Corona in NRW: Inzidenz sinkt auf 250 – Laumann schränkt frühe Booster-Möglichkeit ein

Köln/Düsseldorf -

Das Land NRW ist weiter vom Coronavirus betroffen. Weiterhin gelten Hygiene-Vorschriften, der Mindestabstand von 1,5 Metern und Maskenpflicht etwa im öffentlichen Nahverkehr oder Supermärkten.

Über die Internetseite des Landes sind alle Entscheidungen und Erlasse der NRW-Landesregierung abrufbar.

Wir informieren über die aktuellen Ereignisse hier im Newsblog.

Donnerstag, 16. Dezember

Inzidenz sinkt auf 250,4

08.20 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag einen Wert von 250,4. Am Mittwoch waren es noch 255,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche gewesen. NRW liegt damit weiterhin bei der Inzidenz deutlich unter dem für den Bund ausgewiesenen Wert von 340,1.

Für NRW wurden innerhalb eines Tages 8892 neue Fälle gemeldet. 52 Menschen starben laut RKI binnen eines Tages im Zusammenhang mit Covid-19.

Der Kreis Lippe hat die mit 507,0 landesweit höchste Inzidenz ausgewiesen. Es folgten Remscheid (374,8), Wuppertal (367,6) und Krefeld (343,8). Am niedrigsten war die Inzidenz am Mittwoch in Münster mit 116,3 und Mönchengladbach mit 139,8.

Mittwoch, 15. Dezember

NRW-Ärztevertretung: Impferlass löste Irritationen aus

14.00: Ärztevertreter werfen der Landesregierung vor, mit ihrem zwischenzeitlichen Vorstoß für Booster-Impfungen bereits nach vier Wochen die Patienten verwirrt und für lange Schlangen vor Impfzentren gesorgt zu haben. „Alle die, die gestern Morgen Zeitung gelesen haben, alle, die früh Fernsehen geguckt haben, haben zur Kenntnis genommen: In NRW kann man sich nach vier Wochen boostern lassen“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, Frank Bergmann, am Mittwoch.

„Und entsprechend gab es lange Schlangen vor den Impfzentren und in den Praxen tauchten auch jede Menge Fragen auf“, schilderte er. Klar habe es den einen oder anderen gegeben, der enttäuscht gewesen sei. „Auch das gab es“, erklärte Bergmann. Man sei sehr froh, dass es sehr schnell eine Klarstellung des Gesundheitsministeriums gegeben habe.

Bei den Auffrischungsimpfungen in kommunalen Impfzentren von Nordrhein-Westfalen ist ein Mindestabstand von vier Monaten zur Corona-Grundimmunisierung erforderlich. Das hat die Landesregierung in einem neuen Erlass für Impfangebote der Kreise und kreisfreien Städte festgeschrieben, der am Mittwoch in Düsseldorf bekannt wurde.

NRW schränkt frühe Booster-Möglichkeit wieder massiv ein

10.50 Uhr: Nach massiver Kritik schränkt die NRW-Landesregierung die Möglichkeit von Booster-Impfung nur vier Wochen nach der letzten Spritze wieder stark ein. Bei einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus solle „im Regelfall“ ein Abstand von mindestens fünf Monaten zur Grundimmunisierung eingehalten werden, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Der Mindestabstand von vier Wochen sei in „Einzelfallentscheidungen aufgrund einer medizinischen Indikation“ weiterhin möglich. Ein entsprechender Erlass sei an die Kreise und kreisfreien Städte verschickt worden.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte noch am Tag zuvor bekräftigt, dass Booster-Impfungen in NRW grundsätzlich nach vier Wochen möglich seien. Experten hatten diesen Alleingang Nordrhein-Westfalens massiv kritisiert.

Corona-Inzidenz sinkt in NRW

09.10: Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 255,4. Am Dienstag waren es noch 267,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche gewesen. Die Inzidenz lag nach wie vor deutlich unter dem für den Bund ausgewiesenen Wert von 353,0.

Innerhalb eines Tages wurden in NRW 7696 neue Fälle gemeldet. 61 Menschen starben laut RKI binnen eines Tages im Zusammenhang mit Covid-19.

