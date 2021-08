Corona in NRW: Infizierte in Kliniken werden immer jünger – 30 Prozent sind unter 40

Köln/Düsseldorf -

Das Land NRW ist weiter vom Coronavirus betroffen. Weiterhin gelten strenge Hygiene-Vorschriften, der Mindestabstand von 1,5 Metern und Maskenpflicht etwa im öffentlichen Nahverkehr oder Supermärkten.

Über die Internetseite des Landes sind alle Entscheidungen und Erlasse der NRW-Landesregierung abrufbar.

Wir informieren über die aktuellen Ereignisse hier im Newsblog.

Freitag, 20- August

Fast 30 Prozent der Corona-Infizierten in NRW-Kliniken jünger als 40



08:11 Uhr: Schwere Corona-Infektionen treffen in Nordrhein-Westfalen immer häufiger auch jüngere Menschen. Das geht nach einem Bericht des „Kölner Stadt Anzeigers“ (Freitag) aus einer Erhebung des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) in Bochum hervor. Danach waren von 891 Patienten, die zwischen dem 1. Juli und dem 10. August stationär in NRW-Kliniken behandelt wurden, 29,5 Prozent unter 40 Jahre alt.

Auch bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen gab es zum Teil schwere Verläufe. Der Anteil der unter 20-Jährigen lag laut LZG bei 8,2 Prozent. Knapp 31 Prozent der Patienten waren zwischen 40 und 60 Jahre alt.

Laut LZG sei der ganz überwiegende Anteil der Patienten – 87,1 Prozent – nicht oder nicht vollständig geimpft gewesen, berichtete die Zeitung. In einigen Fällen war der Impfstatus unklar.

Donnerstag,19. August

Schülerausweis als Testnachweis – Land präzisiert Regeln

9.40 Uhr: Die ab Freitag geltende Corona-Schutzverordnung für Kommunen mit einer 7-Tage-Inzidenz über 35 besagt, dass Schülerinnen und Schüler aufgrund der zweimal in der Woche durchgeführten Schnelltests im Unterricht automatisch als getestete Personen gelten. Dies ist mit dem Schülerausweis nachzuweisen. Jetzt konkretisierte das Schulministerium diese Regelung: Kinder, bei denen wegen ihres Alters davon ausgegangen werden kann, dass sie Schüler sind, müssen künftig keinen Schülerausweis vorlegen, um ihren Status als getestet nachzuweisen.



Laut „Rheinischer Post“ war die Änderung der Verordnung noch vor Inkrafttreten am Freitag erforderlich geworden, weil Schülerausweise normalerweise erst für Kinder ab 15 Jahren ausgestellt werden, für jüngere Schüler nur auf Anfrage. „Die Ausstellung vieler neuer Ausweise hätte etwa für Grundschulen hohen bürokratischen Aufwand bedeutet“, so die Zeitung weiter.

Eine genaue Altersgrenze, ab wann der Schülerausweis nicht mehr automatisch mit einem Testnachweis gleichgestellt sei, sei noch nicht festgelegt.

Inzidenz steigt auf 72

8:14 Uhr: Die Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen klettern weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstagmorgen bei 71,6. Am Vortag hatten die Gesundheitsämter noch 64,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche registriert.

Innerhalb eines Tages kamen 3040 neue Covid-19-Infektionen hinzu. Es wurden acht neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Mittlerweile haben vier Kreise oder kreisfreie Städte wieder die Wocheninzidenz von 100 überschritten: Leverkusen (124,6), Bonn (121,9), Wuppertal (121,9) und Bielefeld (103,8). Unter dem Wert von 35 lagen nur noch Kleve (25,3) und Bottrop (34,0).

Die Inzidenz, die bisher die Grundlage für viele Corona-Einschränkungen war, spielt in der Pandemie inzwischen aber eine andere Rolle als zuvor. In der von diesem Freitag an geltenden neuen Corona-Schutzverordnung bleibt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 die einzige Kennziffer, ab der dann die „3G-Regeln“ (geimpft, genesen oder getestet) zum Beispiel für Besuche in der Innengastronomie gelten.

Mittwoch, 18. August

Deutlich mehr Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 64,6



11:49 Uhr: Die Corona-Zahlen steigen in Nordrhein-Westfalen deutlich an. Binnen sieben Tagen registrierten die Gesundheitsämter in dem Bundesland 64,6 Neuinfektionen pro

100 000 Einwohner, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) am Mittwochmorgen hervorging. Am Vortag hatte die Inzidenz noch bei 58,8 gelegen und eine Woche zuvor bei 37.

Binnen eines Tages wurden in NRW zuletzt 2691 neue Infektionen gemeldet, zudem gab es sieben Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Am Mittwoch vergangener Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen noch bei 1499 gelegen.

Wuppertal verzeichnete die landesweit höchste Inzidenz mit 108,7. Auch in Bonn war der Wert mit 104,6 dreistellig. Die Millionenstadt Köln wies eine Inzidenz von 89 auf und die Landeshauptstadt Düsseldorf von 88,6. Am niedrigsten waren die Werte in Kleve (20,2) und Coesfeld (28,6).

Die Inzidenz, die bisher die Grundlage für viele Corona-Einschränkungen war, spielt in der Pandemie inzwischen aber eine andere Rolle als zuvor. Geimpften, genesenen und getesteten Menschen stehen künftig auch bei höheren Ansteckungszahlen viele Angebote des gesellschaftlichen Lebens weiter offen.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte am Dienstag einen neuen Lockdown wegen der wieder steigenden Corona-Neuinfektionen ausgeschlossen, weil dies angesichts der vielen geimpften Menschen und flachen Krankheitsverläufe nicht zu rechtfertigen wäre.

Kleine Anfrage: Regierung verrät Grünen nichts über Laschet-Telefonat mit Smudo

07:43 Uhr: Die Landesregierung verrät den Grünen im Landtag keine Details aus dem Telefonat zwischen Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Rapper Smudo von den „Fantastischen Vier“. Die Grünen-Fraktion hatte eine Kleine Anfrage gestellt, nachdem Laschet nach eigenen Angaben mit dem Musiker wegen der Corona-App „Luca“ gesprochen hatte. Smudo hatte die Entwickler unterstützt und wurde zum prominenten Gesicht der App.

„Über veröffentlichte Pressemitteilungen hinaus erteilt die Staatskanzlei grundsätzlich keine Auskunft über konkrete Inhalte nicht öffentlicher Gespräche des Ministerpräsidenten“, heißt es nun in der Antwort des Wirtschaftsministeriums an die Grünen.



Am Ende habe man aber keinen Vertrag mit den „Luca“-Machern über eine landesweite Nutzung der App abgeschlossen. Stattdessen habe man sich für eine offene Schnittstelle („Iris“) entschieden, um keiner App „eine bevorzugte Stellung“ einzuräumen. Die Einführung von „Iris“ habe sich dann aber auch als komplizierter dargestellt, als gedacht.

Grünen-Experte Matti Bolte-Richter sagte dazu: „Wieder einmal war für Armin Laschet die schnelle Schlagzeile wichtiger als die nachhaltige Problemlösung. Er wollte sich in der Corona-Krise als Macher mit Draht zu Prominenten inszenieren. Konkret passiert ist nichts – leider nicht nur mit Blick auf die unsichere Luca-App, sondern insgesamt.“ Die Digitalisierung der Gesundheitsämter komme nicht voran, erst 23 seien an das «Iris»-System angeschlossen, so Bolte-Richter.

Dienstag, 17. August

Neue Coronaschutz-Verordnung hat nur noch Kennziffer 35

13.58 Uhr: Die neue Coronaschutz-Verordnung für Nordrhein-Westfalen umfasst nur noch acht Seiten - die letzte Version hatte noch 37 Seiten. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sprach am Dienstag von einer „Zeitenwende“ in Bezug auf das neue Regelwerk. Es gebe nun viele Freiheiten wieder, so Laumann.



Tatsächlich sind die Regeln nun auch einfacher: Als einzige Kennziffer gibt es nur noch die 7-Tage-Inzidenz 35, ab der die „3G-Regeln“ (geimpft, genesen oder getestet) zum Beispiel für Besuche in der Innengastronomie gelten. Zuvor hatte es in NRW mehrere Inzidenzstufen gegeben. Die neue Coronaschutz-Verordnung gilt ab Freitag.

