Corona in NRW: Inzidenz fällt weiter auf 451,7

Freitag, 12. Mai

Corona-Inzidenz in NRW liegt bei 451,7

08.05 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen liegt nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag bei 451,7. Die NRW-Gesundheitsämter meldeten dem RKI zuletzt 14 398 Neuinfektionen im bevölkerungsreichsten Bundesland. Binnen 24 Stunden wurden 40 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Der rückläufige Trend setzt sich demnach fort: Vor vier Wochen (15. April) hatte die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW noch bei 922,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gelegen. Vor einer Woche (6. Mai) betrug der Wert 510,1.

Experten gehen allerdings seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Mittwoch, 11. Mai

Corona-Inzidenz in NRW bei 486,6

8 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen liegt nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) von Mittwoch bei 473. Die NRW-Gesundheitsämter meldeten dem RKI zuletzt 19 561 Neuinfektionen im bevölkerungsreichsten Bundesland. 54 weitere Todesfälle wurden binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet.

Der rückläufige Trend setzt sich fort: Vor vier Wochen hatte die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW noch bei 944,9 Infektionen gelegen. Am Dienstag der vergangenen Woche betrug die Inzidenz 578,0.

Sonntag, 8. Mai

Inzidenz sinkt – keine neuen Todesfälle

9.16 Uhr: Die NRW-Inzidenz liegt am Sonntag laut dem Robert-Koch-Institut bei 490,6 und ist damit im Vergleich zum Vortag gesunken (508).

Das RKI meldet 5.066 Neuinfektionen landesweit, es wurden jedoch keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.

Die Hospitalisierungsrate für NRW liegt laut dem Landeszentrum für Gesundheit (LZG) bei 4,88, was niedriger ist, als am Vortag (5,21). Der Wert gibt an, wie viele Einwohner pro 100.000 in den letzten sieben Tagen aufgrund einer Covid-Infektion in ein Krankenhaus eingewiesen werden mussten.

Der Anteil der Covid-19-Patienten auf betreibbaren Intensivbetten beträgt am Sonntag laut LZG 4,8 Prozent.

Samstag, 07. Mai

Inzidenz sinkt weiter - rund 16.000 Neuinfektionen

10.00 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist weiter gesunken, am Samstagmorgen lag der Wert bei 508. Das geht aus den neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hevor. Demnach sind 16138 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus hinzugekommen. 18 weitere Menschen in NRW starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit sind seit Beginn der Pandemie fast 25 000 Menschen im Bundesland nach einer Covid-19-Infektion gestorben.

Nach Angaben des Landeszentrum für Gesundheit in NRW (LZG NRW) lag die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz am Samstagmorgen bei 5,21. Der Wert gibt an, wie viele Einwohner pro 100.000 in den letzten sieben Tagen aufgrund einer Covid-Infektion in ein Krankenhaus eingewiesen werden mussten.

Donnerstag, 05. Mai

7-Tage-Inzidenz weiter rückläufig - Knapp 20 000 Neuinfektionen

07.20 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist weiter gesunken, am Donnerstagmorgen lag der Wert bei 519. Das geht aus den neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hevor. Demnach sind 19 388 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus hinzugekommen. 42 weitere Menschen in NRW starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit sind seit Beginn der Pandemie fast 25 000 Menschen im Bundesland nach einer Covid-19-Infektion gestorben.

Nach Angaben des Landeszentrum für Gesundheit in NRW (LZG NRW) lag die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz am Donnerstagmorgen bei 4,86. Der Wert gibt an, wie viele Einwohner pro 100.000 in den letzten sieben Tagen aufgrund einer Covid-Infektion in ein Krankenhaus eingewiesen werden mussten.

Mittwoch, 04. Mai

Kürzere Isolation in NRW nur mit offiziellem Test

12.25 Uhr: Corona-Infizierte in Nordrhein-Westfalen können die Isolierung von diesem Donnerstag an nur bei einem offiziellen negativen Testergebnis bereits nach fünf Tagen beenden. In Nordrhein-Westfalen ist für das Freitesten nach wie vor ein offizieller Test - ein Bürgertest oder PCR-Test - erforderlich, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Mittwoch in Düsseldorf zu den ab 5. Mai geltenden Test- und Quarantäneregelungen mit. Ohne Freitestung endet die Isolierung wie bisher automatisch nach zehn Tagen.