Die mit 501,8 landesweit höchste Inzidenz wurde für den Kreis Lippe ausgewiesen. Es folgten Remscheid (388,3), Wuppertal (384,2) und der Kreis Herford (356,8). Am niedrigsten war die Inzidenz am Mittwoch in Mönchengladbach mit 112,1 und in Münster mit 122,0.

Kutschaty: Neue Booster-Regelung in NRW „kommunikatives Desaster“

09.05: SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty kritisiert die neue Vier-Wochen-Regelung zur Booster-Impfung in Nordrhein-Westfalen als „kommunikatives Desaster“. Man werde nun einen „Run auf Impfeinrichtungen und Ärzte haben“, sagte der Oppositionsführer. Er fürchte „Vordrängler“ und „Ellebogen“.

Das Land hatte am Montag in einem Erlass an die Kommunen überraschend eine Untergrenze von vier Wochen für die Auffrischungsimpfungen eingeführt. Dies sei nicht als Empfehlung zu verstehen, betonte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Tag danach. Wer allerdings frühestens vier Wochen nach der Zweitimpfung zum Boostern komme, werde auch nicht weggeschickt.

Reul: Demos gegen Corona-Maßnahmen vorab schwer einzuschätzen

8.45 Uhr: Nach Einschätzung von Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) wird es immer schwerer, die Größe von Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen vorab richtig einzuschätzen. In den vergangenen Tagen war die Polizei mehrfach von der hohen Zahl von Demonstranten überrascht worden.

Die Radikalisierung der Corona-Proteste sei besorgniserregend. „Zunehmend werden diese Gruppen auch unterwandert, missbraucht“, sagte der Minister. Das müsse man sehr ernst nehmen. Wenn Regeln verletzt würden, müssten die Sicherheitskräfte eingreifen.

Zu der Frage, ob die Polizei in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt oder auch Baden-Württemberg nicht härter und konsequenter hätte durchgreifen müssen, wollte Reul nichts sagen. Er kenne die Lage vor Ort nicht und wolle sich nicht in die Angelegenheiten anderer Bundesländer einmischen. „Wir haben uns hier in Nordrhein-Westfalen seit geraumer Zeit für ein Konzept null Toleranz entschieden, haben gesagt, wir müssen relativ früh die Grenze ziehen, einfach damit das nicht weiter eskaliert.“

Gesundheitsminister Laumann zuversichtlich bei Beschaffung von Impfstoff

8.22 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ist nach eigenen Worten zuversichtlich, dass der Bund schnell zusätzlichen Impfstoff beschaffen kann. „Ich bin ziemlich sicher, dass es dem Bund gelingt, ich sag mal in den nächsten 14 Tagen auch zusätzlichen Impfstoff zu bekommen“, sagte Laumann am Mittwoch im WDR.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte zuvor gesagt, dass eine Corona-Impfstoffinventur einen Mangel für das erste Quartal 2022 ergeben habe.

Laumann sagte, die Impfkampagne dürfe jetzt auf keinen Fall ins Stocken geraten. Lauterbach habe aber in einer Schalte mit den Landesgesundheitsministern gesagt, dass er in sehr guten Gesprächen mit Moderna und Biontech sei, um zusätzlichen Impfstoff zu besorgen. „Am Ende des Tages ist der Bund für die Impfstoffbeschaffung zuständig“, stellte Laumann klar. „Das ist damals so abgemacht worden. Und jetzt muss der Bund auch sehen, dass er das hinbekommt und dass er liefert.“

Dienstag, 14. Dezember

Hendrik Wüst: Karneval als Massenveranstaltung nicht verantwortbar – Sitzungen und Partys werden abgesagt

12.43 Uhr: Karnevalssitzungen und -partys sollen corona-bedingt in dieser Session abgesagt werden. Das teilten NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Vertreter von Karnevalsverbänden am Dienstagmittag mit. Die Absage soll für Veranstaltungen in Innenräumen gelten, bislang sollen etwa Rosenmontagszüge und Veranstaltungen im Freien möglich bleiben. „Es ist zu früh, um über Züge und Straßenkarneval zu entscheiden“, sagte Christoph Kuckelkorn, Präsident des Kölner Festkomitees.

Die Landesregierung und Vertreter des organisierten Karnevals aus NRW seien sich einig, dass Karneval nur unter Einschränkungen statt finden kann – das bekräftigte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Er bedauere es, aber Karneval als Massenveranstaltung sei nicht verantwortbar.

