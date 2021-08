Corona in NRW: Inzidenz über 50 – Fast 2000 neue Fälle am Tag

Köln/Düsseldorf -

Das Land NRW ist weiter vom Coronavirus betroffen. Weiterhin gelten strenge Hygiene-Vorschriften, der Mindestabstand von 1,5 Metern und Maskenpflicht etwa im öffentlichen Nahverkehr oder Supermärkten.

Über die Internetseite des Landes sind alle Entscheidungen und Erlasse der NRW-Landesregierung abrufbar.

Wir informieren über die aktuellen Ereignisse hier im Newsblog.

Samstag, 14. August

Inzidenz in NRW über 50 – Fast 2000 neue Fälle am Tag



10 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen steigt weiter deutlich an. Am Samstagmorgen gab das Robert Koch-Institut (RKI) die Sieben-Tage-Inzidenz für das bevölkerungsreichste Bundesland mit 50,7 an. Am Vortag hatte der Wert noch bei 45,5 gelegen. Am Samstag der vergangenen Woche waren es nur 31,3 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Die NRW-Inzidenz ist weiter deutlich höher als der bundesweite Wert von 32,7. Nur in Hamburg (68,8) und Berlin (60,7) ist die Rate höher.

Die Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen haben dem RKI binnen eines Tages insgesamt 1982 Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 1902). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in NRW stieg laut jüngsten Zahlen um 2 auf 17.320.



Den höchsten Wert in NRW verzeichnete am Samstag erneut die Stadt Mönchengladbach mit 88,1. Nur 11 der 53 Kreise und kreisfreien Städte liegen noch unter der Marke 35. Den niedrigsten Wert gab es im Kreis Unna mit 23,6. Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen. Künftig sollen weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Freitag, 13. August

Deutlicher Anstieg der Inzidenz in NRW

8.10 Uhr: Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen steigt weiter deutlich an. Am Freitagmorgen gab das Robert Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz für das bevölkerungsreichste Bundesland mit 45,5 an (Stand: 3.14 Uhr).



Am Vortag hatte der Wert noch bei 41,4 gelegen. Die NRW-Inzidenz ist weiterhin deutlich höher als der bundesweite Wert von 30,1 bekanntgewordener Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.



Den höchsten Wert verzeichnete erneut Mönchengladbach mit 84,7 (Vortag: 77,0). In Bonn lag der Wert bei 72,5, in Wuppertal bei 72,4. Insgesamt wiesen 18 der 52 Städte und Kreise eine Inzidenz über 50 aus. Keine Kommune liegt mehr unter 20.



Den niedrigsten Wert gab es im Kreis Coesfeld mit 22,2 (Vortag: 14,1). Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Donnerstag, 12. August

Noch kein Datum für Bekanntgabe der neuen Corona-Schutzverordnung

16.03 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium kann zwei Tage nach den Bund-Ländern-Beratungen über die Inzidenzregeln noch nicht sagen, wann die neugestaltete Corona-Schutzverordnung veröffentlicht wird. Die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) von Dienstag würden die Grundlage der künftigen Regelungen darstellen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Donnerstag der dpa. „Diese stehen heute ebenso wie das Datum der Veröffentlichung noch nicht fest und werden derzeit erarbeitet und abgestimmt.“ Die aktuelle Corona-Schutzverordnung läuft am Donnerstag kommender Woche aus.

Das NRW-Gesundheitsministerium verweist dabei auch auf den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz. „Bund und Länder werden alle Indikatoren, insbesondere die Inzidenz, die Impfquote, und die Zahl der schweren Krankheitsverläufe sowie die resultierende Belastung des Gesundheitswesens berücksichtigen, um das weitere Infektionsgeschehen zu kontrollieren“, zitiert der Sprecher unter anderem daraus.

Hochzeiten auch bei Corona-Inzidenzstufe 2 möglich

16 Uhr: Hochzeiten und ähnlich langfristig geplante Feiern sind nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums auch bei einer Inzidenzstufe 2 am kommenden Wochenende mit Schutzvorkehrungen möglich. Die Kreise und kreisfreien Städte seien darauf hingewiesen worden, dass auch in Inzidenzstufe 2 Hochzeiten und ähnliche langfristig geplante Feiern durch eine Ausnahme nach Paragraf 21 Absatz 3 der Corona-Schutzverordnung ermöglicht werden könnten, ohne dass bei diesen auf Musik und Tanz verzichtet werden müsse, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Donnerstag in Düsseldorf mit.

Nach den noch geltenden Regelungen seien private Veranstaltungen wie Partys und vergleichbare Feiern ohne Verpflichtung zu Mindestabstand und Maskenpflicht eigentlich nur in den Inzidenzstufen 0 und 1 möglich.

Nachdem sich die Ministerpräsidentenkonferenz aber am Dienstag im Grundsatz darauf verständigt habe, dass geimpften und genesenen Personen alle Angebote, Einrichtungen und Tätigkeiten wieder offenstehen sollen und dies grundsätzlich auch für getestete Personen gelten solle, erscheine ein Festhalten an der bisherigen Regelung für das kommende Wochenende nicht mehr angemessen.

Die Regelung gelte zunächst nur bis zum Auslaufen der aktuellen Corona-Schutzverordnung am kommenden Donnerstag.

Zusätzliche Corona-Auflagen in weiteren Regionen

12.30 Uhr: Mit der steigenden Neuinfektionen greifen in weiteren Regionen von Nordrhein-Westfalen zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus - beispielsweise in der Innengastronomie. Nach einer Übersicht des Gesundheitsministeriums gilt die Regionalstufe 2 ab diesem Freitag in dann insgesamt acht der landesweit 53 Kreise und kreisfreien Städte. Am Donnerstag waren zu Solingen, Düsseldorf und dem Rhein-Erft-Kreis in der Stufe 2 die Millionen-Stadt Köln und der Oberbergischen Kreis hinzugekommen. Ab Freitag sind auch Bonn, der Kreis Gütersloh und Krefeld in dieser Kategorie der Schutzmaßnahmen. Für sehr viele weitere Kreise und kreisfreie Städte zeichnet sich diese Hochstufung ab, sofern nicht das Land zuvor die Regeln ändert.

So teilte die Stadt Bonn bereits mit, dass für die Innengastronomie und viele Freizeiteinrichtungen wieder ein 3G-Nachweis - entweder geimpft, genesen oder getestet - notwendig sei. Dazu zählten Bäder, Saunen, Indoorspielplätze, Minigolfanlagen, Hochseilgärten, Kletterparks, Spielbanken, Ausflugsschiffe, Kutschen oder historische Eisenbahnen. Der Betrieb von Clubs und Diskotheken sowie Bordellen und Swingerclubs sei nicht mehr zulässig, listete die Stadt in einer Übersicht auf. Aber auch in den Bereichen Sport und Kultur, im Einzelhandel und bei den privaten Kontakten im öffentlichen Raum griffen mit der Regionalstufe 2 strengere Regeln.

Der Landrat des Oberbergischen Kreises, Jochen Hagt (CDU), appellierte am Donnerstag an die Bürgerinnen und Bürger, gemeinsam gegen die steigenden Infektionen vorzugehen. „Viele Bürgerinnen und Bürger im Oberbergischen Kreis haben „die Ärmel hochgekrempelt“ und sich impfen lassen, um der weiteren Ausbreitung des Coronavirus vorzubeugen. Auch wer achtsam im Kontakt mit anderen ist und nach wie vor die grundlegenden AHA-Regeln beachtet, trägt dazu bei, dem dynamischen Verlauf des Infektionsgeschehens entgegen zu wirken“, erklärte er. Es komme vermehrt wieder zu Ansteckungen im häuslichen Bereich und bei Feiern. Besonders jüngere Menschen seien betroffen.

Die regionale Stufe ist eigentlich für stabile Sieben-Tage-Inzidenzen von 35,1 bis 50 vorgesehen. Die Landesregierung hatte aber die höchste regionale Inzidenzstufe 3 für stabile Werte von mehr als 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen Ende Juli vorerst bis zum 19. August ausgesetzt. Damit ist die Stufe 2 derzeit die höchste bei den regionalen Einschränkungen. Die Stadt Solingen weist schon seit einiger Zeit Werte von deutlich über 50 aus. Nach den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Robert Koch-Instituts liegen aktuell 12 Kreise und kreisfreie Städte in NRW über der Marke von 50. Über der Inzidenz-Marke von 35 sind es sogar bereits 35.

Die zusätzlichen Maßnahmen der derzeit höchsten Regionalstufe 2 greifen, wenn eine Kommunen oder ein Kreis acht Tage in Folge über der Marke von 35 ist. Sie treten dann am übernächsten Tag in Kraft. Die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes läuft am 19. August aus. Sie gilt solange bis eine neue Verordnung in Kraft tritt.

Inzidenz auf 41,4 gestiegen

​11.20 Uhr: Der Anstieg der Corona-Fallzahlen in Nordrhein-Westfalen hält an. Am Donnerstagmorgen gab das Robert Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz für das bevölkerungsreichste Bundesland mit 41,4 an (Stand: 3.14 Uhr). Am Vortag hatte der Wert bei 37,0 gelegen. Die NRW-Inzidenz ist deutlich höher als der bundesweite Wert von 27,6 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Mönchengladbach verzeichnete mit 77,0 den höchsten Inzidenzwert in NRW, vor Solingen mit 71,6. Den geringsten Wert gab es im Kreis Coesfeld mit 14,1. Damit haben keine der 53 Städte und Kreise in NRW mehr einen einstelligen Inzidenzwert. Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Die Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen hatten dem RKI 1886 Neuinfektionen gemeldet, 387 mehr als am Vortag. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle in NRW stieg um 6 auf 17 317.

Mittwoch, 11. August

Verbände und Experte: Lüftung in meisten Schulen gesichert

12.06 Uhr: Die Mehrheit der Schulen in NRW ist bei der Lüftung zum Schutz gegen das Coronavirus laut Umweltbundesamt gut aufgestellt. Nur 15 bis 25 Prozent der Schulen könnten derzeit nicht so belüftet werden, dass Viren durch das Öffnen der Fenster abtransportiert würden, sagte der Direktor im Umweltbundesamt, Heinz-Jörn Moriske, am Dienstag in Düsseldorf.

Für die betroffenen Klassenräume könnten Luftreiniger Abhilfe schaffen, die etwa mit hocheffizienten Filtern arbeiteten. Sinnvoll seien auch geräuscharme, sogenannte UVG-Geräte, die Viren in der Luft „biologisch inaktivieren“.

Der Präsident des Städte- und Gemeindebunds, Eckhard Ruthemeyer (CDU), betonte eine Woche vor Beginn des neuen Schuljahrs 2021/22, eine flächendeckende Ausstattung aller Schulen mit Lüftungsgeräten sei nicht zwingend nötig. Es brauche solche Anlagen nur, wo das deutlich wirksamere Fensteröffnen nicht möglich sei.

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach bekräftigte, das Land stelle in einem zweiten Lüftungsprogramm rund 90 Millionen Euro bereit – diesmal könnten neben den Schulen auch Kitas profitieren. Die Anschaffung von UVC-Geräten werde dabei ebenfalls gefördert. SPD-Fraktionsvize Jochen Ott forderte: „Wir wollen, dass alle Klassenräume ausgestattet werden.“ Andere Bundesländer gingen voran, NRW warte auf den Bund.

Coronakarte in NRW färbt sich rot – Inzidenz steigt

11.37 Uhr: Die Karte des Robert Koch-Instituts zu den Corona-Neuinfektionen färbt sich in Nordrhein-Westfalen langsam rot. Am Mittwoch lagen zehn der 53 Kommunen im bevölkerungsreichsten Bundesland bei der Sieben-Tage-Inzidenz über dem Schwellenwert von 50 - darunter auch die Landeshauptstadt Düsseldorf (51,0, Vortag 46,8). Der landesweite Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner stieg in dem Zeitraum auf 37 (Vortag 34,9). 1499 neue Fälle und drei Tote wurden binnen 24 Stunden gemeldet, wie aus den RKI-Zahlen hervorgeht.

Solingen verzeichnete mit 74,1 weiter die landesweit höchste Inzidenz vor Mönchengladbach. Die größte NRW-Stadt Köln verzeichnete einen Rückgang von 46,2 auf 43,8. Einen einstelligen Inzidenzwert verzeichnete nur Coesfeld mit 9,5. Auch dort gab es allerdings einen Anstieg: Am Vortag hatte der Wert noch bei 8,2 gelegen.

Ministerium sieht Schulen gut gerüstet – Große Sorgen bei Eltern und Ärzten

6.58 Uhr: Vorfreude, Skepsis, Ängste: Wenn in einer Woche die Schule in Nordrhein-Westfalen wieder beginnt, lassen sich die Erschwernisse der Pandemie auch diesmal nicht ausblenden. Vor Start des neuen Schuljahrs 2021/22 am 18. August rücken Kinder- und Jugendärzte teils dramatische körperliche und psychische Folgen nach anderthalb Jahren Corona-Krise in den Fokus und mahnen, weitere Schulschließungen wären „nicht verkraftbar“.

Aus Eltern- und Lehrerschaft kommt Kritik, die Sommerferien seien erneut nicht ausreichend für einen verbesserten Infektionsschutz genutzt worden. Schulministerin Yvonne Gebauer sieht die Schulen dagegen gut gerüstet.

Man habe die Ferien zur „umfassenden Vorbereitung für einen sicheren Schulstart nach den Ferien“ genutzt, sagte die FDP-Politikerin vor wenigen Tagen. Es werde landesweit mit Präsenzunterricht gestartet, weiterhin gelte Maskenpflicht im Gebäude und Klassenraum. Bei den verpflichtenden zwei Tests pro Woche - nachweislich Geimpfte und Genesene werden davon befreit - seien alle organisatorischen und logistischen Vorkehrungen „für einen reibungslosen Ablauf ab Tag eins“ getroffen. Für Luftfilter stellt das Land den Schulträgern erneut Millionenbeträge bereit. Eine Corona-Schutzimpfung wird für Schüler in NRW keine Voraussetzung sein, um am Präsenzunterricht teilzunehmen.

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte wies auf einen massiven Anstieg von psychischen Belastungen bis hin zu psychiatrischen Erkrankungen bei vielen Heranwachsenden hin. „Wir sehen in unseren Praxen dieselben Krankheitsbilder wie schon immer - nur in einem nie zuvor gekannten Ausmaß. Angst-, Schlaf-, Essstörungen, Konzentrationsproblematik, Aggressivität, Schulabsentismus, selbstverletzendes Verhalten, depressive Verstimmungen, manifeste Depressionen bis hin zu Suizidversuchen“, schilderte NRW-Verbandschef Axel Gerschlauer. Therapieplatz-Mangel verschlimmere die Lage.

Fehlendes Freizeit- und Sportangebot in der Pandemie habe vermehrt zu Verzögerungen bei der grobmotorischen Entwicklung geführt, zu längerer Bildschirmzeit vieler Kinder und zu teils drastischem Übergewicht, berichtete Gerschlauer. „Vermutet werden muss ein Anstieg der körperlichen und seelischen Misshandlungen während des Lockdowns.“

Dienstag, 10. August

Armin Laschet spricht über neue Corona-Beschlüsse für NRW

19.00 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zeigte sich allgemein zufrieden mit den neuen Corona-Beschlüssen. Laschet hatte am Dienstagmorgen vor dem nordrhein-westfälischen Landtag schon einige Punkte zur Pandemiebekämpfung vorgestellt, „die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich den wichtigen Punkten heute angeschlossen und es ist wichtig, dass wir diese jetzt schnell umsetzen“, sagte er am Dienstag in Düsseldorf nach den Bund-Länder-Beratungen über den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie.

Folgende Maßnahmen wurden beschlossen:

Ausweitung der Testpflicht

„Wir werden mehr testen statt zu schließen", beschrieb Laschet den ersten Beschluss. Dadurch soll es keinen weiteren Lockdown geben.

Die „3G-Regel“ sieht vor, dass bestimmte Einrichtungen und Freizeitangebote spätestens ab dem 23. August grundsätzlich nur noch von Geimpften, Genesenen oder negativ Getesteten betreten werden dürfen. Das soll etwa in Hotels, Fitness-Studios, Schwimmbädern, beim Friseur oder in Restaurants gelten. Ausgenommen sind Kinder bis zum 6. Lebensjahr und Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig getestet werden.

Diese Regel soll laut Laschet aber nicht für Gottesdienste gelten. Ein Gottesdienst sei etwas anderes als ein Diskobesuch, sagte Laschet. Es gehe um das Grundrecht der Religionsausübung.

Keine kostenlosen Tests mehr ab 11. Oktober

Ab 11. Oktober sind die Corona-Schnelltests kostenpflichtig. Ausgenommen davon sind Personen, die sich nicht impfen lassen können. Laschet erklärt den Zeitpunkt damit, dass Ungeimpfte sich in den kommenden zwei Monaten noch problemlos impfen lassen könnten.

Übergang in die Impf-Offensive

Armin Laschet lobte den erneuten Appell von Bundeskanzlerin Angela Merkel aus der vorangegangenen Pressekonferenz, das Impfangebot zu nutzen. In Nordrhein-Westfalen habe es bereits in sehr vielen Städten und Kommunen niedrigschewllige Impfangebote gegeben. Er lobte auch die Impfärtzinnen und -Ärzte und dankte ihnen für ihren Einsatz. NRW sei bereits auf einem guten Weg, ein Teil der Strecke sei aber noch zu überwinden.

Neubewertung von Maßstäben

„Wir brauchen einen breiteren Blick nicht nur auf die Inzidenz, sondern auch auf andere Kriterien“, sagte Laschet zum vierten Punkt, der in der Ministerpräsidentenkonferenz besprochen wurde. Miteinbezogen werden müsse auch die Belegung von Krankenhäusern und die Zahl der Geimpften.

„Die Pandemie ist noch nicht überwunden“

Die epidemische Lage von nationaler Tragweite, die bislang bis zum 11. September 2021 gilt, wird verlängert. Dies sei insbesondere für die Länder wichtig, damit es eine Rechtsgrundlage beispielsweise für die Maskenpflicht im ÖPNV gebe, betonte Laschet.

