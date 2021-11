A3 bei Köln: Feuerwehr schneidet zwei Männer aus Unfallwrack

Köln -

Ein 42-Jähriger hat am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr auf der A 3 in Höhe der Anschlussstelle Lohmar-Süd die Kontrolle über sein Auto verloren. Das schleuderte entlang einer Schutzplanke in einen Grünstreifen. Dabei wurden der Fahrer und sein Beifahrer verletzt.



Die Freiwillige Feuerwehr musste die beiden befreien. Sie waren in dem Fahrzeug eingeschlossen. Dafür mussten sowohl rechts wie links die Türen abgetrennt werden. Mit zwei Rettungswagen wurden die Opfer ins Krankenhaus gebracht.

Unfall auf A3 bei Köln: Auto dreht sich um eigene Achse

Der 42-Jährige war laut eins Polizeisprechers vermutlich durch einen Fahrfehler gegen eine Fahrbahntrennung geprallt. An dieser Stelle werden auf der A 3 wegen einer Baustelle die Fahrstreifen geteilt, einer links, zwei rechts.



Der Kleinwagen drehte sich um die eigene Achse, mehrere Absperrbaken flogen zur Seite. Nach etwa 50 Metern blieb das demolierte Gefährt an einem Gebüsch stehen. Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzten. Andere alarmierten die Einsatzkräfte.



Zeitweise war die Strecke in Richtung Frankfurt komplett gesperrt. Es bildete sich ein Stau von bis zu sieben Kilometer Länge. (lsc/red/rvg)