Wüst hatte sich am Dienstagvormittag mit Vertretern des Karnevals aus NRW getroffen. Unter anderem beriet sich der NRW-Ministerpräsident mit Christoph Kuckelkorn, Präsident des Kölner Festkomitees, und Frank Prömbeler, Vizepräsident des Bundes deutscher Karneval.

Auch Kölner FK-Präsident Kuckelkorn machte deutlich: „Niemand kann den Karneval absagen, aber wir verzichten auf Sitzungen und Feiern in vermutlich viel zu engen Räumen.“ Um die finanziellen Einbrüche für Veranstalter, Karnevalsgesellschaften, Künstler und die vielen weiteren Aktiven im Karneval aufzufangen, will das Land NRW 45 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

„Karneval ist tief verwurzelt in Nordrhein-Westfalen“, sagte der NRW-Ministerpräsident und lobte die integrative Arbeit und das Brauchtum des Karnevals. Er sei Heimat für viele Tausend Menschen. „Es ist auch wichtig, gerade jetzt, der Politik den Spiegel vorzuhalten“, so Wüst weiter.

Land zahlte bis zu knapp 15 Euro pro Schnelltest

11.15 Uhr: Das Land NRW hat seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie weit über 100 Millionen Schnell-Tests gekauft, die zwischen 59 Cent und 14,63 Euro pro Stück gekostet haben. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der SPD im Landtag hervor. Demnach seien die Preise von „marktüblichen Einflussfaktoren“ wie der Verfügbarkeit abhängig gewesen.

Wann und bei wem man fast 15 Euro pro Test bezahlt hat, sagt die Regierung nicht - dies unterliege dem Geschäftsgeheimnis. In dem Bericht an den Landtag werden rund 70 Lieferanten aufgezählt. Darunter Apotheken, bei denen man 50 oder 60 Tests erwarb - aber auch Siemens Healthcare mit fast 94 Millionen Stück. Das Unternehmen liefert bis Jahresende die Schnell-Tests für weiterführende Schulen.

Inzidenz in NRW sinkt offenbar leicht

7.45 Uhr: Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter geringfügig gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 267,9. Am Montag waren noch 276,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche registriert worden. Die Inzidenz lag nach wie vor deutlich unter dem für den Bund ausgewiesenen Wert von 375,0.

Mit 5870 neuen Fällen innerhalb eines Tages wurden allerdings mehr gemeldet als noch nach dem Wochenende am Montag (3382). 82 Menschen starben laut RKI binnen eines Tages im Zusammenhang mit Covid-19.

Die mit 480,4 landesweit höchste Inzidenz wurde für den Kreis Lippe ausgewiesen. Es folgten Wuppertal (391,3) und der Kreis Herford (382,4). Die Millionenstadt Köln kam auf 299,7 - und die Landeshauptstadt Düsseldorf lag bei 285,1. Am niedrigsten war die Inzidenz am Dienstag in Münster mit 139,1 und in Mönchengladbach mit 140,2.

Montag, 13. Dezember

Corona-Ausbruch trotz 2G-Plus-Regelung

19.55 Uhr: Bei einem Tanzfestival in Münster hat es trotz 2G-Plus-Regelung einen Coranavirus-Ausbruch gegeben. Das Amt für Kommunikation der Stadt sprach dabei am Montag auch von drei bereits bestätigten Fällen der neuen Omikron-Variante. Allerdings blieb zunächst unklar, ob diese Fälle tatsächlich durch Genomsequenzierung bestätigt wurden. Für eine entsprechende Nachfrage war das Amt am Montagabend nicht erreichbar. Obwohl nur Geimpfte und Genesene an der Veranstaltung teilnehmen durften, die zusätzlich einen gültigen negativen Test vorweisen konnten, sei nach einer dreitägigen Tanzveranstaltung Anfang Dezember bei mindestens 14 Teilnehmenden eine Corona-Infektion festgestellt worden.

Weshalb es zur Ansteckungsserie kam und wie viele Personen darüber hinaus betroffen seien, werde nun ermittelt. Nur wenige der insgesamt bis zu 134 auch internationalen Teilnehmer kommen dabei aus Münster. Alle seien zu einem PCR-Test aufgefordert worden. Unter den 14 bislang bekannten Infizierten wohnen zwei in Münster.

