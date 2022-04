Corona in NRW: Inzidenz steigt auf 777,7

Köln/Düsseldorf -

Das Land NRW ist weiter vom Coronavirus betroffen. Weiterhin gelten Hygiene-Vorschriften, der Mindestabstand von 1,5 Metern und Maskenpflicht etwa im öffentlichen Nahverkehr oder Supermärkten.

Über die Internetseite des Landes sind alle Entscheidungen und Erlasse der NRW-Landesregierung abrufbar. Ab dem 16. Januar gilt eine neue Coronaschutzverordnung für NRW.

Wir informieren über die aktuellen Ereignisse hier im Newsblog.

Samstag, 23. April

Corona-Inzidenz in NRW steigt auf 777,7

10.30 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Corona-Inzidenz wie an den Vortagen gestiegen. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag wurden in NRW binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner 777,7 Infektionen registriert, am Vortag betrug die Inzidenz 707. Der bundesweite Wert war am Samstag 821,7. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass die Zahlen durch Meldelücken an den Osterfeiertagen unvollständig sind und noch Nachmeldungen erfolgen.

Innerhalb eines Tages wurden in NRW 27 591 Neuinfektionen und 40 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gemeldet. Neun Kreise und kreisfreie Städte verzeichneten eine vierstellige Inzidenz - den höchsten Wert hatte der Kreis Coesfeld mit 1642,9. Für die Landeshauptstadt Düsseldorf wurde ein Wert von 661,1 gemeldet. Die Millionenstadt Köln hatte einen Wert von 506,1. Mit 423,7 hatte Duisburg die niedrigste Inzidenz.

Der Anteil der mit Corona-Patienten belegten Intensivbetten in NRW betrug 6,84 Prozent.

Donnerstag, 21. April

Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter leicht

Die Corona-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen erneut angestiegen. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag wurden in NRW binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner 701,9 Infektionen registriert, am Vortag waren es 676,0 neue Fälle. Bundesweit fiel der Wert mit 720,6 etwas höher aus.

Binnen eines Tages wurden in NRW 36 249 Neuinfektionen und 52 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gemeldet. Sieben Kreise und kreisfreie Städte verzeichneten am Donnerstag eine vierstellige Inzidenz.

Am höchsten war die Kennziffer weiterhin im Kreis Coesfeld (1558,6) - gefolgt vom Kreis Minden-Lübbecke (1360,4) und Bielefeld mit 1216,2. Die Millionenstadt Köln kam auf 506,3 und für die Landeshauptstadt Düsseldorf wurde ein Wert von 601,8 gemeldet.

Die Hospitalisierungsinzidenz lag - Stand Mittwoch - bei 4,51. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen im Zusammenhang mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden. Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit wurden von 4292 Patienten 3888 Personen auf der Intensivstation versorgt und 157 unter ihnen beatmet.

Mittwoch, 20. April

Inzidenz steigt leicht an – 69 neue Todesfälle

7.56 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist wieder leicht gestiegen. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch wurden in NRW binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner 676,0 Infektionen verzeichnet. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 670 gelegen und vor einer Woche bei 944,9. Bundesweit wurde am Mittwoch ein Wert von 688,3 verzeichnet.

Seit Dienstag wurden in NRW 35 139 Neuinfektionen und 69 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gemeldet. Über die Ostertage war die Inzidenz im bevölkerungsreichsten Bundesland gesunken. Das RKI hatte aber auf die Möglichkeit hingewiesen, dass wegen der Feiertage und der Ferien nicht alle Neuinfektionen erfasst würden.

Die höchste Corona-Inzidenz gab es in NRW weiterhin im Kreis Coesfeld (1397,7) und in Bielefeld (1253,3). Am niedrigsten war der Wert im Rhein-Sieg-Kreis (289,7) und in Gelsenkirchen (361,2).

Montag, 18. April

3800 gemeldete Fälle – RKI warnt vor massiver Untererfassung

9.10 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die NRW-Inzidenz an Ostermontag mit 768,1 an. Landesweit wurden 3.892 Neuinfektionen gemeldet und 2 neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert.

Das RKI hatte bereits im Vorfeld gemeldet, dass über die Feiertage mit einer massiven Untererfassung zu rechnen sei, die Zahlen also nur sehr begrenzt belastbar seinen.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag laut LZG - NRW bei 5,70. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen im Zusammenhang mit Covid-19 im Krankenhaus neu behandelt werden.

Sonntag,17. April

Inzidenz sinkt weiter - Nachmeldungen möglich

8.10 Uhr: Die Sieben-Tage -Inzidenz in Nordrhein -Westfalen ist weiter gesunken. Laut Robert-Koch-Institut lag sie am Morgen des Ostersonntag bei 803, am Vortag lag der Wert noch bei 829. Demnach sind 13.018 neue Fälle mit dem Coronavirus registriert worden. Zudem sind fünf weitere Menschen in NRW in Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag laut LZG - NRW bei 6,26. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen im Zusammenhang mit Covid-19 im Krankenhaus neu behandelt werden.