Auffrischungsimpfungen in NRW sollen starten

13.56 Uhr: Die Corona-Auffrischungsimpfungen in NRW sollen rasch beginnen. Noch im September sollen die Impfzentren Auffrischungsimpfungen den Menschen verabreichen, die mit Vektor-Impfstoffen wie Astrazeneca oder Johnson & Johnson geimpft wurden.



Das sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Dienstag in Düsseldorf. Es gehe dabei vor allem um die rund 460.000 Menschen, die Ostern mit Astrazeneca geimpft worden seien. Sie könnten sich aber auch an die niedergelassenen Ärzte wenden. Denn Ende September werden die Impfzentren in NRW geschlossen.



In den Pflegeeinrichtungen und bei den Menschen über 80 Jahren sollen die Auffrischungsimpfungen praktisch ab sofort über Hausärzte erfolgen, wenn die Zweitimpfung sechs Monate zurückliegt. Auch die Menschen, die zuhause gepflegt werden, sollen von den Hausärzten die Auffrischungsimpfungen bekommen.

Impfzentren in NRW werden aufgelöst

13.45 Uhr: Die Struktur für Corona-Impfungen in Nordrhein-Westfalen wird neu aufgestellt. Die Impfzentren in den Kreisen und kreisfreien Städten werden wie geplant Ende September aufgelöst. An ihre Stelle treten in jeder Kommune sogenannte „koordinierende Covid-Impfeinheiten“, sagte Laumann.

Die vom Land finanzierten Koordinationsstellen sollen vor Ort Partner für Ärzte und Pflegeeinrichtungen sein und dezentrale Impfaktionen etwa in Vereinsheimen oder Turnhallen organisieren. Die Koordinierungsstellen sollen auch Auffrischungsimpfungen in Altenheimen organisieren. Die Impfzentren kosteten jeden Monat rund 91 Millionen Euro, sagte Laumann.

Neue Corona-Schutzverordnung tritt Freitag in Kraft

13.35 Uhr: Er habe heute Morgen die Corona-Schutzverordnung unterschrieben, die am Freitag in NRW in Kraft treten soll, sagte NRW-Gesundheitsminister Laumann bei der Pressekonferenz. Ab kommenden Freitag müssen Menschen in NRW bei einer 7-Tage-Inzidenz über 35 für einen Besuch der Innengastronomie, bei einer Hotelübernachtung oder beim Sport in Hallen getestet, geimpft oder genesen sein. Diese „3G“-Regel soll zunächst bis zum 17. September gelten, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte.



Die „3G-Regel“ gilt auch für Veranstaltungen in Innenräumen (zusätzlich Hygienekonzept), für körpernahe Dienstleistungen und Großveranstaltungen im Freien ab 1000 Personen. Für Clubs und Diskotheken reicht kein Schnelltest, sondern es muss ein PCR-Test vorgeleget werden. Gleiches gilt bei sexuellen Dienstleistungen.



Für den Besuch von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen gilt die „3G-Regel“ laut Ministerium generell - also nicht erst ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35. Schulpflichtige Kinder und Jugendliche gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. „Sie brauchen dort, wo die 3G-Regel gilt, lediglich ihren Schülerausweis vorzulegen. Kinder bis zum Schuleintritt sind ohne Vornahme eines Coronatests getesteten Personen gleichgestellt“, so das Ministerium.

Laumann: Rund 80 Prozent der über 16-Jährigen geimpft

13.30 Uhr: Rund 80 Prozent der über 16-Jährigen sind in Nordrhein-Westfalen geimpft. Diese Quote hat Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag in Düsseldorf genannt. Damit seien rund drei Millionen Menschen in NRW im Alter über 16 noch nicht geimpft. Davon gelte es noch etwa die Hälfte zu überzeugen, um eine Quote von 90 Prozent zu erreichen.

Minister Laumann und Intensivmediziner Marx informieren zur Corona-Lage

9.47 Uhr: Welche Indikatoren stehen künftig im Fokus bei den Corona-Schutzmaßnahmen in Nordrhein-Westfalen? Eine Woche nach der Ministerpräsidentenkonferenz stellt sich Nordrhein-Westfalen Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) heuden Fragen von Journalisten.



Dabei will er sich laut der Einladung in dem Informationsgespräch zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie, zur Situation in den Krankenhäusern und zum weiteren Vorgehen beim Impfen äußern.



Ob Laumann dabei auch die neuen Corona-Regeln für das bevölkerungsreichste Bundesland vorstellen wird, blieb im Vorfeld noch unklar. Die aktuelle Corona-Schutzverordnung für NRW läuft allerdings bereits in wenigen Tagen in der Nacht zum Freitag aus.

Bei dem Gespräch wird sich laut der Einladung auch der Aachener Intensivmediziner Gernot Marx zur aktuellen Lage äußern. Er ist der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Marx arbeitet als Klinikdirektor für Operative Intensivmedizin und Intermediate Care an der Uniklinik Aachen.

Das NRW-Gesundheitsministerium hatte bereits erklärt, dass die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz die Grundlage der künftigen Regelungen darstellen werden. Demnach sollen künftig alle Indikatoren, insbesondere die Inzidenz, die Impfquote, und die Zahl der schweren Krankheitsverläufe sowie die resultierende Belastung des Gesundheitswesens berücksichtigt werden, um das Infektionsgeschehen zu kontrollieren.



Bisher sind die Corona-Schutzmaßnahmen an der Inzidenz ausgerichtet – also der Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage. Baden-Württemberg und Niedersachsen hatten sich als erste Länder zum neuen Kurs geäußert.

Montag, 16. August

Über ein Viertel der 12- bis 17-Jährigen in NRW gegen Corona geimpft

14.40 Uhr: Mehr als jeder vierte Schüler der Altersgruppe 12 bis 17 Jahre ist in Nordrhein-Westfalen bereits vor dem neuen Votum der Ständige Impfkommission (Stiko) zumindest einmal gegen Corona geimpft. Nach den am Montag veröffentlichten Impfdaten des Robert Koch-Instituts (RKI) beträgt die Impfquote in dieser Altersgruppe im bevölkerungsreichsten Bundesland 27,8 Prozent. Das liegt über dem Bundesdurchschnitt von 24,3. Die zweite Spritze für den vollständigen Corona-Impfschutz haben bis Sonntag 16,2 Prozent in der Altersgruppe 12 bis 17 Jahre in NRW bekommen. Im Bundesdurchschnitt sind es 15,1.



Die Corona-Impfung war in dieser Altersgruppe bisher auch ohne eine generelle Empfehlung der Stiko bei gesunden Kindern und Jugendlichen möglich - „nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz“.

Grüne nach Stiko-Entscheidung für rasche „Schulhof-Angebote“ zu Impfungen

14.20 Uhr: Die Grünen fordern nach dem neuen Votum der Ständigen Impfkommission (Stiko) zu Corona-Impfungen für alle Kinder ab zwölf Jahren rasche konkrete Impfgelegenheiten. „Jetzt braucht es Tempo, um einfach zugängliche Schulhof-Impfangebote für Schülerinnen und Schüler zu schaffen, die dann auch gleich ihren Eltern offen stehen“, sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Auch die Aufklärung und die Informationskampagne müssten nun Schritt halten. „Deswegen braucht es gut verständliche Erklärangebote auch für ältere Jugendliche selbst.“



Göring-Eckardt verwies darauf, dass in den meisten Bundesländern Kinder und Jugendliche in den nächsten Wochen aus den Sommerferien zurück kommen. Sie dankte der Stiko für die „fundierte Grundlage“ ihres Votums.



Das unabhängige Gremium hatte am Montag mitgeteilt, „dass nach gegenwärtigem Wissensstand die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen“. Der offizielle Empfehlungstext liegt noch nicht vor, Änderungen sind in einem Abstimmungsverfahren mit Ländern und Fachkreisen noch möglich. Die Stiko empfahl Impfungen bei Kindern zwischen 12 und 17 Jahren bisher nur bei höherem Risiko für schwere Corona-Verläufe. Impfungen sind laut Stiko aber schon jetzt mit ärztlicher Aufklärung und als individuelle Entscheidung von Kindern und Eltern möglich.

Inzidenz steigt weiter an



7.30 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an und liegt inzwischen bei 57,2. Das geht aus aktuellen Daten des „Landeszentrum Gesundheit“ hervor. Zu Montag ist der Wert um 2,8 Punkte angestiegen. Gemeldet wurden insgesamt 856 neue Fälle.

Auch ein neuer Todesfall wurde gemeldet, die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 starben, steigt damit landesweit auf 17.321.



