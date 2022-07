Corona in NRW: Inzidenz erneut leicht gesunken - Niedrigster Wert im Rhein-Sieg-Kreis

Köln/Düsseldorf -

Das Land NRW ist weiter vom Coronavirus betroffen. Weiterhin gilt in einigen Bereichen wie im öffentlichen Nahverkehr sowie in Kliniken, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen Maskenpflicht.

Über die Internetseite des Landes sind alle Entscheidungen und Erlasse der NRW-Landesregierung abrufbar.

Wir informieren über die aktuellen Ereignisse hier im Newsblog.

Freitag, 8.Juli

Inzidenz in NRW erneut leicht gesunken

7.30 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz des Coronavirus ist in Nordrhein-Westfalen erneut zurückgegangen. Laut Rober-Koch-Institut lag der Wert am Freitagmorgen bei 698,5 in dem bevölkerungsreichsten Bundesland. Am Vortag lat der Wert noch bei 714. Demnach wurden 22 940 neue Fälle von Covid-Infizierungen gemeldet. Laut RKI sind 20 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl von Fällen aus, die nicht vom RKI erfasst wurden - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Donnerstag, 7. Juli

Inzidenz in NRW sinkt leicht – niedrigster Wert im Rhein-Sieg-Kreis

8.20 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz für Nordrhein-Westfalen am Donnerstagmorgen mit 714,2 angegeben. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt damit niedriger als am Donnerstag vor einer Woche (782,4). Am Vortag betrug der Wert noch 721,1. Bundesweit registrierte das RKI am Donnerstag einen Wert von 690,6.

Das RKI meldete am Donnerstag 28 640 neue Covid-19-Fälle im bevölkerungsreichsten Bundesland. 27 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona kamen hinzu. Die höchste Inzidenz wurde mit 1168,9 in Coesfeld gemeldet, die niedrigste Inzidenz mit 267 im Rhein-Sieg-Kreis.

Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl von Fällen aus, die nicht vom RKI erfasst wurden - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Dienstag, 5. Juli

Laumann fordert bessere Datenbasis bei Impfungen

16.27 Uhr: Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) fordert vom Bund für den dritten Corona-Herbst eine bessere Datenlage bei den Geimpften. „Wichtig ist, dass wir bessere Informationen haben. Bisher kennen wir nur die Postleitzahl, aber nicht, in welchen Straßenzügen oder in welchem Stadtteil die Geimpften wohnen“, sagte Laumann am Dienstag nach der ersten auswärtigen Sitzung des neuen schwarz-grünen Kabinetts in Bochum.

Auf dieser Grundlage aber könne nicht gezielt ausgewertet werden, welche sozialen Gruppen das Impfangebot nicht annehmen, sagte Laumann. Deshalb werde er beim Bund anmahnen, dass die Daten differenzierter ausgewertet werden können. „Ich werde dafür werben, dass wir sehr differenzierte Impfangebote in bestimmten sozialen Gruppen machen müssen“, sagte der Minister.

Wüst: Keine Schul- und Kitaschließungen mehr

15:55 Uhr: Nordrhein-Westfalen rüstet sich Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) zufolge für einen dritten Corona-Herbst. Man habe sich auf einen ersten Fahrplan geeinigt, sagte er am Dienstag nach der ersten auswärtigen Sitzung seines neuen schwarz-grünen Kabinetts in Bochum. Auf dieser Grundlage würden die Ministerien in den kommenden Wochen genaue Leitlinien erarbeiten. Klar sei: Es werde keine Schließungen von Kitas und Schulen mehr geben.

Der Schutz von vulnerablen Gruppen sei zentral, es gelte zudem eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, unterstrich Wüst. In Kliniken und Pflegeheimen werde man an einer Testpflicht festhalten. Es stehe fest: „Die Tests müssen kostenfrei bleiben.“

Im Anschluss an die Runde im Landeszentrum Gesundheit - die Fachstelle berät Landesregierung und Kommunen in gesundheitlichen Fragen - betonte Wüst, man wolle als neue Regierung „frühzeitig und verhältnismäßig“ im Kampf gegen die Pandemie handeln. Es werde im Herbst auch eine neue Impfkampagne geben. Noch sei unklar, mit welchem Impfstoff und für wen genau. Man müsse aber in der Lage sein, schnell zu handeln.

