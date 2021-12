Corona in NRW: Hausärzte erwarten Ansturm auf Booster-Impfungen

Köln/Düsseldorf -

Das Land NRW ist weiter vom Coronavirus betroffen. Weiterhin gelten Hygiene-Vorschriften, der Mindestabstand von 1,5 Metern und Maskenpflicht etwa im öffentlichen Nahverkehr oder Supermärkten.

Über die Internetseite des Landes sind alle Entscheidungen und Erlasse der NRW-Landesregierung abrufbar.

Wir informieren über die aktuellen Ereignisse hier im Newsblog.

Sonntag, 26. Dezember

Hausärzte erwarten im Januar weiteren Ansturm auf Booster-Spritzen

16.17 Uhr: Mit Blick auf weitere Corona-Boosterimpfungen rechnen die Hausärzte in Nordrhein-Westfalen auch im Januar mit einem großen Andrang in den Praxen. „Wir wollen möglichst schnell alle Patienten boostern, wir erwarten im Januar einen Ansturm“, sagte der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Nordrhein, Oliver Funken, der „Rheinischen Post“. „Da ist es eine enorme Erleichterung, dass der Bund ab Januar zusätzliche 30 Millionen Dosen für die Booster-Impfung zugesichert hat.“ Der Impfstoff müsse zuverlässig in die Praxen aufgeliefert werden, forderte Funken.

Er hoffe zudem, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) bald auch die Auffrischungsimpfung für Jugendliche empfiehlt. „Die Empfehlung wird sicher bald kommen. Die Jugendlichen scharren schon mit den Hufen“, sagte Funken der Zeitung. „Die Jugendlichen wollen 2022 ihre Freiheiten zurück, sowohl in der Schule als auch in der Freizeit.“ Bislang wird die Booster-Impfung ab 18 Jahren empfohlen.

Corona-Inzidenz in NRW weiter rückläufig - RKI: unvollständiges Bild

10.46 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche am Sonntagmorgen mit 181,9 an. Am Samstag hatte der Wert für NRW bei 198,9 gelegen. Damit liegt das bevölkerungsreichste Bundesland bei der Inzidenz deutlich unter dem für den Bund ausgewiesenen Wert von 220,7.

Das RKI weist allerdings darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen sei. Deshalb könnten die offiziell ausgewiesenen Fallzahlen nur ein unvollständiges Bild der Corona-Lage in Deutschland zeigen.

Die NRW-Gesundheitsämter meldeten innerhalb von 24 Stunden 1866 neue Corona-Fälle, 6 Menschen starben in dem Zeitraum an oder mit dem Virus. Die höchste Inzidenz verzeichnete am Sonntagmorgen der Kreis Mettmann mit 264,1. Dahinter folgten der Kreis Soest (256,5) und die Stadt Düsseldorf (254,6). Am niedrigsten war die Inzidenz am Sonntag in den Kreisen Olpe (78,0) und Coesfeld (105,6).

Samstag, 25. Dezember

Inzidenz sinkt – Keine validen Zahlen durch Feiertage



10.03 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut Angaben des NRW-Landeszentrum Gesundheit bei 198,9, das ist ein Minus von -10,8.

Zudem sind 4675 neue Corona-Infektionen sowie 15 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Mit einer Inzidenz von 310,7 liegt der Kreis Lippe landesweit weiterhin an der Spitze – gefolgt vom Oberbergischen Kreis (279,0) und Remscheid (278,0). Am niedrigsten ist die Inzidenz weiterhin im Kreis Olpe mit 90,7.

Entgegen einer vorherigen Ankündigung meldet das NRW-Landeszentrum Gesundheit die Coronazahlen nun auch über die Weihnachtsfeiertage an das Robert-Koch-Institut. Dennoch sind die Zahlen nicht belastbar, da viele Arztpraxen geschlossen haben und auch in Betrieben und in Schulen weniger Tests durchgeführt werden.

Freitag, 24. Dezember

Laumann: Krankenhäuser müssen ihre Lager auffüllen

12.50 Uhr: Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat die Kliniken des Landes angewiesen, ihre Lager aufzufüllen. „Ich will nicht wieder erleben, dass Masken oder Schutzkittel fehlen“, sage Laumann der Essener „WAZ“ (Freitag). Laumann befürchtet bei einer explosionsartigen Ausbreitung der Omikron-Variante, dass wie in England die Transportlogistik massiv beeinträchtigt wird, weil viele Lkw-Fahrer betroffen sind.