Zum Abschluss hob der Unions-Kanzlerkandidat und NRW-Ministerpräsident noch einmal hervor, dass die neuen Regelungen einerseits zum Schutz von Ungeimpften wichtig sei, andererseits aber auch für die Geimpften: „Wer geimpft ist, darf keine Grundrechtseingriffe mehr erleiden.“

Kölner Karnevalisten nennen Feiern nur mit Geimpften und Genesenen „eine Option“

16.11 Uhr: Düsseldorfer Karnevalisten wollen in der nächsten Saison nur Geimpfte und Genesene zu Feiern zulassen. „Wir werden zu unseren Veranstaltungen keinen Eintritt gewähren, wenn lediglich ein negativer Corona-Test vorliegt“, sagte der Geschäftsführer des Comitees Düsseldorfer Carneval, Hans-Jürgen Tüllmann, der „Rheinischen Post“. Auch die Kölner Karnevalisten ziehen eine 2G-Regel, also Feiern nur für Geimpfte und Genesene, in Betracht. (ta/mft)

Laschet fordert ab Oktober kostenpflichtige Coronatests

15:03 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, Corona-Tests ab Anfang Oktober kostenpflichtig zu machen. „Ab heute geht das Signal aus, in acht Wochen, ab Anfang Oktober, wird dann für jeden Test bezahlt werden müsse“, sagte Laschet am Dienstag im nordrhein-westfälischen Landtag. Für Menschen, die nicht geimpft werden könnten, müsse es aber weiter kostenlose Tests geben.

Um eine vierte Corona-Welle zu brechen, müssten die Tests ausgeweitet werden, sagte der Kanzlerkandidat der Union. Wer geimpft ist, werde von der Testpflicht ausgenommen. „Geimpfte dürfen keine Nachteile haben nur, weil andere vielleicht zu bequem sind, sich impfen zu lassen“, sagte Laschet.

Corona-Inzidenz steigt in NRW erneut

8.57 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen erneut moderat gestiegen. Landesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 34,9 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Am Montag hatten der Wert bei 34,5 gelegen. Das bevölkerungsreichste Bundesland verzeichnete damit auch am Dienstag eine höhere Inzidenz als im Bundesschnitt mit 23,5.

In NRW wurden 774 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 kamen hinzu. Die bergische Stadt Solingen verzeichnete nach wie vor die höchste Inzidenz, die mit 71,6 aber niedriger lag als am Vortag (76,0). Es folgten Mönchengladbach (59,0) und Leverkusen (57,4). Die größte NRW-Stadt Köln lag bei 46,2, die Landeshauptstadt Düsseldorf mit 46,8 sogar noch etwas höher. Unter der Inzidenzschwelle von 10 lag von den 53 Kreisen und kreisfreien Städten nur Coesfeld (8,2).

Montag, 9. August

Corona-Inzidenz nimmt in NRW weiter zu

7.58 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen erneut leicht gestiegen. Landesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 34,5 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Am Sonntag hatte der Wert bei 34,0 gelegen, am Samstag bei 31.3.

Das bevölkerungsreichste Bundesland verzeichnete damit auch am Montag eine höhere Inzidenz als im Bundesschnitt mit 23,1, wie aus den RKI-Angaben hervorging. In NRW wurden 376 Neuinfektionen binnen eines Tages registriert. Es seien keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden.

Die bergische Stadt Solingen verzeichnete nach wie vor die höchste Inzidenz, die mit 76,0 aber etwas niedriger lag als am Vortag. Es folgten Mönchengladbach (63,2) und der Oberbergische Kreis (52,6). Die größte NRW-Stadt Köln lag bei 49,6 und die Landeshauptstadt Düsseldorf etwas darunter mit 45,7. Unter der Inzidenzschwelle von 10 wurde nur der Kreis Coesfeld ausgewiesen (6,8).

Sonntag, 8. August

Keine neuen Todesfälle in NRW – Solingen mit höchster Inzidenz

13.30 Uhr: Nordrhein-Westfalen verzeichnet auch am Sonntag eine höhere Inzidenz als im Bundesschnitt mit 22,6, wie aus den RKI-Angaben hervorging. In NRW wurden 1139 Neuinfektionen binnen eines Tages registriert. Es seien keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden.

Die bergische Stadt Solingen verzeichnete nach wie vor die höchste Inzidenz, die nun bei 79,8 lag. Es folgten Mönchengladbach (55,2) und der Oberbergische Kreis (53,7). Die größte NRW-Stadt Köln lag bei 47,1 und die Landeshauptstadt Düsseldorf knapp darüber mit 47,6.

Unter der Inzidenzschwelle von 10 wurde nur der Kreis Coesfeld ausgewiesen (6,8). Auch im Ennepe-Ruhr-Kreis (15,1) und in Euskirchen (16,5) fielen die Werte für Sonntag im Landesvergleich besonders niedrig aus.

Wocheninzidenz steigt auf 34

09.06 Uhr: DieSieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist weiter gestiegen. Landesweit liegt der Wert am Sonntag bei 34 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) mitteilte. Am Samstag hatte der Wert bei 31,3 gelegen, am Freitag bei 30,2.

Samstag, 7. August

NRW-Infektionsrate steigt weiter – Wert bei 31,3

10.04 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter gestiegen. Landesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag bei 31,3 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Am Freitag hatte der Wert bei 30,2 gelegen.

Das bevölkerungsreichste Bundesland verzeichnete damit auch am Samstag weiterhin eine höhere Inzidenz als im Bundesschnitt mit 21,2, wie aus RKI-Angaben hervorgeht. In NRW wurden 947 Neuinfektionen binnen eines Tages registriert sowie zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Die bergische Stadt Solingen verzeichnete nach wie vor die höchste Inzidenz, die nun bei 77,9 lag. Es folgten der Oberbergische Kreis (52,6) und Leverkusen mit einem Wert von 47,6. Die größte NRW-Stadt Köln lag bei 43,8 und die Landeshauptstadt Düsseldorf bei 41,5.

Unter der Inzidenzschwelle von 10 wurde nur der Kreis Coesfeld ausgewiesen (5,9). Auch in Euskirchen (12,4), im Ennepe-Ruhr-Kreis (16) und Oberhausen (16,6) waren die Werte im Landesvergleich besonders niedrig.

Freitag, 6. August

Leistung soll in neuem NRW-Schuljahr nicht im Vordergrund stehen

12.26 Uhr: Bis zu den Herbstferien soll die Leistungsüberprüfung von Schülern in Nordrhein-Westfalen nicht im Mittelpunkt stehen. Das stellte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag vor Beginn des neuen Schuljahrs 2021/22 am 18. August klar. Zentral werde es stattdessen sein, dass sich Lehrkräfte in den ersten Schulwochen nach den Sommerferien der „Diagnose von Lernständen“ widmeten.

Es solle ermittelt werden, wie die Ausgangslage in allen Fächern sei - nach anderthalb Jahren Pandemie mit zahlreichen Einschränkungen für das Schulleben.

Der Unterricht solle dann ausgerichtet werden an den festgestellten Lernständen. Bei Bedarf sollte es für die Schüler zudem individuelle Maßnahmen geben. Diese Aufarbeitung durch die Lehrkräfte könne nicht im Eiltempo geschehen, sondern solle schrittweise erfolgen.

Das Fördern des Miteinanders, psychosoziale Unterstützung oder auch eine Stärkung der Lernfreude würden großgeschrieben, betonte die Ministerin. Alle Jahrgänge und Schulformen sollten mit Präsenzunterricht und größtmöglicher Normalität ins neue Schuljahr starten.

Gebauer hält trotz Corona und Hochwasser-Schäden an Präsenzunterricht fest

11.33 Uhr: Infolge der Hochwasserkatastrophe haben bislang 152 Schulen in Nordrhein-Westfalen Schäden unterschiedlicher Ausprägung gemeldet. Das gab Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in Düsseldorf bekannt. In 76 dieser Schulen sei der Betrieb trotz Schäden nach den Sommerferien am 18. August „uneingeschränkt möglich“, an 67 Schulen hingegen nur eingeschränkt.

Bei neun Schulen sei noch unklar, ob sie wieder an den Start gehen könnten. Generell bleibe es trotz Corona-Pandemie und Unwetterkatastrophe in NRW bei der Linie: „Wir starten das neue Schuljahr in Präsenz“. Maskenpflicht bleibe aber vorerst bestehen.

Eine Corona-Schutzimpfung wird für Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen keine Voraussetzung sein, um am Präsenzunterricht teilzunehmen. Das versicherte Schulministerin Gebauer (FDP) weiter. Es bleibe bei Impfangeboten auf Grundlage der Ständigen Impfkommission.

Zwar seien Corona-Schutzimpfungen das wirksamste Instrument zur Bekämpfung der Pandemie, allerdings sei das je nach Altersgruppe differenziert zu betrachten. „Jede Impfung bleibt eine ganz persönliche Entscheidung.“ Die Schule beginnt in NRW nach den Sommerferien wieder am 18. August im Präsenzunterricht.

Infektionsrate in NRW steigt weiter

8.05 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen steigt weiter. Landesweit lag die Inzidenz am Freitag bei 30,2 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Am Donnerstag hatte der Wert im bevölkerungsreichsten Bundesland noch bei 28,4 gelegen. NRW verzeichnet damit weiterhin deutlich mehr Neuinfektionen als im Bundesschnitt (20,4).

Registriert wurden in NRW den Angaben vom Freitag zufolge innerhalb eines Tages 1126 Neuinfektionen, 4 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19.

Mit Abstand die höchste Inzidenz im Land verzeichnet weiterhin Solingen, wo der Wert vom Vortag (64,7) auf 76,6 stieg. Unter der Marke von 10,0 lagen von den 53 Kreisen und kreisfreien Städten nur die Landkreise Euskirchen mit 9,8 und Coesfeld mit 8,6.

Donnerstag, 5. August

Infektionsrate steigt deutlich über Bundesniveau

08.02 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen steigt weiter. Landesweit lag die Inzidenz am Donnerstag bei 28,4 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Robert Koch-Institut (RKI) meldete. Am Mittwoch hatte der Wert im Bundesland noch bei 27,3 gelegen, am Donnerstag vor einer Woche (29.7.) bei 20,4. NRW verzeichnet damit weiterhin deutlich mehr Neuinfektionen als im Bundesschnitt, der am Donnerstag bei 19,4 lag.

Registriert wurden in NRW den Angaben vom Donnerstag zufolge innerhalb eines Tages 1074 neue Fälle, zwei Menschen starben. Negativer Spitzenreiter bleibt Solingen, wo sich die Inzidenz weiter auf 64,7 erhöhte (Vortag 57,1). Einstellige Inzidenzwerte gibt es landesweit nur noch in Euskirchen (8,3).

Mittwoch, 4. August

Impfangebote auch an Jobcentern in NRW

16.55 Uhr: Angesichts der gesunkenen Impfnachfrage sollen in Nordrhein-Westfalen auch in Jobcentern Corona-Impfungen angeboten werden. Künftig böten die Impfzentren bei Bedarf in den Jobcentern oder auf deren Gelände Impftermine für Kundinnen und Kunden sowie die Beschäftigten an, teilte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch mit.

Geplant sind mobile Impfmöglichkeiten. „Die Impfung muss so nah wie möglich zu den Menschen kommen, unkompliziert und bürgernah. Und die Jobcenter sind da eine wichtige Adresse“, sagte Laumann in einer Mitteilung. Im Detail stimmten die kommunalen Impfzentren die Organisation dieser Angebote mit den Jobcentern ab, die die Kundinnen und Kunden informieren sollten.

Wie aus den Impfstatistiken des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, stieg die Zahl der mindestens einmal gegen Corona Geimpften in NRW binnen einer Woche jüngst um knapp 159 000 Menschen. Im April waren beispielsweise deutlich über 100 000 Erstimpfungen pro Tag mehrfach erreicht worden.

Die Zahl der vollständig Geimpften stieg jüngst innerhalb einer Woche allerdings um knapp 435 000 und damit fast dreimal so stark wie die Zahl der mindestens einmal Geimpften, wie Daten für den 27. Juli und 3. August zeigen. Ähnliche Zahlen ergeben sich aus RKI-Daten für die Zeit 20. bis 27. Juli mit Zuwächsen von rund 158 200 bei den mindestens einmal Geimpften und rund 434 800 bei den vollständig Geimpften.

Die Impfnachfrage war laut Hausärzteverband Nordrhein kurz vor dem Ferienbeginn gesunken.

Corona-Inzidenz steigt erneut: Solingen und Rhein-Erft-Kreis sind Spitzenreiter

8.14 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist wieder leicht gestiegen. Landesweit lag die Inzidenz am Mittwoch bei 27,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Robert Koch-Institut (RKI) meldete. Am Dienstag hatte der Wert bei 25,4 Neuinfektionen gelegen. Registriert wurden den Angaben zufolge innerhalb eines Tages 1113 neue Fälle, zudem ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Weit über dem Landesdurchschnitt lag die Inzidenz in Solingen mit 57,1 und im Rhein-Erft-Kreis mit 45. In Köln liegt der aktuelle Wert bei 42,7, in Düsseldorf bei 42,1.

In Nordrhein-Westfalens Nachbarland Niederlande sinken die Zahlen auf hohem Niveau. Wie das Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM am Dienstagabend mitteilte, lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 121.

Deutschland hatte die Niederlande zum Hochrisikogebiet erklärt, nachdem Anfang Juli die Infektionen explosionsartig angestiegen waren mit Inzidenz-Werten von über 400. Das bedeutet, dass Rückkehrer aus den Niederlanden, die nicht geimpft oder genesen sind, in Quarantäne müssen. Die Quarantänepflicht gilt auch für Kinder ab sechs Jahren.

Dienstag, 3. August

Rund 2,3 Millionen Impfdosen im NRW-Zentrallager

19.40 Uhr: Der Bestand an Corona-Impfstoffen im Zentrallager des bevölkerungsreichsten Bundeslandes Nordrhein-Wesfalen ist auf rund 2,3 Millionen Impfdosen angewachsen. Diese Gesamtzahl mit Stand Ende Juli nannte ein Sprecher des Düsseldorfer Gesundheitsministeriums am Dienstag. Zuvor hatte das „Westfalen-Blatt“ (Dienstag) berichtet.

Die Anzahl gelagerter Dosen sei nicht gleichzusetzen mit der Anzahl nicht benötigter Dosen, erklärte der Sprecher. Er verwies auf Rücklagen für die zweite Spritze, die bei den meisten Impfstoffen für vollen Schutz erforderlich ist. Außerdem gehe es vom nächsten Monat an auch um Auffrischungs-Impfungen für Risikogruppen.

Das Ministerium kläre aber zurzeit, welche nicht benötigte Menge an den Bund zurückgegeben werde. Bereits am Freitag hatte das Ministerium erklärt, die Lieferungen des Bundes würden von Mitte August an am Bedarf ausgerichtet und nicht mehr an einem festen Verteilungsschlüssel. Bundesweit und auch in NRW sei die Nachfrage rückläufig.

Bisher seien im Lager keine Impfdosen verfallen, hieß es. Allerdings sei am vergangenen Wochenende die Haltbarkeit von 350 Dosen Astrazeneca abgelaufen, die kurzfristig aus den Impfzentren ins Zentrallager zurückgegeben worden seien. Damit müssten zum ersten Mal abgelaufene Dosen, die von einem Impfzentrum zurückkamen, im Landeslager entsorgt werden.

Impfzentrum Bielefeld stellt bald schon den Betrieb ein

16.31 Uhr: Die Stadt Bielefeld wird ihr Impfzentrum nach den letzten Piksen am 18. September vollständig schließen. Danach seien Impfungen weiterhin durch niedergelassene Ärzte sichergestellt, hieß es einer am Dienstag veröffentlichten Ankündigung. „Außerdem werden mobile Impfstationen im Stadtgebiet unterwegs sein, um zielgerichtet zusätzliche Impfangebote zu machen.“

Das Impfzentrum werde seinen Standort auch räumen, „um der Ausstellungshalle die Rückkehr zur Normalität zu ermöglichen“, teilte die Stadtverwaltung mit. Schließlich sei dort die erste Messe seit über eineinhalb Jahren für Ende September terminiert.

Laut Erlass des Landes sollten die Impfzentren eigentlich bis zum 30. September arbeiten und finanziert werden, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe auf dpa-Anfrage. Es gebe auch bereits Gespräche über Anschlusskonzepte. Weitere Beispiele für vorzeitige Schließungen seien ihm nicht bekannt. Allerdings seien die Besucherzahlen in den Impfzentren in den vergangenen Wochen erheblich zurückgegangen. Viele hätten deshalb ihre Öffnungszeiten reduziert.

Elternverband zur Pandemie: Schulraum muss sicherer werden

8.20 Uhr: Gut zwei Wochen vor Beginn des neuen Schuljahrs in NRW hat die Landeselternkonferenz mehr Maßnahmen gefordert, um Schüler vor einer Corona-Infektion zu schützen. „Wir brauchen ein Paket, das den Schulraum sicherer macht“, sagte die LEK-Landesvorsitzende Anke Staar am Dienstag im „Morgenecho“ des WDR 5. Dazu gehörten etwa Luftfilter im Klassenraum und viele regelmäßige Tests. In NRW beginnt nach den Sommerferien am 18. August das neue Schuljahr 2021/22.

Staar betonte, Impfungen seien wichtig, aber allein als Schutz nicht ausreichend. Bei vielen Eltern gebe es „große Bauchschmerzen“, weil sich Politik und Wissenschaft nicht einig seien in Bezug auf eine Schutzimpfung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Dass es nun ein breites Impfangebot für alle ab 12 Jahren geben solle, halte sie für richtig. Aber: Manche Eltern seien in Sorge vor Impfkomplikationen, andere hätten Angst vor einer Corona-Infektion.

Am Montag hatten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern einstimmig beschlossen, in allen Ländern Impfungen für 12- bis 17-Jährige auch in regionalen Impfzentren anzubieten. In Arztpraxen ist dies bereits möglich. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt allerdings Impfungen von Kindern trotz politischen Drucks nicht allgemein, sondern nur bei höherem Risiko etwa wegen chronischer Erkrankungen wie Diabetes.