Wüst informiert über Coronalage in NRW

7.51 Uhr: Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wird die Öffentlichkeit am Dienstag gegen 15 Uhr über die aktuelle Corona-Lage in Nordrhein-Westfalen unterrichten. Zuvor spricht das neue schwarz-grüne Kabinett darüber im Landeszentrum Gesundheit in Bochum.

Die Fachstelle berät die Landesregierung und Kommunen in gesundheitlichen Fragen, unter anderem beim Schutz vor übertragbaren Krankheiten. Nordrhein-Westfalen gehört zu den Ländern, die in den vergangenen Wochen immer wieder auf eine zügige Rechtsgrundlage für weitergehende Schutzvorgaben gegen eine neue Corona-Welle im Herbst gedrungen haben.

Inzidenz bei 745 – 33.000 Neuinfektionen

7.30 Uhr: Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen 33.838 Neuinfektionen für NRW. Die Landesinzidenz liegt demnach bei 745,9. Das RKI meldet 26 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Laut dem Landezentrum für Gesundheit (LZG) liegt die Hospitalisierungsrate in NRW bei 7,32. Der Anteil der Covid-Patienten in Krankenhöusern beträgt landesweit im Durchschnitt 5,89 Prozent.

Samstag, 2. Juli

Land bietet Musterformular für Anspruch auf Gratistests an

16:30: Als Erleichterung für die seit Ende Juni kostenpflichtigen Bürgertests bietet das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium nun ein Musterformular zum Herunterladen an. Das teilte die Landesregierung am Samstag in Düsseldorf mit. Unter bestimmten Voraussetzungen bleibt der Test für die Bürger kostenlos.

Alle Fragen und Antworten rund um die Neuregelung der Tests finden Sie hier.

So haben Frauen im ersten Schwangerschaftsdrittel Anspruch auf einen Gratistest, Kinder bis fünf Jahre, Haushaltsangehörige von Infizierten, pflegende Angehörige, Menschen mit Behinderung und deren Betreuer oder Bewohner und Besucher von Pflegeheimen, Kliniken oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Alle anderen müssen drei Euro zuzahlen.

Kritik gab es am bürokratischen Aufwand für den notwendigen Nachweis. Das Bundesgesundheitsministerium habe dem NRW-Gesundheitsministerium versichert, dass eine Eigenerklärung ausreiche, teilte das Land mit. Die Bürger können das Formular herunterladen und ausfüllen. Das Ministerium will so dabei helfen, dass Corona-Tests unkompliziert abgewickelt werden können.

Das Musterformular des Landes finden Sie hier.

Donnerstag, 30. Juni

Teststellen sprechen von „Chaos“ bei Neureglung des Bürgertests

15 Uhr: Weniger Geld pro Test, unterschiedliche Gruppen von Testpersonen, neue Vorgaben nur Stunden vor Inkrafttreten - so manch Teststellenbetreiber in Nordrhein-Westfalen hadert mit den neuen Regelungen zu den Corona-„Bürgertests“. Am Donnerstag habe erstmal „komplettes Chaos“ geherrscht, kritisierte etwa Sven Teschner, der in Werl ein Testzentrum betreibt. „Wir waren kurz am Überlegen, ob wir den Laden nicht einfach dichtmachen.“ Auf die Zentren kommt organisatorischer Aufwand zu, außerdem müssen sie mit geringeren Einnahmen rechnen.

Bis in die Nacht zum Mittwoch habe man noch an der Umsetzung der Regeln gearbeitet, sagte Teschner. Die Vorgaben waren am Mittwoch - Stunden vor Inkrafttreten - veröffentlicht worden. Ein Anrecht auf kostenlose Tests haben künftig nur mehr bestimmte Risikogruppen. Will man eine Veranstaltung besuchen oder hat eine rote Corona-Warn-App, muss man drei Euro Eigenanteil leisten, den Rest zahlt der Staat. Wer sich ohne Grund testen lassen will, muss komplett selbst bezahlen. Den Preis bestimmt in diesem Fall das Testzentrum.