Wenn 15 oder 20 Prozent der Menschen krank seien, „würde das ein Land schwer belasten. Wir werden in den Krankenhäusern mehr Menschen sehen, die neben ihrer eigentlichen Erkrankung auch das Virus haben“, sagte Laumann. Diese Patienten müssten isoliert werden, das Pflegepersonal müsste jedes Mal Schutzkleidung anziehen - das sei ein Riesenaufwand im Ablauf eines Krankenhauses.

NRW setzt ab 28. Dezember neue Corona-Beschlüsse um

17.51 Uhr: Ab dem 28. Dezember gelten auch für Geimpfte und Genesene in Nordrhein-Westfalen Kontaktbeschränkungen. Private Zusammenkünfte im Innen- wie Außenbereich sind ihnen dann nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt - eine Begrenzung der Anzahl von Hausständen gibt es hier nicht. NRW setzt unter anderem mit dieser Regel in seiner aktualisierten Corona-Schutzverordnung die jüngsten gemeinsamen Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern um, wie das Landesgesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte.

Von den Kontaktbeschränkungen sind Kinder bis einschließlich 13 Jahren ausgenommen. Innerhalb des eigenen Hausstands gelten keine Personenbegrenzungen. Sobald eine ungeimpfte Person teilnimmt, gelten die strengeren Bestimmungen fort - neben dem eigenen Hausstand dürfen dann aber nur noch zwei Personen eines weiteren Hausstands teilnehmen. Laut Verordnung sind in der Silvesternacht Ansammlungen jenseits dieser Grenzen „auf von den zuständigen Behörden durch Allgemeinverfügung näher zu bestimmenden publikumsträchtigen Plätzen und Straßen untersagt“.

Lesen Sie hier die ausführliche Übersicht der Regeln.

Gesundheitsministerium: Booster-Impfungen nach drei Monaten möglich

13.55 Uhr: Booster-Impfungen sind in Nordrhein-Westfalen ab sofort drei Monate nach der Grundimmunisierung möglich. Das teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Donnerstagmittag mit. Das Land folgt damit der Empfehlung der Ständigen Impfkommission und dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz.

Zeil sei es, durch den kürzten Impfabstand mehr Menschen eine schnelle Auffrischungsimpfung zu ermöglichen, heißt es in der Mitteilung des Gesundheitsministeriums. Somit sollen schwere Covid-Verläufe verhindert und die Übertragungsrate eingeschränkt werden. Die neue Richtlinie sei besonders mit Blick auf die Omikron-Variante erlassen worden, heißt es.

Mehr als 20.000 Corona-Tote in NRW seit Pandemieausbruch

07.20 Uhr: Seit dem Ausbruch der Pandemie sind in Nordrhein-Westfalen mehr als 20.000 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag wurden innerhalb eines Tages 59 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland gemeldet. Damit stieg die Zahl der Toten kurz vor Weihnachten auf 20.024.

Besonders viele Todesopfer gab es Ende Dezember des vergangenen Jahres, kurz bevor die Corona-Impfaktion starten konnte. Allein am 22. Dezember 2020 waren 178 Corona-Tote in Nordrhein-Westfalen zu beklagen, wie aus den Daten des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) hervorgeht.

Indes sank die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche in NRW leicht. Das RKI gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 219,7 nach 220,6 am Mittwoch an. Am Dienstag hatte die Kennziffer für die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 232,1 gelegen. Bundesweit wurde eine Inzidenz von 280,3 registriert. Damit liegt NRW weiterhin unter dem Durchschnitt aller Länder.

Die NRW-Gesundheitsämter meldeten innerhalb von 24 Stunden 7415 neue Corona-Fälle. Die höchste Inzidenz verzeichnet weiter der Kreis Lippe mit 446,7. Dahinter folgen Remscheid (344,3) und der Kreis Mettmann (337,2). Am besten sah es weiter im Kreis Olpe mit einem Wert von 115,5 aus.

Trotz sinkender Corona-Zahlen müssen sich die Menschen in NRW nach den Bund-Länder-Beschlüssen vom Dienstag wegen der erwarteten Ansteckungswelle durch die Omikron-Virusvariante auf weitere Einschränkungen spätestens nach Weihnachten einstellen.