Zahl der Neuinfektionen steigt weiter – Millionen Impfdosen ungenutzt

7.21 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen steigt weiter leicht an. Landesweit lag die Inzidenz am Dienstag bei 25,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Robert Koch-Institut (RKI) meldete. Am Montag hatte der Wert bei 24,5 gelegen. Registriert wurden den Angaben zufolge innerhalb eines Tages 610 neue Fälle, zudem vier Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Am höchsten fiel die Inzidenz in Solingen mit 50,2 aus – gefolgt vom Rhein-Erft-Kreis (43,8), von Düsseldorf (41,3) sowie von der größten NRW-Stadt Köln mit 39,8. Auf den niedrigsten Wert landesweit kamen dagegen der Kreis Euskirchen (7,7), der Kreis Olpe (9,7) sowie Bottrop mit einer Inzidenz von 10,2.

Während die Zahl der Neuinfektionen weiter steigt, liegen im nordrhein-westfälischen Zentrallager für Corona-Impfstoffe einem Medienbericht zufolge 2.308.780 Impfdosen, für die es in NRW aktuell keine Interessenten gebe. Das habe eine Inventur im Auftrag des Düsseldorfer Gesundheitsministeriums ergeben, berichtete das „Westfalen-Blatt“ (Dienstagsausgabe). Der Lagerbestand sei durch Zuweisungen des Bundes entstanden, die sich nach der Einwohnerzahl richteten. Das Impfinteresse habe aber in Teilen der Bevölkerung nachgelassen.

Es handele sich bei den Beständen um Impfstoffe aller Hersteller – von Biontech, Moderna, Astrazeneca und in kleinerem Umfang von Johnson & Johnson. Kein Impfstoff sei derzeit vom Verfall bedroht, zitierte das Blatt einen Ministeriumssprecher. So würden die ersten Fläschchen von Biontech am 1. Oktober verfallen, die letzten am 30. November. Die Dosen von Johnson & Johnson seien sogar bis 2023 haltbar. Der Impfstoff gehöre dem Bund. Berlin bereitet eine Rücknahmeaktion vor, über die Menge werde zwischen Land und Bund noch beraten.

Montag, 2. August

Inzidenz steigt weiter

7.57 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen steigt weiter. Das Landeszentrum Gesundheit meldete am Montag (Stand: 0.00 Uhr) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 24,5. Der Wert gibt die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an. Am Sonntag lag er noch bei 24,0, am Montag vor einer Woche bei 17,1. Auch auf dem Corona-Dashboard des Robert Koch-Instituts (RKI) wird die aktuelle Corona-Inzidenz für NRW mit 24,5 angegegeben.

Sonntag, 1. August

Imnpfzentren in NRW kaum besucht – Öffnungszeiten werden verkürzt

19:34 Uhr: Die Auslastung der Impfzentren ist auch in Nordrhein-Westfalen rückläufig und führt mancherorts zu leichten Einschränkungen bei den Öffnungszeiten. In Dortmund liege die Auslastung des kommunalen Impfzentrums Phoenix-West bei knapp über zehn Prozent der maximalen Kapazität, berichtete eine Sprecherin der Stadt. Seit Montag sei das Zentrum für Schutzimpfungen gegen das Coronavirus nur noch ab Mittag geöffnet. Die Nachfrage in Dortmund liege im NRW-Mittel.

Das Impfzentrum Köln hatte seine täglichen Öffnungszeiten bereits am 5. Juli am Abend um zwei Stunden gekürzt. Ab 17. August werde man das Angebot auch am Morgen um zwei Stunden reduzieren – auf dann 10 bis 18 Uhr. „Zum jetzigen Stand ist es nicht vorgesehen, einzelne Tage in der Woche vollständig zu schließen“, hieß es. Impfaktionen gebe es weiterhin in mehreren Stadtteilen.

In Düsseldorf war das Zentrum an der Arena weniger angesteuert worden – daher habe man externe Impfstellen etwa an Hauptbahnhof oder Flughafen sowie eine mobile Impfstelle eingerichtet, schilderte eine Sprecherin. Damit komme man auf rund 450 zusätzliche Impfungen täglich. Es bleibe bei einer Öffnung an fünf Tagen in der Woche von 8.00 bis 20.00 Uhr.

In Bonn sind derzeit und für die kommenden Tage täglich zwischen 100 und 350 Termine vereinbart. Ab 5. August sollen es einem Sprecher zufolge rund 1000 Termine am Tag werden – vor allem Zweitimpfungen. Zum Vergleich: Zur Zeit der Vollauslastung im Frühjahr seien es 1800 bis 1900 Impfungen jeden Tag gewesen. Die Sommerferien machten sich wohl bemerkbar, hieß es. Aber auch fehlendes Bewusstsein dafür, dass jüngere Menschen ebenfalls einen schweren Krankheitsverlauf erleiden könnten, sei ein denkbarer Faktor.

In Münster schwanken die Zahlen nach Angaben der Stadt im Wochenverlauf stark. Seit zwei Wochen sei das Impfzentrum sonntags geschlossen. Münster verfüge über eine außerordentlich hohe Impfquote – mehr als 200 000 Menschen seien schon vollständig immunisiert.

Die bergische Stadt Solingen will sein Impfzentrum nun am kommenden Montag und Dienstag ganz dicht machen. Alle Impflinge mit gebuchtem Termin für diese beiden Tage seien informiert und könnten alternativ an allen anderen Tagen ohne Voranmeldung kommen.

Corona-Neuinfektionsrate in NRW klettert weiter nach oben

11:32 Uhr: In Nordrhein-Westfalen weist der Trend bei den Corona-Neuinfektionen weiter nach oben. Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) meldete am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 24,0. Der Wert gibt die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner an. Am Samstag hatte das LZG noch eine Wocheninzidenz von 22,5 gemeldet. Am Freitag hatte das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert für NRW mit 21,6 beziffert. Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen.

Deutlich über dem für ganz NRW angegebenen Wert liegen etwa Solingen (45,2), Düsseldorf (40,0), Bonn (36,1), Köln (35,4) und der Rhein-Erft-Kreis (35,1).

Insgesamt verzeichnete das LZG am Sonntag 722 neue Corona-Fälle. Ein weiterer Todesfall wurde nicht gemeldet.

Samstag, 31. Juli

Corona-Neuinfektionsrate in NRW steigt erneut leicht auf 22,5

15.01 Uhr: Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen abermals leicht gestiegen. Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) lag sie am Samstag bei 22,5. Am Freitag hatte das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert für NRW noch mit 21,6 angegeben. Am Donnerstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 20,4 gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Nach Angaben des LZG kamen in NRW im Vergleich zum Freitag 707 neue Corona-Fälle hinzu. Zudem sei ein weiterer Todesfall gemeldet worden.

Freitag, 30. Juli

Corona-Neuinfektionsrate in NRW steigt leicht auf 21,6

Bei den Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen weist der Trend weiter leicht nach oben. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 21,6 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100 000 Einwohner. Am Donnerstag lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 20,4. Am Freitag der Vorwoche hatte der Wert bei 16,2 gelegen. Dem RKI wurden nach Angaben vom Freitag aus NRW binnen 24 Stunden 811 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet, vier Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

An der Spitze der Neuinfektionsraten liegt Düsseldorf mit einer Inzidenz von 40,7. Am Vortag lag der Wert in der Landeshauptstadt bei 41,6. Für Solingen, zuletzt noch mit einem Wert über 50, meldet das RKI am Freitag eine Inzidenz von 38,9. Von den 53 Kreisen und kreisfreien Städte hat nur noch Olpe (8,2) eine Inzidenz unter 10.

Donnerstag, 29. Juli

Land NRW setzt Regionalstufe 3 in Corona-Verordnung vorerst aus

Durch eine Änderung in der Corona-Schutzverordnung hat Nordrhein-Westfalen die höchste regionale Inzidenzstufe 3 für rund drei Wochen ausgesetzt. Aufgrund der geringen Zahl schwerer Krankheitsverläufe und Krankenhauseinweisungen erfolge vorläufig bis zum 19. August 2021 keine Zuordnung der Kommunen zur Inzidenzstufe 3, die in der bisherigen Fassung bei einer Sieben-Tage-Inzidenz ab 50,1 greift.

Das NRW-Gesundheitsministerium hat die geänderte Verordnung, die ab diesem Freitag gilt, im Internet veröffentlicht. In der Stufe 3 würden weitere Einschränkungen unter anderem auch für die Gastronomie greifen. Es dürfte dann nur noch die Außengastronomie geöffnet werden. Die «WAZ» und die Stadt Solingen berichteten darüb

Corona-Neuinfektionsrate in NRW steigt weiter und liegt bei 20,4

Der Trend bei den Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen weist weiter nach oben. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag 20,4 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen. Am Mittwoch waren 18,5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche nachgewiesen worden. Am Donnerstag der vergangenen Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 14,4 gelegen.

Dem RKI wurden nach Angaben vom Donnerstag aus NRW binnen 24 Stunden 887 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet. Vier Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus. An der Spitze der Neuinfektionsraten lag Solingen mit einer Inzidenz von 50,2. Es folgten die beiden größten Städte in Nordrhein-Westfalen: Düsseldorf mit einer Inzidenz von 41,6 sowie die Millionenstadt Köln mit 33,5. Von den 53 Kreisen und kreisfreien Städte haben nur noch der Landkreis Olpe und die Stadt Münster eine Inzidenz unter 10.

Mittwoch, 28. Juli

Corona-Neuinfektionsrate in NRW steigt auf 18,5

10 Uhr: Die Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen steigen weiter. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch wurden binnen sieben Tagen 18,5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern nachgewiesen. Am Mittwoch der vergangenen Woche lag der Wert noch bei 13,8. Dem RKI wurden aus NRW binnen 24 Stunden 751 neue Infektionsfälle und zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus gemeldet.

An der Spitze der Neuinfektionsraten lag am Mittwoch Solingen mit einer Inzidenz von 55,9. Es folgen Düsseldorf mit 42,5 und Köln mit 32,7. Am niedrigsten ist der Wert im Kreis Warendorf mit 7,6.

Dienstag, 27. Juli

Corona-Genesenenzertifikate auch in nordrheinischen Impfzentren

17 Uhr: Wer eine Coronainfektion überstanden hat, kann sich ab sofort ein elektronisches Genesungszertifikat in den nordrheinischen Impfzentren ausstellen lassen. „Das gilt sowohl für die „einfache“ Genesung als auch für die erste Impfung danach“, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) am Dienstag in Düsseldorf mit. Ein Termin müsse dafür nicht extra vereinbart werden, allerdings sei zu beachten, dass nicht mehr alle Zentren täglich geöffnet seien.

Im Bereich Westfalen-Lippe gebe es ein solches Zertifikat in den Impfzentren bislang nur bei der ersten Impfung danach, teilte die dortige KV auf Anfrage mit. Dort seien weiterhin die Hausärzte erste Ansprechpartner.

Voraussetzung für ein Genesungszertifikat in den niederrheinischen Impfzentren ist ein positives PCR-Testergebnis, das mindestens 28 und höchstens 180 Tage alt ist. Außerdem muss der Personalausweis vorgelegt werden. „Einfache“ Genesungszertifikate sind ab 28 Tagen nach dem Positiv-Test für maximal 180 Tage gültig und können mit den entsprechenden Apps verwaltet werden.

„Es ist auch möglich, mehrere Genesungen auf dem Zertifikat zu erfassen, wenn man mehrfach an COVID-19 erkrankt ist“, erklärte die KVNO. Zwischen zwei erfassten PCR-Tests müsse aber ein Mindestabstand von 28 Tagen liegen. Die Genesenenzertifikate seien auch im Bereich Nordrhein, neben dem neuen Angebot, weiterhin in Arztpraxen sowie Apotheken zu bekommen.

Montag, 26. Juli

Fast zwei Drittel der Bevölkerung mindestens einmal geimpft

19.06 Uhr: Fast zwei Drittel der Einwohner von Nordrhein-Westfalen sind mindestens einmal gegen Corona geimpft. Wie aus der am Montag veröffentlichten Impfstatistik des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, liegt NRW mit einer Quote von 64,2 Prozent deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 60,9 Prozent in der Kategorie derer, die mindestens die erste Impfung erhalten haben. Nur drei andere Bundesländer haben höhere Quoten. In der Altersgruppe 12 bis 17 Jahre ist bei einem Wert von 19,7 Prozent fast jeder Fünfte mindestens einmal gegen Corona geimpft. Der Bundesdurchschnitt liegt hier bei 18,4 Prozent.

Vollständig geimpft - dafür sind bei den meisten verwendeten Impfstoffen zwei Dosen nötig - ist im bevölkerungsreichsten Bundesland mehr als jeder zweite Einwohner. Die Quote liegt mit 51,5 Prozent ebenfalls über dem Bundesschnitt von 49,4 Prozent. In der Altersgruppe 12 bis 17 Jahre sind es in NRW 7,7 Prozent und damit knapp weniger als im bundesweiten Mittel von 7,8 Prozent.

Corona-Inzidenz in NRW stagniert - Schärfere Maßnahmen kommen dennoch

8.45 Uhr: Die Corona-Neuinfektionsrate in Nordrhein-Westfalen ist zum Wochenstart nicht weiter gestiegen. Wie schon am Vortag lag die Inzidenzrate im bevölkerungsreichsten Bundesland am Montag bei 17,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Insgesamt verzeichnete das RKI in NRW 172 neue Corona-Fälle. Neue Todesfälle wurden nicht bekannt. Dennoch greifen seit Montag in NRW wegen der zuvor gestiegenen Werte wieder schärfere Infektionsschutzmaßnahmen.

Die Landesinzidenzstufe rückt von 0 auf 1. Sie gilt, wenn die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen über 10 aber unter 35 liegt, gerechnet auf 100 000 Einwohner. Das bedeutet automatisch strengere Einschränkungen mit überregionaler Bedeutung - auch für Kreise und kreisfreie Städte, die lokal in der Stufe 0 liegen.

Die Zahl der dem RKI bekannten Neuinfektionen ist am Wochenende oft niedriger als während der Woche. Ein Grund sind Meldeverzögerungen der Gesundheitsämter.

Die Landesinzidenzstufe 1 heißt unter anderem: generelle Maskenpflicht in Innenräumen, also nicht nur in Arztpraxen, Bussen und Bahnen, sondern beispielsweise auch wieder in Gaststätten, Museen, Zoos und Gottesdiensten. Für den Einzelhandel kehrt die Flächenbegrenzung von einem Kunden je zehn Quadratmeter zurück. Volks- und Schützenfeste, Tagungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sowie der Betrieb von Diskotheken und Clubs in Innenräumen sind bis zum 27. August untersagt.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit hatte am Montag mit 67,2 Solingen. Wegen der rasant steigenden Zahlen legte die Klingenstadt innerhalb weniger Tage einen Durchmarsch durch alle vier Warnstufen der nordrhein-westfälischen Coronaschutzverordnung hin. Seit Montag gilt dort nach einer Übersicht des Düsseldorfer Gesundheitsministeriums wieder die höchste Stufe 3 (Sieben-Tage-Inzidenz ab 50).

Damit gelten wieder strenge Einschränkungen: Treffen im öffentlichen Raum sind ohne Begrenzung nur noch für Angehörige aus zwei Haushalten erlaubt. In der Außengastronomie herrscht Test- und Platzpflicht. Im Einzelhandel, der nicht zur Grundversorgung zählt, gibt es eine Reduzierung der Kundenbegrenzung auf eine Person pro 20 Quadratmeter.

Die Landeshauptstadt Düsseldorf wird laut einer Übersicht des Landesgesundheitsministeriums voraussichtlich am Dienstag in Stufe 2 springen. Stufe 2 greift am übernächsten Tag, nachdem die 35er-Marke drei Tage infolge überschritten wurde. Dann gilt beispielsweise wieder Test- und Platzpflicht in der Innengastronomie. Weit entfernt davon ist der Kreis Unna, der mit 4,8 die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in NRW auswies.

In zahlreichen Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens gilt vor Ort bereits Stufe 1, weitere sind an der Schwelle. Weiterhin liegt NRW über der bundesweiten Inzidenz, die am Montag 14,3 erreichte.

Unterdessen wandte sich die Grünen-Landesvorsitzende Mona Neubaur zwar gegen eine Impfpflicht „für die breite Bevölkerung“, zeigte sich aber offen gegenüber Einschränkungen für Ungeimpfte. So müsse „klar sein, dass in bestimmten Bereichen die doppelte Impfung mehr Möglichkeiten eröffnet - zum Beispiel in der Gastronomie oder bei Veranstaltungen, sagte sie der in Essen erscheinenden „Neuen Ruhr/Neuen Rhein Zeitung“ (Montag).

Wer sich impfen lasse, schütze nicht nur sich selbst, sondern auch andere. „Das ist gelebte Solidarität mit denen, die sich beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können oder schlicht zu jung sind.“

Sonntag, 25. Juli

Corona-Inzidenz klettert weiter - Warnstufe 3 für Solingen

11.54 Uhr: Die Corona-Neuinfektionsrate klettert weiter nach oben. Auch am Sonntag verzeichnete das Robert Koch-Institut (RKI) wieder einen Anstieg der Inzidenz - auf nunmehr 17,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Vortag hatte der Wert 16,8 betragen.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit hat mit 64,7 weiterhin Solingen. Wegen der rasant steigenden Zahlen legt die Klingenstadt innerhalb weniger Tage einen Durchmarsch durch alle vier Warnstufen der nordrhein-westfälischen Coronaschutzverordnung hin. Am Montag wird sie laut einer Übersicht des Landesgesundheitsministeriums als erste Kommune in NRW wieder die höchste Stufe 3 (Sieben-Tage-Inzidenz ab 50) erreichen.

Damit gelten wieder strenge Einschränkungen: Treffen im öffentlichen Raum sind ohne Begrenzung nur noch für Angehörige aus zwei Haushalten erlaubt. In der Außengastronomie herrscht Test- und Platzpflicht. Im Einzelhandel, der nicht zur Grundversorgung zählt, gibt es eine Reduzierung der Kundenbegrenzung auf eine Person pro 20 Quadratmeter.

Ab Montag gilt auch wieder eine Landesinzidenzstufe 1 (Sieben-Tage-Inzidenz von über 10 bis 35). Damit gelten in zahlreichen Bereichen strengere Regeln bei Maskenpflicht, Abständen und Zusammentreffen; auch in Kreisen und kreisfreien Städten, die lokal in der Inzidenzstufe 0 liegen. In zahlreichen Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens gilt vor Ort bereits Stufe 1, weitere sind an der Schwelle.