Es sei schwierig, 16 Mitarbeitende über Nacht zu schulen und etwa in die neue Nachweispflicht einzuweisen, sagte Emil Riggelsen, Betreiber einer Teststelle in Arnsberg. Es gebe keine klaren Anweisungen, der Interpretationsspielraum der Verordnungen sei enorm hoch. Schwierigkeiten bereiten etwa Nachweise für den Anspruch auf einen kostenlosen Test: Ist das Kind jünger als sechs Jahre? Ist die Frau schwanger? Pflegt die Person daheim einen Angehörigen?

Hier finden Sie alle Informationen, wer noch kostenlose Bürgertests bekommt.

Corona-Inzidenz in NRW weiter deutlich über Bundesstand

8.45 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infizierten in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin deutlich über dem Bundesstand. Am Donnerstag lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche in NRW laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 782,4. Am Vortag betrug der Wert 774,0. Bundesweit registrierte das RKI am Donnerstag einen Wert von 668,6.

Das RKI meldete am Donnerstag 31 452 neue Covid-19-Fälle in NRW. Die Zahl der Todesfälle stieg um 16 auf 25.753. Die höchsten Inzidenzen im bevölkerungsreichsten Bundesland wurden gemeldet aus dem Kreis Borken (1388,8) und aus dem Kreis Coesfeld (1384,2).

Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl von Fällen aus, die nicht vom RKI erfasst wurden - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Mittwoch, 29. Juni

„Bürgertests“ ab Donnerstag in NRW nicht mehr für alle kostenlos

20.54 Uhr: Das Land NRW schränkt wie angekündigt das Angebot an kostenlosen „Bürgertests“ ab Donnerstag (30. Juni) ein. Die entsprechende Verordnung wurde am Mittwochabend veröffentlicht. Ein Anrecht auf einen kostenlosen Test haben demnach noch Kinder unter fünf Jahren, Schwangere, Besucher von Krankenhäusern, Haushaltsangehörige von Infizierten und Menschen, die sich freitesten wollen.

Das Land veröffentlichte die neue Regelung wenige Stunden vor Inkrafttreten, da man auf die Verordnung des Bundes gewartet hatte. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) kritisierte am Mittwochabend, dass die Vorgaben in Berlin „auf den letzten Drücker“ beschlossen worden seien.

In einer Mitteilung verwies das Landesgesundheitsministerium auf die Bundesregelungen, was Selbstzahler angeht: Wer eine Veranstaltung in einem Innenraum besuchen will oder eine rote Corona-Warn-App hat, muss ab Donnerstag 3 Euro für einen Schnelltest bei einem Testcenter bezahlen. Der Staat zahlt die Differenz. Wer sich ohne Grund testen lassen will, muss komplett selbst bezahlen. Die Preise muss das Testzentrum draußen anschlagen.

NRW verlängert Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr

20.48 Uhr: Das Land NRW hat die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen erneut verlängert. Die neue Coronaschutzverordnung, die am Mittwochabend veröffentlicht wurde, gilt bis zunächst zum 28. Juli.

Die Maskenpflicht bleibt demnach auch weiter in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen bestehen. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen dürfen auch weiterhin von Besuchern nur mit einem negativen Test betreten werden.

Corona-Inzidenz in NRW konstant bei 774 – deutlich über Bundesstand

9.40 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infizierten in Nordrhein-Westfalen liegt konstant deutlich über dem Bundesstand. Am Mittwochmorgen betrug der Wert in NRW laut Robert Koch-Institut (RKI) wie am Vortag 774,0. Bundesweit registrierte das RKI am Mittwoch dagegen einen Wert von 646,3. Vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche in Nordrhein-Westfalen bei 551,4 gelegen.

Das RKI meldete am Mittwoch 31 199 neue Covid-19-Fälle in NRW. Die Zahl der Todesfälle stieg um 21 auf 25 737. Am höchsten lagen die Inzidenzen im bevölkerungsreichsten Bundesland im Kreis Borken (1437,5) und im Hochsauerlandkreis (1204,5).

Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl von Fällen aus, die nicht vom RKI erfasst wurden - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Dienstag, 28. Juni

Inzidenz in NRW steigt weiter

7.40 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infizierten in Nordrhein-Westfalen ist erneut gestiegen. Am Dienstagmorgen lag der Wert laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 774,0. Vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche bei 524,3 gelegen.

Das RKI meldete am Dienstag 37 792 neue Covid-19-Fälle in NRW. Die Zahl der Todesfälle stieg um 22 auf 25 716. Auf Kreisebene war die Inzidenz im bevölkerungsreichsten Bundesland im Kreis Borken (1455,0) und im Hochsauerlandkreis (1229,2) am höchsten.

Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl von Fällen aus, die nicht vom RKI erfasst wurden – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Montag, 27. Juni

Laumann: Kostenlose Bürgertests künftig nicht mehr für alle

15.20 Uhr: Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, kostenlose Bürgertests künftig nur noch bestimmten Personengruppen zur Verfügung zu stellen. Die vom Bund geplante Eigenbeteiligung für manche Bürger könne er durchaus nachvollziehen, sagte Laumann am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

„Wir sollten mit den Bürgertestungen gezielter umgehen“, so Laumann. Es sei daher richtig, dass auch künftig für gefährdete Gruppen die Tests bezahlt werden sollen.

Wer künftig konkret noch kostenlos auf Corona getestet wird, muss noch in der endgültigen Verordnung des Bundes-Gesundheitsministeriums festgelegt werden. Bislang liegt nur ein Entwurf vor. Das Land NRW will danach eine entsprechende Regelung erlassen. Bürgertests sollen laut dem Bund ab Juli nicht mehr für alle kostenfrei sein. Den Ländern soll es allerdings freigestellt werden, die Kosten selbst zu übernehmen.

Donnerstag, 23. Juni

NRW passt Übermittlungen von Fallzahlen an – Meldungen nur noch Arbeitstagen

15.45 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium passt die Übermittlung von Corona-Fallzahlen des Robert-Koch-Instituts an den Standard auf Bundesebene an: Ab dem kommenden Wochenende (25./26. Juni) werden nur noch an Arbeitstagen Fallzahlen übermittelt. Die Daten zu Neuinfektionen, Sieben-Tages-Inzidenz und Todesfällen von Samstag, Sonntag und Feiertagen werden künftig im nächsten Arbeitstag nachgemeldet, teilte das NRW-Gesundheitsministerium mit.

Beispielsweise wird künftig ein am Samstag gemeldeter Fall am Montag übermittelt, am Dienstag ausgewiesen und rückwirken dem Samstag zugeordnet.

Das RKI und das Gesundheitsministerium begründen den Schritt mit verringerten Tests und Labordiagnostik am Wochenende und an Feiertagen. Die Aussagekraft in der tagesaktuellen Berichterstattung sei damit eingeschränkt.

Mittwoch, 22. Juni

NRW fordert Verlängerung von kostenlosen Bürgertests

9.10 Uhr: Karl Josef Laumann (CDU), NRW-Gesundheitsminister, drängt auf eine Verlängerung der kostenlosen Corona-Bürgertests. „Wir haben fast Ende Juni und das aktuelle Testregime läuft zum Ende des Monats aus. Es ist ein Unding, dass die Bürgerinnen und Bürger, die Angestellten in den Testzentren, aber auch die Länder immer noch keine Klarheit über die Zukunft der Bürgertestungen haben“, sagte Laumann der „Rheinischen Post“.

Am Montag wollen die Gesundheitsminister der Länder gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach über die Corona-Sommerwelle und Maßnahmen für den Herbst beraten. Die kostenlosen Bürgertests sollen zum 30. Juni auslaufen. Karl Lauterbach betonte am Dienstagabend bei „Maischberger“, dass eine Verlängerung nur mit einer höheren Kostenübernahme seitens der Länder möglich sei.

