„Walters bunte Welt“Rentner und Instagram-Star Walter Burmann feiert Buchpremiere

Ohne Hobby geht bei ihm gar nichts: Walter Burmann, bekannt aus dem Instagram-Kanal @waltersbuntewelt, hat seine Leidenschaften jetzt in einem Buch versammelt – von Ahnenforschung bis Zeichnen, von Burgbesichtigung bis Boule. Vor der offiziellen Veröffentlichung stellt er „Walters bunte Welt: Das Lexikon“ am 9. September um 19 Uhr exklusiv in der Workstage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ vor.

Im Gespräch mit Claudia Lehnen, Chefreporterin des „Kölner Stadt-Anzeiger“, erzählt Walter Burmann, wie aus einer bunten Sammlung an Hobbys ein ganzes Buch wurde – und warum es sich lohnt, den eigenen Alltag neu zu entdecken.

Für Walter ist ein Leben ohne Hobbys undenkbar. Seine vielfältigen Freizeitinteressen entwickelten sich in seinen Kindheitstagen in den 1960er-Jahren, begleiteten ihn über Jahrzehnte und sorgen auch heute im Rentnerdasein dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Ob Burgbesichtigung, Bergwanderung, Boule oder Brettspiel – Walter sprüht vor Tatkraft. Er lädt seine Freunde zum Flaggenquiz und seine Familie zum Adventsfest mit Whiskypunsch ein.

Walters Begeisterung steckt an und lädt dazu ein, den eigenen Alltag zu überdenken. Denn da ist doch noch mehr drin! Egal ob mit dem Ruhestand ein neuer Lebensabschnitt beginnt oder das Alltagsleben mit neuen Ideen bereichert werden soll: Walter schenkt Inspiration und gute Laune. Los geht's! Mit A wie Anfangen.

Bei der Veranstaltung gibt es die Bücher schon vor dem offiziellen Verkaufsstart – exklusiv und signiert von Walter Burmann.

Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, 9. September 2026, um 19 Uhr in der Workstage des Kölner Stadt-Anzeiger, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln. Tickets kosten 15 Euro und sind hier unter diesem Link oder direkt bei Rausgegangen erhältlich.

Die Workstage ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar (Linien 13 und 16 bis Haltestelle Amsterdamer Straße/Gürtel). Kostenlose Parkplätze stehen auf dem Mitarbeiterparkplatz an der Amsterdamer Straße zur Verfügung.