Weiterhin liegt NRW über der bundesweiten Inzidenz, die am Sonntag 13,8 erreichte. Bundes- wie landesweit steigt die Neuinfektionsrate seit etwa zweieinhalb Wochen kontinuierlich an. Die Gesundheitsämter in NRW meldeten dem RKI binnen eines Tages 456 von bundesweit 1387 Corona-Neuinfektionen sowie zwei von bundesweit vier neuen Todesfällen.

Samstag, 24. Juli

Immer mehr Corona-Infektionen – Düsseldorf und Köln könnten in Inzidenzstufe 2 rutschen

13.14 Uhr: Die Corona-Neuinfektionsrate in Nordrhein-Westfalen klettert ungebremst weiter nach oben. Am Samstag verzeichnete das Robert Koch-Institut für NRW 16,8 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen (Freitag: 16,2). Der Wert wächst kontinuierlich seit dem 9. Juli und liegt auch über der bundesweiten Inzidenz (13,6).

Deswegen gilt ab Montag wieder die Landesinzidenzstufe 1, Das bedeutet unter anderem generelle Maskenpflicht in Innenräumen, Flächenbegrenzungen im Einzelhandel sowie strengere Auflagen bei Kontaktbeschränkungen und Mindestabständen. In zahlreichen Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens gilt vor Ort bereits Stufe 1, weitere sind an der Schwelle.

Am höchsten liegt der Wert weiterhin in Solingen (69,7), gefolgt von Düsseldorf (40,8) und Köln (31,4). Die „Spitzenreiter“ drohen schon bald in Stufe 2 zu klettern (über 35 bis 50). Sie greift am übernächsten Tag nachdem die 35er-Marke drei Tage infolge überschritten wurde. Dann gilt beispielsweise wieder Test- und Platzpflicht in der Innengastronomie. Weit entfernt davon ist der Kreis Unna, der am Samstag mit 5,3 die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in NRW auswies.

9:47 Uhr: Da gesichert davon auszugehen ist, dass am Samstag (24. Juli 2021) seit acht Tagen in Folge der landesweite Inzidenzwert über 10 liegen wird, gilt mit Wirkung vom kommenden Montag (26. Juli 2021) für das Land Nordrhein-Westfalen wieder die Landesinzidenzstufe 1 (Sieben-Tage-Inzidenz von über 10 bis 35). Darüber informiert die Staatskanzlei des Landes NRW. Damit greifen automatisch bestimmte Infektionsschutzmaßnahmen – auch in Kreisen und kreisfreien Städten, die lokal in der Inzidenzstufe 0 liegen.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann: „Auch, wenn die Inzidenzzahlen immer noch niedrig sind, haben sich die Werte seit dem 14. Juli, also innerhalb von neun Tagen, verdoppelt. Das muss uns – neben einem deutlich über 1 liegenden R-Wert – Sorgen machen, auch wenn sich die steigenden Infektionszahlen bisher zum Glück noch nicht in den Krankenhauseinweisungen niederschlagen. Zur Wahrheit gehört aber auch: Der beste Schutz gegen eine Infektion mit dem Coronavirus ist eine Impfung. Daher mein dringender Appell: Wenn Sie es noch nicht getan haben – lassen Sie sich impfen!“

In den Städten Düsseldorf, Hamm, Köln, Münster, Oberhausen und Solingen sowie in den Kreisen Borken, Düren und Minden-Lübbecke gilt (Stand 23. Juli 2021) bereits die lokale Inzidenzstufe 1. In der Städteregion Aachen, den Städten Krefeld und Leverkusen sowie im Oberbergischen Kreis und im Rhein-Kreis Neuss ist das ab Samstag, 24. Juli 2021, der Fall. In diesen Kommunen gelten automatisch wieder sämtliche Schutzmaßnahmen der Stufe 1, um den Infektionsanstieg möglichst schnell wieder abzubremsen. Es ist zu erwarten, dass weitere Kommunen in den kommenden Tagen in Stufe 1 rücken.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Zahlen des Gesundheitsministerium NRW am Samstag bei 16,8 (Vortag: 16,1). Zudem wurde vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

Freitag, 23. Juli

Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter – Laumann will wieder strengere Regeln

15.25 Uhr: In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen weiter gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche lag am Freitag nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 16,2 – nach 14,4 am Donnerstag. Der Wert steigt kontinuierlich seit dem 9. Juli. Innerhalb eines Tages wurden 534 neue Fälle gemeldet. Acht Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Am höchsten lag die Inzidenz weiterhin in Solingen, wo der Wert binnen eines Tages von 54,0 auf nun 67,8 kletterte. Die bergische Stadt kündigte am Freitag an, dass sie am kommenden Montag wohl in die Inzidenzstufe 3 mit dann zahlreichen Beschränkungen springen werde.

Düsseldorf kam am Freitag auf 39,1. In der größten NRW-Stadt Köln stieg die Inzidenz am Freitag auf 29,6. Die niedrigsten Werte wiesen der Kreis Soest mit 5,3 und Remscheid mit 5,4 auf. Nur noch insgesamt 12 der insgesamt 53 Städte und Kreise in NRW kommen auf eine Inzidenz bis maximal 10 und befinden sich damit in der Stufe 0, die kaum noch Vorsichtsmaßnahmen vorsieht.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte am Donnerstag angekündigt, dass angesichts der steigenden Zahlen ab Montag vermutlich aber in ganz NRW Inzidenzstufe 1 gelten solle – mit wieder etwas strengeren Regeln bei Maskenpflicht, Abständen und Zusammentreffen. Für einzelne Städte und Kreise galten die Schutzmaßnahmen der Stufe 1 bereits am Freitag oder sollten am Samstag greifen. Stufe 2 gilt bei einer stabilen Inzidenz von über 35 bis 50.

Am Sonntag werde der Wert in Solingen aller Voraussicht nach den dritten Tag in Folge bei über 50 liegen, teilte die Kommune mit. Damit trete ab Montag Inzidenzstufe 3 in Kraft. Nach der Corona-Schutzverordnung sind Treffen im öffentlichen Raum ohne Begrenzung dann nur noch für Angehörige aus zwei Haushalten erlaubt. In der Außengastronomie herrscht Test- und Platzpflicht. Im Einzelhandel, der nicht zur Grundversorgung zählt, ist die Kundenzahl wieder zu begrenzen auf eine Person pro 20 Quadratmeter. Das Solinger Gesundheitsamt befürchtet, dass die Rettungs- und Aufräumarbeiten infolge des Hochwassers mit weiteren Corona-Infektionen einhergehen.

Land prüft Impfaktion in Berufsschulen

6.35 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) prüft nun auch Impfaktionen in Berufsschulen. „Minister Laumann findet die Idee, Impfungen an Berufsschulen anzubieten, die von Über-16-jährigen besucht werden, durchaus sinnvoll“, sagte ein Ministeriumssprecher der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag). Gesundheits- und Schulministerium befänden sich bereits in Gesprächen. Für Gymnasien und Gesamtschulen seien solche Aktionen nicht geplant.

Das Schulministerium betonte, dass vollständig geimpfte Schüler nach den Sommerferien von der Testpflicht befreit sind: „Die aktuelle Coronabetreuungs-Verordnung regelt: Eine Immunisierung durch Impfung oder Genesung steht dem Nachweis eines negativen Testergebnisses gleich“, hieß es aus dem Ministerium von Yvonne Gebauer (FDP). Schüler ohne Impfung oder durchgemachte Infektion müssen sich dagegen weiter zweimal in der Woche in der Schule testen lassen.

Donnerstag, 22. Juli

Corona-Infektion: Besucher von Aachener Disco sollen in Quarantäne

Nach zwei Corona-Nachweisen unter den Besuchern der Aachener Diskothek „Apollo“ hat die Städteregion Aachen alle Gäste vom 16. und 17. Juli aufgefordert, sich „sofort und unmittelbar“ in häusliche Quarantäne zu begeben. Beide Personen seien mit der Delta-Variante infiziert, sagte eine Sprecherin am Donnerstag.

Dem Gesundheitsamt sei am Mittwoch gemeldet worden, dass eine erkrankte Person am 16. Juli im Apollo feiern war, teilte die Behörde mit. Auf der Kontaktpersonenliste stünden rund 450 Personen. Namen und Telefonnummern seien allerdings oft unleserlich. „Somit scheitert die Kontaktpersonennachverfolgung am katastrophalen Zustand der Liste“, hieß es weiter. Am Donnerstag wurde der Behörde ein zweiter Fall bekannt. Diese Person habe am 17. Juli dort gefeiert und sei nachweislich infektiös. Erneut stünden rund 450 Personen auf der ebenfalls oft unleserlichen Liste.

Wer in Quarantäne gehe, könne ab dem 28. Juli einen PCR-Test bei einem niedergelassenen Arzt machen, hieß es. „Ist dieser negativ, kann die Quarantäne aufgehoben werden.“ Ein Schnelltest sei nicht ausreichend.

Impfungen für Kinder und Jugendliche in NRW ab sofort möglich

In den 53 Impfzentren in NRW können ab sofort Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren gegen das Corona-Virus geimpft werden. Die Zentren müssen dabei die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) für diese Altersgruppe beachten. Die besagt, dass auch Kinder und Jugendliche ohne Vorerkrankungen nach ärztlicher Aufklärung und individueller Risiko-Akzeptanz eine Impfung erhalten dürfen. Das hat das NRW-Gesundheitsministerium mitgeteilt.

Die Impfzentren können ein entsprechendes Angebot unter Einbeziehung von Kinder- oder Jugendärzten ab sofort einrichten, sofern vor Ort ein entsprechender Bedarf besteht. Dies könne regional unterschiedlich sein, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums- Aufgrund des erhöhten Beratungsbedarfs soll ein definierter Zeitraum für die Impfungen der Kinder und Jugendlichen in den Impfzentren vorgesehen werden.

Laumann betont Bedeutung von Aufklärungsgesprächen

„Ich habe in den letzten Tagen mit vielen Kinder- und Jugendärzten gesprochen. Dabei wurde deutlich, dass die Möglichkeit der Corona-Schutzimpfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren nicht in allen Regionen in Nordrhein-Westfalen gleichermaßen verteilt ist. Das sollte aber nicht vom Wohnort abhängen. Das Land ermöglicht daher Impfungen in Impfzentren für diese Altersgruppen und stärkt mit seiner Entscheidung die medizinische Wahlfreiheit der Eltern“, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann: „Mir ist aber wichtig festzuhalten, dass auch in den Impfzentren die Empfehlungen der Stiko gelten. Ein ‚Ärmel hoch und Spritze rein‘ soll es bei jungen Menschen nicht geben. Das ärztliche Aufklärungsgespräch ist vor allem bei Impfungen von Kindern wichtig.“

Der Erlass gilt ab sofort. Das Gesundheitsministerium bittet allerdings bei allen Bürgerinnen und Bürgern um Verständnis dafür, dass die Kreise und kreisfreien Städte, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, Zeit für die konkrete Umsetzung benötigen.

Laumann: Zusätzlicher Corona-Impfstoff in Hochwassergebiete

10.03 Uhr: Zusätzliche Impfmöglichkeiten sollen die Menschen in den Hochwasser-Gebieten von Nordrhein-Westfalen vor der Ausbreitung des Coronavirus schützen. „Wir haben allen Gesundheitsämtern gesagt, sie kriegen zusätzlich auch Impfstoff von Johnson & Johnson, den man ja nur einmal impfen muss und der sich deshalb in dieser Situation auch besonders gut eignet“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag im WDR. In der Städteregion Aachen würden auch Impfbusse eingesetzt.

In besonders betroffenen Regionen wie dem Kreis Euskirchen oder dem Rhein-Sieg-Kreis liege die Corona-Inzidenzzahl derzeit deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Momentan gebe es keine Anzeichen dafür, dass sich das ändern könnte. «Aber klar ist ja, wenn Menschen eng zusammenrücken, ist ja die Ansteckungsgefahr höher als wenn sie weiter auseinander sind», sagte Laumann.

«Uns berichten die örtlichen Impfzentren, dass sie die Lage im Griff haben», sagte Laumann. Natürlich könnten sich die Menschen auch nach wie vor in Arztpraxen impfen lassen - mit Unterstützung der Kassenärztlichen Vereinigung sei dafür gesorgt, dass die medizinische Versorgung überall gewährleistet ist.

Inzidenz steigt – sechs weitere Todesfälle

Laut RKI (Stand: 22. Juli, 0.00 Uhr) werden in NRW 558 neue Infektionsfälle und sechs weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 14,4. Seit Beginn der Pandemie starben im bevölkerungsreichsten Bundesland bereits über 17.260 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Mittwoch, 21. Juli

Fast 50 Prozent der NRW-Bevölkerung vollständig geimpft

14.50 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist inzwischen fast jeder Zweite vollständig gegen das Coronavirus geimpft. In NRW sind 63,5 Prozent der Gesamtbevölkerung mindestens einmal und 49,8 Prozent vollständig geimpft, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch (Stand 09.35 Uhr) hervorgeht. Pro 100 Einwohner habe das bevölkerungsreichste Bundesland 110,2 Impfdosen verabreicht. Bis Montag seien 121,8 Impfdosen pro 100 Einwohner geliefert worden.

Mit der vollständigen Impfung fast jeden zweiten Einwohners liegt NRW im Bundesländervergleich nach Bremen und dem Saarland an dritter Stelle.

Corona-Neuinfektionsrate in NRW klettert weiter

​8.10 Uhr: Die Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen steigen weiter. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch wurden binnen sieben Tagen 13,8 Ansteckungen pro 100.000 Einwohnern nachgewiesen. Am Tag zuvor hatte der Wert 13,0 betragen. Die Rate ist in NRW seit dem 9. Juli stetig nach oben geklettert. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag mit 11,4 etwas niedriger als in NRW.

Laut RKI kamen in NRW innerhalb von 24 Stunden zuletzt 501 neue Infektionsfälle und ein Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus hinzu. Seit Beginn der Pandemie starben im bevölkerungsreichsten Bundesland bereits über 17.000 Menschen nach einer Infektion.

An der Spitze der Neuinfektionsraten lag auch am Mittwoch Solingen mit einer Inzidenz von 45,8, gefolgt von Düsseldorf mit 33,0 und Köln mit 23,3. Am niedrigsten war der Wert in Remscheid (3,6). Inzwischen liegen nur noch 20 von 53 Kreisen und kreisfreien Städten unter 10. Wenn die Inzidenz stabil unter 10 liegt, erlaubt die seit dem 9. Juli aktualisierte Corona-Schutzverordnung weitreichende Lockerungen der coronabedingten Einschränkungen.

Dienstag, 20. Juli

Corona-Pandemie behindert Arbeit der NRW-Opferschutzbeauftragten

13.13 Uhr: Während der Corona-Pandemie haben sich bei der Opferschutzbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen nicht mehr Betroffene von häuslicher Gewalt gemeldet als in der Zeit zuvor. Das geht aus ihrem dritten Bericht an den Landtag vom 14. Juli hervor.

Zumindest gelte das für die erste Zeit des Lockdowns im Jahr 2020, schreibt Elisabeth Auchter-Mainz. „Es bleibt abzuwarten, ob – und darauf deuten zwischenzeitlich Umfragen hin – und in welchem Ausmaß die Anfragen aus diesem Bereich ansteigen“, schreibt die Beauftragte des Justizministeriums. Auffällig sei im Frühjahr 2020 gewesen, dass sich nur wenige Opfer an die Dienststelle mit Sitz im Oberlandesgericht Köln gewandt haben.

„Es hatte den Anschein, dass diese neue und völlig ungewohnte Situation viele Menschen wie in eine Schockstarre versetzt hat. Auffallend war in dieser Zeit, dass sich uns bereits bekannte Menschen über die Hotline oder per Mail gemeldet haben, um sich – vermutlich verängstigt durch die Schließung anderer Stellen und der Einschränkung von Kontakten – zu vergewissern, ob unsere Stelle besetzt ist“, heißt es in dem Bericht. Nach Ende des ersten Lockdowns sei die Zahl der Kontaktaufnahmen über die Hotline, per Mail oder Briefpost wieder größer geworden.

Die ehemalige Kölner Generalstaatsanwältin Auchter-Mainz hatte im Dezember 2017 als erste Beauftragte den neu geschaffenen Posten übernommen. Sie ist zentrale Ansprechpartnerin für Opfer von Straf- und Gewalttaten und deren Angehörige. So betreut sie mit ihrem Team zum Beispiel Opfer und Angehörige der Love-Parade-Katastrophe in Duisburg, des Absturzes eines Germanwings-Flugzeugs in den französischen Alpen oder der Amokfahrt von Münster.

Sieben-Tage-Inzidenz in NRW steigt auf 13,0

08.18 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut gestiegen. Der Wert lag am Dienstagmorgen bei 13,0 und damit um 0,9 Punkte höher als am Vortag, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Vor einer Woche betrug er 7,5. Bei der Kennziffer geht es um die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Bundesweit lag der Wert mit 10,9 etwas niedriger als in NRW.

Laut RKI kamen in NRW in 24 Stunden zuletzt 349 neue Fälle hinzu. Im Zusammenhang mit dem Virus gab es zehn neue Todesfälle; seit Beginn der Pandemie starben in dem Bundesland 17 253 Menschen nach einer Infektion.

In Solingen lag die Inzidenz bei 29,5 und damit so hoch wie in sonst keinem Kreis und in keiner Stadt in NRW. Auch in Düsseldorf (29,3), Köln (24,4) und Minden-Lübbecke (22,6) sind die Werte vergleichsweise hoch, im Rhein-Erft-Kreis (3,8) und in Euskirchen (3,6) hingegen sehr niedrig.

Sorge vor vielen Infektionen nach Hochwasser-Katastrophe

8.08 Uhr: Nach der Flutkatastrophe sehen die betroffenen Länder die Gefahr erhöhter Corona-Risiken, etwa durch Hilfsaktionen oder die Unterbringung in Notunterkünften. „Derzeit kommen viele Menschen auf engstem Raum zusammen, um die Krise gemeinsam zu bewältigen. Wir müssen jetzt aufpassen, dass die Bewältigung der Katastrophe nicht zu einem Superspreader-Event wird“, sagte David Freichel vom Corona-Kommunikationsstab der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag).

Das Landesgesundheitsministerium bereite in Absprache mit den Behörden der betroffenen Landkreise eine Sonderimpfaktion in den Katastrophengebieten vor. Viele Rettungskräfte hätten bereits vollen Impfschutz.

