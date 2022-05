Corona in NRW: Inzidenz sinkt weiter – Kürzere Isolationszeit kommende Woche

Köln/Düsseldorf -

Das Land NRW ist weiter vom Coronavirus betroffen. Weiterhin gilt in einigen Bereichen wie im öffentlichen Nahverkehr sowie in Kliniken, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen Maskenpflicht.

Über die Internetseite des Landes sind alle Entscheidungen und Erlasse der NRW-Landesregierung abrufbar. Ab dem 16. Januar gilt eine neue Coronaschutzverordnung für NRW.

Wir informieren über die aktuellen Ereignisse hier im Newsblog.

Sonntag, 01. Mai

Inzidenz sinkt weiter

Die NRW-Inzidenz liegt am Sonntag laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) bei 623,1 und ist damit im Vergleich zum Vortag gesunken (650,3).

Landesweit wurden am Sonntag laut RKI 7.829 Neuinfektionen gemeldet. Es wurden vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.

Die Hospitalisierungsrate in NRW liegt laut Landeszentrums für Gesundheit (LZG) bei 4,89. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnern wegen Covid-19 im Krankenhaus sind. Der Anteil der mit Corona-Patienten belegten Intensivbetten sank nach Angaben des LZG vom Freitag auf 6,07 Prozent.

Samstag, 30. April

Corona-Inzidenz sinkt weiter auf 630 - knapp 17.000 Neuinfektionen

11:07 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuansteckungen in Nordrhein-Westfalen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag mit 650,3 an - nach 695,8 am Freitag. Der bundesweite Wert lag mit 717,4 weiterhin höher.

Die NRW-Gesundheitsämter meldeten in den vergangenen 24 Stunden 16 599 neue Corona-Fälle. 36 Menschen starben in diesem Zeitraum in Zusammenhang mit dem Virus. Der Anteil der mit Corona-Patienten belegten Intensivbetten sank nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) vom Freitag auf 6,44 Prozent.

In den 53 NRW-Städten und Kreisen ist die Corona-Lage sehr unterschiedlich. Die höchste Inzidenz gab es in Münster mit 1151,7. In Oberhausen lag der Wert dagegen nur bei 304,4.

Freitag, 29. April

NRW will kürzere Isolation für Corona-Infizierte kommende Woche regeln

12.37 Uhr: Das Landes-Gesundheitsministerium will eine kürzere Isolationszeit für Corona-Infizierte in Nordrhein-Westfalen in der kommenden Woche festlegen. „Ich halte eine Verkürzung der Isolationsregelungen für vertretbar, insbesondere, wenn sie durch eine verpflichtende Freitestung durch eine offizielle Teststelle abgesichert ist“, erklärte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) auf Anfrage am Freitag in Düsseldorf.

Das Bundesgesundheitsministerium hat nach seinen Worten eine fachlich fundierte Empfehlung des Robert Koch-Institutes bis Anfang kommender Woche zugesagt. „Sobald uns die Empfehlung vorliegt, werden wir die aktuellen Isolations- und Quarantäneregelungen auch in Nordrhein-Westfalen anpassen“, stellte Laumann in Aussicht. Die Details - beispielsweise auch zum Umgang mit Isolationsregelungen in besonders gefährdeten Einrichtungen - werde man dann festlegen.

Die vorgeschriebene Isolation für Corona-Infizierte soll auf fünf Tage verkürzt werden, wie am Donnerstag das Gesundheitsministerium in Sachsen-Anhalt nach einer Videoschalte der Ressortchefs von Bund und Ländern mitteilte. Die Länder wollten ihre Regelungen entsprechend überarbeiten. Die Gesundheitsminister begründen den Schritt mit einer zunehmenden Immunität in der Bevölkerung und durch mildere Krankheitsverläufe mit der Omikron-Variante. Mehrere Bundesländer gehen bei der Verkürzung der Isolationszeit bereits voran.