Sonntag, 15. August

NRW-Ministerium erhöht Budgets für Schulbücher

16.22 Uhr: Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat zum neuen Schuljahr 2021/2022 die Durchschnittsbeträge für Schulbücher um 30 Prozent erhöht. Das kündigte das Schulministerium am Sonntag in einer Pressemitteilung an. Die Anpassung beziehe sich sowohl auf den Anteil für die Schulträger als auch der Eltern. Mit der Anhebung stehen dem Ministerium zufolge landesweit rund 30 Millionen Euro mehr für Lernmittel zur Verfügung.



„Zu einer Ausstattung, die unseren Ansprüchen gerecht wird, gehören selbstverständlich auch zeitgemäße Schulbücher – ob als herkömmliches Schulbuch oder als neues digitales Schulbuch mit all seinen zusätzlichen Möglichkeiten der Wissensvermittlung“, teilte Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer mit. Damit werden erstmals nach 18 Jahren die Durchschnittsbeiträge erhöht. Zuletzt waren sie im Jahr 2003 angepasst worden.

Über 1700 neue Corona-Fälle - Inzidenz steigt auf 54,4

10.20 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen steigt weiter deutlich. Am Sonntagmorgen gab das Robert Koch-Institut (RKI) die Sieben-Tage-Inzidenz für das bevölkerungsreichste Bundesland mit 54,4 an. Am Vortag hatte der Wert noch bei 50,7 gelegen. Am Sonntag der vergangenen Woche waren es nur 34,0 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche.

Die NRW-Inzidenz ist weiter deutlich höher als der bundesweite Wert von 35,0. Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen. Künftig sollen weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden. Das NRW-Gesundheitsministerium erarbeitet derzeit eine neugestaltete Corona-Schutzverordnung. Die bisherige gilt bis Donnerstag.

Die Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen haben dem RKI binnen eines Tages insgesamt 1732 Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 1982). Am vergangenen Sonntag hatte das RKI für NRW 1139 Neuinfektionen binnen eines Tages vermeldet. Es wurden an diesem Sonntag keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in NRW gemeldet. Die Gesamtzahl der Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie beträgt im bevölkerungsreichsten Bundesland unverändert 17 320.



Zwei NRW-Kommunen sind inzwischen nicht mehr weit von der Marke 100 bei der Sieben-Tage-Inzidenz entfernt. Den höchsten Wert in NRW verzeichnete am Sonntag die Stadt Bonn, die mit einer Inzidenz von 95,9 bundesweit den dritthöchsten Wert nach Kiel (103,3) und Berlin-Neukölln (98,7) aufweist.

Samstag, 14. August

Inzidenz in NRW über 50 – Fast 2000 neue Fälle am Tag

10 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen steigt weiter deutlich an. Am Samstagmorgen gab das Robert Koch-Institut (RKI) die Sieben-Tage-Inzidenz für das bevölkerungsreichste Bundesland mit 50,7 an. Am Vortag hatte der Wert noch bei 45,5 gelegen. Am Samstag der vergangenen Woche waren es nur 31,3 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Die NRW-Inzidenz ist weiter deutlich höher als der bundesweite Wert von 32,7. Nur in Hamburg (68,8) und Berlin (60,7) ist die Rate höher.

Die Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen haben dem RKI binnen eines Tages insgesamt 1982 Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 1902). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in NRW stieg laut jüngsten Zahlen um 2 auf 17.320.

Den höchsten Wert in NRW verzeichnete am Samstag erneut die Stadt Mönchengladbach mit 88,1. Nur 11 der 53 Kreise und kreisfreien Städte liegen noch unter der Marke 35. Den niedrigsten Wert gab es im Kreis Unna mit 23,6. Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen. Künftig sollen weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Freitag, 13. August

Deutlicher Anstieg der Inzidenz in NRW

8.10 Uhr: Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen steigt weiter deutlich an. Am Freitagmorgen gab das Robert Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz für das bevölkerungsreichste Bundesland mit 45,5 an (Stand: 3.14 Uhr).

Am Vortag hatte der Wert noch bei 41,4 gelegen. Die NRW-Inzidenz ist weiterhin deutlich höher als der bundesweite Wert von 30,1 bekanntgewordener Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Den höchsten Wert verzeichnete erneut Mönchengladbach mit 84,7 (Vortag: 77,0). In Bonn lag der Wert bei 72,5, in Wuppertal bei 72,4. Insgesamt wiesen 18 der 52 Städte und Kreise eine Inzidenz über 50 aus. Keine Kommune liegt mehr unter 20.

Den niedrigsten Wert gab es im Kreis Coesfeld mit 22,2 (Vortag: 14,1). Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Donnerstag, 12. August

Noch kein Datum für Bekanntgabe der neuen Corona-Schutzverordnung

16.03 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium kann zwei Tage nach den Bund-Ländern-Beratungen über die Inzidenzregeln noch nicht sagen, wann die neugestaltete Corona-Schutzverordnung veröffentlicht wird. Die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) von Dienstag würden die Grundlage der künftigen Regelungen darstellen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Donnerstag der dpa. „Diese stehen heute ebenso wie das Datum der Veröffentlichung noch nicht fest und werden derzeit erarbeitet und abgestimmt.“ Die aktuelle Corona-Schutzverordnung läuft am Donnerstag kommender Woche aus.

Das NRW-Gesundheitsministerium verweist dabei auch auf den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz. „Bund und Länder werden alle Indikatoren, insbesondere die Inzidenz, die Impfquote, und die Zahl der schweren Krankheitsverläufe sowie die resultierende Belastung des Gesundheitswesens berücksichtigen, um das weitere Infektionsgeschehen zu kontrollieren“, zitiert der Sprecher unter anderem daraus.

Hochzeiten auch bei Corona-Inzidenzstufe 2 möglich

16 Uhr: Hochzeiten und ähnlich langfristig geplante Feiern sind nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums auch bei einer Inzidenzstufe 2 am kommenden Wochenende mit Schutzvorkehrungen möglich. Die Kreise und kreisfreien Städte seien darauf hingewiesen worden, dass auch in Inzidenzstufe 2 Hochzeiten und ähnliche langfristig geplante Feiern durch eine Ausnahme nach Paragraf 21 Absatz 3 der Corona-Schutzverordnung ermöglicht werden könnten, ohne dass bei diesen auf Musik und Tanz verzichtet werden müsse, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Donnerstag in Düsseldorf mit.

Nach den noch geltenden Regelungen seien private Veranstaltungen wie Partys und vergleichbare Feiern ohne Verpflichtung zu Mindestabstand und Maskenpflicht eigentlich nur in den Inzidenzstufen 0 und 1 möglich.

Nachdem sich die Ministerpräsidentenkonferenz aber am Dienstag im Grundsatz darauf verständigt habe, dass geimpften und genesenen Personen alle Angebote, Einrichtungen und Tätigkeiten wieder offenstehen sollen und dies grundsätzlich auch für getestete Personen gelten solle, erscheine ein Festhalten an der bisherigen Regelung für das kommende Wochenende nicht mehr angemessen.

Die Regelung gelte zunächst nur bis zum Auslaufen der aktuellen Corona-Schutzverordnung am kommenden Donnerstag.

Zusätzliche Corona-Auflagen in weiteren Regionen

12.30 Uhr: Mit der steigenden Neuinfektionen greifen in weiteren Regionen von Nordrhein-Westfalen zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus - beispielsweise in der Innengastronomie. Nach einer Übersicht des Gesundheitsministeriums gilt die Regionalstufe 2 ab diesem Freitag in dann insgesamt acht der landesweit 53 Kreise und kreisfreien Städte. Am Donnerstag waren zu Solingen, Düsseldorf und dem Rhein-Erft-Kreis in der Stufe 2 die Millionen-Stadt Köln und der Oberbergischen Kreis hinzugekommen. Ab Freitag sind auch Bonn, der Kreis Gütersloh und Krefeld in dieser Kategorie der Schutzmaßnahmen. Für sehr viele weitere Kreise und kreisfreie Städte zeichnet sich diese Hochstufung ab, sofern nicht das Land zuvor die Regeln ändert.