„Eine erhöhte Gefahr der Ausbreitung von SARS-CoV-2 könnte sich vor allem durch die Unterbringung von Personen in Notunterkünften entwickeln“, zitierte der RND das Düsseldorfer Gesundheitsministerium. Die Gesundheitsämter vor Ort seien sich aber der zusätzlichen Gefahr bewusst. Sie könne durch Testungen, Masken und Lüften reduziert werden.

Montag, 19. Juli

Bund und Land stellen 90,4 Millionen Euro für Lüfter bereit

14.41 Uhr: Das Land Nordrhein-Westfalen und der Bund stellen für ein zweites Lüftungsprogramm in Schulen und Kitas 90,4 Millionen Euro bereit. Das teilte Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales und Bau, am Montag in Düsseldorf mit. Damit sollen zusätzliche Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckungen mit dem Coronavirus finanziert werden. Aus dem NRW-Rettungsschirm stellt das Land 48,2 Millionen bereit, der Bund gibt 42,2 Millionen Euro.

Die Schul- und Kitaträger können damit Lüfter für Räume der Kategorie 2 anschaffen. Damit sind Räume gemeint, in denen die Lüftung eingeschränkt möglich ist, weil die Fenster nur kippbar oder Lüftungsklappen zu klein sind. Nach Angaben des Ministeriums liegt der Anteil dieser Räume zwischen 15 und 25 Prozent.

„Durch die zur Verfügung zu stellenden Finanzmittel des Landes Nordrhein-Westfalen und des Bundes wird für die Kommunen eine Finanzierung zu 100 Prozent gesichert. Für die weitere Umsetzung komme ich in der nächsten Woche auf die Städte und Gemeinden zu“, sagte Scharrenbach (CDU). Ursprünglich wollte sich die Ministerin bereits in dieser Woche mit den Kommunen absprechen. Wegen der Hochwasserkatastrophe musste der Zeitplan geändert werden.

Scharrenbach betonte, dass mit dem Bund auch eine rückwirkende Beantragung vereinbart worden sei. Das bedeutet, dass die Schulen und Kitas die Lüfter bereits jetzt kaufen können, damit die Geräte zum neuen Schuljahr stehen. Mit Hilfe eines ersten Programms waren in Nordrhein-Westfalen bereits 5500 Räume mit Lüftern zum Schutz vor dem Coronavirus ausgestattet worden.

Inzidenz in NRW steigt leicht

9.36 Uhr: In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen erneut gestiegen. Der Wert lag am Montagmorgen bei 12,1 und damit um 0,3 Punkte höher als am Vortag, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Vor einer Woche betrug er 7,1. Bei der Kennziffer geht es um die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Außerdem ging aus der RKI-Webseite hervor, dass in NRW in 24 Stunden zuletzt 156 neue Fälle hinzukamen. Einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus gab es nicht; seit Beginn der Pandemie starben in dem Bundesland 17 243 Menschen nach einer Infektion.

In der Landeshauptstadt Düsseldorf lag die Inzidenz bei 30,2 und damit so hoch wie in sonst keinem Kreis und in keiner Stadt in NRW. Auch in Köln (24,2) und Solingen (20,7) sind die Werte hoch, im Hochsauerlandkreis (3,8) und in Euskirchen (1,0) hingegen sehr niedrig.

Sonntag, 18. Juli

Sieben-Tage-Inzidenz in NRW auf 11,8 gestiegen

12.53 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen am Sonntag erneut gestiegen. Die Inzidenz kletterte auf 11,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorging. Am Vortag hatte der Wert noch bei 10,6 gelegen, vor einer Woche bei 7,0. Bundesweit betrug die Inzidenz am Sonntag 10,0 und lag damit um 0,6 höher als einen Tag zuvor.

Den Gesundheitsbehörden wurden im bevölkerungsreichsten Bundesland 436 neue Infektionen gemeldet. Neue Todesfälle gab es im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion nicht. Nach wie vor ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf mit 28,9 am höchsten, aber der Wert ging nach 31,4 am Samstag erstmals wieder zurück.

Polizei löst illegale Techno-Party auf

11.33 Uhr: Unter einer Autobahnbrücke der A 61 hat die Polizei im Rhein-Erft-Kreis eine Technoparty mit schätzungsweise 200 bis 300 Menschen aufgelöst. Die Gäste hätten die Corona-Regeln nicht eingehalten und keine Maske getragen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Sie feierten demnach am frühen Sonntagmorgen unter einer Brücke zwischen Elsdorf und Bedburg zu lauter Musik und flüchteten in einen Wald als die Beamten ankamen. Diese stoppten den 24 Jahre alten Veranstalter und einen DJ. Die Party sei nicht genehmigt gewesen. Polizisten schrieben eine Anzeige. Die Stelle sei von dem Hochwasser nicht betroffen, wie es von der Polizei hieß.

Impfaktion in Wuppertaler Zoo

8.48 Uhr: Im Südamerikahaus des Wuppertaler Zoos können sich Besucher am Sonntag (18.07.) gegen das Coronavirus impfen lassen. Menschen müssten sich dafür eine Karte für den Tierpark kaufen, teilte der Zoo mit. Eine extra Anmeldung für die Impfaktion sei nicht nötig. Im Südamerikahaus, das coronabedingt bislang geschlossen hatte, bekämen Besucher dann den Piks in den Arm. Mitarbeiter des Impfzentrums und der Feuerwehr seien vor Ort.

Zum Angebot stünden ausreichend Dosen der Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson. „Wer vorbeikommt, der kriegt“, sagte eine Sprecherin der Stadt Wuppertal. Auch die Zweitimpfung sei bei einem kostenlosen Besuch des Tierparks am 15.08. dann direkt möglich. Angesichts des Unwetters war der Zoo den Angaben der Sprecherin zufolge noch einmal glimpflich davongekommen. „Den Tieren geht es gut“.

Samstag, 17. Juli

„Late Night Impfen“ in Solingen - 55 junge Menschen geimpft

11:40 Uhr: Beim ersten sogenannten „Late Night Impfen“ in Solingen haben sich nach Angaben der Stadt 55 junge Menschen impfen lassen. Im und am Solinger Impfzentrum hatte es einen DJ, Cocktails und einen Foodtruck gegeben. Die Aktion sollte von 20 bis 23 Uhr laufen und wird am Samstag und am kommenden Wochenende wiederholt.

Das Impfzentrum sei mit dem Auftakt „sehr zufrieden“ gewesen, so eine Stadtsprecherin: „Die Stimmung war gut.“ Das „Late Night Impfen“ ist Teil einer „Woche des Impfens“, die die Landesregierung ausgerufen hatte. An ungewöhnlichen Orten kann man sich ohne Termin immunisieren lassen.

Rund 13,5 Millionen Corona-Schutzmasken für Bedürftige in NRW

08:40 Uhr: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat die nordrhein-westfälische Regierung allein zwischen Februar und Mai rund 13,5 Millionen Schutzmasken für Bedürftige bereitgestellt. Das geht aus einer jetzt veröffentlichten Antwort von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) auf eine Anfrage der SPD-Opposition hervor.

„Alle Masken kamen landesweit zum Einsatz, die Caritas hat die Verteilung an obdachlose Personen koordiniert“, berichtete Laumann. Es seien Masken unterschiedlicher Hersteller an die Kreise und kreisfreien Städte, an die Beratungsstellen Arbeit, an Tafeln und die Caritas ausgegeben worden.

Die Masken sollten an bedürftige Menschen weitergegeben werden - ebenso wie an Beschäftigte in 73 Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Die konkreten Verteilungswege zu den Nutzern habe das Ministerium nicht erfasst.

Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen leicht auf 10,6 gestiegen

08:37 Uhr: In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen leicht auf 10,6 gestiegen. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Samstag hervor.

Am Freitag hatte die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 10,0 gelegen. Am Samstag vergangener Woche betrug die Kennziffer 6,6. Nach wie vor ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf am höchsten - sie stieg am Samstag auf 31,4.

Freitag, 16. Juli

Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen auf 10 gestiegen

In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen auf 10,0 gestiegen. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Freitag (Stand: 3.13 Uhr) hervor. Am Donnerstag hatte die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 9,4 gelegen. Am Freitag vergangener Woche betrug die Kennziffer 5,9.

Nach wie vor ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf am höchsten – sie stieg am Freitag auf 28,5. Landesweit haben 20 Städte und Kreise einen Inzidenzwert von 10,0 oder höher.

Donnerstag, 15. Juli

Zahl der Corona-Infektionen steigt in NRW wieder

11.17 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter gestiegen. Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 9,4 - nach 8,2 am Mittwoch. Die Zahl gibt die binnen einer Woche gemeldeten Infektionen pro 100.000 Einwohner an. Innerhalb eines Tages wurden 380 neue Infektionen und 10 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt.

Nach wie vor ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf am höchsten - lag jedoch am Donnerstag mit 23,5 etwas niedriger als am Vortag (24,9). In Köln dagegen stieg der Wert von 18,1 auf 19,6. Auch in Borken nahm die Inzidenz wieder zu, und zwar von 14,3 auf 16,2. Insgesamt war der Wert in 17 Kreisen und kreisfreien Städten zweistellig. Eine Inzidenz unter 5 gab es in Herne (3,2), Herford (3,6), Coesfeld (3,6), Euskirchen (4,1) und Unna (4,3).

Mittwoch, 14. Juli

NRW startet neue Impf-Kampagne mit Promis und in mehreren Sprachen

11.33 Uhr: Mit einer zielgerichteten Kampagne will die nordrhein-westfälische Landesregierung bei Personengruppen und in bestimmten Regionen für das Impfen werben. Neben einer mehrsprachigen Anzeigenkampagne kommen Promis in den Sozialen Medien zu Wort. Darunter der Rapper „Eko Fresh“ und Fußballtrainer Otto Addo.

Fußballtrainer Otto Addo setzt sich in einer neuen Werbekampagne der NRW-Landesregierung für das Impfen gegen Covid-19 ein.

Unter der Adresse www.impfen.nrw werde es Fragen und Antworten in 18 Sprachen geben, hieß es aus der Staatskanzlei. Ebenfalls mehrsprachig sollen Plakate in 15 Kreisen und kreisfreien Städten werben, wo Menschen besonders in die Impfzentren gelockt werden sollen - darunter Bielefeld, Dortmund, Duisburg, Hamm, Köln oder Krefeld.

Über Social Media werben bekannte Gesichter, die vor allem junge Leute und solche mit Migrationshintergrund ansprechen sollen. Neben Rapper „Eko Fresh“ und Trainer Addo auch Fußballerin Tugba Tekkal oder Schauspieler Kais Setti („Dogs of Berlin“). Sein Satz: „Ohne Infos entstehen Gerüchte. Informiere Dich! Dann fällt Dir keine Entscheidung schwer.“

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte zu der Kampagne: „Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sind Impfungen der beste Schutz.“ Mit den Angeboten „in vielen Sprachen, die in unserem Land Tag für Tag gesprochen werden, tragen wir dafür Sorge, dass alle Menschen in Nordrhein-Westfalen sich informieren können“, so Laschet. Das Ziel sei eine möglichst hohe Impfquote: «Auf dem Weg dorthin müssen alle Barrieren überwunden werden», sagte der Ministerpräsident.

Coronazahlen in NRW steigen weiter – Wert in Düsseldorf besonders hoch

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte am Mittwoch auf 8,2, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Am Dienstag hatte sie bei 7,5 gelegen. Die Zahl gibt die in sieben Tagen gemeldeten Infektionen pro 100 000 Einwohner an. Den Gesundheitsämtern wurden 311 Infektionen bekannt und 9 weitere Tote in Verbindung mit dem Coronavirus wurden gemeldet.

Der seit Tagen besonders hohe Wert in der Landeshauptstadt Düsseldorf stieg noch einmal leicht von 24,0 auf 24,9. Köln verzeichnete einen Wert von 18,1 gegenüber 16,7 am Vortag. Im Kreis Borken sank die Inzidenz leicht von 14,8 auf 14,3.

Seit am vergangenen Freitag die entschärfte Coronaschutzverordnung mit wesentlichen Lockerungen in NRW in Kraft getreten war, ist die landesweite Inzidenz stetig gestiegen.

In Nordrhein-Westfalens Nachbarland Niederlande ist die Inzidenz allerdings ungleich höher. Dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei rund 270 Infektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen.

Joachim Stamp: „Vollständiger Impfschutz bis 3. Oktober als schönes Zeichen“

7.52 Uhr: Nordrhein-Westfalens stellvertretender Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) hat den Tag der Deutschen Einheit als einen Zielpunkt in der Corona-Politik ins Spiel gebracht. „Aus meiner Sicht wäre es ein schönes Zeichen, wenn man den 3. Oktober, den Tag der Deutschen Einheit, als Zieldatum festlegen würde, zu dem alle Bürgerinnen und Bürger Freiheit und Verantwortung zurückerlangen, weil bis dahin alle ein Angebot für den vollständigen Impfschutz erhalten haben“, sagte Stamp der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch).

In Deutschland sind inzwischen 43 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft, das sind rund 35,8 Millionen Menschen, wie das RKI am Dienstag mitteilte. 48,8 Millionen (58,7 Prozent) sind mindestens einmal geimpft.

Dienstag. 13. Juli

Ministerium: Impfstudie in Siegen-Wittgenstein kann starten

19.19 Uhr: Die kurzfristig verschobene Corona-Impfstudie zu jungen Menschen im Kreis Siegen-Wittgenstein kann nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums starten - unter bestimmten Bedingungen. Eine entsprechende Prüfung sei abgeschlossen, teilte das Haus von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstagabend mit. Die Ergebnisse seien dem Kreis in einem Sondererlass mitgeteilt worden. Dieser regele, dass die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) zu berücksichtigen seien.

Bei einem „individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz“ der Kinder und Jugendlichen bezüglich der Impfung habe eine ärztliche Aufklärung durch einen Kinder- oder Jugendarzt zu erfolgen.

Im Kreis Siegen-Wittgenstein sollen wissenschaftlich begleitet rund 30 000 Schüler ab zwölf Jahren und Studierende bevorzugt geimpft werden. Der Start war für Dienstag geplant gewesen. Am Montagnachmittag hatte die Kreisverwaltung ihn aber wieder abgesagt. Man habe den angekündigten Sondererlass des Gesundheitsministeriums bislang nicht in schriftlicher Form erhalten, hieß es.

Das Gesundheitsministerium erklärte, es habe erst in der vergangenen Woche erfahren, dass am Dienstag mit der Studie begonnen werden solle. Die notwendigen Informationen zur Prüfung seien erst am Wochenende eingegangen. Grundsätzlich brauche es zur Durchführung von Studien auch keine Zustimmung des Ministeriums. In diesem Fall solle jedoch die Infrastruktur des Impfzentrums des Landes genutzt werden. „Daher ist eine Abstimmung mit dem Land erforderlich.“

Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter

9.36 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte am Dienstag auf 7,5 (Vortag: 7,1), wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Zuletzt hatte der Wert am 22. Juni mit 8,2 höher gelegen. Die Zahl gibt die in sieben Tagen gemeldeten Infektionen pro 100 000 Einwohner an. Den Gesundheitsämtern wurden 192 Infektionen bekannt. Elf Menschen starben in Verbindung mit dem Coronavirus.

In sieben Städten und Kreisen lag die Inzidenz über 10. Den höchsten Wert in NRW wies weiterhin die Landeshauptstadt Düsseldorf mit 24,0 auf. Köln verzeichnete einen Wochenwert von 16,7, der Kreis Borken 14,8.

Spenden statt wegwerfen: NRW baut Astrazeneca-Bestände ab

8.12 Uhr: Nordrhein-Westfalen baut seine Lagerbestände des kaum noch nachgefragten Corona-Impfstoffs von Astrazeneca ab. Es sei geplant, die Reserve im Landeslager bis zum Monatsende zunächst um bis zu 20.000 auf dann gut 900.000 Dosen zu verkleinern, teilte das Gesundheitsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte in der vergangenen Woche angekündigt, die Lagerbestände mitsamt Verfallsdaten erfassen zu lassen, damit keine Impfstoffe weggeworfen werden müssen. Auch, wenn hierzulande viele Menschen Astrazeneca bedauerlicherweise nicht mehr haben wollten, gebe es weltweit noch Millionen, die gar keine Vakzine zur Verfügung hätten, so Laumann. Daher sei es nicht verantwortbar, Dosen verfallen zu lassen.

In den Impfzentren in NRW gibt es derzeit den Angaben zufolge 200 Astrazeneca-Fläschchen, sogenannte Vials, aus denen jeweils zehn Dosen gezogen werden können, mit Verfallsdatum 31. Juli 2021. Weitere rund 600 Vials tragen demnach das Verfallsdatum 31. August 2021. Über 101.000 Fläschchen im Landeslager und in den Impfzentren würden laut Mindesthaltbarkeitsdatum bis Ende Oktober verfallen, falls sie vorher nicht genutzt werden, und über 5000 weitere im Lager bis Ende November.

„Aktuell fließen täglich circa 1700 Dosen aus dem Landeslager an die Impfzentren ab. Damit werden im Wesentlichen ausstehende Zweitimpfungen bedient“, sagte ein Ministeriumssprecher. In den Vial-Beständen der Zentren drohe akut kein Verfall von Mindesthaltbarkeitsdaten. Laumann hatte darauf hingewiesen, dass auch für Nachimpfungen noch Stoff gebraucht werde. „Die Dritt-Impfungen werden ja kommen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.“

Falls dennoch zuviel da sei, sollten die Impfstoffe gespendet werden. Darüber habe aber der Bund zu entscheiden, der die Impfstoffe besorgt und bezahlt habe, hatte der Minister erklärt. In NRW haben sich bereits erste regionale Initiativen gebildet, die dafür werben, Vakzine nach Afrika zu spenden.

Das Landesgesundheitsministerium setzt zunächst noch darauf, die Nachfrage hierzulande anzukurbeln. In dieser Woche läuft deswegen eine „Woche des Impfens“ mit niedrigschwelligen Angeboten – etwa in Einkaufsstraßen, Sportstätten oder Shopping-Centern. Trotz rund 80 000 Impfungen pro Tag hatten die Impfzentren zuletzt eine rückläufige Nachfrage nach Terminen festgestellt.