Samstag, 16. April

Inzidenz sinkt deutlich - Untererfassung möglich

10.45 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Corona-Inzidenz deutlich gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag gab es binnen sieben Tagen im Bundesland pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner 829,1 Infektionen; am Vortag waren es noch 922,7.

Vor einer Woche lag der Wert noch bei 1006,1. Das RKI betonte allerdings, bei der Interpretation der aktuellen Fallzahlen sei zu beachten, dass es aufgrund der Feiertage und Ferien und der damit verbundenen geringeren Test-, Melde- und Übermittlungsaktivität kurzfristig zu einer erhöhten Untererfassung der Fälle im Meldesystem kommen könne.

Weitere sieben Menschen starben im bevölkerungsreichsten Bundesland nach den Zahlen vom Samstag im Zusammenhang mit der Pandemie. Die höchste Inzidenz wies mit 1632,2 der Landkreis Borken auf; Essen meldete mit 468,2 den niedrigsten Wert. Bundesweit betrug die Inzidenz 876,5.

Für schwere Corona-Erkrankungen ist in den NRW-Krankenhäusern weiterhin ausreichend Behandlungskapazität vorhanden. Nach Zahlen der NRW-Landesregierung vom Donnerstag wurden 168 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen mit Beatmung behandelt; 421 Intensivbetten mit Beatmung waren noch frei. Die Hospitalisierungsinzidenz lag am Samstag bei 6,49. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen im Zusammenhang mit Covid-19 im Krankenhaus neu behandelt werden.

Donnerstag, 14. April

Inzidenz bei 922 – 36 neue Todesfälle

10.43 Uhr: Die NRW-inzidenz liegt am Freitag laut RKI (Robert-Koch-Institut) bei 922,7. Insgesamt wurden landesweit 31.955 Neuinfektionen gemeldet, es gab laut RKI 36 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Die Hospitalisierungsrate liegt laut dem Landeszentrum für Gesundheit (LZG) bei 7,58. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tage im Zusammenhang mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden. 7,28 % der betreibbaren Betten in NRW werden laut des LZG momentan von Covid-19-Patienten belegt.

Mittwoch, 13. April

Noch kein Stichtag für kürzere Corona-Isolation in NRW

18.44 Uhr: Ab wann die neuen Regelungen für Isolation und Quarantäne in Nordrhein-Westfalen gelten, steht noch nicht fest. Der Bundesgesundheitsminister und die Gesundheitsminister der Länder wollten nach Ostern die Gespräche über eine verkürzte Isolation fortsetzen, sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Düsseldorf der Deutschen Presse-Agentur. Ursprünglich waren die neuen Regelungen für den 1. Mai angekündigt worden.

FDP-Landtagsfraktionschef Christof Rasche nahm unterdessen den bisherigen Alleingang Bayerns zum Anlass, um erneut ein schnelle Neuregelung und eine möglichst kurze Isolationszeit von drei Tagen zu fordern. Im europäischen Vergleich seien die deutschen Regeln sehr streng und neue Regelungen würden mehr Planbarkeit für die kritische Infrastruktur bringen, erklärte Rasche. „Die punktuell hohe Belastung von Krankenhäusern besteht derzeit überwiegend durch in Isolation befindliche Mitarbeiter, nicht durch schwere Covid-Verläufe.“

In Bayern müssen Corona-Infizierte seit Mittwoch nur noch fünf Tage in Isolation - diese fünf Tage sind verpflichtend, nicht freiwillig. Vergangene Woche waren zunächst Pläne von Bund und Ländern zu einer Umstellung der Isolation von Infizierten auf Freiwilligkeit bekannt geworden, die ab Anfang Mai gelten sollten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kassierte die Ankündigung der Freiwilligkeit dann allerdings in einer ZDF-Talkshow überraschend wieder ein.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte kurz vor Lauterbachs überraschendem Stoppsignal bei der Freiwilligkeit Klärungsbedarf unter anderem bei der Rechtssicherheit für Betroffene deutlich gemacht: Es sei zum Beispiel nicht klar gewesen, wie sich eine freiwillige Entscheidung zur Kontaktreduzierung insbesondere zu Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis oder zur Schulpflicht verhalte.

Wer selbst infiziert ist, muss in Nordrhein-Westfalen bislang zehn Tage in Isolierung. Die infizierte Person kann die Zeit auf sieben Tage verkürzen, wenn sie mindestens 48 Stunden symptomfrei ist.

Corona-Inzidenz in NRW fällt leicht

8.00 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist weiter gefallen. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch gab es binnen sieben Tagen im Bundesland pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner 944,9 Infektionen. Am Vortag waren es 970,2 gewesen.

67 Menschen starben nach den Zahlen von Mittwoch im Zusammenhang mit der Pandemie. Innerhalb von NRW sind die Corona-Inzidenzen vor allem im Münsterland hoch. Coesfeld meldete den NRW-Spitzenwert von 1775,6. Den niedrigsten Wert verzeichnete Duisburg mit 549,5.

