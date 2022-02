Corona in NRW: Erste Termine für Novavax-Impfungen am Samstag

Köln/Düsseldorf -

Das Land NRW ist weiter vom Coronavirus betroffen. Weiterhin gelten Hygiene-Vorschriften, der Mindestabstand von 1,5 Metern und Maskenpflicht etwa im öffentlichen Nahverkehr oder Supermärkten.

Über die Internetseite des Landes sind alle Entscheidungen und Erlasse der NRW-Landesregierung abrufbar. Ab dem 16. Januar gilt eine neue Coronaschutzverordnung für NRW.

Wir informieren über die aktuellen Ereignisse hier im Newsblog.

Samstag, 26. Februar

Novavax-Impfdosen treffen in Impfzentren ein – erste Termine

8.30 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sollen ab Samstag die Lieferungen des neuen Novavax-Impfstoffs bei den Kreisen und kreisfreien Städten ankommen. Einige Impfzentren wollen bereits am Wochenende mit den Impfungen beginnen.



NRW hält die Hälfte der vom Bund gelieferten Dosen zunächst für Zweitimpfungen zurück, so dass laut Gesundheitsministerium zunächst 154 500 Dosen für Impfungen zur Verfügung stehen. Der Großteil davon (75 Prozent) ist für Menschen vorgesehen, die wegen ihres Jobs einer Impfpflicht unterliegen. 20 Prozent der Dosen dürfen an Menschen gegeben werden, denen eine Unverträglichkeit für andere Impfstoffe attestiert wurde. 5 Prozent stehen für die Allgemeinbevölkerung zur Verfügung.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hofft, mit dem neuen Impfstoff des Herstellers Novavax nun auch Impfskeptiker erreichen zu können. Er basiert auf einem klassischeren Verfahren als mRNA-Impfstoffe.

Donnerstag, 24. Februar

NRW erhält erste Lieferung Impfdosen von Novavax

17.08 Uhr: NRW erwartet für Freitag (25. Februar) die Lieferung der ersten 309.000 Dosen des neuen Impfstoffs des Herstellers Novavax. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Ab Samstag soll demnach die Hälfte der Menge an die Kreise und kreisfreien Städte geliefert werden, die andere Hälfte werde für Zweitimpfungen eingelagert. Ein entsprechender Erlass ging nach dpa-Informationen am Donnerstagnachmittag an die betreffenden Stellen.

Die Kreise und Städte sollen die Impfdosen demnach anhand einer bestimmten Priorisierung weitergeben - also vor allem Menschen, die in einer Einrichtung mit Impfpflicht arbeiten. Außerdem sollen Menschen berücksichtigt werden, die eine Unverträglichkeit gegen die bisherigen Impfstoffe haben. Der Novavax-Impfstoff basiert auf einem klassischeren Verfahren.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann sagte laut Mitteilung: „Der Impfstoff der Firma Novavax bietet eine gute Alternative zu den bisherigen Impfstoffen. Ich hoffe, dass diejenigen, die sich bislang noch nicht mit einem der vorhandenen mRNA-Impfstoffen haben impfen lassen, diesen Proteinimpfstoff nun in Erwägung ziehen. Dies gilt insbesondere für die Menschen, die in so sensiblen Bereichen wie der Pflege arbeiten. Die Impfung ist der beste Schutz gegen das Coronavirus.“

Razzia gegen Corona-Testzentren-Betreiber in NRW-Städten

10.47 Uhr: In mehreren Städten Nordrhein-Westfalens hat eine Razzia gegen Betreiber von Corona-Testzentren begonnen. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal geht damit dem Verdacht des gewerbsmäßigen Abrechnungsbetrugs nach. Ermittelt werde gegen neun Beschuldigte im Alter von 22 bis 57 Jahren, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Corona-Inzidenz in NRW sinkt weiter auf 1130,3

10.39 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sinkt die Corona-Inzidenz weiter: Am Donnerstag lag die Zahl der neuen Ansteckungen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen bei 1130,3 - nach 1152,1 am Vortag und 1395,5 vor einer Woche. Nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag haben sich 42 511 Menschen binnen 24 Stunden mit der Krankheit angesteckt. 59 Menschen starben in diesem Zeitraum mit oder an Corona.