Montag, 12. Juli

NRW-Regierung lehnt Impfpflicht für Lehrer und Erzieher ab

19.00 Uhr: Die NRW-Landesregierung hält nichts von einer Impfpflicht für Beschäftigte in Schulen und Kitas. „Ich bin gegen eine Impfpflicht und lehne sie ausdrücklich ab, denn ich halte sie für den falschen Weg“, sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Dienstagsausgabe). Die Impfung ist und bleibe eine individuelle Entscheidung, so Stamp.

Zuvor hatte der Humangenetiker Wolfram Henn, Mitglied im Deutschen Ethikrat, eine Corona-Impfpflicht für alle Beschäftigten in Schulen und Kitas gefordert. Diese Pädagogen sollten vor allem Kinder unter zwölf Jahren schützen, die keine Impfung bekommen könnten. Minister Stamp entgegnete: „Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kitas sowie der Kindertagespflege ist bereits frühzeitig ein Impfangebot gemacht worden. Nach allen Berichten von Trägern und aus den Kommunen ist die Impfbereitschaft bei den Beschäftigten der Kindertagesbetreuung sehr groß.“

NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) konterte den Vorstoß des Ethik-Experten Henn ebenfalls: „Eine Impfpflicht für Lehrkräfte lehnen wir ebenso wie das zuständige Gesundheitsministerium ab“, sagte sie der WAZ. Schon früh habe die Landesregierung die Lehrer sowie die Erzieher bei der Impfung priorisiert und die allermeisten hätten sich mittlerweile impfen lassen. Gebauer weiter: „Ich bin sicher, die Lehrerinnen und Lehrer sind sich ihrer verantwortungsvollen Rolle auch ohne eine Impfpflicht sehr bewusst.“

„Woche des Impfens“ beginnt

11.05 Uhr: In Nordrhein-Westfalen startet an diesem Montag eine „Woche des Impfens“. Das Landesgesundheitsministerium hat die Initiative ausgerufen, um Unentschlossene mit unkonventionellen Angeboten zur Impfung gegen das Coronavirus zu motivieren.

Neu: In Impfzentren können die schützenden Spritzen in Kürze jetzt auch ohne Termin verabreicht werden - aber möglicherweise nicht sofort in allen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) empfahl allen Interessierten, sich vor Ort zu erkundigen.

Die Kreise und kreisfreien Städte sind zu kreativen niedrigschwelligen Impfangeboten aller Art aufgerufen - etwa in Einkaufsstraßen, Sportstätten oder Shopping-Centern. Einige haben bereits zum „Impf-Marathon“ ohne Termin eingeladen. Andere lockten mit der Spritze zur nächtlichen Stunde oder luden, wie etwa das Impfzentrum im sauerländischen Olpe, zum Frühschoppenkonzert mit alkoholfreiem Bier und Brezeln.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums stehen allein in NRW in dieser Woche noch rund 300.000 Termine zur Verfügung. Trotz rund 80.000 Impfungen pro Tag hätten die Zentren zuletzt eine rückläufige Nachfrage nach Terminen festgestellt.

Inzidenz in NRW erneut leicht gestiegen​

07.55 Uhr: In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut leicht gestiegen. Der Wert lag am Montagmorgen in Nordrhein-Westfalen bei 7,1, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorging. Am Vortag waren es 7,0 gewesen und vor einer Woche 5,6. Die Zahl gibt die in sieben Tagen gemeldeten Infektionen pro 100.000 Einwohner an.

Binnen 24 Stunden hatten Nordrhein-Westfalens Gesundheitsämter zuletzt 86 Neuinfektionen gemeldet, es kamen keine weiteren Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus hinzu. Auch im Bundesschnitt steigt die Inzidenz seit einigen Tagen an, am Montagmorgen lag sie bei 6,4.

Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat mit 22,4 den höchsten Wert in NRW. Insgesamt sieben Kreise und kreisfreie Städte waren zweistellig, darunter Hamm (16,1), Köln (14,8) und Münster (11,1). Nur wenige Neuinfektionen gab es in Herford mit einer Inzidenz von 1,6 und in Unna (1,5).

Seit Freitag gilt in NRW eine neue Schutzverordnung, die eine neue „Inzidenzstufe Null“ mit weitgehenden Lockerungen vorsieht. Sie greift, sobald Kommunen an fünf Tagen hintereinander eine Inzidenz von maximal zehn haben. Für die meisten Kommunen in Nordrhein-Westfalen trifft dies bereits zu.

Sonntag, 11. Juli

Corona-Inzidenz in NRW erreicht 7,0 - Düsseldorf über 20

9.53 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen am Sonntag erneut leicht gestiegen. Die Inzidenz kletterte auf 7,0 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorging. Am Vortag hatte der Wert noch bei 6,6 gelegen. Bundesweit betrug die Inzidenz am Sonntag 6,2 und lag damit um 0,4 höher als einen Tag zuvor.

Den Gesundheitsbehörden wurden im bevölkerungsreichsten Bundesland 215 neue Infektionen gemeldet. Drei Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Acht Kommunen oder Kreise lagen am Sonntag bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 10, darunter Düsseldorf (21,1) und Köln (15,6). Die geringsten Werte gab es in Mülheim an der Ruhr (1,8) und den Kreisen Unna (1,8) und Herford (1,2).

Seit Freitag gilt in NRW eine neue Schutzverordnung, die eine neue „Inzidenzstufe Null“ mit weitgehenden Lockerungen vorsieht. Sie greift, sobald in den Kommunen an fünf Tagen hintereinander höchstens zehn Neuinfektionen gerechnet auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen gezählt werden. Für die meisten Kommunen in Nordrhein-Westfalen trifft dies bereits zu. Neben Düsseldorf und Köln haben der Kreis Borken (12,9), Hamm (12,8), Oberhausen (10,9), der Rhein-Kreis Neuss (10,4), Siegen-Wittgenstein (10,5) und Lippe (10,1) allerdings einen zu hohen Wert.

Samstag, 10. Juli

Blasmusik, Brezeln und ein Pieks: Impfaktion mit Frühschoppen im Sauerland

Mit Blasmusik, Brezeln und einem Bier ohne Alkohol will der Kreis Olpe im Sauerland Ungeimpfte für die Coronaschutz-Impfung motivieren. Zum Frühshoppen am Impfzentrum in Attendorn spielt am Sonntag (11 Uhr) die Stimmungskapelle des Musikvereins „Hoffnung“ Hünsborn.

Aufgerufen sind alle ab zwölf Jahren, die noch kein Impfangebot erhalten haben. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, verabreicht werden alle Corona-Vakzine. Anschließend kann mit einem alkoholfreien Bier auf die Impfung angestoßen werden. Mit der Aktion will der Kreis an den großen Erfolg der Vorwoche anknüpfen. Ein DJ hatte zur Impfparty aufgelegt.

Höchste Inzidenz in Düsseldorf

12.51 Uhr: Von allen Kreisen und kreisfreien Städten hat Düsseldorf die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in NRW. Der Wert, der angibt, wie viele von 100.000 Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt am Samstag in Düsseldorf bei 16,4. Damit ist der Wert noch höher als in Köln, Hamm oder Lippe.

Corona-Inzidenz in NRW steigt erneut leicht an

11.42 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Samstag erneut leicht gestiegen. Die Inzidenz kletterte auf 6,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorging. Am Vortag hatte die Kennziffer noch bei 5,9 gelegen. Bundesweit betrug die Inzidenz am Samstag 5,8 und lag damit um 0,3 höher als einen Tag zuvor.

Im bevölkerungsreichsten Bundesland wurden den Gesundheitsbehörden 276 neue Infektionen gemeldet. Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion starben sechs Menschen. Fünf Kommunen lagen am Samstag über 10, darunter Köln (14,1) und Düsseldorf (16,4). Die geringsten Inzidenzen gab es in Mülheim an der Ruhr (2,3) und den Kreisen Coesfeld (2,3) und Herford (2,4).

Freitag, 9. Juli

Studie in Siegen-Wittgenstein: Impfung für 30 000 Jugendliche und Studenten

15.56 Uhr: Wissenschaftlich begleitet sollen Kinder ab zwölf Jahren, Jugendliche und Studierende im nordrhein-westfälischen Kreis Siegen-Wittgenstein bevorzugt geimpft werden. Ab kommenden Dienstag erhalten sie im Rahmen einer Studie im Impfzentrum in Siegen ein Impfangebot, wie die Projektbeteiligten am Freitag erläuterten.

Zielgruppe sind demnach insgesamt rund 30 000 junge Menschen von Schulen und Berufsschulen aus dem Kreis und der Universität in Siegen. Die Forschenden der Universität des Saarlandes sowie der Universitäts-Kinderklinik in Bochum wollen herausfinden, wie sich eine solche Querschnittsimpfung auf das Infektionsgeschehen auswirkt und mit einer Befragung ermitteln, was die Beweggründe junger Menschen für eine Coronaimpfung sind.

Aus Sicht der Mediziner, die die Studie betreuen, überwiegt der Nutzen einer Corona-Impfung auch in der jüngeren Altersgruppe das Risiko schwerer Nebenwirkungen deutlich. Eine priorisierte Impfung der jungen Leute ermögliche eine rasche Rückkehr in den gewohnten schulischen und universitäten Alltag, betonten sie. Dieser sei dringend notwendig – auch um andere psychische und gesundheitliche Folgen der fehlenden Teilhabe abzumildern.

Bislang gibt es in Deutschland keine generelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren. Die Ständige Impfkommission empfiehlt Impfungen für diese Altergruppe zur Zeit im wesentlichen nur für Vorerkrankte. Mit dem für diese Altersgruppe zugelassenen Impfstoff von Biontech können aber auch Kinder ab zwölf nach individueller Entscheidung von Eltern mit ihren Kindern und den Ärztinnen und Ärzten eine Immunisierung bekommen.

Zahl beatmeter Covid-19-Patienten in NRW stark gesunken – Lauterbach kritisiert Öffnungskurs

12.51 Uhr: Die Corona-Situation in den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern entspannt sich zunehmend. Landesweit waren am Freitag nach Daten der Landesregierung weniger als 100 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen – 72 von ihnen mit Beatmung. Im vergangenen Mai sei der Höchststand bei den beatmeten Covid-19-Patienten mit 868 Betroffenen erreicht worden, teilte das NRW-Gesundheitsministerium der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit. Jetzt stehen laut Corona-Statistik der Regierung noch 618 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit zur Verfügung.

Insgesamt befinden sich aktuell 220 Covid-19-Patienten landesweit im Krankenhaus. Hier war der Höchststand während der gesamten Pandemie Ende 2020 erreicht worden mit damals noch 6013 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung – davon 1165 auf Intensivstationen.

Die günstige Entwicklung in den Krankenhäusern war laut NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ein Kriterium für die an diesem Freitag mit der neuen Corona-Schutzverordnung in Kraft getretenen Lockerungen. In der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ verteidigte Laumann die umstrittenen Freiheiten. „Wir sind nicht waghalsig“, sagte er am Donnerstag auf Kritik an dem Öffnungskurs, die unter anderem vom SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach kam. Die Lockerungen seien „mit einem große Schutzschirm“ verbunden und dem strengsten Test-Regime aller Bundesländer. Lauterbach hielt dagegen, es werde das „falsche Signal“ gegeben, nämlich, dass die Pandemie vorbei sei.

Seit Freitag gilt in NRW eine neue Corona-Schutzverordnung, die angesichts niedriger Infektionszahlen eine weitgehende Normalisierung vieler Lebensbereiche vorsieht.

Inzidenz in NRW steigt auf 5,9

8.06 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist am Freitag wieder leicht gestiegen. Die Inzidenz kletterte auf 5,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorging. Am Vortag hatte die Kennziffer noch bei 5,7 gelegen. Zuletzt hatte die sogenannte Wocheninzidenz am 27. Juni bei 5,9 gelegen. Bundesweit betrug die Inzidenz am Freitag 5,5 und damit um 0,3 höher als einen Tag zuvor.

Insgesamt wurden den Gesundheitsbehörden im bevölkerungsreichsten Bundesland 183 neue Infektionen bekannt. Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion starben weitere sieben Menschen. Vier Kommunen lagen am Donnerstag über 10, darunter Köln und Düsseldorf. Die geringsten Inzidenzen gab es in den Landkreisen Euskirchen (1,5) und Herford (1,6).

Neue Coronaschutzverordnung tritt in Kraft

7.40 Uhr: Nordrhein-Westfalen kann wieder feiern: Nach über einem Jahr Corona-Pandemie mit teils drastischen Grundrechtseinschränkungen tritt an diesem Freitag eine entschärfte Schutzverordnung in Kraft. Sie erlaubt im einwohnerstärksten Bundesland einen großen Schritt in Richtung Normalität. Doch die allermeisten Diskotheken konnten so schnell nicht reagieren und bleiben an diesem Wochenende erstmal noch geschlossen.

Mit Negativtests und Hygienekonzept sind schon ab Freitag Lockerungen auch im Bereich Partyszene, Clubs und Freizeitvergnügen möglich, die eigentlich erst für den 27. August oder noch später vorgesehen waren. An allen Orten mit stabil niedriger Neuinfektionsrate sind nun beispielsweise wieder Diskotheken, Kirmes- und Sportveranstaltungen, Musikfestivals und Volksfeste erlaubt - allerdings mit Negativtests aller nicht geimpften oder genesenen Teilnehmer. Falls der Veranstalter den Zugang nicht kontrolliert, muss stichprobenartig überprüft werden, ob die Nachweise vorhanden sind.

Voraussetzung für die wiedergewonnene Freiheit ist, dass die Kreise und kreisfreien Städte unter die neue „Inzidenzstufe Null“ fallen. Sie greift, sobald sie an fünf Tagen hintereinander höchstens zehn Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen aufweisen. Die meisten der insgesamt 53 Kreise und kreisfreien Städte in NRW haben diese Hürde schon genommen, aber nicht alle: die Party-Städte Köln und Düsseldorf zum Beispiel nicht.

Doch auch dort, wo die Discos eigentlich wieder öffnen dürfen, werden sie an diesem Wochenende vielerorts noch geschlossen bleiben. Nach einem so langen Lockdown brauche es eine deutlich längere Vorlaufzeit, sagte Thorsten Hellwig, Sprecher des Gaststättenverbandes Dehoga NRW. Getränke müssten bestellt, die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt werden. Zudem seien durch die lange Schließung viele Mitarbeiter abgewandert. Die Landesregierung hatte die lockeren Regeln erst am Mittwoch - zwei Tage vor Inkrafttreten - verkündet.

Donnerstag, 8. Juli

NRW-Minister Laumann kann entspannt Geburtstag feiern

13.57 Uhr: Die frisch gelockerten Corona-Auflagen in Nordrhein-Westfalen kommen Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) auch persönlich gut zupass. „Es ist so: Ich habe am Sonntag Geburtstag“, verriet der noch 63-jährige Münsterländer am Donnerstag im WDR-Hörfunk.

„Ich glaube, da werden so ein paar Leute schon kommen und das ist deswegen auch ganz schön.“ Die scherzhafte Frage des Moderators, ob er die entschärfte Coronaschutzverordnung deshalb schon am Freitag in Kraft setze, wies Laumann schmunzelnd zurück: „Nein! Die Coronaschutzverordnung richtet sich nicht nach dem Geburtstag des Ministers.“

In der neuen „Inzidenzstufe Null“ entfallen bei privaten Feiern ab Freitag Mindestabstände und Maskenpflicht an allen Orten mit stabil niedrigen Neuinfektionsraten - bei mehr als 50 Teilnehmern müssen allerdings sämtliche nicht immunisierten Personen über einen Negativ-Test verfügen.

Landesumweltamt: Keine Corona-Viren in geklärtem Abwasser

13.41 Uhr: Von geklärten Abwässern geht keine Corona-Gefahr für Badegewässer und Trinkwasser aus. Darauf hat das Landesumweltamt am Donnerstag hingewiesen. Untersuchungen hätten gezeigt, dass Corona-Infizierte Viren durch den Stuhl ausscheiden. Teile der Viren-Erbinformation ließen sich anschließend in Kläranlagen nachweisen. „Gleichzeitig ist es bisher nicht gelungen, aus dem Abwasser Viren erneut zu kultivieren und damit ihre Infektiosität nachzuweisen“, erklärte der Abteilungsleiter für Umweltanalytik, Klaus Furtmann. „Das heißt: Wir müssen keine Belastung befürchten.“ Es bestehe kein Risiko für Badende und das Trinkwasser.

Furtmann bezeichnete das Coronavirus als „leicht zerstörbar“. „Es kann aber sein, dass wir in Zukunft mit anderen Viren zu tun haben.“ Daher habe das Landesumweltamt damit begonnen, Laborkapazitäten für entsprechende Untersuchungen aufzubauen.

Statistik: Covid-19 hat Anteil von 1,2 Prozent an Todesfällen

9.41 Uhr: In den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres sind mehr als 2000 Menschen oder 1,2 Prozent der Gestorbenen in Nordrhein-Westfalen ursächlich an Covid-19 gestorben. Das hat das Statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mitgeteilt.

Weitere mehr als 600 Menschen starben laut Todesbescheinigung mit Covid-19 als Nebenerkrankung, jedoch ursächlich an einer anderen Todesursache. In beiden Gruppen seien aber Fälle enthalten, bei denen nicht klar sei, wie das Coronavirus nachgewiesen wurde. Bei 3100 Menschen wurde eine Lungenentzündung oder Grippe als todesursächlich ausgewiesen.

Krankheiten des Kreislaufsystems waren im betrachteten Zeitraum mit 30,7 Prozent (52 000 Tote) die mit Abstand häufigste Todesursache.

Zweithäufigste Todesursache waren mit 25,2 Prozent bösartige Neubildungen (42 800). Auf dem dritten Rang waren mit 6,9 Prozent (11 800) die Krankheiten des Atmungssystems zu finden. Die vorläufigen Daten basieren ausschließlich auf den Angaben der leichenschauenden Ärzte.

Lauterbach: Lockerungen haben mich überrascht

8.59 Uhr: SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat die weitreichenden Lockerungen der Corona-Auflagen in Nordrhein-Westfalen als verfrüht eingestuft. „Wir sind in einer Phase, in der die Fallzahlen wieder steigen und sich der Impffortschritt verlangsamt. Der Zeitpunkt der Lockerungen hat mich überrascht, ich hätte einen späteren Zeitpunkt besser gefunden“, sagte Lauterbach am Donnerstag im Radioprogramm WDR 2.