In den NRW-Krankenhäusern ist auch für schwere Corona-Erkrankungen weiterhin ausreichend Behandlungskapazität vorhanden. Nach Zahlen der NRW-Landesregierung vom Dienstag wurden 184 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen mit Beatmung behandelt. 464 Intensivbetten mit Beatmung waren noch frei.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag am Dienstag bei 7,43. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tage im Zusammenhang mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden.

Montag, 11. April

Abwärtstrend bei Corona-Inzidenz macht eine Pause

8.28 Uhr: Nachdem die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen in den Tagen zuvor deutlich gefallen war, ist der Wert minimal gestiegen. Binnen sieben Tagen kam es in dem Bundesland pro 100 000 Einwohner zu 989,2 Neuinfektionen, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) am Montag hervorgeht.

Am Sonntag hatte der Wert noch bei 988,3 gelegen - erstmals seit Wochen war die Inzidenz unter die 1000er Schwelle gesunken. Nun macht der Abwärtstrend wohl eine Pause. Am Montag vor einer Woche hatte die Inzidenz 1193 betragen. Die aktuelle NRW-Inzidenz lag unter dem Bundesschnitt von 1080, dieser Wert mit weiter sinkender Tendenz.

In Nordrhein-Westfalen kamen binnen eines Tages zuletzt 10 089 Neuinfektionen hinzu, vier Menschen starben in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Der höchste Wochenwert wurde für NRW mit 2287,5 weiterhin für den Kreis Borken gemeldet. Auch in Coesfeld (1801,9), Warendorf (1723,4) und Münster (1717,1) war die Inzidenz hoch. Der niedrigste Stand wurde für Duisburg ermittelt (574,5). Alle Zahlen geben den Stand des RKI-Dashboards von Montag 3.10 Uhr wieder.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz wurde für NRW mit 7,07 angegeben - so viele Menschen pro 100 000 Einwohner mussten also binnen sieben Tage im Zusammenhang mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden. In der vergangenen Woche war der Wert etwas niedriger gewesen.

Sonntag, 10. April

Corona-Inzidenz in NRW erstmals seit Wochen unter 1000

Die Corona-Neuinfektionsrate in Nordrhein-Westfalen liegt zum ersten Mal seit gut fünf Wochen wieder unter der 1000er-Schwelle. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 988,3 an (Samstag: 1006,1).

Davor war die Sieben-Tage-Inzidenz im bevölkerungsreichsten Bundesland zuletzt am 3. März mit einem Wert von 963,4 unter der 1000er-Marke gewesen. NRW liegt weiterhin unter dem Bundesdurchschnitt, den das RKI am Sonntag mit einer Inzidenz von 1097,9 bezifferte. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 36 Todesfälle verzeichnet - davon 5 in NRW.

Der höchste Wochenwert wird für NRW mit 2283,2 weiterhin für den Kreis Borken gemeldet - auch hier mit sinkender Tendenz. Der niedrigste Stand wird für Duisburg ausgewiesen mit 580,8. Laut RKI-Tabelle waren am Sonntag 31 von 53 Städten und Kreisen in NRW unterhalb der 1000er-Schwelle. Fast 16 000 Menschen infizierten sich hier binnen 25 Stunden neu mit dem Coronavirus.

Samstag, 9. April

Corona-Inzidenz in NRW mit dem niedrigsten Wert seit Anfang März

11.50 Uhr: Die Corona-Neuinfektionsrate in Nordrhein-Westfalen hat den tiefsten Stand seit Anfang März erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 1006,1 an (Freitag: 1025,4.) Einen niedrigeren Wert hatte das bevölkerungsreichste Bundesland zuletzt vor gut fünf Wochen erreicht mit einer Inzidenz von 1004,7 am 4. März. NRW liegt damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 1141,8 – laut RKI immerhin der niedrigste Stand in Deutschland seit Ende Januar. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 309 Todesfälle verzeichnet – davon 56 in NRW.

Der höchste Wochenwert wird mit 2380,2 weiterhin für den Kreis Borken gemeldet – auch hier mit sinkender Tendenz (Freitag: 2598,3), der niedrigste bleibt mit 396,4 mit Abstand im Ennepe-Ruhr-Kreis (Freitag: 413,5).

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg laut Corona-Dashboard der Landesregierung von zuletzt 6,45 auf 6,7 leicht an (Stand: 8. April). Die Kennziffer gibt die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Infizierten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an. 4926 Menschen mit einer Corona-Erkrankung wurden demnach in NRW in Krankenhäusern behandelt. Davon lagen 402 auf der Intensivstation. Von ihnen mussten 171 beatmet werden.

Freitag, 8. April

Corona-Tests an Schulen kosten weit mehr als halbe Milliarde Euro

14.45 Uhr: Die nach knapp einem Jahr beendeten regelmäßigen Corona-Tests an den Schulen in Nordrhein-Westfalen haben weit mehr als eine halbe Milliarde Euro gekostet. Allein für die Antigen-Selbsttests betragen die Gesamtkosten inklusive Belieferung der Schulen nach Auskunft des Schulministeriums gut 620 Millionen Euro.

