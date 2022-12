Köln – Das Frühstück galt lange als die wichtigste Mahlzeit des Tages, kommt im Alltag aber leider oft genug zu kurz. Umso schöner, wenn man am Wochenende richtig viel Zeit zum Frühstücken hat. Man kann gemütlich mit Freunden oder Familie zusammensitzen und zuhause lecker essen und quatschen.



Alles zum Thema Frühstück

Cover des Buches „Morgenstund“ Copyright: Constanze Guhr

Superfood, Suppe, Frühstück für gestresste Eltern oder Katerfrühstück: Noch mehr Rezepte und viele verschiedene Ideen, wie man den Morgen verbringen kann, versammelt die Berliner Illustratorin Constanze Guhr in ihrem Buch „Morgenstund. Rituale und Rezepte fürs Frühstück“, Gerstenberg Verlag, 127 Seiten, 22 Euro

Wie kaum eine andere Mahlzeit schafft es das Frühstück, alle Geschmacksrichtungen zu vereinen. Frühstück kann Energie liefern und Müdigkeit ausgleichen, mit Vitaminen den Tag aufpeppen oder einfach nur eine leckere Schlemmerei sein. Und viele Menschen essen morgens gerne Eier, weil eiweißhaltiges Essen den Kreislauf in Schwung bringt.



Die Berliner Illustratorin Constanze Guhr hat der ersten Mahlzeit des Tages mit „Morgenstund“ gleich ein ganzes Buch gewidmet. „Warum bin ich eigentlich so ein Frühstücks-Fan?“, fragt sie sich. Die Antwort: „Ich glaube, es liegt an der Mischung aus süß und herzhaft, warm und kalt und den leckeren Getränken, die es dazu gibt. Außerdem ist jeder Morgen wie ein leeres Blatt, das man erneut füllen kann. Den Tag entspannt und ohne Stress zu beginnen, hat etwas Verheißungsvolles.“ In diesem Sinne: Guten Appetit!

Möhren-Himbeer-Saft

Möhren-Himbeer-Saft Copyright: Stiftung Warentest/Yelda Yilmaz

Zutaten für 2-4 Portionen



300 g Möhren

250 g Äpfel

½ Grapefruit

100 g Himbeeren

2 TL Kokosöl, zerlassen



Zubereitung



Die Möhren und die Äpfel entsaften. Die Grapefruit auspressen und den Saft zum Möhren-Apfel-Saft gießen. Die Himbeeren zugeben und mit einem Stabmixer pürieren. Nach Belieben durch ein Sieb seihen. Das Kokosöl unterrühren und den Saft in Gläser füllen.



Haselnuss-Zimt-Latte

Haselnuss-Zimt-Latte Copyright: Stiftung Warentest/Yelda Yilmaz

Zutaten für 2 Personen



70 g Haselnusskerne

300 ml Milch

2 TL Ahornsirup

1 TL Bourbon-Vanillezucker oder Vanilleextrakt

¼ TL Zimtpulver

1 Prise Salz

2-4 Espressi



Zubereitung



Den Backofen auf 160 Grad vorheizen. Die Haselnüsse auf einem Backblech verteilen und 8 Min. rösten. Abkühlen lassen und in einem Geschirrtuch reiben, bis sich die Haut löst. Ein Teil der Haut lässt sich manchmal nicht abreiben, das ist in Ordnung. Die Kerne mit der Milch 1-2 Min. mixen. Ein Nussmilchtuch in ein Sieb legen und die Milch filtern. Die Nussreste gut ausdrücken.



Die Nussmilch mit Ahornsirup, Vanillezucker, Zimt und Salz vermischen. Erwärmen und auf zwei Gläser verteilen. Die Espressi darauf gießen.