„Ich hätte mich gefreut, wenn wir mit dem Impfen weiter gewesen wären. Nun werden wir im Herbst eine größere Gefahrenlage haben“, sagte er weiter. Auf die Frage, wie man sich nun am besten verhalte, antwortete Lauterbach: „So viel wie möglich draußen machen und drinnen vorsichtig sein: Maske tragen und Abstand halten.“

Angesichts der niedrigen Coronazahlen unternimmt Nordrhein-Westfalen am kommenden Wochenende einen großen Schritt in Richtung Normalität. Ab Freitag gilt eine neue Corona-Schutzverordnung, die eine weitgehende Normalisierung vieler Lebensbereiche vorsieht. Discos, Kirmes und Volksfeste werden mit kleinen Auflagen wieder erlaubt. In vielen Bereichen fallen zudem Kontaktbeschränkungen, Masken- und Nachverfolgungspflichten.

Corona-Inzidenz in NRW sinkt leicht auf 5,7

8.23 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist leicht gesunken. Die Kennziffer, die die Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen benennt, lag am Donnerstagmorgen bei 5,7 und damit um 0,1 niedriger als am Vortag, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Bundesweit lag die Inzidenz am Donnerstag bei 5,2 und damit um 0,1 höher als einen Tag zuvor. Insgesamt sind in der Pandemie in NRW 17 190 Menschen in Zusammenhang mit einer Infektion gestorben - das waren fünf mehr als am Vortag.

Laumann wirbt für Corona-Impfung - „Vierte Welle wird kommen“

8.02 Uhr: Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat die Menschen in Nordrhein-Westfalen eindringlich dazu aufgefordert, sich gegen Corona impfen zu lassen. „Natürlich macht mir die Delta-Variante Sorgen“, sagte Laumann am Donnerstag im Radioprogramm WDR 2. Laut Robert Koch-Institut ist die besonders ansteckende Variante inzwischen auch in Deutschland zur vorherrschenden Virus-Mutante geworden.

„Die vierte Welle wird auf uns zukommen. Lassen Sie sich impfen“, appellierte Laumann an die Menschen. Inzwischen seien mehr als 40 Prozent der Menschen in NRW zwei Mal geimpft und die Inzidenzen im landesweiten Durchschnitt stabil unter 10 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohnern.

Laumann verteidigte das Festhalten an Inzidenzwerten als Maßstab für Lockerungen und Verschärfungen: „Man muss die Inzidenzen, den R-Wert und die Situation in den Krankenhäusern zusammen sehen. Ich wollte aber unbedingt einen Automatismus haben, wenn es regional wieder mehr wird“, sagte er.

Angesichts der niedrigen Coronazahlen unternimmt Nordrhein-Westfalen am kommenden Wochenende einen großen Schritt in Richtung Normalität. Discos, Kirmes und Volksfeste werden mit kleinen Auflagen wieder erlaubt.

In vielen Bereichen fallen zudem Kontaktbeschränkungen, Masken- und Nachverfolgungspflichten. Ab Freitag gilt eine neue Corona-Schutzverordnung, die eine weitgehende Normalisierung vieler Lebensbereiche vorsieht.

Mittwoch, 7. Juli

Tausende freie Termine in Impfzentren

19:10 Uhr: In den Impfzentren in Nordrhein-Westfalen sind noch Tausende Termine frei. Rund 212.000 Termine seien diese Woche in den Impfzentren vergeben, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch. Rund 150.000 Impftermine seien noch frei. Für kommende Woche könnten noch mehr als 300.000 Termine vereinbart werden.

Wer die erste Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff bekommen habe, könne für die Zweitimpfung entsprechend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) den Biontech-Impfstoff bekommen, so der Minister.

Darüber hinaus sollen in dieser Woche und den nächsten zwei Wochen je 200.000 Erstimpfungen mit Biontech verabreicht werden. Auch bei den Haus- und Betriebsärzten entspanne sich die Lage. Erstmals bestimme nicht mehr die Verfügbarkeit des Impfstoffs die Menge der Impfungen, sondern die Anzahl der Impfwilligen sei ausschlaggebend.

NRW-Gesundheitsminister Laumann führt neue Inzidenzstufe „Null“ ein

15.54 Uhr: Nordrhein-Westfalen führt ab Freitag die neue „Stufe Null“ in der Corona-Schutzverordnung ein. Sie gilt für Kommunen, die eine Sieben-Tage-Inzidenz unter zehn vorweisen können. Erst wenn die Inzidenz acht Tage lang über zehn liegt, gilt wieder die Stufe Eins. Das sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf.

In der Stufe Null entfallen Kontaktbeschränkungen, zudem sind die Abstandsregelungen im öffentlichen Raum nur noch Empfehlungen. Die Maskenpflicht bleibe aber in einigen Bereichen wie etwa in Bussen und Bahnen, Einzelhandel, Arztpraxen, Taxen und Schülerbeförderung bestehen, sagte Laumann.

Beschäftigte mit einem nahen Kundenkontakt wie bei körpernahen Dienstleistungen oder Servicekräfte in der Gastronomie müssten weiterhin eine Maske tragen oder über einen negativen Testnachweis verfügen. Tische in der Gastronomie müssen einen Abstand von 1,5 Metern haben.

Bei kulturellen Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern entfällt die Maskenpflicht, sobald in ganz Nordrhein-Westfalen die Stufe Null gilt. Sportveranstaltungen sind zunächst auf 25.000 Besucher begrenzt. Auch Stadt- oder Volksfeste sind wieder möglich, allerdings müssen Besucher einen negativen Text vorlegen. Mit Test- und Hygienekonzept dürfen zudem Clubs und Diskotheken öffnen.

Für Urlaubsrückkehrer gilt am Arbeitsplatz künftig eine Corona-Testpflicht. Wer nach dem 1. Juli fünf Tage oder länger im Urlaub oder aus anderen Gründen nicht am Arbeitsplatz war, muss danach am ersten Tag der Rückkehr einen negativen Schnelltest vorweisen.

Kreuzimpfung: Ärzte in NRW haben „Impf-Tohuwabohu“ satt

Die Überlastung der Arztpraxen nach den jüngsten Empfehlungen für sogenannte Corona-Kreuzimpfungen könnte nach Einschätzung von Experten viele zum Aussteigen bewegen. Die Arztpraxen erlebten nach der schlecht kommunizierten Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) „ein Riesen-Tohuwabohu“, stellte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO), Frank Bergmann, am Mittwoch in Düsseldorf fest.

Die beim Robert Koch-Institut angesiedelte Stiko hatte am Donnerstag überraschend mitgeteilt, dass Menschen, die eine erste Impfung mit Astrazeneca erhalten haben, künftig unabhängig vom Alter als zweite Spritze einen mRNA-Impfstoff wie den von Biontech oder Moderna wählen sollten, weil die Immunantwort deutlich besser sei.

„Das war ein Kommunikationsdesaster“, kritisierte auch der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KVNO, Carsten König. „90 Prozent wollen Zweitimpfungen mit Astrazeneca nicht mehr“, berichtete er aus seiner Düsseldorfer Hausarztpraxis. Angesichts des hohen Organisationsaufwands sei zu befürchten, dass viele Praxen jetzt sagten: „Wir machen nicht mehr mit. Wir hören nach den bereits geplanten Zweitimpfungen auf.“

Der Düsseldorfer Virologe Jörg Timm unterstrich: „Alle Impfstoffe schützen vor schweren Krankheitsverläufen.“ Auch zwei Astrazeneca-Impfungen schützten gut vor der Delta-Variante, wenngleich die Kreuzimpfung aus immunologischer Sicht noch etwas besser und schneller zum Ziel führe.

Die Corona-Inzidenz in NRW ist leicht gestiegen – 13 neue Todesfälle

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist auf niedrigem Niveau leicht gestiegen. Die Kennziffer, die die Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen benennt, lag am Mittwochmorgen bei 5,8 und damit 0,2 höher als am Vortag, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Vor einer Woche betrug der Wert 5,5. Bundesweit lag die Inzidenz am Mittwoch bei 5,1 und damit ebenfalls 0,2 höher als einen Tag zuvor.

In 24 Stunden waren in NRW zuletzt 227 Neuinfektionen hinzugekommen, zudem hatte es 13 Covid-19-Todesfälle gegeben. Insgesamt sind in der Pandemie in NRW 17 185 Menschen in Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.

Vier der 53 Kreise und kreisfreien Städte in dem Bundesland hatten am Mittwoch eine zweistellige Inzidenz: Lippe (17,8), der Hochsauerlandkreis (15), Düsseldorf (14,8) und Köln (10,6). Am besten sah es in Mülheim an der Ruhr aus, wo binnen sieben Tagen keine einzige Neuinfektion erfasst worden war - die Inzidenz lag also bei null. In Remscheid war es eine einzige Neuinfektion gewesen, das ergab eine Inzidenz von 0,9.

Dienstag, 6. Juli

Rheinland und Ruhrgebiet: 50 000 Menschen ließen im Juni Termine in Impfzentren verfallen

14:39 Uhr: Im Juni haben alleine in den Impfzentren im Rheinland und Teilen des Ruhrgebiets 50 000 Menschen ihre Termine nicht wahrgenommen. Das ergibt sich aus Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein.

Die KV Westfalen Lippe als zweite zuständige Organisation für Nordrhein-Westfalen hat laut einer Sprecherin keine verlässlichen Zahlen. Wieviele Termine im Land insgesamt im Juni nicht wahrgenommen wurden, ist daher unklar.

Wie ein Sprecher der KV Nordrhein dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ sagte, seien die Fälle von unentschuldigt fehlenden Impflingen zwar misslich aber ohne große Folgen für die Impfzentren: So rückten oft Menschen kurzfristig nach – oder die Impfdosen würden für den kommenden Tag eingelagert.

Nach Angaben der KV Nordrhein tauchten besonders in den letzten beiden Juni-Wochen viele Menschen nicht zu ihren Terminen auf: fast 36 000. Es gibt mit 120 000 aber auch viele Impflinge, die ihren Termin ordnungsgemäß abgesagt haben, so dass er sofort wieder freigegeben werden konnte.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte in der „BILD am Sonntag“ Strafen für Menschen gefordert, die ihren Impftermin unentschuldigt schwänzen. Impftermine verfallen zu lassen, sei nicht nur rücksichtslos, sondern ein Schlag ins Gesicht all derer, die derzeit noch auf den knappen Impfstoff warten.

„Ladenhüter“ für die Tonne: Hausärzte im Rheinland wollen kein Astrazeneca mehr

10.13 Uhr: In der laufenden Corona-Impfkampagne wollen die Praxen im Rheinland nach Angaben des Hausärzteverbandes künftig auf den Impfstoff von Astrazeneca verzichten. Das sagte der Chef des Hausärzteverbandes Nordrhein, Oliver Funken, der „Rheinischen Post“ (Dienstag).

„Astrazeneca wird zunehmend der Ladenhüter unter den Impfstoffen. Er ist politisch einfach zerredet worden. Die aktuelle Stiko-Empfehlung unterstützt dies noch. Viele Patienten wollen den Wechsel auf Biontech“, so Funken. Daher sei man nun gezwungen, auf Astrazeneca zu verzichten, obwohl es sich um einen guten Impfstoff handele, der auch vor der Delta-Variante schütze. „Wir werden den Impfstoff jetzt aber verwerfen und Biontech einsetzen“, sagte Funken.

Viele Patienten wünschten die Möglichkeit, zu Biontech zu wechseln, häufig auch, weil sie so schneller zur Zweitimpfung kommen können. Das sei verständlich, so Funken. „Für die Hausärzte bedeutet das andererseits organisatorischen Stress. Termine müsse neu vergeben, Impfstoffe anders verplant werden“, sagte der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Nordrhein.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte am vergangenen Donnerstag überraschend mitgeteilt, dass Menschen, die eine erste Dosis des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca erhalten haben, künftig unabhängig vom Alter als zweite Spritze einen mRNA-Impfstoff wie den von Biontech oder Moderna erhalten sollen.

Corona-Inzidenz in NRW verharrt bei 5,6 – sechs neue Todesfälle

8.36 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen verharrt auf niedrigem Niveau. Die Kennziffer, die die Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen wiedergibt, lag am Dienstagmorgen wie bereits am Vortag unverändert bei 5,6, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht.

Auch vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW bei 5,6 gelegen. Bundesweit gab das RKI die Inzidenz am Dienstag mit 4,9 an. Binnen 24 Stunden kamen in NRW 114 Corona-Neuinfektionen und sechs Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 hinzu.

Vier Kreise und kreisfreie Städte wiesen am Dienstag eine zweistellige Sieben-Tage-Inzidenz auf. An der Spitze lag weiterhin der Hochsauerlandkreis (15,4), gefolgt vom Landkreis Lippe (14,4). In der Landeshauptstadt Düsseldorf sank die Inzidenz auf 12,9. In Soest lag der Wert bei 12,3. Am unteren Ende der Skala wies laut RKI-Daten am Dienstag Remscheid eine Null-Inzidenz (0,0) auf. Mülheim lag bei 0,6.

Montag, 5. Juli

Ab jetzt auch Einzeltermine für Impfungen

17.52 Uhr: Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein bietet über ihre Portale ab sofort auch die Möglichkeit, Einzeltermine für Corona-Impfungen zu buchen. Das Angebot richte sich insbesondere an Genesene, die nach überstandener Corona-Infektion nur eine Auffrischungsimpfung benötigen, erklärte die Vereinigung, kurz KVNO, am Montag in einer Mitteilung.

Ebenso könne jetzt eine Zweitimpfung mit Biontech oder Moderna in den Impfzentren gebucht werden, wenn etwa die für die Erstimpfung aufgesuchte Arztpraxis nicht genügend Impfstoff habe. Grundsätzlich solle aber am Prinzip festgehalten werden, beide Impfungen an einem Ort wahrzunehmen, hieß es.

In der kommenden Woche bieten eine Reihe von Impfzentren im Rheinland kurzfristig neue Ersttermine mit dem Impfstoff von Astrazeneca an. Die KVNO betonte die „nachweislich hohen Schutzwirkung einer Kreuzimpfung aus Astrazeneca mit einem mRNA-Impfstoff“. Aktuell sei das Angebot verfügbar in: Düren, Duisburg, Essen, Euskirchen, Kleve, Leverkusen, Mettmann, Mühlheim, Oberbergischer Kreis, Rhein-Erft-Kreis, Solingen, Viersen und Wuppertal.

SPD will Impfprogramm für Kinder und Luftfilter an allen Schulen

12.29 Uhr: Kinder und Jugendliche über zwölf Jahren brauchen aus Sicht der SPD-Opposition im Landtag ein Sonder-Impfprogramm gegen das Coronavirus. Der Vorsitzende der Landespartei und Landtagsfraktion, Thomas Kutschaty, forderte die Landesregierung von NRW am Montag in Düsseldorf auf, unverzüglich flächendeckende Angebote vorzubereiten. Auch Studierende benötigten gezielte Angebote. Die Sommerpause müsse an Schulen und Hochschulen genutzt werden, um die Voraussetzungen für reguläre Präsenzveranstaltungen nach den Ferien zu schaffen.

Kutschaty sagte, dazu gehörten Luftfilter in den Klassenzimmern – auch dort, wo Fenster geöffnet werden könnten. Die Sicherheit von Lehrern und Schülern zu gewährleisten, sei vor allem Aufgabe des Landes. Daher müsse das Land auch die Kosten übernehmen. Es dürfe nicht dem Zufall überlassen bleiben, ob eine Kommune gerade Geld für diese Aufgabe habe oder nicht.

Kutschaty appellierte zudem an die Landesregierung, die Impfzentren über den 30. September hinaus mindestens bis zum Jahresende offen zu halten. „Wir brauchen grundsätzlich eine staatliche Anlaufstelle für Impfangebote.“ Nicht jeder habe unmittelbaren Zugang zu Haus- oder gar Betriebsärzten. Möglicherweise seien künftig sogar jährliche Auffrisch-Impfungen gegen das Coronavirus nötig.

Rufe nach Bußgeldern für Bürger, die Impftermine ohne Absage „schwänzten“, hätten im Strafgesetzbuch keine Grundlage, sagte der frühere NRW-Justizminister. Dafür gebe es keinen Paragrafen. Dennoch sei es eine „Sauerei“, Impftermine einfach nicht wahrzunehmen.

Der Oppositionsführer kündigte außerdem an, die Anschaffung von Coronamasken in NRW zu hinterfragen. Schon Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe sich wegen eines „Masken-Skandals“ zu verantworten, weil sein Haus welche für 5,68 Euro pro Stück angeschafft habe – das Gesundheitsministerium in NRW habe aber sogar einen Stückpreis von 9,90 Euro gezahlt.

Die SPD wolle vor allem wissen, wer für die Anschaffung verantwortlich sei und warum niemand im Ministerium angesichts des Preises hellhörig geworden sei. Auch die Fragen, wer solchen „Schrott“ begutachtet habe und ob Provisionen geflossen seien, müssten geklärt werden.

Corona-Inzidenz steigt geringfügig in NRW

Die Corona-Inzidenz ist in Nordrhein-Westfalen auf niedrigem Niveau marginal angestiegen. Der Wert, der die Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen wiedergibt, lag am Montagmorgen bei 5,6, wie aus der Webseite des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Das waren 0,1 mehr als am Sonntag und 0,2 mehr als am Samstag.

Vor einer Woche betrug diese Pandemie-Kennziffer 5,8. Binnen 24 Stunden kamen in dem Bundesland zuletzt 61 Neuinfektionen hinzu. Es wurde kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

Sechs Kreise und kreisfreie Städte wiesen am Montag in NRW eine zweistellige Sieben-Tage-Inzidenz auf: Der Hochsauerlandkreis (15,4), der Landkreis Lippe (14,1), Düsseldorf (13,2), Soest (11,3), Köln (10,5) und Solingen (10,0.) Am niedrigsten war die Inzidenz in Mülheim (0,6), Remscheid (0,9), Unna (1,0) und Euskirchen (1,0).