So teilte die Stadt Bonn bereits mit, dass für die Innengastronomie und viele Freizeiteinrichtungen wieder ein 3G-Nachweis - entweder geimpft, genesen oder getestet - notwendig sei. Dazu zählten Bäder, Saunen, Indoorspielplätze, Minigolfanlagen, Hochseilgärten, Kletterparks, Spielbanken, Ausflugsschiffe, Kutschen oder historische Eisenbahnen. Der Betrieb von Clubs und Diskotheken sowie Bordellen und Swingerclubs sei nicht mehr zulässig, listete die Stadt in einer Übersicht auf. Aber auch in den Bereichen Sport und Kultur, im Einzelhandel und bei den privaten Kontakten im öffentlichen Raum griffen mit der Regionalstufe 2 strengere Regeln.

Der Landrat des Oberbergischen Kreises, Jochen Hagt (CDU), appellierte am Donnerstag an die Bürgerinnen und Bürger, gemeinsam gegen die steigenden Infektionen vorzugehen. „Viele Bürgerinnen und Bürger im Oberbergischen Kreis haben „die Ärmel hochgekrempelt“ und sich impfen lassen, um der weiteren Ausbreitung des Coronavirus vorzubeugen. Auch wer achtsam im Kontakt mit anderen ist und nach wie vor die grundlegenden AHA-Regeln beachtet, trägt dazu bei, dem dynamischen Verlauf des Infektionsgeschehens entgegen zu wirken“, erklärte er. Es komme vermehrt wieder zu Ansteckungen im häuslichen Bereich und bei Feiern. Besonders jüngere Menschen seien betroffen.

Die regionale Stufe ist eigentlich für stabile Sieben-Tage-Inzidenzen von 35,1 bis 50 vorgesehen. Die Landesregierung hatte aber die höchste regionale Inzidenzstufe 3 für stabile Werte von mehr als 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen Ende Juli vorerst bis zum 19. August ausgesetzt. Damit ist die Stufe 2 derzeit die höchste bei den regionalen Einschränkungen. Die Stadt Solingen weist schon seit einiger Zeit Werte von deutlich über 50 aus. Nach den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Robert Koch-Instituts liegen aktuell 12 Kreise und kreisfreie Städte in NRW über der Marke von 50. Über der Inzidenz-Marke von 35 sind es sogar bereits 35.

Die zusätzlichen Maßnahmen der derzeit höchsten Regionalstufe 2 greifen, wenn eine Kommunen oder ein Kreis acht Tage in Folge über der Marke von 35 ist. Sie treten dann am übernächsten Tag in Kraft. Die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes läuft am 19. August aus. Sie gilt solange bis eine neue Verordnung in Kraft tritt.

Inzidenz auf 41,4 gestiegen

​11.20 Uhr: Der Anstieg der Corona-Fallzahlen in Nordrhein-Westfalen hält an. Am Donnerstagmorgen gab das Robert Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz für das bevölkerungsreichste Bundesland mit 41,4 an (Stand: 3.14 Uhr). Am Vortag hatte der Wert bei 37,0 gelegen. Die NRW-Inzidenz ist deutlich höher als der bundesweite Wert von 27,6 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Mönchengladbach verzeichnete mit 77,0 den höchsten Inzidenzwert in NRW, vor Solingen mit 71,6. Den geringsten Wert gab es im Kreis Coesfeld mit 14,1. Damit haben keine der 53 Städte und Kreise in NRW mehr einen einstelligen Inzidenzwert. Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Die Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen hatten dem RKI 1886 Neuinfektionen gemeldet, 387 mehr als am Vortag. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle in NRW stieg um 6 auf 17 317.

Mittwoch, 11. August

Verbände und Experte: Lüftung in meisten Schulen gesichert

12.06 Uhr: Die Mehrheit der Schulen in NRW ist bei der Lüftung zum Schutz gegen das Coronavirus laut Umweltbundesamt gut aufgestellt. Nur 15 bis 25 Prozent der Schulen könnten derzeit nicht so belüftet werden, dass Viren durch das Öffnen der Fenster abtransportiert würden, sagte der Direktor im Umweltbundesamt, Heinz-Jörn Moriske, am Dienstag in Düsseldorf.

Für die betroffenen Klassenräume könnten Luftreiniger Abhilfe schaffen, die etwa mit hocheffizienten Filtern arbeiteten. Sinnvoll seien auch geräuscharme, sogenannte UVG-Geräte, die Viren in der Luft „biologisch inaktivieren“.

Der Präsident des Städte- und Gemeindebunds, Eckhard Ruthemeyer (CDU), betonte eine Woche vor Beginn des neuen Schuljahrs 2021/22, eine flächendeckende Ausstattung aller Schulen mit Lüftungsgeräten sei nicht zwingend nötig. Es brauche solche Anlagen nur, wo das deutlich wirksamere Fensteröffnen nicht möglich sei.

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach bekräftigte, das Land stelle in einem zweiten Lüftungsprogramm rund 90 Millionen Euro bereit – diesmal könnten neben den Schulen auch Kitas profitieren. Die Anschaffung von UVC-Geräten werde dabei ebenfalls gefördert. SPD-Fraktionsvize Jochen Ott forderte: „Wir wollen, dass alle Klassenräume ausgestattet werden.“ Andere Bundesländer gingen voran, NRW warte auf den Bund.

Coronakarte in NRW färbt sich rot – Inzidenz steigt

11.37 Uhr: Die Karte des Robert Koch-Instituts zu den Corona-Neuinfektionen färbt sich in Nordrhein-Westfalen langsam rot. Am Mittwoch lagen zehn der 53 Kommunen im bevölkerungsreichsten Bundesland bei der Sieben-Tage-Inzidenz über dem Schwellenwert von 50 - darunter auch die Landeshauptstadt Düsseldorf (51,0, Vortag 46,8). Der landesweite Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner stieg in dem Zeitraum auf 37 (Vortag 34,9). 1499 neue Fälle und drei Tote wurden binnen 24 Stunden gemeldet, wie aus den RKI-Zahlen hervorgeht.

Solingen verzeichnete mit 74,1 weiter die landesweit höchste Inzidenz vor Mönchengladbach. Die größte NRW-Stadt Köln verzeichnete einen Rückgang von 46,2 auf 43,8. Einen einstelligen Inzidenzwert verzeichnete nur Coesfeld mit 9,5. Auch dort gab es allerdings einen Anstieg: Am Vortag hatte der Wert noch bei 8,2 gelegen.

Ministerium sieht Schulen gut gerüstet – Große Sorgen bei Eltern und Ärzten

6.58 Uhr: Vorfreude, Skepsis, Ängste: Wenn in einer Woche die Schule in Nordrhein-Westfalen wieder beginnt, lassen sich die Erschwernisse der Pandemie auch diesmal nicht ausblenden. Vor Start des neuen Schuljahrs 2021/22 am 18. August rücken Kinder- und Jugendärzte teils dramatische körperliche und psychische Folgen nach anderthalb Jahren Corona-Krise in den Fokus und mahnen, weitere Schulschließungen wären „nicht verkraftbar“.

Aus Eltern- und Lehrerschaft kommt Kritik, die Sommerferien seien erneut nicht ausreichend für einen verbesserten Infektionsschutz genutzt worden. Schulministerin Yvonne Gebauer sieht die Schulen dagegen gut gerüstet.

Man habe die Ferien zur „umfassenden Vorbereitung für einen sicheren Schulstart nach den Ferien“ genutzt, sagte die FDP-Politikerin vor wenigen Tagen. Es werde landesweit mit Präsenzunterricht gestartet, weiterhin gelte Maskenpflicht im Gebäude und Klassenraum. Bei den verpflichtenden zwei Tests pro Woche - nachweislich Geimpfte und Genesene werden davon befreit - seien alle organisatorischen und logistischen Vorkehrungen „für einen reibungslosen Ablauf ab Tag eins“ getroffen. Für Luftfilter stellt das Land den Schulträgern erneut Millionenbeträge bereit. Eine Corona-Schutzimpfung wird für Schüler in NRW keine Voraussetzung sein, um am Präsenzunterricht teilzunehmen.

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte wies auf einen massiven Anstieg von psychischen Belastungen bis hin zu psychiatrischen Erkrankungen bei vielen Heranwachsenden hin. „Wir sehen in unseren Praxen dieselben Krankheitsbilder wie schon immer - nur in einem nie zuvor gekannten Ausmaß. Angst-, Schlaf-, Essstörungen, Konzentrationsproblematik, Aggressivität, Schulabsentismus, selbstverletzendes Verhalten, depressive Verstimmungen, manifeste Depressionen bis hin zu Suizidversuchen“, schilderte NRW-Verbandschef Axel Gerschlauer. Therapieplatz-Mangel verschlimmere die Lage.