Mittwoch, 22. Dezember

Bonner Virologe Streeck äußert sich skeptisch zur Impfpflicht

15.34 Uhr: Der Bonner Virologe Hendrik Streeck hat sich skeptisch zu einer allgemeinen Impfpflicht gegen Corona geäußert. „Der Ansatz, die Pandemie schneller zu beenden mit einer Impfpflicht, ist nachvollziehbar. Jedoch sollte man hier sehr genau das Für und Wider überlegen.“ Es gebe viele Viren, gegen die geimpft werden sollte. „Wenn diese anderen Impfungen im Vergleich zur Impfung gegen das Coronavirus aber freiwillig bleiben, sendet das aus meiner Sicht ein falsches Signal“, sagte er.

Zudem sei noch nicht bekannt, was neue Varianten des Virus für die vorhandenen Impfstoffe bedeuteten. „Wir kennen weder die Schutzwirkung noch die Schutzdauer ganz genau“, sagte Streeck. „Ich halte unter diesen Umständen eine allgemeine Impfpflicht für ein schwieriges Instrument.“

Der Bundestag soll im neuen Jahr über eine mögliche allgemeine Corona-Impfpflicht entscheiden, und zwar ohne die sonst übliche Fraktionsdisziplin. Eine solche generelle Impfpflicht hatten die Bundesregierung und führende Politiker lange ausgeschlossen.

Viele kommunale Impfzentren zwischen den Feiertagen geöffnet

11.17 Uhr: In zahlreichen kommunalen Impfstellen Nordrhein-Westfalens gehen die Corona-Schutzimpfungen in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr weiter. An Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen haben die kommunalen Impfzentren zumeist geschlossen, wie eine Umfrage unter ausgewählten Kommunen im Bundesland ergab. Das trifft nicht überall zu. In der Impfstelle im Bochumer Gesundheitsamt sind an Heiligabend, am zweiten Weihnachtstag und an Silvester jeweils gut 100 Impfungen mit Termin während einer vierstündigen Öffnungszeit vorgesehen.

„Die Städte tun alles, damit es auch zwischen Weihnachten und Neujahr Test- und Impfangebote gibt“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, der dpa und betonte: „Denn die Impfkampagne soll ihren Schwung behalten.“ Wer sich an den freien Tagen impfen lassen wolle, sollte sich vorher über Öffnungszeiten informieren und wo es nötig ist, einen Termin vorher buchen, rät er. Damit das Impfen reibungslos läuft, seien vor allem verlässliche Impfstofflieferungen nötig. Dafür müssten Bund und Länder sorgen.

Nach Auskunft des NRW-Gesundheitsministeriums sieht die Erlasslage im Bundesland vor, dass die Impfstellen der Kreise und kreisfreien Städte zu Weihnachten und Neujahr schließen könnten. Hintergrund sei, dass mehrere Kommunen sich gegenüber dem Ministerium ausdrücklich für eine derartige Regelung eingesetzt hätten, erklärte ein Sprecher des Landesministeriums. Die Kommunen hätten aber auch die Möglichkeit, das Impfgeschehen in den Impfstellen über die Feiertage fortzusetzen.

Kreis Lippe ist weiter Corona-Hotspot

08.34 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen laut Daten des NRW-Landeszentrum Gesundheit erneut gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag am Dienstagmorgen laut NRW-Landeszentrum Gesundheit bei 220,6 (Vortag: 232,1).

Für NRW wurden innerhalb eines Tages 7169 neue Corona-Infektionen sowie 69 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Corona-Hotspot ist weiter der Kreis Lippe. Dort liegt die Inzidenz bei 451,0, gefolgt von Remscheid (370,4) und dem Kreis Soest (331,9). Am niedrigsten sind die Inzidenzen im Kreis Olpe (117,7), im Hochsauerlandkreis (122,8) und in Münster (125,5).

Dienstag, 21. Dezember

NRW-Regierungschef Wüst verlangt Respekt für Robert Koch-Institut

20.30 Uhr: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat Respekt für die Arbeit des Robert Koch-Instituts (RKI) eingefordert. Die Bundesregierung müsse auch künftig bei ihren Planungen den Expertenrat des RKI einbeziehen, sagte Wüst nach der Krisenschalte der Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag. Wüst ist aktuell Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK).

Wenige Stunden vor der Spitzenrunde hatte das RKI in einer neuen Stellungnahme sofortige Maßnahmen wie die Schließung von Restaurants und eine Verlängerung der Weihnachtsferien für Schulen und Kitas gefordert. Die Empfehlungen stimmten mit den Auffassungen der Bundesregierung „in einigen Teilen“ nicht überein und gingen über die Empfehlungen des Expertenrats hinaus, sagte Wüst.

