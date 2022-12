Merzenich Radfahrer entdeckt Königspython im Gebüsch

Merzenich – Im nordrhein-westfälischen Merzenich hat ein ausgesetzter Königspython für Aufregung gesorgt. Ein Mann sichtete die Würgeschlange am Samstag gegen 15.15 Uhr in einem Gebüsch neben einem Radweg an der Aachener Straße kurz vor Golzheim, wie die Dürener Polizei am Dienstag mitteilte. Ein hinzugerufener Experte konnte das Tier demnach als Königspython identifizieren.



Bereits vierte ausgesetzte Schlange an dieser Stelle

Gemeinsam sei die Schlange eingefangen und der Feuerwehr Golzheim übergeben worden. Die brachte den Python zu einer Aufnahmestelle in Stolberg. Nach Angaben der Feuerwehr war es bereits das vierte Mal, dass an der Fundstelle eine Schlange ausgesetzt wurde. Königspythons stehen unter Artenschutz. Der Besitz einer solchen Würgeschlange muss angemeldet werden. (afp)