Wer selbst infiziert ist, muss in Nordrhein-Westfalen bislang zehn Tage in Isolierung. Die infizierte Person kann die Zeit auf 7 Tage verkürzen, wenn sie mindestens 48 Stunden symptomfrei ist.

Inzidenz in NRW fällt unter 700 – knapp 20.000 Neuinfektionen

07.50 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen lag am Freitagmorgen bei 695,8. Dazu kommen 20.084 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das geht aus am Freitag veröffentlichten Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Demnach sind in NRW 67 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

Donnerstag, 28. April

Schulministerium sorgt nach Kritik für Klarheit bei Corona-Tests

19.50 Uhr: Die Schulen in NRW rätselten tagelang, wie es mit noch unverbrauchten Corona-Tests weitergeht - am Donnerstagabend sorgte das Schulministerium dann für Klarheit und wollte die Schulen noch am selben Abend über das Prozedere informieren.

Laut einer Mitteilung des Ministeriums, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, dürfen die Schulen nun selbst entscheiden, wie sie mit den „überzähligen Antigen-Selbsttests“ umgehen, sie auch selbst lagern und zudem weiter „anlassbezogen“ verwenden.

Zunächst hatte das Ministerium per Email darüber informiert, dass alle Tests wieder eingesammelt würden, dann war es zurückgerudert - via Medienmitteilung.

„Die Schulleitungen können entscheiden, ob sie dieses Angebot annehmen wollen oder ob die Tests ganz oder teilweise in den Schulen verbleiben sollen. Die Tests können dann in den Schulen sachgerecht eingelagert und, wie bislang auch, anlassbezogen eingesetzt werden“, hieß es aus dem Ministerium von Yvonne Gebauer (FDP). Dazu wurde aufgelistet, in welchen Fällen die Tests genutzt werden können.

Weiter Verwirrung um Corona-Tests an Schulen

17.40 Uhr: Die Schulen in NRW rätseln, wie es mit ihren noch unverbrauchten Corona-Tests weitergeht: Nach einer Email vom Montag, nach der alle Tests wieder eingesammelt würden, ruderte das Schulministerium zunächst zurück - via Medienmitteilung.

Eine offizielle Information an die Schulen gab es nach dpa-Informationen bislang nicht. „Es ist ein Unding, dass die Schulleitungen nicht direkt vom Ministerium erfahren, was Sache ist, sondern sich die Infos aus den Medien holen müssen“, sagte der SPD-Abgeordnete Jochen Ott dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Laut „Aachener Zeitung“ übte auch der Philologenverband NRW Kritik an der Situation. „Es ist unglücklich, dass wieder nicht eindeutig kommuniziert wurde und völlig offen ist, was das Ministerium nun will“, sagte demnach die NRW-Vorsitzende Sabine Mistler. „Wir sind total hilflos und erfahren wieder alles aus der Presse“, zitierte die „Aachener Zeitung“ den Leiter eines Aachener Gymnasiums.

Inzidenz in NRW bei 757,2 - knapp 24.000 Neuinfektionen

7.15 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen lag am Donnerstagmorgen bei 752,2. Dazu kommen 23.884 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das geht aus am Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Demnach sind in NRW 48 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

Laut dem Landeszentrum für Gesundheit in NRW (LZG NRW) lag die sogenannte Hospitalisierungsrate bei 5,48. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen aufgrund einer Coronainfektion ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Der Anteil der Covid-19-Patienten an verfügbaren Intensivbetten betrug am Donnerstagmorgen demnach 6,39 Prozent.

Mittwoch, 27. April

Land verlängert Coronaschutzverordnung bis Ende Mai

18.10 Uhr: Das Gesundheitsministerium teilt mit, dass die bestehende Coronaschutzverordnung bis zum 27. Mai verlängert wird. Nach den Lockerungen von Anfang April gilt auch in Nordrhein-Westfalen nur noch ein Basisschutz, der vor allem in einer Maskenpflicht in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen wie Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeheime besteht. Die Infektionszahlen seien zwar gefallen, aber dennoch weiterhin hoch, so Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann.