Darin sind die Kosten für die aufwendigeren PCR-Pooltests, die von Mitte Mai 2021 bis Februar 2022 an die Grundschulen gingen, noch nicht enthalten. Es seien etwa 172 Millionen Antigen-Selbsttests an die Schulen für Schüler und Mitarbeiter ausgeliefert worden, hieß es am Freitag im Schulministerium in Düsseldorf auf Anfrage der dpa.

Das Schulministerium hatte bereits drei Wochen zuvor bekanntgegeben, dass die anlasslosen Testungen mit dem letzten Schultag vor den Osterferien eingestellt werden. Das war am Freitag der Fall. Sie sollen demnach nach den Osterferien nicht wieder aufgenommen werden, sofern es bis dahin keine unerwartete kritische Entwicklung des Infektionsgeschehens gibt. Im bevölkerungsreichsten Bundesland beginnt der Unterricht nach zwei Ferienwochen wieder am 25. April.

Erste Stadt stellt Hotspot-Antrag auf Maskenpflicht

13.17 Uhr: Die Stadt Bielefeld beantragt trotz geringer Erfolgsaussichten als erste Region in Nordrhein-Westfalen strengere Corona-Schutzmaßnahmen nach der Hotspot-Regelung. In einem an den Landtag gerichteten Antrag würden erweiterte Schutzmaßnahmen im Sinne einer Maskenpflicht in Innenräumen von Einzelhandel, Gastronomie, Freizeiteinrichtungen und Schulen gefordert, sagte ein Stadtsprecher am Freitag nach einem Ratsbeschluss am Vorabend.

Im Landtag hatten Abgeordnete von SPD und Grünen bereits am Mittwoch Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) zum Verfahren bei einer regionalen Hotspot-Regelung befragt. Zuständig sei der Landtag, der darüber entscheiden müsste, erklärte Laumann. Er äußerte sich zugleich skeptisch: „Ich habe zurzeit, um das mal ganz klar sagen, keine Fantasie, wie ein regionaler Hotspot zu einer Beruhigung der Lage irgendwo führen soll, so wie jetzt die Situation funktioniert.“

Das Infektionsgeschehen könne sich sehr schnell von einer Region in eine andere verlagern. Deshalb müsse man das schon überregional betrachten. „Und überregional, egal wie Sie die Regionen ziehen, gibt es in Nordrhein-Westfalen zur Zeit keine konkrete Bedrohung der medizinischen Versorgung“, sagte Laumann. Während Abgeordnete von SPD und Grünen auf eine landesweite Hotspot-Regelung in Hamburg und in Mecklenburg-Vorpommern verwiesen, machten CDU und FDP deutlich, dass aus ihrer Sicht die Voraussetzungen dafür nicht vorliegen.

Corona-Inzidenz in NRW bei knapp über 1000

9.09 Uhr: In Nordrhein-Westfalen liegt die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner jetzt bei 1025,4. Die Tendenz ist leicht sinkend. 62 Menschen starben nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Freitag im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Den höchsten Wochenwert gibt es weiterhin im Kreis Borken (2598,3), den niedrigsten im Ennepe-Ruhr-Kreis (413,5).

Am Donnerstag lag die Hospitalisierungsinzidenz bei 6,45 - nach zuletzt 6,64. Die Kennziffer gibt die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Infizierten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an. 5011 Menschen mit einer Corona-Erkrankung wurden in Krankenhäusern behandelt. Davon lagen 441 auf der Intensivstation. Von ihnen mussten 170 beatmet werden (Stand Donnerstag).

Donnerstag, 7. April

RKI meldet 37.092 Neuinfektionen und 45 neue Todesfälle in NRW

7.30 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstagmorgen für Nordrhein-Westfalen 37.092 Neuinfektionen. Das sind 10.876 Fälle weniger als vergangenen Donnerstag. Gleichzeitig wurden 45 neue Todesfälle gemeldet.

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem RKI in NRW insgesamt 192.427 neue Fälle gemeldet. Für das bevölkerungsreichste Bundesland liegt die Inzidenz bei 1073,5 (Vortag: 1115,9).

Mittwoch, 6. April

Zahl der Neuinfektionen sinkt weiter leicht

7.51 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner weiter leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch für das bevölkerungsreichste Bundesland eine Inzidenz von 1115,9 (Vortag: 1184). Bundesweit lag der Wert bei 1322. In NRW gab es 53 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Die höchsten Wochenwerte gibt es weiterhin in den Kreisen Borken (2800) und Minden-Lübbecke (2119). Am niedrigsten war die Corona-Kennziffer erneut im Ennepe-Ruhr-Kreis (423).

Am Mittwoch lag die Hospitalisierungsinzidenz bei 6,64 - nach zuletzt 6,65. Die Kennziffer bezeichnet die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-infizierten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. 5211 Menschen mit einer Covid-Erkrankung wurden in Krankenhäusern behandelt. Davon lagen 430 auf Intensivstationen. Von ihnen mussten 167 beatmet werden.