Dienstag, 03. Mai

Parteien fordern Vorbereitung auf mögliche neue Welle im Herbst

22.45 Uhr: Die Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen fordern eine Vorbereitung der Schulen für den Fall einer neuen Corona-Welle im Herbst. Bei den Maßnahmen zur Verhinderung neuer Schulschließungen sind die Parteien aber unterschiedlicher Meinung.

Die Schulen müssten endlich Luftfilter-Anlagen bekommen, sagte SPD-Landeschef Thomas Kutschaty am Dienstag in der WDR-Live-Sendung „Wahlarena“. Die Schulen sollten auch ausreichend Corona-Tests zur Verfügung bekommen. Überhaupt müssten die Schulen neben Polizei, Krankenhäuser und Feuerwehr zur kritischen Infrastruktur gezählt werden.

Grünen-Landeschefin Mona Neubaur forderte ein Abwassermonitoring in Städten und noch vor den Sommerferien einen Runden Tisch von Kommunen, Ministerien und Wissenschaftlern. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte, man dürfe nicht unvorbereitet „in den dritten pandemischen Winter“ gehen. Die Schulen müssten vor allem besser in der Digitalisierung werden.

FDP-Spitzenkandidat Joachim Stamp (FDP) sagte, dass Bundestag und Bundesrat „innerhalb einer Woche sämtliche Maßnahmen wieder einführen“ könnten. Auf eine mögliche neue Corona-Welle seien aber auch die Ministerien in NRW schon „konzeptionell vorbereitet“. „Aber wir gehen davon aus, dass es zu einer Normalisierung jetzt kommt wie bei anderen Virus-Erkrankungen über einen längeren Zeitraum auch.“

Wüst schlug vor, auch freiwillig könnten weiter Masken getragen werden. Dies stieß auf energischen Widerspruch bei AfD-Fraktionschef Markus Wagner. Es müsse endlich Schluss „mit dem Unsinn“ gemacht werden, Kinder hinter Masken „wegzusperren“.

Razzien gegen Impfpass-Fälscher in sieben Städten in NRW

13.51 Uhr: Bei einer Razzia gegen Fälscher von Impf-Nachweisen sind im Rheinland fast 200 Beamte im Einsatz gewesen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf durchsuchte die Bundespolizei 15 Objekte in Düsseldorf, Duisburg, Hilden, Solingen, Köln, Dinslaken und Erkrath.

Zehn Beschuldigte stehen im Verdacht, Bescheinigungen über Corona-Schutzimpfungen gefälscht zu haben.

Die beiden Hauptverdächtigen, eine 40-Jährige und ein 44-Jähriger, wurden verhaftet. Außerdem wurden eine Apotheke, ein Corona-Testzentrum und ein Kosmetikstudio durchsucht.

Die Verdächtigen sollen in erheblichem Umfang gefälschte Bescheinigungen über Corona-Schutzimpfungen in Impfbücher eingetragen haben. Weiterhin sollen sie unter Nutzung der IT-Infrastruktur der Apotheke Impfzertifikate mit entsprechendem QR-Code hergestellt haben.

Inzidenz weiter rückläufig – 46 neue Todesfälle

8.57 Uhr: Die Zahl der registrierten Corona-Neuansteckungen geht weiter zurück. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz für Nordrhein-Westfalen am Dienstag mit 578,0 pro 100 000 Einwohner an (Montag: 600,7). Eine Woche zuvor hatte der Wert demnach noch bei 844,3 gelegen.

NRW liegt damit weiter unter dem Bundesdurchschnitt, der am Dienstag mit 632,2 beziffert wurde. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionsentwicklung, auch weil die offiziellen Meldedaten vom Testverhalten der Bevölkerung abhängen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 113 522 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages, wie aus den Zahlen von Dienstagmorgen hervorgeht - davon 18 172 in NRW. Von deutschlandweit 240 neuen Todesfällen im Zusammenhang mit Corona wurden 46 aus NRW verzeichnet.

Montag, 2. Mai

Corona-Inzidenz in NRW sinkt weiter

8.45 Uhr: Die Zahl der registrierten Corona-Neuansteckungen in Nordrhein-Westfalen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag mit 600,7 an, nach 623,1 am Sonntag und 650,3 am Samstag. Der bundesweite Wert lag mit 639,5.