„Ja, die Informationslage seitens des Bundes im weitesten Sinne war chaotisch und hat auch zu Verunsicherung am heutigen Tage geführt“, räumte Wüst ein. Dass es ein Votum des Expertenrats der Bundesregierung auf der einen Seite und das Papier des RKI als oberste Bundesbehörde auf der anderen Seite gebe, könne man kritisieren. Aber die Institutionen deshalb zu kritisieren, sei unangemessen.

Man müsse auch nicht jeden einzelnen Punkt der Auffassungen des RKI teilen, sagte Wüst. „Aber es ist aus meiner Sicht wichtig, dass dem RKI der Respekt entgegengebracht wird, den es verdient.“ Denn das Bundesinstitut habe mit seiner Arbeit in den vergangenen Monaten der Pandemie „viele Menschenleben gerettet“, so der Ministerpräsident.

Über 1100 Omikron-Fälle in NRW

17.09 Uhr: Die Gesamtzahl der bestätigten Omikron-Fälle und engeren Verdachtsfälle auf die neue Virusvariante steigt in Nordrhein-Westfalen weiter. In der Datenbank des Landeszentrums für Gesundheit werden mit Stand Dienstag, 0.00 Uhr, insgesamt 1122 Fälle mit einem zweifelsfreien Nachweis durch Sequenzierung und Verdachtsfälle durch spezifische PCR-Tests mit Hinweisen auf Omikron geführt, teilte das NRW-Gesundheitsministerium auf Anfrage mit. Am Vortag hatte im Vergleich dazu die Gesamtzahl bei 924 gelegen.

Die Landeshauptstadt Düsseldorf teilte mit, dass es mit Stand Montag bislang 107 Omikron-Fälle im Stadtgebiet gebe. Davon seien 34 Fälle über eine Gesamtgenomsequenzierung bestätigt. Für die verbleibenden 73 Fälle liege bislang eine positive Typisierungs-PCR vor, eine Sequenzierung sei eingeleitet worden. Sobald ein Fall in der Varianten-Typisierung als Omikron-Fall auffalle, werde eine engmaschige Nachverfolgung der Kontaktpersonen durchgeführt. Alle Infizierten und die engen Kontaktpersonen befänden sich in Quarantäne und würden regelmäßig getestet, erklärte die Stadt das Vorgehen.

NRW-Regierungschef Wüst fordert hohen „Schutzwall“ gegen Omikron

14.44 Uhr: Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hendrik Wüst (CDU), hat an Bund und Länder appelliert, einen möglichst hohen Schutzwall gegen die drohende fünfte Corona-Welle zu bauen. Die Hinweise des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Expertenrats der Bundesregierung würden „ausgesprochen ernst“ genommen, twitterte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident am Dienstag zu Beginn der Bund-Länder-Krisenberatungen.

„Omikron verlangt Entschlossenheit und politische Führung“, schrieb Wüst mit Blick auf die rasante Ausbreitung der Virusvariante. „Bund und Länder müssen in einer gemeinsamen Strategie den Schutzwall vor der 5. Welle so hoch wie möglich bauen.“

Vor den Bund-Länder-Beratungen hatte das RKI maximale Kontaktbeschränkungen gefordert, und zwar sofort. Aus „fachlicher Sicht“ empfahl Deutschlands oberste Seuchenbehörde dabei am Dienstag auch die sofortige Schließung von Restaurants und die Verlängerung der Weihnachtsferien für Kitas und Schulen. Der neue Expertenrat der Bundesregierung hatte zuvor vor der Gefahr einer „explosionsartigen Verbreitung“ der Omikron-Variante gewarnt.

