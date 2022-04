Aprilwetter in NRW: Es wird wechselhaft am Freitag - Tief bedingt Regen im Süden

Das April-Wetter in NRW am Freitag bleibt wechselhaft. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann es morgens im Hochsauerland örtlich glatt werden. Im weiteren Verlauf des Tages soll es bewölkt werden und im Süden bestehe tiefdruckbedingt eine hohe Regenwahrscheinlichkeit. In der Eifel wird Schnee erwartet.

Höchsttemperaturen zwischen sieben und elf Grad

Am Vormittag ist es vielerorts stark bewölkt und in höheren Lagen kann es schneien und glatt werden. Bis auf den Süden sind NRW-weit wenige Schauer angekündigt. Die Temperaturen liegen zwischen sieben und elf Grad - in Hochlagen sind Höchstwerte zwischen zwei und fünf Grad vorhergesagt.

Ein anfangs mäßiger Wind aus westlicher Richtung schwächt sich über den Tag ab. Der DWD spricht von schnell nachlassenden Niederschlägen in der Nacht zum Samstag im Süden NRWs. Nachts liegen die Höchwerte zwischen drei und null Grad in niedrigen Lagen. Im Bergland wird es zwischen null und minus zwei Grad kalt. Aufgrund der niedrigen Temperaturen kann es zu Glätte kommen.

Am Samstag setzt sich das launische Wetter fort. Stellenweise kann es zu Graupelgewittern kommen. Dabei liegen die Tageshöchstwerte zwischen sieben und elf Grad und bis zu vier Grad in Hochlagen. (red)