Auch in staatlichen Einrichtungen zur gemeinsamen Unterbringung vieler Menschen (z. B. Asyl- und Flüchtlingsunterkünfte, Gemeinschaftsunterkünfte für Wohnungslose) bleibt die Maskenpflicht in Innenräumen bestehen, ebenso wie im öffentlichen Personenverkehr. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen dürfen zudem von Besucherinnen und Besuchern nach wie vor nur mit einem aktuellen negativen Testnachweis betreten werden.

Laumann empfiehlt darüber hinaus weiterhin eine Maske in Innenräumen.

Dienstag, 26. April

Corona-Inzidenz in NRW steigt wieder - nun 844,3

7.49 Uhr: In der Corona-Pandemie hat die Inzidenz in Nordrhein-Westfalen wieder deutlich zugelegt. Binnen sieben Tagen registrierten die Gesundheitsämter pro 100 000 Einwohner 844,3 Neuinfektionen. Das geht aus am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Am Montag hatte der Wert bei 764,1 gelegen. Auch die bundesweite Inzidenz war am Dienstag mit 909,1 deutlich höher als noch am Vortag (790,8).

Für Nordrhein-Westfalen wurden 23 693 neue Corona-Fälle gemeldet. 49 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Der Anteil der mit Corona-Patienten belegten Intensivbetten in NRW betrug nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit 6,75 Prozent und damit etwa so viel wie an den Vortagen.

Für insgesamt 13 Städte und Kreise wurden Inzidenzwerte im Tausenderbereich gemeldet. Den höchsten Wert hatte der Kreis Borken im Münsterland mit 1756,1. Die niedrigste Corona-Inzidenz hatte der Rhein-Sieg-Kreis im südlichen Rheinland mit 416,2.

NRW sammelt unverbrauchte Coronatests an Schulen wieder ein

7.25 Uhr: Unerwartete Rückholaktion: Das Land NRW sammelt nach dem Ende der Testpflicht an den Schulen alle unverbrauchten Coronatests wieder ein. Das geht aus einer Email an die Schulen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Die Rückholung wird in den kommenden Wochen beginnen und einige Zeit in Anspruch nehmen“, heißt es in der Email. Die Opposition ist empört.

Hintergrund: Nach dem Ende der Osterferien gibt es seit Montag keine Coronatests mehr an Schulen. Das hatte für Kritik von mehreren Verbänden und der SPD gesorgt. An manchen Schulen überlegte man unterdessen, die Tests auf freiwilliger Basis fortzuführen - viele weiterführende Schulen haben zum Beispiel noch Schnelltests auf Lager. Bereits am ersten Schultag kam allerdings die Email aus dem Schulministerium: Darin wird unter anderem gefordert, über ein Onlinesystem die Zahl der noch vorhandenen Selbsttests mitzuteilen - damit die Abholung besser geplant werden kann. Die Tests sollen so lange in den Schulen gelagert werden.

Der SPD-Abgeordnete und Bildungsexperte Jochen Ott kritisierte die Rückholaktion: „Jetzt wird allen Schulen, die freiwillig auf Tests setzen wollen, auch noch diese Möglichkeit genommen.“ Ott weiter: „Corona spielt bei dieser Landesregierung keine Rolle mehr.“

Bis zum Beginn der Osterferien hatten sich Schüler an weiterführenden Schulen drei Mal pro Woche per Selbsttests überprüft. Seit 28. Februar galt die Testpflicht allerdings nicht mehr für Geimpfte und Genesene an den Schulen. Die Maskenpflicht im Klassenraum war bereits eine Woche vor Beginn der Osterferien abgeschafft worden.

Sonntag, 24. April

NRW-Inzidenz bei 772,4 – vier weitere Todesfälle

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist im Vergleich zum Vortag gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen wurden in NRW binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner 772,4 Infektionen registriert, am Vortag waren es 777,7 neue Fälle. Bundesweit fiel der Wert mit 807 etwas höher aus.