Dienstag, 21. Juni

Impfstoff für Kinder verwechselt: Verfahren eingestellt

Nach der Zahlung einer Geldauflage über 300 Euro hat die Staatsanwaltschaft Siegen das Verfahren gegen eine Mitarbeiterin des Impfzentrums Attendorn eingestellt. Der Fall aus dem Kreis Olpe sei abgeschlossen, sagte am Dienstag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur. Die Kinder hätten keinen Schaden davongetragen.

Die Frau hatte im Dezember 2021 drei Kindern im Alter zwischen sieben und elf Jahren den damals für diese Altersgruppe noch nicht zugelassenen Impfstoff von Moderna verabreicht. Wegen einer Panne hatte sie nicht zum Impfstoff von Biontech gegriffen. Die Eltern eines Kindes hatten Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet. Im Frühjahr 2022 wurde Moderna dann auch für die betroffene Altersgruppe zugelassen.

Zuvor hatte der WDR über die Einstellung des Verfahrens berichtet.

Montag, 20. Juni

Land verlängert Coronaregelungen um zunächst eine Woche

12.05 Uhr: Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium hat die Coronaschutzverordnung und die Test- und Quarantäneverordnung zunächst ohne wesentliche Änderungen um eine Woche bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Damit gilt die Maskenpflicht im Nahverkehr analog zur der bundesweiten Regelung im Personenfernverkehr und Flugverkehr auch weiterhin. Weiterhin bleibt die Maskenpflicht in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen sowie in Gemeinschaftsunterkünften bestehen. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen dürfen zudem von Besucherinnen und Besuchern nach wie vor nur mit einem aktuellen negativen Testnachweis betreten werden. In Asyl- und Flüchtlingsunterkünften kann für vollständig immunisierte Personen auf einen Test verzichtet werden.

Auch die Regelungen zur Isolierung bei einem positiven Coronatest bleiben unverändert. Wer positiv getestet ist, muss grundsätzlich 10 Tage in Isolation, kann sich aber nach 5 Tagen freitesten. In Nordrhein-Westfalen ist hierfür weiterhin ein negativer offizieller Coronaschnelltest oder ein PCR-Test (negativ oder mit einem Ct-Wert > 30) erforderlich, ein Coronaselbsttest ist nicht ausreichend.

Die Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums für die Testungen läuft am 30. Juni 2022 aus. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann fordert jetzt Planungssicherheit vom Bund.

Inzidenz sinkt leicht

7 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz des Corona-Virus ist in Nordrhein-Westfalen wieder leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut vermeldete am Montagmorgen eine Inzidenz von 475. Demnach haben sich 6.693 weitere Menschen mit dem Virus infiziert. Die Fallzahlen am Montag sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, da die Datenübermittlung am Wochenende beschränkt ist. Demnach hat es am Montag auch keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in NRW gegeben.

Samstag,18. Juni

Inzidenz steigt wieder

7 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infizierten ist in Nordrhein-Westfalen wieder gestiegen und liegt bei 495,4 . Dies teilte das Robert Koch-Institut am Samstagmorgen mit. Hinzu kamen 5 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Es ist aber davon auszugehen, dass nur wenige Gesundheitsämter wegen des Feiertags in NRW an Fronleichnam (Donnerstag) vollständige Zahlen lieferten, so dass die tatsächliche Inzidenz wohl höher liegen dürfte.

Freitag, 17. Juni

Inzidenz wieder gesunken – Feiertag könnte Zahlen verfälschen

7 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infizierten ist in Nordrhein-Westfalen wieder gesunken und liegt bei 479,4. Dies teilte das Robert Koch-Institut am Freitagmorgen mit. Am Vortag hatte der Wert der registrierten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche bei 564,6 gelegen (Vorwoche: 377,1; vor vier Wochen: 361,7).

Es ist aber davon auszugehen, dass nur wenige Gesundheitsämter wegen des Feiertags in NRW an Fronleichnam (Donnerstag) vollständige Zahlen lieferten, so dass die tatsächliche Inzidenz wohl höher liegen dürfte. Binnen 24 Stunden kamen den Angaben zufolge nur 3233 Corona-Neuinfektionen und zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid 19 hinzu.

Zudem liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl von Fällen aus, die nicht vom RKI erfasst wurden – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. (dpa, afp, red)