Ministerium: Boosterimpfung schon nach vier Wochen möglich

19.10 Uhr: In Nordrhein-Westfalen können sich Bürgerinnen und Bürger in den Impfstellen von Kommunen und Kreisen künftig bereits nach vier Wochen eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus holen. Das hat das NRW-Gesundheitsministerium am Montag in einem Erlass geregelt. Die „Siegener Zeitung“ hatte zuvor berichtet.

Schnelltest-Sonderlieferung für Schulen in NRW

18.25 Uhr: Das Schulministerium will den weiterführenden Schulen in NRW für den Start nach den Weihnachtsferien sechs Millionen Corona-Schnelltests zusätzlich zur Verfügung stellen. Hintergrund seien unter anderem sich weltweit abzeichnende Engpässe, so das Ministerium in einer E-Mail an alle Schulen.

Tatsächlich läuft der aktuelle Vertrag mit dem Schnelltest-Lieferanten Siemens Healthcare Ende des Jahres aus. Das Ministerium hatte in einer früheren Mail den Schulen bereits gesagt, dass sie für den Januar Tests bunkern sollten - bis ein neuer Vertrag greift. Die Ausschreibungsfrist endete vor wenigen Tagen.

Wie das Ministerium in seiner aktuellen Information schreibt, sollen die Schulen ab dem 17. Januar auch wieder entsprechend ihres Bedarfs bestellen können. Wann die Tests in den Einrichtungen ankommen, blieb offen. Die Sonderlieferung wird laut Schulmail an alle betroffenen Einrichtungen wie Gymnasien geschickt - wenn sie nicht aktiv abwinken.

Sonntag, 12. Dezember

Große Kontrollaktion von 3G-Pflicht in ÖPNV gestartet

11.36 Uhr: In einer großangelegten Kontrollaktion wird seit Montagmorgen in Nordrhein-Westfalen die 3G-Pflicht in Bussen und Bahnen überprüft. Seit 7 Uhr werden laut Angaben des NRW-Verkehrsministeriums in den Zügen Fahrgäste auf Strecken kontrolliert, die auf die Bahnhöfe Köln, Düsseldorf, Bielefeld und Münster zulaufen. In großen Städten wollten zeitgleich die kommunalen Verkehrsunternehmen gemeinsam mit den Ordnungsämtern in Bussen und Straßenbahnen kontrollieren.

Wer mit Bus und Bahn fahren will, muss seit dem 24. November nachweislich geimpft, genesen oder getestet sein. Wer keinen Nachweis vorlegen kann, muss mit einem Bußgeld von 250 Euro rechnen. Die Nachweispflicht gilt vorerst bis zum 19. März 2022.

Die 3G-Pflicht gilt laut Verkehrsministerium in allen Bussen, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen sowie in Fern- und Nahverkehrszügen. Ein Schnelltest darf dabei nicht älter als 24 Stunden, ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein. An Bahnsteigen, Haltestellen und in Gebäuden ist kein 3G-Nachweis erforderlich. Kinder bis zum sechsten Lebensjahr sowie Schülerinnen und Schüler aller Schulformen sind von der 3G-Regel ausgenommen, da sie im Rahmen des Schulbetriebes regelmäßig getestet werden.

Inzidenz in NRW leicht gesunken

9.35 Uhr: Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen erneut leicht gesunken. Die NRW-Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) am Montag 3382 neue Fälle. Das sind 106 weniger als am Montag der Vorwoche. Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner ging leicht auf 276,8 zurück. Am Sonntag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW bei 279,6 gelegen.

In NRW ist die Situation damit weiter nicht so dramatisch wie in einigen anderen Bundesländern. Die Inzidenz liegt weiter deutlich unter dem für das ganze Bundesgebiet berechneten Wert von 389,2.

Die höchste Inzidenz in NRW wird weiter für den Kreis Lippe ausgewiesen. Hier wurden in den vergangenen sieben Tagen 474,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sonntag: 474,7) gemeldet. Dahinter folgt Krefeld mit einem Wert von 416,1. Am niedrigsten ist der Wert weiter in der Stadt Mönchengladbach mit 130,2 (Sonntag: 94,4).

