfernen. Gurke und Orange schälen und ebenfalls grob zerkleinern. Mit einer halben Handvoll Minzblätter im Standmixer fein pürieren. Mit Ahornsirup, Salz und orientalischem Pfeffer abschmecken. Vor dem Servieren zehn Minuten ins Eisfach stellen, denn eisgekühlt schmeckt die Suppe am besten. Dazu passt geröstetes Brot. ( lkl mit dpa)

10. Melonensorbet

Ein Melonensorbet am Stiel, für das einfach nur das Fruchtfleisch püriert und eingefroren wird. Copyright: picture alliance/dpa

Zutaten

80 g Zucker

100 ml Wasser

1 kg Wassermelone

70 ml Limettensirup

Für das Sorbet lässt man 80 g Zucker mit 100 ml Wasser in einem Topf aufkochen und abkühlen. Dann werden 1 Kilo Wassermelone gewürfelt, mit dem Zuckersirup sowie 70 ml Limettensaft püriert und durch ein feines Sieb gestrichen. Die Masse in der Eismaschine gefrieren lassen.

Wer keine Eismaschine hat, kann natürlich auch einfach nur Melonenfleisch pürieren, in einem Becher samt Stiel einfrieren – und fertig ist das Meloneneis am Stiel. (dpa)

11. Gegrillte Wassermelone auf Rucola

Gegrillte Melone auf Rucola-Bett Copyright: Getty Images/iStockphoto

Zutaten für eine Portion



1 Bund Rucola

4 Minz-Stiele

100 g Feta

1 Tortenstück Wassermelone

Rote Zwiebelringe

2 TL Aceto Balsamico

Meersalz, Pfeffer

2 EL Olivenöl

Halbe Zitrone

1 Prise Chili-Flakes

Pinienkerne nach Gusto



Rucola waschen und trocknen. Minze ebenfalls putzen, trocknen und große Blätter etwas klein schneiden. Den Feta zerbröseln. Von dem ca. zwei Zentimeter dicken Melonenstück die Kerne entfernen. Rucola und Zwiebelringe auf Teller verteilen, Aceto Balsamico mit Salz, Pfeffer und einem Esslöffel Öl verrühren und auf den Rucola geben. Mit dem restlichen Öl das Melonenstück einpinseln und von jeder Seite zwei bis drei Minuten grillen, so dass schöne Grillstreifen entstehen. Warm auf dem Rucola-Bett anrichten. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen. Dann Minze, Feta und Chili sowie nach Belieben noch Pinienkerne darüber streuen und servieren.