Besonders hohe Infektionszahlen meldeten die Kreise Euskirchen (2023,6) und Minden-Lübbecke (1737,8). Die niedrigsten Inzidenzen verzeichneten Mönchengladbach (648,1), Duisburg (684,4) und Oberhausen (693,8).

Auch die Hospitalisierungsinzidenz sinkt nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) wieder. Der Wert lag am Donnerstag bei 6,56 nach 6,94 am Vortag. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner in NRW mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen ins Krankenhaus kamen.

Mittwoch, 23. Februar

Laumann erinnert an Corona-Regeln für Karneval

19.28 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat an die geltenden Corona-Regeln bei Karnevalsfeiern in Nordrhein-Westfalen erinnert: „Die Karnevalstage stehen vor der Tür. In vielen Regionen unseres Landes ist das Karnevalsfeiern in der Bevölkerung weit verbreitet“, wird der Gesundheitsminister in einer Mitteilung vom Mittwochabend zitiert. „Die Wahrheit ist aber auch, dass dieses Jahr das Corona-Virus noch präsent ist.“

„Wenn Sie sich entscheiden, Karneval zu feiern, dann ist ganz wichtig, dass Sie sich an die Corona-Regeln halten, die in Ihrer Region gelten“, so Laumann. Der Gesundheitsminister hoffe auf das Einhalten der Regeln: „Wenn jeder sich an die Regeln hält, schützt man nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen.“

Das Land hatte sogenannte Brauchtumszonen etabliert, um Karnevalsfeiern in NRW zu ermöglichen. Während viele Städte auf die Brauchtumszonen verzichteten, machte die Stadt Köln das gesamte Stadtgebiet zur Brauchtumszone.

Clubs und Discos sollen ab 4. März wieder öffnen

17.03 Uhr: Nach monatelanger Schließung wegen Corona sollen Clubs und Diskotheken in Nordrhein-Westfalen am 4. März wieder öffnen können. Das bekräftigte Staatskanzleichef Nathanael Liminski am Mittwoch nach einem Gespräch mit Clubbetreibern und Vertretern der Pop-Szene in Köln. Die Wiedereröffnung von Clubs am 4. März ist auch Teil des Stufenplans, den Bund und Länder vergangene Woche beschlossen hatten.

„Wenn sich das Infektionsgeschehen weiter so positiv entwickelt, wird der nächste Öffnungsschritt wie geplant erfolgen“, sagte Liminski. Die dafür notwendigen Schutzmaßnahmen werde die Landesregierung zeitnah kommunizieren. „Denn die Betreiber und Künstler brauchen Vorlauf und Planungssicherheit.“

Laut Bund-Länder-Beschluss sollen Clubs und Diskotheken für Geimpfte und Genesene mit tagesaktuellem Test oder mit dritter Impfung (2G plus) wieder geöffnet werden.

Inzidenz sinkt weiter, Hospitalisierungsrate mit leichtem Anstieg

11.00 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch 1.152,1 neue Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, damit ist die Inzidenz um 37,1 Punkte im Vergleich zum Dienstag gesunken.

In Nordrhein-Westfalen kamen laut RKI innerhalb von 24 Stunden knapp 43.703 Neuinfektionen hinzu, 75 Todesfälle wurden in dem Zeitraum im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

Die Hospitalisierungsinzidenz liegt nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) auf 6,94. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in NRW mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen ins Krankenhaus mussten.