Fehlendes Freizeit- und Sportangebot in der Pandemie habe vermehrt zu Verzögerungen bei der grobmotorischen Entwicklung geführt, zu längerer Bildschirmzeit vieler Kinder und zu teils drastischem Übergewicht, berichtete Gerschlauer. „Vermutet werden muss ein Anstieg der körperlichen und seelischen Misshandlungen während des Lockdowns.“

Dienstag, 10. August

Armin Laschet spricht über neue Corona-Beschlüsse für NRW

19.00 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zeigte sich allgemein zufrieden mit den neuen Corona-Beschlüssen. Laschet hatte am Dienstagmorgen vor dem nordrhein-westfälischen Landtag schon einige Punkte zur Pandemiebekämpfung vorgestellt, „die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich den wichtigen Punkten heute angeschlossen und es ist wichtig, dass wir diese jetzt schnell umsetzen“, sagte er am Dienstag in Düsseldorf nach den Bund-Länder-Beratungen über den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie.

Folgende Maßnahmen wurden beschlossen:

Ausweitung der Testpflicht

„Wir werden mehr testen statt zu schließen", beschrieb Laschet den ersten Beschluss. Dadurch soll es keinen weiteren Lockdown geben.

Die „3G-Regel“ sieht vor, dass bestimmte Einrichtungen und Freizeitangebote spätestens ab dem 23. August grundsätzlich nur noch von Geimpften, Genesenen oder negativ Getesteten betreten werden dürfen. Das soll etwa in Hotels, Fitness-Studios, Schwimmbädern, beim Friseur oder in Restaurants gelten. Ausgenommen sind Kinder bis zum 6. Lebensjahr und Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig getestet werden.

Diese Regel soll laut Laschet aber nicht für Gottesdienste gelten. Ein Gottesdienst sei etwas anderes als ein Diskobesuch, sagte Laschet. Es gehe um das Grundrecht der Religionsausübung.

Keine kostenlosen Tests mehr ab 11. Oktober

Ab 11. Oktober sind die Corona-Schnelltests kostenpflichtig. Ausgenommen davon sind Personen, die sich nicht impfen lassen können. Laschet erklärt den Zeitpunkt damit, dass Ungeimpfte sich in den kommenden zwei Monaten noch problemlos impfen lassen könnten.

Übergang in die Impf-Offensive

Armin Laschet lobte den erneuten Appell von Bundeskanzlerin Angela Merkel aus der vorangegangenen Pressekonferenz, das Impfangebot zu nutzen. In Nordrhein-Westfalen habe es bereits in sehr vielen Städten und Kommunen niedrigschewllige Impfangebote gegeben. Er lobte auch die Impfärtzinnen und -Ärzte und dankte ihnen für ihren Einsatz. NRW sei bereits auf einem guten Weg, ein Teil der Strecke sei aber noch zu überwinden.

Neubewertung von Maßstäben

„Wir brauchen einen breiteren Blick nicht nur auf die Inzidenz, sondern auch auf andere Kriterien“, sagte Laschet zum vierten Punkt, der in der Ministerpräsidentenkonferenz besprochen wurde. Miteinbezogen werden müsse auch die Belegung von Krankenhäusern und die Zahl der Geimpften.

„Die Pandemie ist noch nicht überwunden“

Die epidemische Lage von nationaler Tragweite, die bislang bis zum 11. September 2021 gilt, wird verlängert. Dies sei insbesondere für die Länder wichtig, damit es eine Rechtsgrundlage beispielsweise für die Maskenpflicht im ÖPNV gebe, betonte Laschet.

Zum Abschluss hob der Unions-Kanzlerkandidat und NRW-Ministerpräsident noch einmal hervor, dass die neuen Regelungen einerseits zum Schutz von Ungeimpften wichtig sei, andererseits aber auch für die Geimpften: „Wer geimpft ist, darf keine Grundrechtseingriffe mehr erleiden.“

Kölner Karnevalisten nennen Feiern nur mit Geimpften und Genesenen „eine Option“

16.11 Uhr: Düsseldorfer Karnevalisten wollen in der nächsten Saison nur Geimpfte und Genesene zu Feiern zulassen. „Wir werden zu unseren Veranstaltungen keinen Eintritt gewähren, wenn lediglich ein negativer Corona-Test vorliegt“, sagte der Geschäftsführer des Comitees Düsseldorfer Carneval, Hans-Jürgen Tüllmann, der „Rheinischen Post“. Auch die Kölner Karnevalisten ziehen eine 2G-Regel, also Feiern nur für Geimpfte und Genesene, in Betracht. (ta/mft)

Laschet fordert ab Oktober kostenpflichtige Coronatests

15:03 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, Corona-Tests ab Anfang Oktober kostenpflichtig zu machen. „Ab heute geht das Signal aus, in acht Wochen, ab Anfang Oktober, wird dann für jeden Test bezahlt werden müsse“, sagte Laschet am Dienstag im nordrhein-westfälischen Landtag. Für Menschen, die nicht geimpft werden könnten, müsse es aber weiter kostenlose Tests geben.

Um eine vierte Corona-Welle zu brechen, müssten die Tests ausgeweitet werden, sagte der Kanzlerkandidat der Union. Wer geimpft ist, werde von der Testpflicht ausgenommen. „Geimpfte dürfen keine Nachteile haben nur, weil andere vielleicht zu bequem sind, sich impfen zu lassen“, sagte Laschet.

Corona-Inzidenz steigt in NRW erneut

8.57 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen erneut moderat gestiegen. Landesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 34,9 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Am Montag hatten der Wert bei 34,5 gelegen. Das bevölkerungsreichste Bundesland verzeichnete damit auch am Dienstag eine höhere Inzidenz als im Bundesschnitt mit 23,5.

In NRW wurden 774 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 kamen hinzu. Die bergische Stadt Solingen verzeichnete nach wie vor die höchste Inzidenz, die mit 71,6 aber niedriger lag als am Vortag (76,0). Es folgten Mönchengladbach (59,0) und Leverkusen (57,4). Die größte NRW-Stadt Köln lag bei 46,2, die Landeshauptstadt Düsseldorf mit 46,8 sogar noch etwas höher. Unter der Inzidenzschwelle von 10 lag von den 53 Kreisen und kreisfreien Städten nur Coesfeld (8,2).

Montag, 9. August

Corona-Inzidenz nimmt in NRW weiter zu

7.58 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen erneut leicht gestiegen. Landesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 34,5 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Am Sonntag hatte der Wert bei 34,0 gelegen, am Samstag bei 31.3.

Das bevölkerungsreichste Bundesland verzeichnete damit auch am Montag eine höhere Inzidenz als im Bundesschnitt mit 23,1, wie aus den RKI-Angaben hervorging. In NRW wurden 376 Neuinfektionen binnen eines Tages registriert. Es seien keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden.

Die bergische Stadt Solingen verzeichnete nach wie vor die höchste Inzidenz, die mit 76,0 aber etwas niedriger lag als am Vortag. Es folgten Mönchengladbach (63,2) und der Oberbergische Kreis (52,6). Die größte NRW-Stadt Köln lag bei 49,6 und die Landeshauptstadt Düsseldorf etwas darunter mit 45,7. Unter der Inzidenzschwelle von 10 wurde nur der Kreis Coesfeld ausgewiesen (6,8).

Sonntag, 8. August

Keine neuen Todesfälle in NRW – Solingen mit höchster Inzidenz

13.30 Uhr: Nordrhein-Westfalen verzeichnet auch am Sonntag eine höhere Inzidenz als im Bundesschnitt mit 22,6, wie aus den RKI-Angaben hervorging. In NRW wurden 1139 Neuinfektionen binnen eines Tages registriert. Es seien keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden.

Die bergische Stadt Solingen verzeichnete nach wie vor die höchste Inzidenz, die nun bei 79,8 lag. Es folgten Mönchengladbach (55,2) und der Oberbergische Kreis (53,7). Die größte NRW-Stadt Köln lag bei 47,1 und die Landeshauptstadt Düsseldorf knapp darüber mit 47,6.

Unter der Inzidenzschwelle von 10 wurde nur der Kreis Coesfeld ausgewiesen (6,8). Auch im Ennepe-Ruhr-Kreis (15,1) und in Euskirchen (16,5) fielen die Werte für Sonntag im Landesvergleich besonders niedrig aus.

Wocheninzidenz steigt auf 34

09.06 Uhr: DieSieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist weiter gestiegen. Landesweit liegt der Wert am Sonntag bei 34 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) mitteilte. Am Samstag hatte der Wert bei 31,3 gelegen, am Freitag bei 30,2.

