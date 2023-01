Zwei Zivilfahnder stellten am Montagmorgen in Ehrenfeld einen Dieb. (Symbolbild)

Köln-Ehrenfeld – Zwei Zivilfahnder aus Düsseldorf haben am vergangenen Montagmorgen (27. Juni) in Köln-Ehrenfeld einen Mann bei dem Versuch beobachtet, an einer roten Ampel einer Radfahrerin (73) ihre Handtasche aus dem Fahrradkorb zu stehlen.

Die beiden Fahnder, die mit ihrem Fahrzeug an der Kreuzung Innere Kanalstraße/Vogelsanger Straße standen, stiegen sofort aus und überwältigten den Dieb. Der 25-Jährige wollte noch flüchten, konnte von den Beamten aber festgehalten werden. Wenig später wurde der Mann an die herbeigerufenen Kollegen aus Köln übergeben.

Bei dem aus Tunesien stammenden Tatverdächtigen fanden die Einsatzkräfte einen gefälschten vermeintlich deutschen Ausweis. Gegen den 25-Jährigen lag außerdem bereits ein Haftbefehl wegen diverser Gewalt- und Eigentumsdelikte vor. (red)