Dienstag, 5. April

Laumann sieht bei Quarantäneregeln noch Klärungsbedarf - FDP mahnt

18.43 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sieht bei den neuen Quarantäne- und Isolationsregeln noch einigen Klärungsbedarf. „Leider sind noch viele Fragen zur Umsetzung des vorgeschlagenen neuen Verfahrens ungeklärt. Es ist zum Beispiel nicht klar, wie sich eine rein freiwillige Entscheidung zur Kontaktreduzierung insbesondere zu Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis oder zur Schulpflicht verhält“, erklärte er am Dienstag in Düsseldorf. Es gehe um Rechtssicherheit für Betroffene.

Er habe sich dafür eingesetzt, dass die neuen Regeln erst Anfang Mai umgesetzt werden, erklärte Laumann. So sei für die Klärung offener Fragen Zeit und die Infektionslage sei hoffentlich eine andere. „Aber auch jetzt schon plädiere ich an alle Betroffenen: Nehmen Sie die dringende Empfehlung zur freiwilligen Vermeidung von Kontakten ernst und schützen Sie Ihre Bekannten, Freunde und Familienmitglieder davor, sich auch anzustecken“, unterstrich der CDU-Politiker.

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hatte in der vergangenen Woche hingegen eine schnelle Umsetzung von den Gesundheitsministern im Bund und in den Ländern gefordert. „Die Reduzierung muss jetzt so schnell wie möglich umgesetzt werden. Das würde massiv zur Entspannung in vielen gesellschaftlichen Bereichen führen“, erklärte der FDP-Politiker und unterstrich: „Wir müssen uns jetzt aus der Angst-Spirale lösen, sonst lähmen wir dauerhaft unser Land.“

Zahl der Neuinfektionen sinkt weiter leicht

10.16 Uhr: Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen weiter leicht gesunken. Am Dienstag verzeichnete das Robert Koch-Institut (RKI) für das bevölkerungsreichste Bundesland eine Inzidenz von 1184 (Vortag: 1193).

Bundesweit lag der Wert bei 1394. Den Behörden in NRW wurden 45 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt.

Die höchsten Wochenwerte gibt es weiterhin in den Kreisen Borken (2771) und Minden-Lübbecke (2360). Am niedrigsten war die Corona-Kennziffer erneut im Ennepe-Ruhr-Kreis (482).

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz wurde am Dienstag mit 6,65 angegeben - nach zuletzt 6,45. Die Kennziffer bezeichnet die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-infizierten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Mit einer Covid-Erkrankung wurden 5172 Menschen in Krankenhäusern behandelt. Davon lagen 419 auf Intensivstationen. Von ihnen mussten 182 beatmet werden.

Montag, 4. April

Keine Maskenpflicht mehr an Schulen in NRW

8.20 Uhr: An Schulen in Nordrhein-Westfalen beginnt der Unterricht am Montag ohne Maskenpflicht. Nach vielen Wochen war das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Klassenraum am vergangenen Freitag zum letzten Mal verpflichtend. Nun dürfen Schülerinnen und Schüler nach Worten von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) rein freiwillig weiterhin Maske tragen. Eine schulinterne Verpflichtung ist laut Ministerium aber nicht gestattet. Von der Opposition und vielen Verbänden war das Aus für die Maskenpflicht scharf kritisiert worden.

Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen sinkt auf 1.193

8.10 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist weiter gesunken. Am Montag gab das Robert Koch-Institut (RKI) die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner mit 1.193 (Vortag: 1.215) an. Den Behörden wurden neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt. Laut RKI melden zunehmend weniger Gesundheitsämter am Wochenende ihre Daten. Insbesondere am Wochenende und zu Wochenbeginn sollten tagesaktuelle Schwankungen daher nicht überbewertet werden. Bundesweit registrierte das RKI am Montag einen Inzidenzwert von 1.427.

In zwei Kreisen lag die Wochen-Inzidenz weiterhin deutlich über 2000 - im Kreis Borken (2540) und im Kreis Minden-Lübbecke (2487). Den niedrigsten Wert meldeten die Behörden im Ennepe-Ruhr-Kreis mit 511.

Wie das Statistische Landesamt Nordrhein-Westfalen am Montag in Düsseldorf mitteilte, starben im April 2021 nach vorläufigen Zahlen 1.158 Menschen an einer Covid-Erkrankung. Dies entspricht 7,2 Prozent aller Gestorbenen. Weitere 268 Personen starben laut Todesbescheinigungen mit einer Covid-Erkrankung als Begleiterkrankung. Häufigste Todesursache in Nordrhein-Westfalen waren im April 2021 mit 29,0 Prozent aller Gestorbenen allerdings Krankheiten des Kreislaufsystems. Seit Ausbruch der Pandemie sind in NRW bislang 23 768 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Sonntag, 3. April

Abwärtstrend der Inzidenzen hält an

15.13 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz für Nordrhein-Westfalen liegt laut RKI aktuell bei 1.214,7, ist damit also weiterhin rückläufig im Vergleich zum Vortag. Den Behörden wurden 19.336 neue Coronafälle gemeldet, sowie vier neue Todesfälle.

Samstag, 2. April

NRW-Inzidenz rückläufig

14.48 Uhr: Die Inzidenz in NRW liegt laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstag bei 1247,9 und ist damit weiterhin rückläufig (Vortag: 1288,3). Sie ist damit außerdem weit unter der Bundesinzidenz (1531,5).