Samstag, 7. August

NRW-Infektionsrate steigt weiter – Wert bei 31,3

10.04 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter gestiegen. Landesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag bei 31,3 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Am Freitag hatte der Wert bei 30,2 gelegen.

Das bevölkerungsreichste Bundesland verzeichnete damit auch am Samstag weiterhin eine höhere Inzidenz als im Bundesschnitt mit 21,2, wie aus RKI-Angaben hervorgeht. In NRW wurden 947 Neuinfektionen binnen eines Tages registriert sowie zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Die bergische Stadt Solingen verzeichnete nach wie vor die höchste Inzidenz, die nun bei 77,9 lag. Es folgten der Oberbergische Kreis (52,6) und Leverkusen mit einem Wert von 47,6. Die größte NRW-Stadt Köln lag bei 43,8 und die Landeshauptstadt Düsseldorf bei 41,5.

Unter der Inzidenzschwelle von 10 wurde nur der Kreis Coesfeld ausgewiesen (5,9). Auch in Euskirchen (12,4), im Ennepe-Ruhr-Kreis (16) und Oberhausen (16,6) waren die Werte im Landesvergleich besonders niedrig.

Freitag, 6. August

Leistung soll in neuem NRW-Schuljahr nicht im Vordergrund stehen

12.26 Uhr: Bis zu den Herbstferien soll die Leistungsüberprüfung von Schülern in Nordrhein-Westfalen nicht im Mittelpunkt stehen. Das stellte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag vor Beginn des neuen Schuljahrs 2021/22 am 18. August klar. Zentral werde es stattdessen sein, dass sich Lehrkräfte in den ersten Schulwochen nach den Sommerferien der „Diagnose von Lernständen“ widmeten.

Es solle ermittelt werden, wie die Ausgangslage in allen Fächern sei - nach anderthalb Jahren Pandemie mit zahlreichen Einschränkungen für das Schulleben.

Der Unterricht solle dann ausgerichtet werden an den festgestellten Lernständen. Bei Bedarf sollte es für die Schüler zudem individuelle Maßnahmen geben. Diese Aufarbeitung durch die Lehrkräfte könne nicht im Eiltempo geschehen, sondern solle schrittweise erfolgen.

Das Fördern des Miteinanders, psychosoziale Unterstützung oder auch eine Stärkung der Lernfreude würden großgeschrieben, betonte die Ministerin. Alle Jahrgänge und Schulformen sollten mit Präsenzunterricht und größtmöglicher Normalität ins neue Schuljahr starten.

Gebauer hält trotz Corona und Hochwasser-Schäden an Präsenzunterricht fest

11.33 Uhr: Infolge der Hochwasserkatastrophe haben bislang 152 Schulen in Nordrhein-Westfalen Schäden unterschiedlicher Ausprägung gemeldet. Das gab Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in Düsseldorf bekannt. In 76 dieser Schulen sei der Betrieb trotz Schäden nach den Sommerferien am 18. August „uneingeschränkt möglich“, an 67 Schulen hingegen nur eingeschränkt.

Bei neun Schulen sei noch unklar, ob sie wieder an den Start gehen könnten. Generell bleibe es trotz Corona-Pandemie und Unwetterkatastrophe in NRW bei der Linie: „Wir starten das neue Schuljahr in Präsenz“. Maskenpflicht bleibe aber vorerst bestehen.

Eine Corona-Schutzimpfung wird für Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen keine Voraussetzung sein, um am Präsenzunterricht teilzunehmen. Das versicherte Schulministerin Gebauer (FDP) weiter. Es bleibe bei Impfangeboten auf Grundlage der Ständigen Impfkommission.

Zwar seien Corona-Schutzimpfungen das wirksamste Instrument zur Bekämpfung der Pandemie, allerdings sei das je nach Altersgruppe differenziert zu betrachten. „Jede Impfung bleibt eine ganz persönliche Entscheidung.“ Die Schule beginnt in NRW nach den Sommerferien wieder am 18. August im Präsenzunterricht.

Infektionsrate in NRW steigt weiter

8.05 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen steigt weiter. Landesweit lag die Inzidenz am Freitag bei 30,2 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Am Donnerstag hatte der Wert im bevölkerungsreichsten Bundesland noch bei 28,4 gelegen. NRW verzeichnet damit weiterhin deutlich mehr Neuinfektionen als im Bundesschnitt (20,4).

Registriert wurden in NRW den Angaben vom Freitag zufolge innerhalb eines Tages 1126 Neuinfektionen, 4 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19.

Mit Abstand die höchste Inzidenz im Land verzeichnet weiterhin Solingen, wo der Wert vom Vortag (64,7) auf 76,6 stieg. Unter der Marke von 10,0 lagen von den 53 Kreisen und kreisfreien Städten nur die Landkreise Euskirchen mit 9,8 und Coesfeld mit 8,6.

Donnerstag, 5. August

Infektionsrate steigt deutlich über Bundesniveau

08.02 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen steigt weiter. Landesweit lag die Inzidenz am Donnerstag bei 28,4 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Robert Koch-Institut (RKI) meldete. Am Mittwoch hatte der Wert im Bundesland noch bei 27,3 gelegen, am Donnerstag vor einer Woche (29.7.) bei 20,4. NRW verzeichnet damit weiterhin deutlich mehr Neuinfektionen als im Bundesschnitt, der am Donnerstag bei 19,4 lag.

Registriert wurden in NRW den Angaben vom Donnerstag zufolge innerhalb eines Tages 1074 neue Fälle, zwei Menschen starben. Negativer Spitzenreiter bleibt Solingen, wo sich die Inzidenz weiter auf 64,7 erhöhte (Vortag 57,1). Einstellige Inzidenzwerte gibt es landesweit nur noch in Euskirchen (8,3).

Mittwoch, 4. August

Impfangebote auch an Jobcentern in NRW

16.55 Uhr: Angesichts der gesunkenen Impfnachfrage sollen in Nordrhein-Westfalen auch in Jobcentern Corona-Impfungen angeboten werden. Künftig böten die Impfzentren bei Bedarf in den Jobcentern oder auf deren Gelände Impftermine für Kundinnen und Kunden sowie die Beschäftigten an, teilte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch mit.

Geplant sind mobile Impfmöglichkeiten. „Die Impfung muss so nah wie möglich zu den Menschen kommen, unkompliziert und bürgernah. Und die Jobcenter sind da eine wichtige Adresse“, sagte Laumann in einer Mitteilung. Im Detail stimmten die kommunalen Impfzentren die Organisation dieser Angebote mit den Jobcentern ab, die die Kundinnen und Kunden informieren sollten.

Wie aus den Impfstatistiken des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, stieg die Zahl der mindestens einmal gegen Corona Geimpften in NRW binnen einer Woche jüngst um knapp 159 000 Menschen. Im April waren beispielsweise deutlich über 100 000 Erstimpfungen pro Tag mehrfach erreicht worden.

Die Zahl der vollständig Geimpften stieg jüngst innerhalb einer Woche allerdings um knapp 435 000 und damit fast dreimal so stark wie die Zahl der mindestens einmal Geimpften, wie Daten für den 27. Juli und 3. August zeigen. Ähnliche Zahlen ergeben sich aus RKI-Daten für die Zeit 20. bis 27. Juli mit Zuwächsen von rund 158 200 bei den mindestens einmal Geimpften und rund 434 800 bei den vollständig Geimpften.

Die Impfnachfrage war laut Hausärzteverband Nordrhein kurz vor dem Ferienbeginn gesunken.

Corona-Inzidenz steigt erneut: Solingen und Rhein-Erft-Kreis sind Spitzenreiter

8.14 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist wieder leicht gestiegen. Landesweit lag die Inzidenz am Mittwoch bei 27,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Robert Koch-Institut (RKI) meldete. Am Dienstag hatte der Wert bei 25,4 Neuinfektionen gelegen. Registriert wurden den Angaben zufolge innerhalb eines Tages 1113 neue Fälle, zudem ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Weit über dem Landesdurchschnitt lag die Inzidenz in Solingen mit 57,1 und im Rhein-Erft-Kreis mit 45. In Köln liegt der aktuelle Wert bei 42,7, in Düsseldorf bei 42,1.

In Nordrhein-Westfalens Nachbarland Niederlande sinken die Zahlen auf hohem Niveau. Wie das Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM am Dienstagabend mitteilte, lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 121.