Laut RKI gab es im bevölkerungsreichsten Bundesland in den vergangenen 24 Stunden 2316 neue Corona-Fälle, aber keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Der Anteil der mit Corona-Patienten belegten Intensivbetten sank nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) vom Montag auf 6,12 Prozent.

In den 53 NRW-Städten und Kreisen ist die Corona-Lage sehr unterschiedlich. Die höchste Inzidenz gab es in Bielefeld mit 997,9. In Duisburg lag Wert dagegen nur bei 320,4.

Sonntag, 1. Mai

Inzidenz sinkt weiter

Die NRW-Inzidenz liegt am Sonntag laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) bei 623,1 und ist damit im Vergleich zum Vortag gesunken (650,3).

Landesweit wurden am Sonntag laut RKI 7.829 Neuinfektionen gemeldet. Es wurden vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.

Die Hospitalisierungsrate in NRW liegt laut Landeszentrums für Gesundheit (LZG) bei 4,89. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnern wegen Covid-19 im Krankenhaus sind. Der Anteil der mit Corona-Patienten belegten Intensivbetten sank nach Angaben des LZG vom Freitag auf 6,07 Prozent.

Samstag, 30. April

Corona-Inzidenz sinkt weiter auf 630 - knapp 17.000 Neuinfektionen

11:07 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuansteckungen in Nordrhein-Westfalen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag mit 650,3 an - nach 695,8 am Freitag. Der bundesweite Wert lag mit 717,4 weiterhin höher.

Die NRW-Gesundheitsämter meldeten in den vergangenen 24 Stunden 16 599 neue Corona-Fälle. 36 Menschen starben in diesem Zeitraum in Zusammenhang mit dem Virus. Der Anteil der mit Corona-Patienten belegten Intensivbetten sank nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) vom Freitag auf 6,44 Prozent.

In den 53 NRW-Städten und Kreisen ist die Corona-Lage sehr unterschiedlich. Die höchste Inzidenz gab es in Münster mit 1151,7. In Oberhausen lag der Wert dagegen nur bei 304,4.

Freitag, 29. April

NRW will kürzere Isolation für Corona-Infizierte kommende Woche regeln

12.37 Uhr: Das Landes-Gesundheitsministerium will eine kürzere Isolationszeit für Corona-Infizierte in Nordrhein-Westfalen in der kommenden Woche festlegen. „Ich halte eine Verkürzung der Isolationsregelungen für vertretbar, insbesondere, wenn sie durch eine verpflichtende Freitestung durch eine offizielle Teststelle abgesichert ist“, erklärte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) auf Anfrage am Freitag in Düsseldorf.

Das Bundesgesundheitsministerium hat nach seinen Worten eine fachlich fundierte Empfehlung des Robert Koch-Institutes bis Anfang kommender Woche zugesagt. „Sobald uns die Empfehlung vorliegt, werden wir die aktuellen Isolations- und Quarantäneregelungen auch in Nordrhein-Westfalen anpassen“, stellte Laumann in Aussicht. Die Details - beispielsweise auch zum Umgang mit Isolationsregelungen in besonders gefährdeten Einrichtungen - werde man dann festlegen.

Die vorgeschriebene Isolation für Corona-Infizierte soll auf fünf Tage verkürzt werden, wie am Donnerstag das Gesundheitsministerium in Sachsen-Anhalt nach einer Videoschalte der Ressortchefs von Bund und Ländern mitteilte. Die Länder wollten ihre Regelungen entsprechend überarbeiten. Die Gesundheitsminister begründen den Schritt mit einer zunehmenden Immunität in der Bevölkerung und durch mildere Krankheitsverläufe mit der Omikron-Variante. Mehrere Bundesländer gehen bei der Verkürzung der Isolationszeit bereits voran.

Wer selbst infiziert ist, muss in Nordrhein-Westfalen bislang zehn Tage in Isolierung. Die infizierte Person kann die Zeit auf 7 Tage verkürzen, wenn sie mindestens 48 Stunden symptomfrei ist.

Inzidenz in NRW fällt unter 700 – knapp 20.000 Neuinfektionen

07.50 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen lag am Freitagmorgen bei 695,8. Dazu kommen 20.084 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das geht aus am Freitag veröffentlichten Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Demnach sind in NRW 67 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. (dpa, afp, red)