Wüst vor MPK-Beratungen: „Wir sollten heute gar nichts ausschließen“

10.55 Uhr: Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich vor den Bund-Länder-Beratungen für einen klaren Plan zur Eindämmung der Pandemie in den kommenden Wochen ausgesprochen. Auf die Frage, ob ein erneuter Lockdown kommen könnte, sagte Wüst bei „Bild live“ am Dienstag: „Ich warne dringend davor, jetzt Dinge auszuschließen. (...) Wir sollten heute gar nichts ausschließen.“

Weiter sagte Wüst: „Wir sollten uns jetzt vorbereiten, wir sollten einen Plan entwickeln für die kommenden Wochen, damit wir gut durch diese Zeit kommen.“ Rechtlich sei es aktuell zwar nicht möglich, Schulen oder Restaurants zu schließen. Das habe die neue Mehrheit im Bundestag durch Beendigung der pandemischen Notlage ausgeschlossen. „Ob das ausreichend ist, was wir heute haben, werden wir diskutieren.“

Zu einer neuen Infektionswelle durch die Omikron-Variante sagte Wüst: „Die Experten beschreiben die fünfte Welle, die jetzt auf uns zukommt, als sehr, sehr gefährlich. Wir müssen jetzt Entscheidungen treffen, damit wir auch unsere kritische Infrastruktur beispielsweise aufrechterhalten. Niemand kann heute sagen, wann das vorbei sein wird oder zu welchen Maßnahmen wir noch gezwungen sein werden.“

Corona-Inzidenz in NRW stagniert am Wochenende

07.46 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag am Dienstagmorgen bei 232,1. Am Montag hatte der Wert bei 238,3 gelegen.

Für NRW wurden innerhalb eines Tages 4227 neue Corona-Infektionen sowie 67 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Mit einer Inzidenz von 515,0 lag der Kreis Lippe landesweit weiterhin an der Spitze - gefolgt von Remscheid (382,9) und dem Oberbergischen Kreis (324,3). Am niedrigsten war die Inzidenz im Kreis Olpe mit 124,5.

Montag, 20. Dezember

Mehr als 900 Omikron-Fälle in NRW

13.05 Uhr: Die Gesamtzahl der bestätigten Omikron-Fälle und engeren Verdachtsfälle auf die neue Virusvariante steigt in Nordrhein-Westfalen deutlich an. In der Datenbank des Landeszentrums für Gesundheit werden mit Datenstand von Montag 0.00 Uhr insgesamt 924 Fälle mit einem zweifelsfreien Nachweis durch Sequenzierung und Verdachtsfälle durch spezifische PCR-Tests mit Hinweisen auf Omikron geführt, teilte das NRW-Gesundheitsministerium auf Anfrage mit. Am Freitag hatte im Vergleich dazu die Gesamtzahl bei 607 gelegen.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte am Freitag deutlich gemacht, dass eine Ausbreitung einer neuen Variante des Coronavirus mit aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aufzuhalten sei. Mit den Corona-Schutzmaßnahmen und Impfungen könne man diesen Prozess verzögern.

Impf-Panne im Kreis Olpe soll zeitnah aufgeklärt werden

10.12 Uhr: Nach der Panne um Impfungen jüngerer Kinder mit dem Impfstoff Moderna in Attendorn im Kreis Olpe wird der Fall dort intern aufgearbeitet. Dazu würden sich „sehr zeitnah“ der ärztliche sowie der organisatorische Leiter des Impfzentrums, Landrat Theo Melcher (CDU) sowie „alle weiteren Personen von Belang“ austauschen, sagte eine Sprecherin der Kreisverwaltung am Montag.

Am Sonntag hatte der Kreis über eine „fehlerhafte Verimpfung“ des Vakzins an mehrere Kinder informiert, denn für sie ist bisher nur das Präparat von Biontech zugelassen. Wie viele Kinder am Sonntag Moderna erhalten haben, sei noch unklar, sagte die Sprecherin. Ob „nur“ eine Medizinische Fachangestellte oder weitere Personen im Impfzentrum am Sonntag Kindern Moderna spritzten, müsse ebenfalls noch geklärt werden. Der Fehler war der impfenden Medizinischen Fachangestellten selbst aufgefallen, wie der Kreis berichtet hatte. Die Eltern der betroffenen Kinder seien sofort über den Vorfall informiert worden. Im Gespräch mit der ärztlichen Leitung des Impfzentrums sei ihnen mitgeteilt worden, dass für Moderna die Zulassung für Kinder bei der Europäischen Arzneimittelagentur beantragt sei. Der Moderna-Impfstoff Spikevax ist bisher in der EU für Menschen ab zwölf Jahren zugelassen.

