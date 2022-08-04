Каждый день на Центральный вокзал Кельна прибывают беженцы из украины, которые не только хотят жить в Кельне, но и хотят здесь работать

Köln – Большое количество украинцев было вынуждено покинуть Украину и временно переехать в другие города Европы, в том числе и в Кельн. Многие из них планируют вернуться в свою рутину и найти работу в новых условиях жизни. IG Kölner Gastro хочет помочь им в трудоустройстве в гастрономическом секторе.

„Мы с радостью окажем украинцам эту помощь“, - говорит председатель ассоциации Тилль Рикенбраук в интервью газете „Kölner Stadt-Anzeiger“. Эта идея возникла у жительницы Кельна, которая обратилась в IG Gastro. Она искала работу для украинской пары, живущей с ней.

Без предварительных условий для беженцев



„Мы считаем, что больший смысл имеет возможность получения долгосрочной перспективы работы, нежели краткосрочной“, - говорит Рикенбраук. Ведь почти каждый из 350 членов ассоциации, которая была основана два года назад, постоянно в поиске новых сотрудников.

Для украинцев нет практически никаких предварительных условий для трудоустройства. „В зависимости от сферы деятельности, в которой они работают, им даже не обязательно знание английского языка“, - говорит Рикенбраук. Заинтересованным украинцам достаточно заполнить короткую анкету. Затем ассоциация сама подыскивает подходящего работодателя.

Вакансии для украинцев в немецкой пивоварне

Десятки украинцев уже заполнили формуляр и ожидают ответа. Председатель совета директоров хочет предложить молодой паре работу в пивоварне Johann Schäfer на Эльзасштрассе - непосредственно в сфере обслуживания. „Они работали в Украине менеджерами в ресторанах. Я думаю, что мы с ними сработаемся“. Он называет это „взаимной выгодой“.

Зарплала для необученного персонала составляет между 12 и 13 евро в час, столько планируют выплачивать и новым сотрудником. „Если кто-то может качественно выполнять свою работу, это очень ценится“, - говорит Рикенбраук. В его отрасли не имеет значения, откуда ты родом.

Не все украинцы еще успели получить разрешение на работу

Беженцы не могут начинать работать непосредственно по прибытию в Германию. Приступать к работе они могут только после получения „вида на жительство для временной защиты“. Но для жителей Украины вскоре может быть сделано исключение.