Es wurden landesweit am Samstag 35.072 Neuinfektionen gemeldet. Es wurden 81 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.

Freitag, 1. April

Kultur hält größtennteils an Maskenpflicht fest

14.25 Uhr: Viele Kultureinrichtungen in Nordrhein-Westfalen wollen zunächst an einer Maskenpflicht festhalten. „An vielen Stellen hat man die Wahlmöglichkeit, wie nah man den Menschen kommen möchte, beispielsweise im Supermarkt. In der Oper geht das nicht“, sagte eine Sprecherin der Oper am Rhein. „Daher denken wir, dass eine Maskenpflicht im Sinne der meisten Besucherinnen und Besucher ist.“ Die sogenannten 2G- (Geimpft, Genesen) und 3G-Regeln (Geimpft, Genesen, Getestet) würden dort jedoch ab Sonntag entfallen.

Auch in der Oper in Köln wird zunächst weiter eine Maskenpflicht gelten. Statt einer einfachen medizinischen Maske werde dringend empfohlen, eine FFP2-Maske zu tragen, hieß es auf der Webseite. Außerdem gilt den Angaben zufolge hier weiterhin die 3G-Regel. Das Theater Köln und das Theater Dortmund wollen ebenfalls an der Maskenpflicht festhalten. Die meisten Besucherinnen und Besucher seien wahrscheinlich auch froh darüber, sagte eine Sprecherin aus Dortmund.

SPD-Opposition fordert Schüler in NRW auf, weiterhin Masken zu tragen

13.29 Uhr: Kurz vor Ende der coronabedingten Maskenpflicht an den Schulen hat die SPD-Opposition an die Schüler in Nordrhein-Westfalen appelliert: „Bitte tragt die Maske weiter.“ Auch ohne Pflicht sei sie „der einfachste und wirksamste Schutz“, unterstrich der Vizevorsitzende der Landtagsfraktion, Jochen Ott, am Freitag in einer Mitteilung. Die Maskenpflicht endet am Wochenende.

Die verhalten positive Entwicklung der Infektionszahlen in den vergangenen Tagen sollte jetzt - auch mit Blick auf die anstehenden Osterferien - nicht leichtfertig verspielt werden, mahnte Ott. „Die Landesregierung hat zwar verboten, schulintern eine Maskenpflicht zu verhängen. Aber am freiwilligen Tragen der Maske kann sie niemanden hindern. Und dazu wollen wir ausdrücklich ermutigen.“

Zu einem besseren Schutz für Schüler und Lehrpersonal gehöre weiterhin auch das regelmäßige Testen an den Schulen. Die SPD forderte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) auf, „jetzt einzugreifen und die Tests an Schulen beizubehalten.“ Die Testpflicht für die Schulen endet laut Ankündigung der NRW-Regierung am 8. April, aus den Tests in den Kitas zieht sich das Land bis nach Ostern ganz zurück.

Viele Gastronomen in NRW wollen uneingeschränkt öffnen

09:35 Uhr: In der Gastronomie Nordrhein-Westfalens kehrt nach gut zwei Jahre Pandemieeinschränkungen an diesem Sonntag so viel Normalität wie lange nicht mehr ein. Die bisher geltenden staatlichen Zugangsbeschränkungen fallen weg, wie das NRW-Gesundheitsministerium bereits mitgeteilt hat. Auch die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen wird nicht beibehalten.

Die Gastronomen können im Rahmen ihrer unternehmerischen Freiheit und ihres Hausrechtes Beschränkungen aufrechterhalten. Viele Gastronomen denken derzeit noch über diese Möglichkeiten und den Spielraum nach, den sie aufgrund des Arbeitsschutzes für die Beschäftigten haben.

Der Branchenverband Dehoga NRW spricht von einem wichtigen Schritt für das Gastgewerbe, wenn die gesetzlichen Corona-Beschränkungen ab Sonntag wegfallen. Die Corona-Krise sei damit für die Branche leider noch lange nicht vorbei, sagte Sprecher Thorsten Hellwig. Umsatzverluste würden trotz des Wegfalls der Auflagen erst einmal bleiben, „weil sich die Verunsicherung in der Bevölkerung und damit bei unseren Gästen im Umgang mit der Pandemie weiterhin auswirkt“, erklärt er. Wie viele Gastronomen an Beschränkungen festhalten werden, sei derzeit noch nicht abzusehen. Aber das Gros werde uneingeschränkt öffnen.

Apothekerverband fordert weiter kostenlose Coronatests

09:30 Uhr: Der Apothekerverband Nordrhein fordert nach dem Auslaufen vieler Corona-Schutzmaßnahmen an diesem Samstag weiterhin kostenlose Coronatests für die Bürger in NRW. Das sei gerade angesichts der Lockerungen besonders wichtig, sagte Verbands-Chef Thomas Preis der „Rheinischen Post“ (Freitag). „Durch den Wegfall der 2G- und 3G-Regelungen werden wahrscheinlich viele Teststellen in der nächsten Zeit schließen.“ „Wir gehen aber davon aus, dass Apotheken weiter flächendeckend Bürgertests anbieten werden“, sagte Preis.