NRW-Ministerpräsident Wüst: Keine Silvestersause in diesem Jahr

9.04 Uhr: Auch in diesem Jahr wird es nach Einschätzung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) keine großen Silvesterpartys geben können. Bei der Bund-Länder-Konferenz am Dienstag werde es auch wieder um Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich gehen, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag im ARD-Morgenmagazin. „Wir wissen aus der Vergangenheit, dass das Weihnachtsfest nicht der Pandemietreiber ist“, sagte Wüst. Eine weihnachtliche Kaffeetafel oder ein Abendessen im Kreis der Familie werde auch dieses Jahr möglich sein. „Aber die große Silvestersause wird es nicht geben können.“ Mit Blick auf den Weihnachtsurlaub sagte der Ministerpräsident: „Ich persönlich würde jetzt auf Reisen ins Ausland einfach mal verzichten.“

Angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus in Europa müssten Bund und Länder nun rasch Notfallpläne erarbeiten, um sicherzustellen, dass Polizei, Feuerwehr, aber auch Strom und Wasserversorgung selbst bei hohen Infektionszahlen weiter funktionierten, sagte Wüst. „Wir werden darüber sprechen müssen, wie wir unser Land am Laufen halten, wenn mehr Menschen infiziert sind oder in Quarantäne sind.“ Omikron verzeihe keine Nachlässigkeit.

Sonntag, 19. Dezember

Impf-Panne im Kreis Olpe: Kinder bekommen Moderna statt Biontech

22.14 Uhr: Im Impfzentrum des Kreises Olpe haben am Sonntag mehrere Kinder den Impfstoff von Moderna gespritzt bekommen – obwohl für sie bisher nur das Mittel von Biontech zugelassen ist. „Die Eltern der betroffenen Kinder wurden sofort über den Vorfall informiert“, teilte der Kreis mit. Im Gespräch mit der ärztlichen Leitung des Impfzentrums sei ihnen mitgeteilt worden, dass für den Impfstoff Moderna die Zulassung für Kinder bei der Europäischen Arzneimittelagentur beantragt sei. Der Moderna-Impfstoff Spikevax ist bisher in der EU zugelassen für Menschen ab zwölf Jahren.

Bei den Kindern, die das Mittel von Moderna bekamen, seien zum Zeitpunkt des Verlassens des Impfzentrums keine Auffälligkeiten festzustellen gewesen. Auf Wunsch der Eltern sei der Vorfall bei der Polizei angezeigt worden. Er war der impfenden Medizinischen Fachangestellten selbst aufgefallen, wie es hieß. Um wie viele Kinder es geht, wurde nicht mitgeteilt.

Das Impfzentrum habe die Fehlleistung der Fachangestellten zum Anlass genommen, sämtliche Abläufe und Kinderimpfungen noch einmal zu überprüfen. „Sollten dabei weitere Fälle festgestellt werden, werden die Eltern davon in Kenntnis gesetzt“, hieß es.

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte im November grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder ab fünf Jahren gegeben. Es ist der erste Corona-Impfstoff, der in der EU für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen ist. Die Kinder sollen von dem Impfstoff nur ein Drittel der Erwachsenen-Dosis erhalten und zwei Dosen im Abstand von drei Wochen.

Der Moderna-Impfstoff Spikevax ist bisher in der EU zugelassen für Menschen ab zwölf Jahren. Allerdings empfiehlt die Ständige Impfkommission für Menschen unter 30 ausschließlich die Impfung mit dem Mittel von Biontech.

Corona-Inzidenz in NRW stagniert am Wochenende

09.55 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden fast unverändert geblieben. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche erreichte am Sonntag nach Angaben des Robert Koch-Instituts 237,0 nach 238,3 am Vortag. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch 279,6 betragen. Bundesweit lag die Inzidenz am Sonntag mit 315,4 weiterhin deutlich höher als in NRW.

Für NRW wurden innerhalb eines Tages 5210 neue Corona-Infektionen sowie 17 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Mit einer Inzidenz von 511,0 lag der Kreis Lippe landesweit weiterhin an der Spitze - gefolgt von Remscheid (354,2) und dem Oberbergischen Kreis (349,6). Am niedrigsten war die Inzidenz in Münster mit 107,1.

Samstag, 18. Dezember

Inzidenz in NRW sinkt unter 240

10.55 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden leicht gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche lag am Samstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 238,3 nach 250,4 am Vortag. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch bei 284,8 gelegen. Bundesweit lag die Inzidenz am Samstag mit 321,8 weiterhin deutlich höher als in NRW.

Für NRW wurden innerhalb eines Tages 6662 neue Corona-Infektionen gemeldet sowie 56 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus.

