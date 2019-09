Besseres Wetter zum Wochenstart: Die Kölner sollten den Montag und Dienstag genießen

Köln -

Nach dem heißen und hochsommerlichen Samstag sind die Temperaturen in Köln und im Umland am Sonntag rapide gefallen. Am Vormittag nieselte es sogar. Allerdings soll es laut Auskunft des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von Sonntagmittag im Verlauf des Tages wieder freundlicher werden. Das Thermometer steigt zwar nicht über maximal 22 Grad in der Kölner Innenstadt, aber es lockert zunehmend auf.

Aktuelles Radarbild

Dieser Trend setzt sich auch zum Wochenbeginn fort: Der Montag wird deutlich sonniger und bis 23 Grad warm, es regnet nicht mehr. Am Dienstag wird es noch etwas besser bei maximal 24 Grad. Das Rheinland sollte die beiden Tage also genießen, denn am Mittwoch könnte uns schon wieder eine Kaltfront erreichen.

Ob es in diesem Jahr noch einmal richtig hochsommerlich mit Erreichen der 30-Grad-Marke wird, ist derzeit laut DWD fraglich. (red)