Deutschland hatte die Niederlande zum Hochrisikogebiet erklärt, nachdem Anfang Juli die Infektionen explosionsartig angestiegen waren mit Inzidenz-Werten von über 400. Das bedeutet, dass Rückkehrer aus den Niederlanden, die nicht geimpft oder genesen sind, in Quarantäne müssen. Die Quarantänepflicht gilt auch für Kinder ab sechs Jahren.

Dienstag, 3. August

Rund 2,3 Millionen Impfdosen im NRW-Zentrallager

19.40 Uhr: Der Bestand an Corona-Impfstoffen im Zentrallager des bevölkerungsreichsten Bundeslandes Nordrhein-Wesfalen ist auf rund 2,3 Millionen Impfdosen angewachsen. Diese Gesamtzahl mit Stand Ende Juli nannte ein Sprecher des Düsseldorfer Gesundheitsministeriums am Dienstag. Zuvor hatte das „Westfalen-Blatt“ (Dienstag) berichtet.

Die Anzahl gelagerter Dosen sei nicht gleichzusetzen mit der Anzahl nicht benötigter Dosen, erklärte der Sprecher. Er verwies auf Rücklagen für die zweite Spritze, die bei den meisten Impfstoffen für vollen Schutz erforderlich ist. Außerdem gehe es vom nächsten Monat an auch um Auffrischungs-Impfungen für Risikogruppen.

Das Ministerium kläre aber zurzeit, welche nicht benötigte Menge an den Bund zurückgegeben werde. Bereits am Freitag hatte das Ministerium erklärt, die Lieferungen des Bundes würden von Mitte August an am Bedarf ausgerichtet und nicht mehr an einem festen Verteilungsschlüssel. Bundesweit und auch in NRW sei die Nachfrage rückläufig.

Bisher seien im Lager keine Impfdosen verfallen, hieß es. Allerdings sei am vergangenen Wochenende die Haltbarkeit von 350 Dosen Astrazeneca abgelaufen, die kurzfristig aus den Impfzentren ins Zentrallager zurückgegeben worden seien. Damit müssten zum ersten Mal abgelaufene Dosen, die von einem Impfzentrum zurückkamen, im Landeslager entsorgt werden.

Impfzentrum Bielefeld stellt bald schon den Betrieb ein

16.31 Uhr: Die Stadt Bielefeld wird ihr Impfzentrum nach den letzten Piksen am 18. September vollständig schließen. Danach seien Impfungen weiterhin durch niedergelassene Ärzte sichergestellt, hieß es einer am Dienstag veröffentlichten Ankündigung. „Außerdem werden mobile Impfstationen im Stadtgebiet unterwegs sein, um zielgerichtet zusätzliche Impfangebote zu machen.“

Das Impfzentrum werde seinen Standort auch räumen, „um der Ausstellungshalle die Rückkehr zur Normalität zu ermöglichen“, teilte die Stadtverwaltung mit. Schließlich sei dort die erste Messe seit über eineinhalb Jahren für Ende September terminiert.

Laut Erlass des Landes sollten die Impfzentren eigentlich bis zum 30. September arbeiten und finanziert werden, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe auf dpa-Anfrage. Es gebe auch bereits Gespräche über Anschlusskonzepte. Weitere Beispiele für vorzeitige Schließungen seien ihm nicht bekannt. Allerdings seien die Besucherzahlen in den Impfzentren in den vergangenen Wochen erheblich zurückgegangen. Viele hätten deshalb ihre Öffnungszeiten reduziert.

Elternverband zur Pandemie: Schulraum muss sicherer werden

8.20 Uhr: Gut zwei Wochen vor Beginn des neuen Schuljahrs in NRW hat die Landeselternkonferenz mehr Maßnahmen gefordert, um Schüler vor einer Corona-Infektion zu schützen. „Wir brauchen ein Paket, das den Schulraum sicherer macht“, sagte die LEK-Landesvorsitzende Anke Staar am Dienstag im „Morgenecho“ des WDR 5. Dazu gehörten etwa Luftfilter im Klassenraum und viele regelmäßige Tests. In NRW beginnt nach den Sommerferien am 18. August das neue Schuljahr 2021/22.

Staar betonte, Impfungen seien wichtig, aber allein als Schutz nicht ausreichend. Bei vielen Eltern gebe es „große Bauchschmerzen“, weil sich Politik und Wissenschaft nicht einig seien in Bezug auf eine Schutzimpfung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Dass es nun ein breites Impfangebot für alle ab 12 Jahren geben solle, halte sie für richtig. Aber: Manche Eltern seien in Sorge vor Impfkomplikationen, andere hätten Angst vor einer Corona-Infektion.

Am Montag hatten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern einstimmig beschlossen, in allen Ländern Impfungen für 12- bis 17-Jährige auch in regionalen Impfzentren anzubieten. In Arztpraxen ist dies bereits möglich. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt allerdings Impfungen von Kindern trotz politischen Drucks nicht allgemein, sondern nur bei höherem Risiko etwa wegen chronischer Erkrankungen wie Diabetes.

Zahl der Neuinfektionen steigt weiter – Millionen Impfdosen ungenutzt

7.21 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen steigt weiter leicht an. Landesweit lag die Inzidenz am Dienstag bei 25,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Robert Koch-Institut (RKI) meldete. Am Montag hatte der Wert bei 24,5 gelegen. Registriert wurden den Angaben zufolge innerhalb eines Tages 610 neue Fälle, zudem vier Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Am höchsten fiel die Inzidenz in Solingen mit 50,2 aus – gefolgt vom Rhein-Erft-Kreis (43,8), von Düsseldorf (41,3) sowie von der größten NRW-Stadt Köln mit 39,8. Auf den niedrigsten Wert landesweit kamen dagegen der Kreis Euskirchen (7,7), der Kreis Olpe (9,7) sowie Bottrop mit einer Inzidenz von 10,2.

Während die Zahl der Neuinfektionen weiter steigt, liegen im nordrhein-westfälischen Zentrallager für Corona-Impfstoffe einem Medienbericht zufolge 2.308.780 Impfdosen, für die es in NRW aktuell keine Interessenten gebe. Das habe eine Inventur im Auftrag des Düsseldorfer Gesundheitsministeriums ergeben, berichtete das „Westfalen-Blatt“ (Dienstagsausgabe). Der Lagerbestand sei durch Zuweisungen des Bundes entstanden, die sich nach der Einwohnerzahl richteten. Das Impfinteresse habe aber in Teilen der Bevölkerung nachgelassen.

Es handele sich bei den Beständen um Impfstoffe aller Hersteller – von Biontech, Moderna, Astrazeneca und in kleinerem Umfang von Johnson & Johnson. Kein Impfstoff sei derzeit vom Verfall bedroht, zitierte das Blatt einen Ministeriumssprecher. So würden die ersten Fläschchen von Biontech am 1. Oktober verfallen, die letzten am 30. November. Die Dosen von Johnson & Johnson seien sogar bis 2023 haltbar. Der Impfstoff gehöre dem Bund. Berlin bereitet eine Rücknahmeaktion vor, über die Menge werde zwischen Land und Bund noch beraten.

Montag, 2. August

Inzidenz steigt weiter

7.57 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen steigt weiter. Das Landeszentrum Gesundheit meldete am Montag (Stand: 0.00 Uhr) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 24,5. Der Wert gibt die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an. Am Sonntag lag er noch bei 24,0, am Montag vor einer Woche bei 17,1. Auch auf dem Corona-Dashboard des Robert Koch-Instituts (RKI) wird die aktuelle Corona-Inzidenz für NRW mit 24,5 angegegeben.

Sonntag, 1. August

Imnpfzentren in NRW kaum besucht – Öffnungszeiten werden verkürzt

19:34 Uhr: Die Auslastung der Impfzentren ist auch in Nordrhein-Westfalen rückläufig und führt mancherorts zu leichten Einschränkungen bei den Öffnungszeiten. In Dortmund liege die Auslastung des kommunalen Impfzentrums Phoenix-West bei knapp über zehn Prozent der maximalen Kapazität, berichtete eine Sprecherin der Stadt. Seit Montag sei das Zentrum für Schutzimpfungen gegen das Coronavirus nur noch ab Mittag geöffnet. Die Nachfrage in Dortmund liege im NRW-Mittel.