Erste Kinder werden in NRW geimpft

6.43 Uhr: Die ersten Impfungen mit dem Corona-Kinderimpfstoff für Fünf- bis Elfjährige sind an diesem Montag in Nordrhein-Westfalen geplant. Der Apothekerverband Nordrhein geht davon aus, dass der spezielle Impfstoff wie geplant am Montag zur Weiterverteilung zur Verfügung stehen wird und die ersten Kinderärzte auch schon am Montag damit impfen werden. Einzelne Kinderärzte hatten ebenfalls erklärt, bereits an diesem Montag damit impfen wollen.

Im Laufe der Woche soll der über die Apotheken zu verteilende Kinderimpfstoff dann weitere Praxen erreichen. In den Impfstellen der Kommunen und Kreise soll es für Kinder zwischen fünf und elf Jahren von Freitag an ebenfalls ein Angebot geben, wie das Gesundheitsministerium im Vorfeld mitgeteilt hatte. Mindestens die Hälfte der Kinderimpfungen dort soll mit Termin vergeben werden.

Für Fünf- bis Elfjährige wird ein niedriger dosiertes und anders abgefülltes Präparat im Vergleich zum herkömmlichen Biontech/Pfizer-Impfstoff verwendet. Von dem mRNA-Vakzin sollen laut der Ständigen Impfkommission (Stiko) zwei Dosen im Abstand von drei bis sechs Wochen gegeben werden. Für jüngere Kinder gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff.

Inzidenz über 350 führt in sieben Regionen zu strengeren Maßnahmen

11.31 Uhr: In sieben Regionen von Nordrhein-Westfalen gelten wegen der Infektionslage verschärfte Kontaktbeschränkungen. Nach einer Übersicht des NRW-Gesundheitsministeriums greifen sie seit Sonntag auch im Kreis Minden-Lübbecke. Zuvor hatte das Ministerium die Maßnahme bereits für Köln, den Kreis Lippe, den Oberbergischen Kreis, Wuppertal, den Kreis Herford und Hagen verfügt.

Bei privaten Feiern und Zusammenkünften von Geimpften und Genesenen dürfen sich demnach in diesen Regionen nur maximal 50 Personen in Innenräumen und 200 Personen im Außenbereich treffen. Für die nicht immunisierten Personen bleibt es bei den deutlich strengeren Kontaktbeschränkungen.

Schwellenwert für die verschärften Kontaktbeschränkungen ist eine regionale Sieben-Tage-Inzidenz von 350. Der Wert in einer Region muss mindestens drei Tage in Folge über dieser Inzidenz-Schwelle liegen und es muss eine Verfügung des Gesundheitsministeriums dazu erfolgt sein. Aktuell liegen zehn Regionen über dieser Schwelle von 350.

Inzidenz leicht gesunken

9.08 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liegt am Sonntagmorgen laut RKI bei 279,6. Damit sink diese leicht im Vergleich zum Vortag (284,8) und liegt unter dem Bundeswert von 390,9.

Das RKI meldet 6.125 Neuinfektionen für NRW, es wurden 11 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet.

Samstag, 11. Dezember

Zahl der Neuinfektionen kaum verändert

15.31 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat sich in Nordrhein-Westfalen kaum verändert. Die NRW-Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag 8969 neue Fälle. Das sind zwar 127 weniger als vor einer Woche, aber 467 mehr als am Freitag.

Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner beträgt nun 284,8. Der Wert hatte vor einer Woche bei 288,5 und am Vortag bei 285,2 gelegen. NRW lag damit weiterhin unter dem für das ganze Bundesgebiet berechneten Wert von 402,9.

Die höchste Inzidenz in NRW wird weiter für den Kreis Lippe ausgewiesen. Hier gab es in den vergangenen sieben Tagen 474,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Vortag: 469,2). Dahinter folgt die Stadt Hagen mit 430,9 (Vortag: 436,7). Am niedrigsten ist der Wert weiterhin in der Stadt Mönchengladbach mit 73,2 (Vortag: 113,2)

Ministerpräsident Wüst will Karnevalsveranstaltern helfen

9.20 Uhr: Sollten Karnevalsfeiern im Februar 2022 wegen der Corona-Pandemie erneut abgesagt werden, plädiert Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) für Finanzspritzen an die betroffenen Veranstalter. „Vom Festwirt bis zur Technikfirma haben viele Betroffene 2021 auf den Karneval und ihre Geschäftsgrundlage verzichtet“, sagte Wüst dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND). „Und viele haben keine finanziellen Polster mehr und brauchen bei erneuten Ausfällen und Absagen finanzielle Hilfen.“