Roggenbrot mit Lachs und eingelegter Zwiebel

Zutaten für 4 Portionen

Ein Brot mit Lachs und eingelegten Zwiebeln ist genau das Richtige für Karneval. Copyright: Yelda Yilmaz

Für die eingelegten Zwiebeln

175 ml Weißweinessig

30 g Zucker

1 TL Salz

2 rote oder weiße Zwiebeln, geschält

½ TL Kreuzkümmelsamen

½ TL Koriandersamen

1 Lorbeerblatt



Für die Frischkäsecreme

200 g Doppelrahmfrischkäse

50 g Naturjoghurt

½ Apfel, grob gerieben

¼ TL Kümmel

Salz, Pfeffer



Außerdem

1 sterilisiertes Schraubglas für 300 ml

4 Scheiben kräftiges Roggenbrot

2 gegarte Rote-Bete-Knollen in 16 Scheiben geschnitten

½ Salatgurke in 16 dünnen Scheiben

4 Scheiben Räucherlachs, etwas zerteilt

2 Stängel Dill, fein gehackt und Radieschensprossen zum Garnieren (optional)



Halb 10. Das Frühstückskochbuch

Cover des Buches Halb 10 Copyright: Stiftung Warentest

Die Rezepte für die beiden Getränke und das Roggenbrot sowie viele weitere Ideen finden Sie diesem Buch: Agnes Prus: Halb 10: Das Frühstückskochbuch, Stiftung Warentest, 239 Seiten, 34,90 Euro

Zubereitung



Für die eingelegten Zwiebeln den Essig mit Zucker und Salz aufkochen. Vom Herd nehmen. In einem kleinen Topf etwas Wasser aufkochen, die Zwiebeln darin 1 Minute blanchieren und abgießen. Die Gewürze mit den Zwiebeln mischen und in das vorbereitete Glas füllen. Mit dem Essig übergießen und abkühlen lassen.



Für die Frischkäsecreme den Frischkäse mit Joghurt glatt rühren. Apfel und Kümmel unterrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Creme auf die Brotscheiben streichen. Die Rote Bete im Wechsel mit der Gurke und dem Lachs auf dem Brot verteilen. Jedes Brot mit ca. 1 TL Zwiebeln belegen und mit Dill und nach Belieben mit Radieschensprossen bestreut servieren.

Herzhafte Breakfast Bowl

Herzhafte Breakfast Bowl Copyright: Gräfe und Unzer/Coco Lang

Zutaten für 2 Portionen



2 Eier

60 g bunte Quinoa

180 ml Gemüsebrühe (ohne Zuckerzusatz)

200 g Champignons

5 EL Olivenöl

100 g Blattspinat

250 g Kirschtomaten

1 Avocado

3 EL Zitronensaft

2 EL Sprossen (z.B. Rote-Bete oder Brokkolisprossen)

Salz, Pfeffer



Zubereitung



Die Eier in einem Topf in reichlich Wasser in 6–9 Min. hart kochen. Anschließend kalt abschrecken, pellen und jeweils der Länge nach halbieren.



Inzwischen die Quinoa in ein Sieb geben, abbrausen und abtropfen lassen. Die Brühe in einem Topf aufkochen. Die Quinoa dazugeben und bei mittlerer Hitze in ca. 15 Min. weich garen, dabei zwischendurch umrühren. Die Quinoa in ein Sieb abgießen und abkühlen lassen.



Währenddessen die Champignons putzen, bei Bedarf mit einem Tuch abreiben und vierteln. 2 EL Öl in einer Pfanne erhitzen und die Champignons darin ca. 5 Min. anbraten, dabei zwischendurch umrühren. Dann vom Herd nehmen.

Den Spinat verlesen und waschen, dann in wenig Wasser kurz dünsten. Danach bei Bedarf in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Die Tomaten waschen und halbieren. Avocado halbieren und den Kern entfernen, Avocado schälen und in 1–2 cm große Würfel schneiden. Sofort mit 2 EL Zitronensaft beträufeln, damit sich die Avocado nicht bräunlich verfärbt.



Aus dem übrigen Öl (3 EL) und Zitronensaft (1 EL) ein Dressing mischen. Zum Servieren Quinoa, Eier, Pilze, Spinat, Tomaten und Avocado nebeneinander in zwei Schalen (Bowls) anrichten und mit dem Dressing beträufeln. Die Sprossen in einem Sieb abbrausen und abtropfen lassen, dann auf den Bowls verteilen und alles mit Salz und Pfeffer würzen.