Binnen eines Tages wurden in NRW 11 852 Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gemeldet.

Freibad-Saison in NRW startet ohne strenge Corona-Regeln

9.20 Uhr: In Nordrhein-Westfalen startet die Freibad-Saison vielerorts ohne strenge Corona-Regeln. „Da ja im Grunde fast alle Corona-Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen Geschichte sind, kann auch von einem Freibad-Betrieb wie vor der Pandemie ausgegangen werden“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen in Essen. Badbetreiber könnten jedoch weiterhin selber per Hausrecht entscheiden, ob die 2G- oder die 3G-Regel gelte. Viele Freibäder wollen am 1. Mai öffnen.

Die Schwimmbäder der Bädergesellschaft Düsseldorf verzichten nach eigenen Angaben zunächst auf die Impf- und Testpflicht der Besucher. „Aber wir halten erstmal zum Schutz unserer Gäste an der Maskenpflicht fest, vor allem im Eingangs- und Umkleidebereich“, sagte ein Sprecher. Je nach Lage könne die Maskenpflicht im Sommer aber auch wieder aufgehoben werden.

Laut der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen wollen viele Badbetreiber in der kommenden Saison zunächst auf eine Vorsichtsmaßnahme nicht verzichten: Badegäste sollen vielerorts wieder über „Online-Tickets und Zeitslot-Buchungen“ an ihre Eintrittskarten kommen. Damit hätten die Betreiber in Pandemie-Zeiten gute Erfahrungen gemacht, sagte die Sprecherin.

Samstag, 23. April

Corona-Inzidenz in NRW steigt auf 777,7

10.30 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Corona-Inzidenz wie an den Vortagen gestiegen. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag wurden in NRW binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner 777,7 Infektionen registriert, am Vortag betrug die Inzidenz 707. Der bundesweite Wert war am Samstag 821,7. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass die Zahlen durch Meldelücken an den Osterfeiertagen unvollständig sind und noch Nachmeldungen erfolgen.

Innerhalb eines Tages wurden in NRW 27 591 Neuinfektionen und 40 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gemeldet. Neun Kreise und kreisfreie Städte verzeichneten eine vierstellige Inzidenz - den höchsten Wert hatte der Kreis Coesfeld mit 1642,9. Für die Landeshauptstadt Düsseldorf wurde ein Wert von 661,1 gemeldet. Die Millionenstadt Köln hatte einen Wert von 506,1. Mit 423,7 hatte Duisburg die niedrigste Inzidenz.

Der Anteil der mit Corona-Patienten belegten Intensivbetten in NRW betrug 6,84 Prozent.

Donnerstag, 21. April

Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter leicht

Die Corona-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen erneut angestiegen. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag wurden in NRW binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner 701,9 Infektionen registriert, am Vortag waren es 676,0 neue Fälle. Bundesweit fiel der Wert mit 720,6 etwas höher aus.

Binnen eines Tages wurden in NRW 36 249 Neuinfektionen und 52 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gemeldet. Sieben Kreise und kreisfreie Städte verzeichneten am Donnerstag eine vierstellige Inzidenz.

Am höchsten war die Kennziffer weiterhin im Kreis Coesfeld (1558,6) - gefolgt vom Kreis Minden-Lübbecke (1360,4) und Bielefeld mit 1216,2. Die Millionenstadt Köln kam auf 506,3 und für die Landeshauptstadt Düsseldorf wurde ein Wert von 601,8 gemeldet.

Die Hospitalisierungsinzidenz lag - Stand Mittwoch - bei 4,51. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen im Zusammenhang mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden. Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit wurden von 4292 Patienten 3888 Personen auf der Intensivstation versorgt und 157 unter ihnen beatmet.