Das Impfzentrum Köln hatte seine täglichen Öffnungszeiten bereits am 5. Juli am Abend um zwei Stunden gekürzt. Ab 17. August werde man das Angebot auch am Morgen um zwei Stunden reduzieren – auf dann 10 bis 18 Uhr. „Zum jetzigen Stand ist es nicht vorgesehen, einzelne Tage in der Woche vollständig zu schließen“, hieß es. Impfaktionen gebe es weiterhin in mehreren Stadtteilen.

In Düsseldorf war das Zentrum an der Arena weniger angesteuert worden – daher habe man externe Impfstellen etwa an Hauptbahnhof oder Flughafen sowie eine mobile Impfstelle eingerichtet, schilderte eine Sprecherin. Damit komme man auf rund 450 zusätzliche Impfungen täglich. Es bleibe bei einer Öffnung an fünf Tagen in der Woche von 8.00 bis 20.00 Uhr.

In Bonn sind derzeit und für die kommenden Tage täglich zwischen 100 und 350 Termine vereinbart. Ab 5. August sollen es einem Sprecher zufolge rund 1000 Termine am Tag werden – vor allem Zweitimpfungen. Zum Vergleich: Zur Zeit der Vollauslastung im Frühjahr seien es 1800 bis 1900 Impfungen jeden Tag gewesen. Die Sommerferien machten sich wohl bemerkbar, hieß es. Aber auch fehlendes Bewusstsein dafür, dass jüngere Menschen ebenfalls einen schweren Krankheitsverlauf erleiden könnten, sei ein denkbarer Faktor.

In Münster schwanken die Zahlen nach Angaben der Stadt im Wochenverlauf stark. Seit zwei Wochen sei das Impfzentrum sonntags geschlossen. Münster verfüge über eine außerordentlich hohe Impfquote – mehr als 200 000 Menschen seien schon vollständig immunisiert.

Die bergische Stadt Solingen will sein Impfzentrum nun am kommenden Montag und Dienstag ganz dicht machen. Alle Impflinge mit gebuchtem Termin für diese beiden Tage seien informiert und könnten alternativ an allen anderen Tagen ohne Voranmeldung kommen.

Corona-Neuinfektionsrate in NRW klettert weiter nach oben

11:32 Uhr: In Nordrhein-Westfalen weist der Trend bei den Corona-Neuinfektionen weiter nach oben. Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) meldete am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 24,0. Der Wert gibt die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner an. Am Samstag hatte das LZG noch eine Wocheninzidenz von 22,5 gemeldet. Am Freitag hatte das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert für NRW mit 21,6 beziffert. Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen.

Deutlich über dem für ganz NRW angegebenen Wert liegen etwa Solingen (45,2), Düsseldorf (40,0), Bonn (36,1), Köln (35,4) und der Rhein-Erft-Kreis (35,1).

Insgesamt verzeichnete das LZG am Sonntag 722 neue Corona-Fälle. Ein weiterer Todesfall wurde nicht gemeldet.

Samstag, 31. Juli

Corona-Neuinfektionsrate in NRW steigt erneut leicht auf 22,5

15.01 Uhr: Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen abermals leicht gestiegen. Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) lag sie am Samstag bei 22,5. Am Freitag hatte das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert für NRW noch mit 21,6 angegeben. Am Donnerstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 20,4 gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Nach Angaben des LZG kamen in NRW im Vergleich zum Freitag 707 neue Corona-Fälle hinzu. Zudem sei ein weiterer Todesfall gemeldet worden.

Freitag, 30. Juli

Corona-Neuinfektionsrate in NRW steigt leicht auf 21,6

Bei den Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen weist der Trend weiter leicht nach oben. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 21,6 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100 000 Einwohner. Am Donnerstag lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 20,4. Am Freitag der Vorwoche hatte der Wert bei 16,2 gelegen. Dem RKI wurden nach Angaben vom Freitag aus NRW binnen 24 Stunden 811 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet, vier Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

An der Spitze der Neuinfektionsraten liegt Düsseldorf mit einer Inzidenz von 40,7. Am Vortag lag der Wert in der Landeshauptstadt bei 41,6. Für Solingen, zuletzt noch mit einem Wert über 50, meldet das RKI am Freitag eine Inzidenz von 38,9. Von den 53 Kreisen und kreisfreien Städte hat nur noch Olpe (8,2) eine Inzidenz unter 10.

Donnerstag, 29. Juli

Land NRW setzt Regionalstufe 3 in Corona-Verordnung vorerst aus

Durch eine Änderung in der Corona-Schutzverordnung hat Nordrhein-Westfalen die höchste regionale Inzidenzstufe 3 für rund drei Wochen ausgesetzt. Aufgrund der geringen Zahl schwerer Krankheitsverläufe und Krankenhauseinweisungen erfolge vorläufig bis zum 19. August 2021 keine Zuordnung der Kommunen zur Inzidenzstufe 3, die in der bisherigen Fassung bei einer Sieben-Tage-Inzidenz ab 50,1 greift.

Das NRW-Gesundheitsministerium hat die geänderte Verordnung, die ab diesem Freitag gilt, im Internet veröffentlicht. In der Stufe 3 würden weitere Einschränkungen unter anderem auch für die Gastronomie greifen. Es dürfte dann nur noch die Außengastronomie geöffnet werden. Die «WAZ» und die Stadt Solingen berichteten darüb

Corona-Neuinfektionsrate in NRW steigt weiter und liegt bei 20,4

Der Trend bei den Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen weist weiter nach oben. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag 20,4 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen. Am Mittwoch waren 18,5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche nachgewiesen worden. Am Donnerstag der vergangenen Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 14,4 gelegen.

Dem RKI wurden nach Angaben vom Donnerstag aus NRW binnen 24 Stunden 887 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet. Vier Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus. An der Spitze der Neuinfektionsraten lag Solingen mit einer Inzidenz von 50,2. Es folgten die beiden größten Städte in Nordrhein-Westfalen: Düsseldorf mit einer Inzidenz von 41,6 sowie die Millionenstadt Köln mit 33,5. Von den 53 Kreisen und kreisfreien Städte haben nur noch der Landkreis Olpe und die Stadt Münster eine Inzidenz unter 10.

Mittwoch, 28. Juli

Corona-Neuinfektionsrate in NRW steigt auf 18,5

10 Uhr: Die Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen steigen weiter. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch wurden binnen sieben Tagen 18,5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern nachgewiesen. Am Mittwoch der vergangenen Woche lag der Wert noch bei 13,8. Dem RKI wurden aus NRW binnen 24 Stunden 751 neue Infektionsfälle und zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus gemeldet.

An der Spitze der Neuinfektionsraten lag am Mittwoch Solingen mit einer Inzidenz von 55,9. Es folgen Düsseldorf mit 42,5 und Köln mit 32,7. Am niedrigsten ist der Wert im Kreis Warendorf mit 7,6.

Dienstag, 27. Juli

Corona-Genesenenzertifikate auch in nordrheinischen Impfzentren

17 Uhr: Wer eine Coronainfektion überstanden hat, kann sich ab sofort ein elektronisches Genesungszertifikat in den nordrheinischen Impfzentren ausstellen lassen. „Das gilt sowohl für die „einfache“ Genesung als auch für die erste Impfung danach“, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) am Dienstag in Düsseldorf mit. Ein Termin müsse dafür nicht extra vereinbart werden, allerdings sei zu beachten, dass nicht mehr alle Zentren täglich geöffnet seien.

Im Bereich Westfalen-Lippe gebe es ein solches Zertifikat in den Impfzentren bislang nur bei der ersten Impfung danach, teilte die dortige KV auf Anfrage mit. Dort seien weiterhin die Hausärzte erste Ansprechpartner.

Voraussetzung für ein Genesungszertifikat in den niederrheinischen Impfzentren ist ein positives PCR-Testergebnis, das mindestens 28 und höchstens 180 Tage alt ist. Außerdem muss der Personalausweis vorgelegt werden. „Einfache“ Genesungszertifikate sind ab 28 Tagen nach dem Positiv-Test für maximal 180 Tage gültig und können mit den entsprechenden Apps verwaltet werden.

„Es ist auch möglich, mehrere Genesungen auf dem Zertifikat zu erfassen, wenn man mehrfach an COVID-19 erkrankt ist“, erklärte die KVNO. Zwischen zwei erfassten PCR-Tests müsse aber ein Mindestabstand von 28 Tagen liegen. Die Genesenenzertifikate seien auch im Bereich Nordrhein, neben dem neuen Angebot, weiterhin in Arztpraxen sowie Apotheken zu bekommen. (red, dpa, afp)