Laut Infektionsschutzgesetz des Bundes sind nach dem 2. April nur in wenigen besonders gefährdeten Bereichen wie im öffentlichen Personennahverkehr und in Krankenhäusern Basisschutzmaßnahmen möglich. In NRW sollen die Zugangsvoraussetzungen 3G (geimpft, genesen oder getestet) und 2G-plus (geimpft, genesen, plus getestet oder geboostert) wegfallen, auch die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen werde nicht über den 2. April hinaus beibehalten, hatte die Landesregierung angekündigt.

Inzidenz sinkt weiter – Hospitalisierung steigt leicht

7.16 Uhr: Die NRW-Inzidenz liegt am Freitag laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 1288,3 und ist damit weiterhin im Sinkflug. Am Donnerstag hatte die Inzidenz, die angibt, wie viele Personen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen positiv registriert wurden, bei 1314,7 gelegen.

Insgesamt wurden laut RKI landesweit 44.620 Neuinfektionen gemeldet, es gibt 73 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

In vier Kreisen lag die Inzidenz über der Marke von 2000 - so in Minden-Lübbecke mit 2646,7 und in Borken mit 2185,3. Zudem wies das RKI besonders hohe Werte für die Kreise Steinfurt (2130,3) und Coesfeld (2100,5) aus. Die Millionenstadt Köln kam auf 1091,1 und die Landeshauptstadt Düsseldorf auf 1328,7. Am besten sah es weiterhin im Kreis Mettmann mit einer Kennziffer von 345,4 und im Ennepe-Ruhr-Kreis (649,6) aus.

Die Hospitalisierungsrate liegt laut dem Landeszentrum für Gesundheit (LZG) am Freitag bei 7,24 und ist damit höher, als am Vortag (7,03). Die Kennziffer bezeichnet die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-infizierten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Der Anteil der Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen lag bei 8,3 Prozent und ist damit geringer, als am Vortag (8,8 Prozent).

Donnerstag, 31. März

Inzidenz sinkt auf 1314,7

8.30 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist innerhalb eines Tages zurückgegangen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bei 1314,7, nach 1358,5 am Mittwoch. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz wurde mit 1625,1 deutlich höher angegeben als in NRW. Binnen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter im bevölkerungsreichsten Bundesland 47 969 Neuinfektionen und 48 neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Die Unterschiede im Land sind derzeit groß: Die höchste Inzidenz verzeichneten am Donnerstag weiter die Kreise Minden-Lübbecke mit 2673,5 und Coesfeld (2252,3). Am besten sah es im Kreis Mettmann mit einem Wert 300,4 und im Ennepe-Ruhr-Kreis (633,5) aus. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz ging ebenfalls zurück, von 7,26 (Mittwoch) auf 7,03 am Donnerstag. Die Kennziffer bezeichnet die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-infizierten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Der Anteil der Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen lag bei 8,8 Prozent.

Mittwoch. 30. März

Gesundheitsminister Laumann kündigt Maskenempfehlung an

17.21 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat eine Maskenempfehlung anstelle einer Maskenpflicht für öffentliche Innenräume in Nordrhein-Westfalen angekündigt. „Wir werden natürlich sagen, dass wir es klug fänden, wenn man da, wo viele Menschen sind in Innenräumen, eine Maske trägt. Das werde ich auch in eine Corona-Schutzverordnung als Empfehlung reinschreiben“, sagte Laumann am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtages.

„Ich finde beim Einkaufen eine Maske als keine große Freiheitsberaubung. Andre mögen das anders empfinden“, sagte er. Nach seiner Meinung sei eine Schutzmaske gegen Corona in einem Supermarkt wichtiger, „als wenn ich mir einen Anzug kaufe“, sagte er mit Verweis auf die Kundenfrequenz.

Schülervetretung NRW hofft auf freiwilliges Maske-Tragen

15.53 Uhr: Die Landesschülervertretung NRW hält das Ende der Maskenpflicht im Klassenraum ab kommendem Montag für falsch und hofft, dass viele freiwillig einen Mund-Nasen-Schutz tragen werden. „Die Infektionszahlen sind sehr hoch, es fällt überall Unterricht aus und es fehlt Lehrpersonal“, schilderte Theo Blaesse vom Vorstand die Situation am Mittwoch. Es sei nicht sinnvoll, jetzt Maßnahmen zu lockern, zumal es bald für die Abschlussjahrgänge in die Prüfungsphase gehe. Hier seien viele in großer Sorge und mit „enormem Stress“ konfrontiert.

In der Schülerschaft ist laut LSV NRW ein gespaltenes Bild zu beobachten. Manche wollten auf jeden Fall weiter Maske tragen, andere hätten genug von dieser Maßnahme, sagte Blaesse auf dpa-Anfrage. Er appellierte, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler aus Solidarität mit solchen, die eine Infektion und Erkrankung besonders schwer treffen könne, künftig weiter eine Maske anlegen. Diese sei Teil des Alltags geworden und könne beim Schutz gegen Corona viel bewirken.