Mittwoch, 20. April

Inzidenz steigt leicht an – 69 neue Todesfälle

7.56 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist wieder leicht gestiegen. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch wurden in NRW binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner 676,0 Infektionen verzeichnet. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 670 gelegen und vor einer Woche bei 944,9. Bundesweit wurde am Mittwoch ein Wert von 688,3 verzeichnet.

Seit Dienstag wurden in NRW 35 139 Neuinfektionen und 69 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gemeldet. Über die Ostertage war die Inzidenz im bevölkerungsreichsten Bundesland gesunken. Das RKI hatte aber auf die Möglichkeit hingewiesen, dass wegen der Feiertage und der Ferien nicht alle Neuinfektionen erfasst würden.

Die höchste Corona-Inzidenz gab es in NRW weiterhin im Kreis Coesfeld (1397,7) und in Bielefeld (1253,3). Am niedrigsten war der Wert im Rhein-Sieg-Kreis (289,7) und in Gelsenkirchen (361,2).

Montag, 18. April

3800 gemeldete Fälle – RKI warnt vor massiver Untererfassung

9.10 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die NRW-Inzidenz an Ostermontag mit 768,1 an. Landesweit wurden 3.892 Neuinfektionen gemeldet und 2 neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert.

Das RKI hatte bereits im Vorfeld gemeldet, dass über die Feiertage mit einer massiven Untererfassung zu rechnen sei, die Zahlen also nur sehr begrenzt belastbar seinen.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag laut LZG - NRW bei 5,70. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen im Zusammenhang mit Covid-19 im Krankenhaus neu behandelt werden.

Sonntag,17. April

Inzidenz sinkt weiter - Nachmeldungen möglich

8.10 Uhr: Die Sieben-Tage -Inzidenz in Nordrhein -Westfalen ist weiter gesunken. Laut Robert-Koch-Institut lag sie am Morgen des Ostersonntag bei 803, am Vortag lag der Wert noch bei 829. Demnach sind 13.018 neue Fälle mit dem Coronavirus registriert worden. Zudem sind fünf weitere Menschen in NRW in Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag laut LZG - NRW bei 6,26. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen im Zusammenhang mit Covid-19 im Krankenhaus neu behandelt werden.

Samstag, 16. April

Inzidenz sinkt deutlich - Untererfassung möglich

10.45 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Corona-Inzidenz deutlich gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag gab es binnen sieben Tagen im Bundesland pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner 829,1 Infektionen; am Vortag waren es noch 922,7.

Vor einer Woche lag der Wert noch bei 1006,1. Das RKI betonte allerdings, bei der Interpretation der aktuellen Fallzahlen sei zu beachten, dass es aufgrund der Feiertage und Ferien und der damit verbundenen geringeren Test-, Melde- und Übermittlungsaktivität kurzfristig zu einer erhöhten Untererfassung der Fälle im Meldesystem kommen könne.

Weitere sieben Menschen starben im bevölkerungsreichsten Bundesland nach den Zahlen vom Samstag im Zusammenhang mit der Pandemie. Die höchste Inzidenz wies mit 1632,2 der Landkreis Borken auf; Essen meldete mit 468,2 den niedrigsten Wert. Bundesweit betrug die Inzidenz 876,5.

Für schwere Corona-Erkrankungen ist in den NRW-Krankenhäusern weiterhin ausreichend Behandlungskapazität vorhanden. Nach Zahlen der NRW-Landesregierung vom Donnerstag wurden 168 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen mit Beatmung behandelt; 421 Intensivbetten mit Beatmung waren noch frei. Die Hospitalisierungsinzidenz lag am Samstag bei 6,49. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen im Zusammenhang mit Covid-19 im Krankenhaus neu behandelt werden.

