A4 wieder frei: Ein Toter und mehrere Verletzte bei Unfall – Feuerwehr befreit Kind

Düren -

Bei einem schweren Unfall mit insgesamt drei Autos auf der Autobahn 4 bei Düren ist am Donnerstagmorgen ein 64-jähriger Fahrer ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden verletzt, darunter ein Kind.



Die Unfallstelle auf der A4 Markus Gerres Foto:

Nach Angaben der Polizei kollidierten die Fahrzeuge gegen 7 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache auf Höhe der Anschlussstelle Merzenich. Ersten Erkenntnissen zufolge überschlug sich dabei der Wagen des 64-Jährigen, der aus dem Fahrzeug geschleudert wurde und trotz eingeleiteter Reanimation der Rettungskräfte noch am Unfallort starb. Sein 13 Jahre alter Beifahrer wurde eingeklemmt, konnte aber von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden.



50 Rettungskräfte waren im Einsatz und brachten die drei Verletzten in Krankenhäuser. Markus Gerres Foto:

Zwei nachfolgende Autos fuhren in den verunglückten Wagen. Die beiden Fahrer, ein 26-jähriger Mann und eine 30-jährige Frau, verletzten sich dabei schwer. Rettungskräfte brachten beide zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Autobahn 4 Richtung Köln gesperrt

Etwa 50 Rettungskräfte waren im Einsatz und brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Autobahn war für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Köln gesperrt. Mittlerweile ist die Sperrung aufgehoben. Kurzzeitig war die Autobahn in Richtung Aachen einspurig gesperrt, weil Trümmerteile auf der Fahrbahn lagen. (red)