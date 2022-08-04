„Win-win-Situation“ Кельнська асоціація пропонує роботу для біженців

Щодня на Центральний вокзал Кельна прибувають біженці з України, які не лише хочуть жити в Кельні, а й хочуть тут працювати

Велика кількість українців була змушена залишити Україну та тимчасово переїхати до інших міст Європи, зокрема й у Кельн. Багато хто з них планує повернутися в свою рутину і знайти роботу в нових умовах життя. IG Kölner Gastro хоче допомогти їм у працевлаштуванні у гастрономічному секторі.

„Ми з радістю надаємо українцям цю допомогу“, - каже голова асоціації Тілль Рікенбраук в інтерв'ю газеті „Kölner Stadt-Anzeiger“. Ця ідея виникла у мешканки Кельна, яка звернулася до IG Gastro. Вона шукала роботу для української пари, яка живе з нею.

Без попередніх умов для біженців

„Ми вважаємо, що більший сенс має можливість отримання довгострокової перспективи роботи, ніж короткострокової“, - каже Рікенбраук. Адже майже кожен із 350 членів асоціації, яка була заснована два роки тому, постійно шукає нових співробітників.

Для українців немає жодних попередніх умов для працевлаштування. „Залежно від сфери діяльності, в якій вони працюють, їм навіть не обов'язково знання англійської мови“, – каже Рікенбраук. Зацікавленим українцям достатньо заповнити коротку анкету. Потім асоціація сама підшукує відповідного роботодавця.

Вакансії для українців у німецькій пивоварні

Десятки українців вже заповнили формуляр і чекають на відповідь. Голова ради директорів хоче запропонувати молодій парі роботу у пивоварні Johann Schäfer на Ельзасштрассі – безпосередньо у сфері обслуговування. „Вони працювали в Україні менеджерами у ресторані. Я думаю, що ми з ними спрацюємось“. Він називає це „взаємною вигодою“.

Зарплала для ненавченого персоналу складає між 12 та 13 євро на годину, стільки планують виплачувати і новим співробітником. „Якщо хтось може якісно виконувати свою роботу, це дуже цінується“, – каже Рікенбраук. У його галузі немає значення, звідки ти родом.

Не всі українці ще встигли отримати дозвіл на роботу

Біженці не можуть починати працювати безпосередньо після прибуття до Німеччини. Приступати до роботи вони можуть тільки після отримання „дозвілу на проживання для тимчасового захисту“. Але громадянам України невдовзі може бути зроблено виняток.