Donnerstag, 14. April

Inzidenz bei 922 – 36 neue Todesfälle

10.43 Uhr: Die NRW-inzidenz liegt am Freitag laut RKI (Robert-Koch-Institut) bei 922,7. Insgesamt wurden landesweit 31.955 Neuinfektionen gemeldet, es gab laut RKI 36 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Die Hospitalisierungsrate liegt laut dem Landeszentrum für Gesundheit (LZG) bei 7,58. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tage im Zusammenhang mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden. 7,28 % der betreibbaren Betten in NRW werden laut des LZG momentan von Covid-19-Patienten belegt.

Mittwoch, 13. April

Noch kein Stichtag für kürzere Corona-Isolation in NRW

18.44 Uhr: Ab wann die neuen Regelungen für Isolation und Quarantäne in Nordrhein-Westfalen gelten, steht noch nicht fest. Der Bundesgesundheitsminister und die Gesundheitsminister der Länder wollten nach Ostern die Gespräche über eine verkürzte Isolation fortsetzen, sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Düsseldorf der Deutschen Presse-Agentur. Ursprünglich waren die neuen Regelungen für den 1. Mai angekündigt worden.

FDP-Landtagsfraktionschef Christof Rasche nahm unterdessen den bisherigen Alleingang Bayerns zum Anlass, um erneut ein schnelle Neuregelung und eine möglichst kurze Isolationszeit von drei Tagen zu fordern. Im europäischen Vergleich seien die deutschen Regeln sehr streng und neue Regelungen würden mehr Planbarkeit für die kritische Infrastruktur bringen, erklärte Rasche. „Die punktuell hohe Belastung von Krankenhäusern besteht derzeit überwiegend durch in Isolation befindliche Mitarbeiter, nicht durch schwere Covid-Verläufe.“

In Bayern müssen Corona-Infizierte seit Mittwoch nur noch fünf Tage in Isolation - diese fünf Tage sind verpflichtend, nicht freiwillig. Vergangene Woche waren zunächst Pläne von Bund und Ländern zu einer Umstellung der Isolation von Infizierten auf Freiwilligkeit bekannt geworden, die ab Anfang Mai gelten sollten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kassierte die Ankündigung der Freiwilligkeit dann allerdings in einer ZDF-Talkshow überraschend wieder ein.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte kurz vor Lauterbachs überraschendem Stoppsignal bei der Freiwilligkeit Klärungsbedarf unter anderem bei der Rechtssicherheit für Betroffene deutlich gemacht: Es sei zum Beispiel nicht klar gewesen, wie sich eine freiwillige Entscheidung zur Kontaktreduzierung insbesondere zu Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis oder zur Schulpflicht verhalte.

Wer selbst infiziert ist, muss in Nordrhein-Westfalen bislang zehn Tage in Isolierung. Die infizierte Person kann die Zeit auf sieben Tage verkürzen, wenn sie mindestens 48 Stunden symptomfrei ist.

Corona-Inzidenz in NRW fällt leicht

8.00 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist weiter gefallen. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch gab es binnen sieben Tagen im Bundesland pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner 944,9 Infektionen. Am Vortag waren es 970,2 gewesen.

67 Menschen starben nach den Zahlen von Mittwoch im Zusammenhang mit der Pandemie. Innerhalb von NRW sind die Corona-Inzidenzen vor allem im Münsterland hoch. Coesfeld meldete den NRW-Spitzenwert von 1775,6. Den niedrigsten Wert verzeichnete Duisburg mit 549,5.

In den NRW-Krankenhäusern ist auch für schwere Corona-Erkrankungen weiterhin ausreichend Behandlungskapazität vorhanden. Nach Zahlen der NRW-Landesregierung vom Dienstag wurden 184 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen mit Beatmung behandelt. 464 Intensivbetten mit Beatmung waren noch frei.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag am Dienstag bei 7,43. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tage im Zusammenhang mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden.

Montag, 11. April

Abwärtstrend bei Corona-Inzidenz macht eine Pause

8.28 Uhr: Nachdem die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen in den Tagen zuvor deutlich gefallen war, ist der Wert minimal gestiegen. Binnen sieben Tagen kam es in dem Bundesland pro 100 000 Einwohner zu 989,2 Neuinfektionen, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) am Montag hervorgeht.