Das könnte Sie auch interessieren:

Ehrenfeld bis Mülheim Anzeige 6 Lieblingscafés der Redaktion mit tollem, gesundem Frühstück

Mit Domblick, Katzen oder Büchern Anzeige 9 Cafés in Köln mit einer ganz besonderen Note von Laura Klemens

Rezepte für Zuhause Anzeige Hier gibt es die besten Smoothie Bowls in Köln von Tanja Wessendorf

Shakshuka

Shakshuka Copyright: Gräfe und Unzer/Coco Lang

Zutaten für 2 Portionen



1 rote Zwiebel

1 rote Spitzpaprika

½ rote Chilischote

1 EL Olivenöl

400 g stückige Tomaten (aus der Dose)

½ TL edelsüßes Paprikapulver

Salz, Pfeffer

4 Eier

½ Bund glatte Petersilie

50 g Schafskäse (z.B. Feta)

30 g heller Sesam



Frühstück zuckerfrei

Cover des Buches Frühstück zuckerfrei Copyright: Gräfe und Unzer/Coco Lang

Die Rezepte für die Bowl, Shakshuka, die Muffins und den Bratapfelauflauf sowie weitere Ideen finden Sie in diesem Buch: Hannah Frey: Frühstück zuckerfrei, GU Verlag, 62 Seiten, 9,99 Euro

Zubereitung



Die Zwiebel schälen und fein würfeln. Paprika und Chili waschen, jeweils halbieren, weiße Trennwände und Kerne entfernen. Beides in kleine Stücke schneiden. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebelwürfel darin glasig dünsten. Dann Paprika und Chili dazugeben und kurz mitdünsten.



Die Tomaten hinzufügen, Paprikapulver, Salz und Pfeffer unterrühren und alles erhitzen. Mit einem Löffel vier Mulden in die Sauce drücken und jeweils 1 Ei hineinschlagen. Die Eier zugedeckt bei sehr niedriger Hitze in 5–10 Min. in der Sauce stocken lassen. Dabei darauf achten, dass die Sauce nicht am Pfannenboden anbrennt.



Inzwischen die Petersilie waschen, trocken tupfen und die Blätter abzupfen. Den Feta zerkrümeln. Sobald die Eier gestockt sind, die Shakshuka mit Feta, Petersilie und Sesam bestreuen und in der Pfanne servieren.



Griechische Rührei-Muffins

Gut vorzubereiten: griechische Rührei-Muffins Copyright: Gräfe und Unzer/Coco Lang

Zutaten für 16 Muffins



1 rote Zwiebel

½ rote Paprika

30 g schwarze Oliven (entsteint)

100 g Schafskäse (z.B. Feta)

½ Bund glatte Petersilie

5 Eier (M)

Salz, Pfeffer

1 EL weiche Butter und 2 EL Vollkorn-Dinkelmehl für die Form



Taste of life

Cover des Buches Taste of Life Copyright: Gräfe und Unzer/Verena Frei

Die Rezepte für die Overnight-Oats und dir Brötchen sowie viele weitere vegane Frühstücksideen finden Sie in diesem Buch: Verena Frei: Taste of life. Das vegane Familienkochbuch, GU Verlag, 240 Seiten, 25 Euro

Zubereitung



Den Backofen auf 175° vorheizen. Die Mulden der Muffin-Form mit Butter einfetten und mit Mehl ausstäuben.



Die Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. Die Paprika waschen, weiße Trennwände und Kerne entfernen und die Hälften klein würfeln. Die Oliven halbieren, den Feta zerbröseln. Die Petersilie waschen, trocken tupfen, die Blätter abzupfen und fein hacken.

Die Eier in einer Rührschüssel verquirlen und Zwiebel, Paprika, Oliven, Feta und Petersilie hinzufügen. Alles vermengen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Eiermasse gleichmäßig in den Mulden verteilen. Die Muffins im Ofen (Mitte) 25–30 Min. backen. Anschließend die Form herausnehmen und ca. 10 Min. abkühlen lassen, dann die Muffins aus der Form lösen.