Der Leiter einer Realschule in Gütersloh sagte, die Lehrkräfte wollten dort allesamt freiwillig weiter Maske tragen. „Wir finden es nicht richtig, dass die Maskenpflicht fällt“, unterstrich Lutz Hamann. „Die Maske senkt das Infektionsrisiko deutlich und bedeutet nur eine geringe Einschränkung.“ In der Schülerschaft gebe es beide Positionen in der Freiherr-vom-Stein-Schule.

Er befürchte, dass die Infektions- und Quarantänezahlen bis nach den Osterferien ohne Maskenpflicht stark steigen werden. „Das ist nicht gut für die Schülerinnen und Schüler.“ Die Maskenpflicht läuft laut Schulministerium zum 2. April aus, weil dann die bundesrechtliche Grundlage dafür entfalle.

Parteien streiten über Ende der Maskenpflicht an Schulen – Infektionszahlen leicht rückläufig

13.15 Uhr: Kurz vor Ende der Maskenpflicht an den nordrhein-westfälischen Schulen ist die Corona-Infektionslage dort nach Zahlen des Schulministeriums weitgehend stabil, wie Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) im Fachausschuss des Düsseldorfer Landtags sagte. Der Vizevorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Jochen Ott, sagte, die Zahlen zeigten sogar einen leichten Trend nach unten. Diese positive Entwicklung werde nun aber durch das Ende der Maskenpflicht - ausgerechnet kurz vor Beginn der Osterferien in NRW - gefährdet. „Ich halte das für einen schweren Fehler“, warnte er.

Gebauer hielt dagegen, die Maskenpflicht im Unterricht ende am 2. April, weil dann die bundesrechtliche Grundlage dafür entfalle. In NRW gebe es keinen Spielraum, schärfere Schutzmaßnahmen zu etablieren. „Als Ministerin habe ich mich an Gesetz und Ordnung zu halten und das habe ich getan.“ Das werde von der schwarz-gelben Koalition auch gemeinsam getragen. „Es gibt keine Missstimmung bei der gemeinsamen Meinungsfindung“, sagte die FDP-Politikerin. Es gebe aber auch kein Verbot, weiterhin Masken zu tragen und an Basis-Hygiene-Maßnahmen festzuhalten.

Zum Stichtag 23. März sei in NRW keine Schule aufgrund von Corona vollständig geschlossen gewesen. In der Vorwoche sei eine Schule deswegen geschlossen gewesen. An nur einer Schule sei in der 12. Kalenderwoche ausschließlich in Distanz unterrichtet worden (Vorwoche: keine Schule). An insgesamt 80 Schulen sei in Präsenz und in Distanz unterrichtet worden (Vorwoche: 100). 6,7 Prozent der Lehrkräfte konnten aufgrund von Corona nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden (Vorwoche: 6,9 Prozent). Insgesamt seien 6636 bestätigte Corona- Fälle unter den Lehrkräften gemeldet worden (Vorwoche: 7044).

In Quarantäne seien 1183 Lehrerinnen und Lehrer (Vorwoche: 1397). Auch bei den Schülern ist die Infektionslage den Zahlen zufolge weitgehend stabil - mit leicht positiver Tendenz: Pandemiebedingt konnten 4,0 Prozent der Schüler nicht am Präsenzunterricht teilnehmen (Vorwoche: 4,4 Prozent). In Quarantäne befanden sich demnach 1,2 Prozent aller Schüler (Vorwoche: 1,3 Prozent).

Gebauer verbietet Schulen interne Maskenpflicht

7.35 Uhr: Ab nächstem Montag ist zwar das freiwillige Tragen von Masken im Unterricht laut NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) erlaubt. Es sei Schulen aber nicht gestattet, dass sie sich schulinterne Maskenpflichten geben, sagte sie der „Rheinischen Post“ (Mittwoch).

„Grundsätzlich gibt es jedoch kein Verbot, die Maske zu tragen. Jede und jeder kann nach wie vor immer und überall zum eigenen Schutz eine Maske tragen“, hieß es laut RP aus dem Düsseldorfer Ministerium.

Am Auslaufen der Maskenpflicht im Klassenraum zum 2. April halte man fest. Es ergebe sich ein hohes Maß an Infektions- und Gesundheitsschutz auch aus den hohen Impfquoten bei Lehrkräften, die zuletzt bei fast 96 Prozent gelegen habe.

Gebauer hatte vor knapp zwei Wochen angekündigt, dass die Maskenpflicht zum 2. April fallen wird. Zuvor hatte der Bundestag das neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet, mit dem die meisten bundesweiten Corona-Auflagen ausgelaufen sind.

Inzidenz sinkt leicht- 76 weitere Todesfälle

7.20 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwochmorgen in NRW bei 1358,5 und ist damit im Vergleich zu Dienstag um 9,8 Punkte leicht gesunken. Es wurden 49.969 Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden 76 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet, so das Robert-Koch-Institut (RKI).

Die Hospitalisierungsrate lag am Mittwoch laut Landeszentrum für Gesundheit (LZG) in NRW bei 7,26. (dpa, afp, red)