Mit einer Inzidenz von 507,5 lag der Kreis Lippe landesweit weiterhin an der Spitze - gefolgt von Remscheid (360,5) und Krefeld (354,4). Am niedrigsten war die Inzidenz in Münster mit 117,9.

Die Zahl der in den Krankenhäusern aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen betrug nach Angaben der Landesregierung 3,78. Mit Stand Freitag wurden 2852 Covid-19-Patienten in NRW-Krankenhäusern behandelt. 762 Covid-Patienten lagen mit Stand Freitag auf Intensivstationen – beatmet wurden 465 von ihnen.

NRW-Handel: Gedämpfte Stimmung vor letztem Adventswochenende

10.00 Uhr: Die Einzelhändler in Nordrhein-Westfalens Einkaufsstraßen und Shopping-Centern rechnen am letzten großen Verkaufswochenende vor Weihnachten nicht mit einem Kundenansturm. „Die Erwartungen sind gedämpft. Da können wir nichts schön reden. Uns fehlt wegen der 2G-Beschränkungen ein großer Teil des Kundenpotenzials, der vom Einkauf ausgeschlossen ist“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen, Peter Achten, der Deutschen Presse-Agentur.

Dabei sei die Konsumstimmung eigentlich nicht schlecht. Die Menschen wollten schenken, sage Achten. Doch würden die Ungeimpften nun wohl mit ihren Einkäufen zum großen Teil ins Netz abwandern. Nicht jeder stationäre Händler könne die damit verbundenen Umsatzeinbußen mit eigenen Onlineaktivitäten ausgleichen.

Allerdings werde wohl auch die Tatsache, dass nach dem letzten Adventswochenende noch viereinhalb Einkaufstage folgen, den Andrang etwas dämpfen, sagte Achten. „Sonst ist der vierte Adventssamstag immer der absolut stärkste Tag. Aber in der kommenden Woche werden viele Leute Urlaub haben und die Einkäufe auf die Wochentage verteilen“, prognostizierte er. Gerade angesichts der Pandemie sei diese Entzerrung natürlich auch zu begrüßen.

Freitag, 17. Dezember

Anzahl Omikron-Infizierter innerhalb weniger Tage fast verdreifacht

18.00 Uhr: Die Gesamtzahl der bestätigten Omikron-Fälle und engeren Verdachtsfälle auf die neue Virusvariante hat sich in Nordrhein-Westfalen innerhalb nur weniger Tage vervielfacht.

In der Datenbank des Landeszentrums für Gesundheit werden mit Stand Freitag 0.00 Uhr insgesamt 607 Fälle mit einem zweifelsfreien Nachweis durch Sequenzierung und Verdachtsfällen durch spezifische PCR-Tests mit Hinweisen auf Omikron geführt, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Das ist fast das Dreifache der Gesamtzahl von Montag, als 203 Fälle registriert waren. Am Mittwoch vergangener Woche waren es lediglich 23 in NRW.

Die Omikron-Fälle seien über das gesamte Bundesland verteilt, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). „Eine neue Variante hält man aller Wahrscheinlichkeit nach schlicht und ergreifend nicht auf“, verdeutlichte er. Mit den Corona-Schutzmaßnahmen und den beschleunigten Impfungen könne man diesen Prozess jedoch verzögern. Das habe großen Wert, je später es hohe Zahlen werden, desto besser.

„Mit Verzögern kauft man sich Zeit, damit die Wissenschaft uns mehr über dieses Virus sagen kann“, sagte Laumann. Jede Woche Verzögerung sei da ein großer Gewinn. Man wisse einiges über die neue Variante. Wahrscheinlich sei sie ansteckender als die noch dominierende Delta-Variante. Was die Krankheitsverläufe angehe, könne man bezogen auf Europa noch keine Definition abgeben.

Laumann verwies darauf, dass allein in Nordrhein-Westfalen seit Beginn der Impfkampagne an Weihnachten vor einem Jahr rund 32 Millionen Impfdosen verabreicht worden seien. Allen Menschen in Nordrhein-Westfalen sei ein Impfangebot gemacht worden. Bei den Auffrischungsimpfungen liege NRW im Vergleich der Bundesländer aktuell auf Platz 2.

In der vergangenen Woche habe es aber auch rund 100 000 Erstimpfungen in NRW gegeben. Die Impfungen seien eine gigantische Leistung aller Beteiligten, man sei sehr gut aufgestellt. (dpa, afp, red)