Bratapfel-Auflauf

Bratapfel-Auflauf Copyright: Gräfe und Unzer/Coco Lang

Zutaten für 2 Portionen



1 kleiner säuerlicher Apfel

1 EL Kokosöl

½ TL Zimtpulver

60 g zarte Haferflocken

50 g Apfelmark

1 Msp. gemahlene Vanille

200 ml ungesüßter Haferdrink

2 EL Mandelblättchen

50 g Sahne

Fett für die Form



Zubereitung



Den Backofen auf 175 Grad vorheizen. Eine kleine Auflaufform (ca. 20×15 cm) einfetten. Den Apfel waschen, vierteln, entkernen und in Stücke schneiden. Das Kokosöl in einer Pfanne erhitzen und die Apfelstücke darin 2–3 Min. anbraten. Den Zimt darüberstreuen.



Die Apfelstücke in eine Rührschüssel geben und mit Haferflocken, Apfelmark, Vanille und Haferdrink gründlich mischen. Die Mischung in der Auflaufform gleichmäßig verteilen.



Den Auflauf im Ofen (Mitte) ca. 20 Min. backen. Dabei nach 7–8 Min. den Auflauf aus dem Ofen nehmen, mit den Mandelblättchen gleichmäßig bestreuen und im Ofen fertig backen.



Den Auflauf aus dem Ofen nehmen und kurz abkühlen lassen. Inzwischen die Sahne steif schlagen. Den Auflauf auf Teller verteilen und mit der Sahne garnieren.

Overnight-Oats mit Espresso

Overnight Oats mit Espresso Copyright: Gräfe und Unzer/Verena Frei

Zutaten für 1 Portion



75 g feine Haferflocken

200 ml Pflanzendrink (z.B. Hafer- oder Mandeldrink)

1 TL Chia-Samen

1 TL geschrotete Leinsamen

1 Msp. gemahlene Vanille

1 Prise Zimtpulver

1 TL Cashewmus (ersatzweise Mandelmus)

Salz

1–2 TL Dattelsirup

1 doppelter Espresso



Zubereitung

Haferflocken, Pflanzendrink, Chia-Samen, Leinsamen, Vanille, Zimt, Cashewmus und 1 Prise Salz in einer kleinen Schüssel gründlich miteinander verrühren.



Den Haferflocken-Mix abdecken und mindestens 2 Std., besser über Nacht, im Kühlschrank durchziehen lassen.



Am nächsten Tag die Oats in ein Glas umfüllen. Den Dattelsirup und den frisch gebrühten Espresso darauf geben und direkt genießen.



Dinkel-Roggen-Brötchen

Dinkel-Roggen-Brötchen Copyright: Gräfe und Unzer/Verena Frei

Zutaten für 8-10 Brötchen



5 g frische Hefe

1 TL Backmalz (ersatzweise Ahornsirup)

300 g Dinkelmehl (Type 630)

200 g Roggenmehl (Type 812)

2 EL Chia-Samen

2 EL geschroteter Leinsamen

Salz

je 1 TL Mohn, Leinsamen und Sesam zum Bestreuen



Zubereitung



400 ml lauwarmes Wasser, Hefe und Backmalz vermischen, bis die Hefe sich aufgelöst hat. Beide Mehlsorten, Chia- und Leinsamen und 2 TL Salz in einer großen Rührschüssel mischen. Hefemix hinzufügen und alles mit den Knethaken des Handrührgeräts kneten, bis ein glatter Teig entsteht, der sich vom Schüsselrand löst.



Den Teig zugedeckt bei Zimmertemperatur 30 Min. gehen lassen. Danach über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Am nächsten Morgen aus dem Kühlschrank nehmen. Den Backofen auf 220 Grad vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Mit einem Löffel oder einer Teigkarte Teigstücke abstechen und mit leicht bemehlten Händen auf das Blech setzen.



Die Oberfläche einschneiden, mit etwas Wasser benetzen und großzügig mit den verschiedenen Samen bestreuen. Im Ofen (Mitte) in ca. 20–25 Min. goldbraun backen.