Montag, 21. Februar

Stamp: Örtliche Einschränkungen im Kita-Betrieb unvermeidbar

14:00 Uhr: Angesichts massiver coronabedingter Personalausfälle werden Familienminister Joachim Stamp zufolge in den kommenden Wochen örtliche Kita-Schließungen unvermeidbar sein. Die Landesregierung werde aber weiterhin keine NRW-weiten Einschränkungen im Regelbetrieb veranlassen, „um Schäden von unseren Kindern bestmöglich abzuwenden.“ Das versicherte der FDP-Politiker am Montag in einem vom Ministerium veröffentlichten Brief an Eltern und Beschäftigte in Kitas und Kindertagespflege. Omikron habe sich „für unsere Kinder und für geimpfte Beschäftigte im Verlauf als überwiegend harmlos herausgestellt“.

Grundsätzlich gelte: Ein krankes Kind gehöre nicht in die Betreuung. Der Minister wies erneut darauf hin, dass gesetzlich Krankenversicherte im Falle geschlossener Kitas Kinderkrankengeld beantragen können, wenn sie zur Betreuung daheim bleiben müssen. Wer darauf keinen Anspruch habe - etwa Privatversicherte - könne die Betreuungsentschädigung des Landes erhalten, was zunächst noch bis zum 19. März gelte.

Inzidenz sinkt erneut leicht auf 1249,9

7.59 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter rückläufig. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Montag 1249,9 neue Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Sonntag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 1261,2 gelegen, am Samstag bei 1290,0. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag mit 1346,8 erneut höher als in NRW.

In Nordrhein-Westfalen kamen laut RKI innerhalb von 24 Stunden knapp 14 000 Neuinfektionen hinzu, vier Todesfälle wurden in dem Zeitraum im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Die meisten Inzidenzen gibt es demnach aktuell in Solingen mit 2367,6 und Euskirchen mit 2243,8, am besten sieht es in Mönchengladbach mit 741 aus.

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) leicht auf 6,55 (Montag), nach 6,40 (Freitag). Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner in NRW mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen ins Krankenhaus mussten.

Sonntag, 20. Februar

Corona-Inzidenz in NRW leicht gesunken auf 1261,2

13.29 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter rückläufig. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag 1261,2 neue Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Samstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1290,0 gelegen.

Landesweit kamen laut RKI innerhalb von 24 Stunden gut 24 000 Neuinfektionen hinzu, sechs Todesfälle wurden in dem Zeitraum im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Die meisten Inzidenzen gibt es in Solingen mit 2367,6, am besten sieht es in Mönchengladbach mit 707,4 aus.

Die Hospitalisierungsinzidenz lag nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) bei 6,40 (Freitag). Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner in NRW mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen ins Krankenhaus mussten.

Am Freitag lagen laut LZG 5060 Covid-19-Patientinnen und -Patienten in NRW-Krankenhäusern. 543 Personen davon wurden intensivmedizinisch versorgt, 287 mit Beatmung. 380 Intensiv-Betten mit Beatmung standen landesweit noch zur Verfügung.

Samstag, 19. Februar

3000 Menschen demonstrieren in Düsseldorf gegen Coronamaßnahmen

17.31 Uhr: Mehrere Tausend Menschen sind auch an diesem Samstag in Düsseldorf aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Am Nachmittag versammelten sich die Teilnehmer der Demonstration am Johannes-Rau-Platz unmittelbar am Landtag und machten sich danach auf den mehrere Kilometer langen Zugweg durch die Innenstadt. Laut Schätzungen des dpa-Fotografen vor Ort kamen rund 3000 Menschen zusammen. An den vergangenen Wochenenden beliefen sich die Teilnehmerzahlen auf bis zu jeweils 6500 Menschen.

Den ersten Eindrücken der Polizei zufolge verliefen die Proteste wie auch zuvor friedlich. Die Demonstranten wandten sich gegen Impfzwang und setzten sich für Entscheidungsfreiheit ein. Die Caritas warnte auf einem großen Banner am Gebäude ihrer Geschäftsstelle unweit des Johannes-Rau-Platzes mit der Aufschrift „Rote Karte für Querdenker“ vor Verschwörungstheorien. Die Demonstration war laut Polizei bis zum Abend (20.00 Uhr) angemeldet.

