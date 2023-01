Bielefeld – Eine Wisentkuh ist am Mittwochmittag im Bielefelder Tierpark Olderdissen vor Besuchern erschossen worden. „Ihr war es zuletzt schon schlecht gegangen. Sie hatte nicht mehr gefressen und konnte sich kaum auf den Beinen halten“, begründet Tierpark-Leiter Herbert Linnemann das Vorgehen gegenüber dem „Westfalen-Blatt“.

Demnach wurde das Tier zuerst betäubt, bevor sich ein Mitarbeiter des Tierparks näher an die Wisentkuh namens „Holle“ heranschlich und aus der Nähe erschoss. Der Tierpark war am 1. Mai gut besucht, viele Gäste bekamen den Vorfall mit. Das getötete Tier soll am Donnerstag genauer untersucht werden. (red)