Er setze sich dafür ein, dass man auf Bundesebene die dafür notwendige Rechtsklarheit bekomme. „Karneval ist Brauchtum und Kultur, für viele Menschen ein Teil ihrer Identität und Heimat. Mit einem solchen Verständnis sind dann auch finanzielle Hilfen für die Betroffenen möglich, wenn Karnevalsveranstaltungen angesichts der pandemischen Lage erneut abgesagt werden müssen.“

Freitag, 10. Dezember

Verschärfte Kontaktbeschränkungen in sechs Regionen

8.03 Uhr: In sechs Regionen von Nordrhein-Westfalen gelten wegen der Infektionslage verschärfte Kontaktbeschränkungen. Nach einer Übersicht des NRW-Gesundheitsministerium greifen sie seit Freitag auch in der Stadt Hagen. Zuvor hatte das Ministerium die Maßnahme bereits für Köln, den Kreis Lippe, den Oberbergischen Kreis, Wuppertal und den Kreis Herford verfügt. Bei privaten Feiern und Zusammenkünften von Geimpften und Genesenen dürfen sich demnach in diesen Regionen nur maximal 50 Personen in Innenräumen und 200 Personen im Außenbereich treffen. Für die nicht immunisierten Personen bleibt es bei den deutlich strengeren Kontaktbeschränkungen.

Schwellenwert für die verschärften Kontaktbeschränkungen ist eine regionale Sieben-Tage-Inzidenz von 350. Der Wert in einer Region muss mindestens drei Tage in Folge über dieser Inzidenz-Schwelle liegen und es muss eine Verfügung des Gesundheitsministeriums dazu erfolgt sein. Aktuell liegen zehn Regionen über dieser Schwelle von 350.

Corona-Inzidenz in NRW leicht gesunken

7.49 Uhr: Die Corona-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen ähnlich wie im bundesweiten Vergleich leicht gesunken. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Freitag bei 285,2. Der Wert betrug am Vortag 293,2 und vor einer Woche 288,1. Das bevölkerungsreichste Bundesland liegt damit weiter deutlich unter der bundesweiten Inzidenz, die am Freitag mit 413,7 ausgewiesen wurde.

Die Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen meldeten dem RKI am Freitag 8502 Neuinfektionen. Das sind 1846 weniger als am Vortag und 1926 weniger als vor einer Woche. Weitere 52 Menschen starben laut RKI an oder mit Corona. Die Gesamtzahl der Toten in Zusammenhang mit Corona seit Beginn der Pandemie stieg damit auf landesweit 19 438.

NRW verlängert Impfstoff-Notreserve bis April

4.30 Uhr: Das Land NRW will sein Lager für die Impfstoff-Notreserve bis ins Frühjahr verlängern. Die ursprünglichen Verträge laufen nur bis Ende des Jahres, wie es in einem Bericht an den Landtag heißt. Heute sollen laut Gesundheitsministerium 650 000 Dosen Biontech eintreffen, um die Notreserve aufzufüllen.

Grundsätzlich werden die niedergelassenen Ärzte und die kommunalen Impfstellen vom Bund über Arzneimittelgroßhändler und Apotheken beliefert. „Insbesondere aufgrund der hohen Nachfrage nach Impfstoffen treten lokal immer mal wieder vereinzelt Engpässe auf“, so ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Daher gebe es das landeseigene Lager - wo Sonderlieferungen des Bundes ankommen. Der Ort des Lagers ist aus Sicherheitsgründen geheim.

Die letzte Biontech-Sonderlieferung - 290 000 Dosen - wurde laut Ministerium bereits vollständig den Kreisen und kreisfreien Städten zur Verfügung gestellt. Vergangene Woche seien noch mal 150 000 Moderna-Dosen für Booster-Impfungen gekommen, von denen noch knapp 140 000 Dosen auf Lager sind. Der Betrieb des Impfstoff-Lagers kostet das Land pro Monat zwei Millionen Euro, so das Finanzministerium. Bis April wären damit zusätzliche acht Millionen Euro nötig. (dpa, afp, red)