Auch an der Reuterkaserne gab es am Mittag laut Polizei eine kleinere Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen.

Corona-Inzidenz in NRW sinkt weiter

09.55 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter rückläufig. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag 1290,0 neue Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Freitag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1359,9 gelegen.

Landesweit kamen laut RKI innerhalb von 24 Stunden gut 36 000 Neuinfektionen hinzu, 68 Todesfälle wurden in dem Zeitraum im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Die meisten Inzidenzen gibt es aktuell in Solingen mit 2367,6. Am besten sah es am Samstag in Mönchengladbach mit 739,4 aus.

Die Hospitalisierungsinzidenz lag nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) bei 6,40 (Freitag). Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner in NRW mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen ins Krankenhaus mussten.

Am Freitag lagen laut LZG 5060 Covid-19-Patientinnen und -Patienten in NRW-Krankenhäusern. 543 Personen davon wurden intensivmedizinisch versorgt, 287 mit Beatmung. 380 Intensiv-Betten mit Beatmung standen landesweit noch zur Verfügung.

Freitag, 18. Februar

Tourismus litt auch 2021 unter Corona-Pandemie

11:35 Uhr: Der Tourismus in Nordrhein-Westfalen hat auch im vergangenen Jahr unter der Corona-Pandemie gelitten. Zwar stieg die Zahl der Gäste in den Beherbergungsbetrieben und auf den Campingplätzen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes gegenüber dem ersten Corona-Jahr 2020 leicht um 1,1 Prozent auf 11,1 Millionen, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag mitteilte. Allerdings lag die Gästezahl damit noch immer 54,4 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Die Zahl der Übernachtungen stieg nach Angaben der Statistiker 2021 etwas stärker um 3,9 Prozent auf 29,6 Millionen. Damit blieb sie um 44,4 Prozent unter dem vor der Pandemie erreichten Niveau.

„Die Übernachtungszahlen vom letzten Jahr zeigen das ganze Dilemma: Auch wenn es im Vergleich zu 2020 zu leicht verbesserten Zahlen gekommen ist, bleiben die Übernachtungen weit hinter denen des Vor-Corona-Jahres 2019 zurück“, sagte Patrick Rothkopf vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga NRW. Und diese Situation werde selbst dann nicht mit einem Schlag beendet sein, wenn in diesem Jahr alle Beschränkungen wegfallen sollten.

„Nordrhein-Westfalen ist sehr abhängig vom Geschäftsreiseverkehr, von internationalen Messen, großen Veranstaltungen, Kongressen und Tagungen. Wann wir gerade in diesem Segment wieder von einem „normalen“ Niveau sprechen können, ist leider nicht absehbar“, sagte Rothkopf. Staatliche Unterstützung für die Branche sei deshalb auch weiterhin notwendig.

Corona-Inzidenz in NRW sinkt weiter – Knapp 45 000 Neuinfektionen

10.31 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter rückläufig. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 1359,9 neue Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Donnerstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1395,5 gelegen, tags zuvor bei 1437,1.

Landesweit kamen laut RKI innerhalb von 24 Stunden knapp 45 000 (44 832) Neuinfektionen hinzu, 83 Todesfälle wurden in dem Zeitraum im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

NRW-Spitzenreiter bei den Inzidenzen bleibt mit großem Abstand Solingen mit 2549,7 (Vortag 2582,4). Fünf der 53 NRW-Kommunen verzeichnen Inzidenzwerte unter 1000. Am besten sah es am Freitag in Mönchengladbach mit 831,8 aus.

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) von 6,16 (Donnerstag) auf nun 6,40. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner in NRW mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion binnen sieben Tagen ins Krankenhaus mussten.

Am Freitag lagen laut LZG 5060 Covid-19-Patientinnen und -Patienten in NRW-Krankenhäusern. 543 Personen davon wurden intensivmedizinisch versorgt, 287 mit Beatmung. 380 Intensiv-Betten (Vortag 369) mit Beatmung standen landesweit noch zur Verfügung. (dpa, afp, red)