Am Sonntag hatte der Wert noch bei 988,3 gelegen - erstmals seit Wochen war die Inzidenz unter die 1000er Schwelle gesunken. Nun macht der Abwärtstrend wohl eine Pause. Am Montag vor einer Woche hatte die Inzidenz 1193 betragen. Die aktuelle NRW-Inzidenz lag unter dem Bundesschnitt von 1080, dieser Wert mit weiter sinkender Tendenz.

In Nordrhein-Westfalen kamen binnen eines Tages zuletzt 10 089 Neuinfektionen hinzu, vier Menschen starben in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Der höchste Wochenwert wurde für NRW mit 2287,5 weiterhin für den Kreis Borken gemeldet. Auch in Coesfeld (1801,9), Warendorf (1723,4) und Münster (1717,1) war die Inzidenz hoch. Der niedrigste Stand wurde für Duisburg ermittelt (574,5). Alle Zahlen geben den Stand des RKI-Dashboards von Montag 3.10 Uhr wieder.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz wurde für NRW mit 7,07 angegeben - so viele Menschen pro 100 000 Einwohner mussten also binnen sieben Tage im Zusammenhang mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden. In der vergangenen Woche war der Wert etwas niedriger gewesen.

Sonntag, 10. April

Corona-Inzidenz in NRW erstmals seit Wochen unter 1000

Die Corona-Neuinfektionsrate in Nordrhein-Westfalen liegt zum ersten Mal seit gut fünf Wochen wieder unter der 1000er-Schwelle. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 988,3 an (Samstag: 1006,1).

Davor war die Sieben-Tage-Inzidenz im bevölkerungsreichsten Bundesland zuletzt am 3. März mit einem Wert von 963,4 unter der 1000er-Marke gewesen. NRW liegt weiterhin unter dem Bundesdurchschnitt, den das RKI am Sonntag mit einer Inzidenz von 1097,9 bezifferte. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 36 Todesfälle verzeichnet - davon 5 in NRW.

Der höchste Wochenwert wird für NRW mit 2283,2 weiterhin für den Kreis Borken gemeldet - auch hier mit sinkender Tendenz. Der niedrigste Stand wird für Duisburg ausgewiesen mit 580,8. Laut RKI-Tabelle waren am Sonntag 31 von 53 Städten und Kreisen in NRW unterhalb der 1000er-Schwelle. Fast 16 000 Menschen infizierten sich hier binnen 25 Stunden neu mit dem Coronavirus.

Samstag, 9. April

Corona-Inzidenz in NRW mit dem niedrigsten Wert seit Anfang März

11.50 Uhr: Die Corona-Neuinfektionsrate in Nordrhein-Westfalen hat den tiefsten Stand seit Anfang März erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 1006,1 an (Freitag: 1025,4.) Einen niedrigeren Wert hatte das bevölkerungsreichste Bundesland zuletzt vor gut fünf Wochen erreicht mit einer Inzidenz von 1004,7 am 4. März. NRW liegt damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 1141,8 – laut RKI immerhin der niedrigste Stand in Deutschland seit Ende Januar. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 309 Todesfälle verzeichnet – davon 56 in NRW.

Der höchste Wochenwert wird mit 2380,2 weiterhin für den Kreis Borken gemeldet – auch hier mit sinkender Tendenz (Freitag: 2598,3), der niedrigste bleibt mit 396,4 mit Abstand im Ennepe-Ruhr-Kreis (Freitag: 413,5).

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg laut Corona-Dashboard der Landesregierung von zuletzt 6,45 auf 6,7 leicht an (Stand: 8. April). Die Kennziffer gibt die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Infizierten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an. 4926 Menschen mit einer Corona-Erkrankung wurden demnach in NRW in Krankenhäusern behandelt. Davon lagen 402 auf der Intensivstation. Von ihnen mussten 171 beatmet werden. (dpa, afp, red)