Sonntag, 4. Juli

Corona-Neuinfektionen weiter auf niedrigem Niveau

10:24 Uhr: Die Corona-Inzidenz bleibt in Nordrhein-Westfalen weiterhin nahezu stabil auf niedrigem Niveau. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag am Sonntag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 5,5. Am Samstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 5,4 gelegen, nach 5,6 am Freitag und 5,7 am Donnerstag. Innerhalb eines Tages kamen 135 Neuinfektionen hinzu. Es wurde kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

Fünf Kreise oder kreisfreie Städte wiesen am Sonntag eine zweistellige Sieben-Tage-Inzidenz auf: Der Hochsauerlandkreis (15,0), der Landkreis Lippe (14,1), Düsseldorf (12,4), Soest (11,6) und Solingen (10,0.) Am niedrigsten war die Inzidenz in Mülheim (0,6), Remscheid (0,9), Unna (1,0) und Euskirchen (1,0).

Auffällig viele positive Coronabefunde in Borken

09:39 Uhr: An einer Schnellteststelle im Kreis Borken sind 30 Menschen innerhalb kurzer Zeit positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Kreisgesundheitsamt Borken geht der Möglichkeit fehlerhafter Tests nach, wie es am Samstag mitteilte. Demnach stammten alle Tests aus einer Charge. Die positiv Getesteten wurden nun PCR-Tests unterzogen. Deren Ergebnisse werden für Montag erwartet. Bis dahin sollen die Betroffenen in Quarantäne gehen.

Samstag, 3. Juli

„Querdenker“-Demo und Gegendemos in Bochum verlaufen friedlich

21:13 Uhr: Mehrere Hundert Menschen haben am Samstag in Bochum gegen die Corona-Beschränkungen protestiert. Die Demonstration der Initiative „Querdenken 234“ verlief störungsfrei, wie ein Polizeisprecher sagte. Den Beamten zufolge nahmen bis zu 600 Personen an dem Aufzug mit anschließender Kundgebung teil. Am Abend löste sich diese demnach wie geplant auf. An mehreren Gegendemonstration hätten sich etwa 130 Menschen beteiligt. Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz.

Zahl der Corona-Neuinfektionen in NRW weiter leicht rückläufig

14:55 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen auf niedrigem Niveau weiter leicht gesunken. Der Wert der Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen lag am Samstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 5,4. Am Freitag hatte die Inzidenz bei 5,6 und am Donnerstag bei 5,7 gelegen. Innerhalb eines Tages kamen 137 Neuinfektionen hinzu. Im Zusammenhang mit Covid-19 wurde ein weiterer Todesfall gemeldet.

Fünf Kreise oder kreisfreie Städte wiesen am Samstag eine zweistellige Sieben-Tage-Inzidenz auf: Der Hochsauerlandkreis (16,2), Soest (12,9), Düsseldorf (10,9), Bottrop (10,2) und Lippe (10,1). Am niedrigsten war die Inzidenz in Euskirchen (0,5) und Mülheim (0,6).

Freitag, 2. Juli

Stamp empfiehlt Corona-Tests bei Kita-Kindern nach Sommerurlaub

14:19 Uhr: Nordrhein-Westfalens Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat Eltern aufgefordert, nach dem Sommerurlaub ihre Kinder erst auf Corona zu testen, bevor die Kleinen wieder in die Kita gehen. „Bleiben Sie weiterhin vorsichtig und aufmerksam“, schrieb Stamp in einem am Freitag veröffentlichten Elternbrief. „Die Pandemie ist, auch wenn wir sie aktuell gut im Griff haben, noch nicht vorbei.“ Regelmäßige Corona-Tests von Kita-Kindern - mindestens zweimal wöchentlich - bleiben nach Worten Stamps auch in den nächsten Wochen wichtig. Das Land stelle dafür weiterhin kostenlos Selbsttests zur Verfügung.

Stamp wies daraufhin, dass den Eltern jetzt rechnerisch Kita-Beiträge für dreieinhalb Monate im ersten Halbjahr erlassen würden. Grund dafür ist, dass coronabedingt nicht das volle Betreuungsangebot zur Verfügung stand. Die Jugendämter hätten zu entscheiden, wie sie die von Land und Kommunen gemeinsam finanzierte Entlastung bei den Kita-Beiträgen an die Familien weiterleiteten. Dies könne vor Ort unterschiedlich und zeitversetzt sein, so Stamp.

Laschet will interdisziplinären Corona-Expertenrat auf Bundesebene

12:15 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will im Fall seiner Wahl zum Bundeskanzler auch auf Bundesebene den Rat von Experten und Expertinnen unterschiedlicher Bereiche zur Bewältigung der Corona-Krise einholen. „Natürlich ist die Pandemie nicht zu Ende“, sagte der Unions-Kanzlerkandidat am Freitag in einer Aktuellen Stunde im Landtag in Düsseldorf.

Der CDU-Bundesvorsitzende rechtfertigte in der Debatte die Auflösung seines eigenen Corona-Expertenrats, der die CDU/FDP-Landesregierung seit April 2020 unter anderem zu den sozialen, psychischen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie beraten hatte. Der Expertenrat für NRW habe in seiner sechsten und letzten Stellungnahme Grundsätze formuliert, die schon jetzt klar machten, „was uns im Herbst droht“, sagte Laschet. Zur „Kernfrage“, wie mit der potenziellen vierten Welle umzugehen sei, liege „alles auf dem Tisch“. Es werde möglicherweise auch weitere Coronaviren in den nächsten Jahren geben. „Wir werden in ein Jahrzehnt gehen, wo wir mit solchen Risiken leben müssen“, sagte Laschet. Er werde auch weiter individuell wissenschaftlichen Rat einholen.

Der Expertenrat habe empfohlen, auf Bundesebene nicht nur auf medizinisch-naturwissenschaftliche Modelle zu setzen, sondern auch die sozialen und wirtschaftlichen Folgen zu betrachten, sagte Laschet. Das Gremium hatte geschrieben: „Wird diese Chance versäumt, einen multi- und transdisziplinären Diskurs zu organisieren, droht eine unfruchtbare Dominanz von allein auf das Infektionsgeschehen konzentrierten Modellanalysen.“ NRW habe diesen ganzheitlichen Ansatz bereits befolgt, sagte Laschet.

SPD und Grüne im Landtag kritisierten die Auflösung des Expertengremiums in einer Phase, in der sich die Delta-Variante in Deutschland und in NRW ausbreite und die Folgen noch ungewiss seien.

Lehrerverband fordert „Besondere Sicherheit“ zu Beginn des Schuljahres

9:29 Uhr: Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hält Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus an den Schulen auch zu Beginn des nächsten Schuljahres für angebracht. „Ich glaube, wir sollten auch eine Phase zu Beginn des nächsten Schuljahres machen, in der wir noch auf besondere Sicherheit achten“, sagte Meidinger am Freitag dem WDR. Damit meine er zum Beispiel eine Maskenpflicht und auch regelmäßige Tests. „Wir wissen nicht, in welchem starken Ausmaß Reiserückkehrer dann das Virus wieder auch an die Schulen bringen“, erklärte Meidinger.

In Nordrhein-Westfalen stand am Freitag an den Schulen der letzte Schultag vor den Sommerferien an. Ein wegen der Coronavirus-Pandemie von verschiedenen Unterrichtsformen geprägtes Schuljahr ging damit zu Ende. Wie es nach den großen Ferien weitergehen wird, beschäftigt allerdings schon viele Schüler, Eltern und Lehrer.

Schulministerin zollt Schülern vor Ferien Respekt

9:27 Uhr: Der (heutige) Freitag ist an den 5400 Schulen in Nordrhein-Westfalen der letzte Schultag vor den Sommerferien. 2,5 Millionen Jungen und Mädchen bekommen ihre Zeugnisse. Das aufregende, wegen der Coronavirus-Pandemie von verschiedenen Unterrichtsformen geprägte Schuljahr geht dann zu Ende. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) zollte angesichts der Herausforderungen in diesem „besonderen Schuljahr“ den Schülern und Schülerinnen Respekt: „Sie haben in der Pandemie etwas Herausragendes geleistet.“

Die Bezirksregierungen in Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster haben in den nächsten Tagen Zeugnistelefone freigeschaltet. Dort können Schüler, aber auch Eltern anrufen. Die Fachleute an den Telefonen beraten dann mit Blick auf Noten und Möglichkeiten der Schullaufbahn. Allerdings sind die Zeiten, zu denen die Experten zur Verfügung stehen, unterschiedlich.

Um coronabedingte Nachteile auszugleichen, wurden in diesem Jahr keine blauen Briefe verschickt, mit denen sonst auf nicht mehr ausreichende Noten gegenüber dem Halbjahreszeugnis hingewiesen wird. Zur Hilfestellung gehören auch erweiterte Möglichkeiten der Nachprüfung, damit Schüler in den Ferien Lernstoff nachholen und in ihrer alten Klasse bleiben können. Überdies wurde das freiwillige Wiederholen einer Klasse ermöglicht, ohne dass es auf die Höchstverweildauer an einer Schule angerechnet wird.

Sieben-Tage-Inzidenz verharrt in NRW auf niedrigem Niveau

8:28 Uhr: In Nordrhein-Westfalen verharrt die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Der Wert der Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen lag am Freitag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 5,6 - nach 5,7 am Donnerstag und 5,5 am Mittwoch. Innerhalb eines Tages wurden 170 neue Fälle verzeichnet. Es kamen 14 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hinzu.

3 der 53 NRW-Kommunen lagen bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz im zweistelligen Bereich: der Hochsauerlandkreis (16,2), der Kreis Soest (14,9) und die Landeshauptstadt Düsseldorf (10,5). Den niedrigsten Wert meldete weiterhin Mülheim mit 0,6.

Landtag debattiert über Auflösung des Corona-Expertenrats

7:25 Uhr: Die Auflösung des interdisziplinären Corona-Expertenrats von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wird am Freitag (10.00) im Landtag aufgearbeitet. Die oppositionelle Grünen-Fraktion hat dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Es ist die letzte Sitzung des Plenums vor der Sommerpause. Laschet hatte angekündigt, das im April 2020 berufene Gremium nun aufzulösen. Der ehrenamtliche Expertenrat hatte vergangene Woche zum letzten Mal getagt.

Das Gremium hatte in seiner letzten Stellungnahme zu einem besonnenen Umgang mit der Entspannung der Corona-Krise geraten, da ab Herbst wieder mit einem Anstieg der Infektionszahlen zu rechnen sei. Das Virus dürfte „Teil unserer Lebenswirklichkeit bleiben“, heißt es in der Stellungnahme. Selbst bei einem großem Erfolg der Impfkampagne sei nicht sichergestellt, dass in Deutschland zum Herbst die sogenannte Herdenimmunität erreicht werde. Die Experten empfehlen daher unter anderem das weitere Tragen von Masken in Innenräumen.

Die Sommermonate sollten nach Ansicht des Gremiums dafür genutzt werden, Vorkehrungen zu treffen, um einen weiteren Lockdown als „selbstverständliche Reaktion“ auf wieder steigende Inzidenzen auszuschließen. Die Grünen kritisierten die Auflösung des Expertenrats auch angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus als voreilig. Die Landesregierung müsse darstellen, wie sie künftig Expertenwissen bei der Bekämpfung der Pandemie einbeziehen werde.

Dem Expertenrat gehörten unter anderem der Bonner Virologe Hendrik Streeck, die Vorsitzende des Europäischen Ethikrates, Christiane Woopen, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, und der frühere Richter am Bundesverfassungsgericht, Udo di Fabio, an.

Donnerstag, 1. Juli

Zahl der Prostituierten ging in der Corona-Pandemie zurück

18.41 Uhr: Die Corona-Pandemie hat dem Prostitutionsgewerbe in Nordrhein-Westfalen einen herben Einbruch gebracht. Ende 2020 seien landesweit 6303 Prostituierte angemeldet gewesen, teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag mit - ein Drittel weniger als im Vorjahr.

Zu den Hygiene-Auflagen während der Lockdown-Monate gehörte auch ein Prostitutionsverbot. Laut den Angaben stammten gut 38 Prozent der gemeldeten Prostituierten in NRW aus Rumänien, knapp 22 Prozent waren Deutsche und knapp 14 Prozent Bulgarinnen. Für Prostituierte besteht seit dem 1. Juli 2017 Anmeldepflicht. Wie viele ohne Anmeldung arbeiteten, sei dabei nicht bekannt, heißt es in der Mitteilung.

Impfzentren stellen digitalen Impfpass aus

18.38 Uhr: Wer in einem Impfzentrum im Rheinland gegen das Coronavirus geimpft wird, erhält seit Donnerstag vor Ort auch das digitale Impfzertifikat. Der dafür erforderliche QR-Code wird direkt nach der letzten Impfung in den 28 Impfzentren ausgedruckt, wie die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein mitteilte. Der Code könne anschließend mit den entsprechenden Apps gescannt werden.

Sollte der Ausdruck aus technischen oder organisatorischen Gründen einmal nicht möglich sein, werden die Nachweise laut Mitteilung wie bisher kostenlos per Post versand. Während eines Probebetriebs seien seit Mitte Juni bereits etwa 490 000 Zertifikate in den Zentren ausgestellt worden. Mehr als 640 000 Briefe seien bisher an Geimpfte im Rheinland versendet worden.

Flughäfen in Köln und Düsseldorf erwarten viele Passagiere zu Ferienbeginn

17.14 Uhr: Am zweitgrößten NRW-Airport Köln/Bonn blickt man optimistisch auf die Sommerferien. In den sechs Ferienwochen werden etwa 850.000 Passagiere erwartet. Das sei etwa 40 Prozent des Niveaus vor der Corona-Krise. Die gefragtesten Reiseländer seien die Türkei, Spanien und Griechenland sowie weitere Länder der Mittelmeerregion.

Mit den Sommerferien schnellen auch am Flughafen Düsseldorf die Passagierzahlen wieder in die Höhe. Nach aktuellem Stand rechnet der größte Flughafen von Nordrhein-Westfalen im Juli mit mehr als einer Million Passagiere. „Bereits am ersten Ferienwochenende erwarten wir von Freitag bis Sonntag rund 1000 Flugbewegungen und 120.000 Fluggäste“, erklärte Flughafenchef Thomas Schnalke. Damit werden in den Sommerferien 2021 voraussichtlich mehr als 50 Prozent der Passagierzahlen des Jahres 2019 erreicht.

Inzidenz bleibt niedrig, aber deutlich über dem Bundesschnitt

In Nordrhein-Westfalen pendelt die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Der Wert der Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen liegt am Donnerstag bei 5,7 nachdem er am Mittwoch bei 5,5, am Dienstag bei 5,6 und am Montag noch bei 5,8 lag. Trotzdem liegt das bevölkerungsreichste Bundesland aber weiter klar über dem Bundesschnitt von am Donnerstag 5,1.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch wurden innerhalb eines Tages in NRW 222 neue Fälle gemeldet. 13 Menschen starben. 4 der 53 NRW-Kommunen verzeichneten bei der Sieben-Tage-Inzidenz noch zweistellige Werte: Soest mit einer Inzidenz von 15,6 lag dabei an der Spitze vor dem Hochsauerland- und dem Märkischen Kreis. Hamm verzeichnete genau 10,0.

In der Landeshauptstadt Düsseldorf gingen die Werte von 6,3 auf 9,0 nach oben, dafür fielen sie in Dortmund von 8,3 am Vortag auf 6,6. Den niedrigsten Wert meldete weiterhin Mülheim mit konstant 0,6

Mittwoch, 30. Juni

Stichprobenartige Kontrollen der Quarantänepflicht in NRW

18.16 Uhr: Die Pflicht zur häuslichen Quarantäne von Reiserückkehrern soll in Nordrhein-Westfalen stichprobenartig von den Behörden kontrolliert werden. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) kündigte kurz vor dem Ferienbeginn im bevölkerungsreichsten Bundesland entsprechende Kontrollen der Gesundheitsämter an. Außerdem appelliert die Landesregierung an alle Urlauber, sich freiwillig vor der Rückkehr an den Arbeitsplatz auf Corona testen zu lassen.

Auch bei einer hohen Impfquote könne es durch die Delta-Variante des Coronavirus wieder zu deutlich mehr Ansteckungen kommen, sagte Laumann am Mittwoch im Landtag mit Verweis auf Großbritannien. Die Testangebote in NRW würden weiter gerade auch für die Reiserückkehrer benötigt. Dabei gebe es nicht nur Pflichten für jene Reiserückkehrer aus den sogenannten Virusvariantengebieten, zu den aktuell neben Indien und Großbritannien auch Portugal und Russland gezählt werden.

„Wer aus einem Virusvariantengebiet einreist, muss 14 Tage in Quarantäne. Wer aus einem Hochinzidenzgebiet einreist, muss mindestens 5 Tage in Quarantäne gehen, bevor eine Freitestung möglich ist. Und bei Rückkehrern aus Risikogebieten gilt: Testpflicht ohne Quarantäne“, listete Laumann die bundesweiten Regelungen auf. Wer mit dem Flugzeug reise, dürfe nur mit einem Negativtest befördert werden. „Die Einhaltung dieser Pflichten werden die Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen stichprobenartig prüfen, damit auch klar ist, dass jeder wissen muss, dass wir darauf achten, dass diese Regeln nicht nur gesetzt sind, sondern eingehalten werden“, betonte er.

NRW-Gesundheitsminister will Corona-Früherkennung durch Abwasseranalyse prüfen lassen

14.48 Uhr: Zum schnellen Erkennen eines Corona-Ausbruches wird nach Angaben von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) auch eine Abwasseranalyse in Betracht gezogen. Es werde derzeit geprüft, ob eine Analyse von Abwasser dazu beitragen könne, Ausbrüche frühzeitig zu erkennen, sagte Laumann am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf.

Der Bund habe eine eigene Arbeitsgruppe eingesetzt, um ein Konzept zu entwickeln. NRW gehe aktiv mit. Es gelte, offene Fragen zu klären. „Wir stehen innovativen Lösungen offen gegenüber, um eben noch früher und noch schneller Veränderungen – was das Pandemiegeschehen angeht – zu entdecken und dann auch richtig zu reagieren“, erklärte Laumann.

Die oppositionellen Grünen forderten von der Landesregierung, für eine rasche Umsetzung zu sorgen.

Laschet warnt vor weiteren Corona-Varianten

12.13 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat vor Leichtfertigkeit angesichts der sinkenden Zahl der Corona-Neuinfektionen gewarnt. Das Impftempo sei zwar ermutigend. „Trotzdem gibt es keinen Grund zum Übermut“, sagte der CDU-Bundesvorsitzende am Mittwoch in einer Gedenkstunde des Landtags in Düsseldorf für die Opfer der Corona-Pandemie.

„Neue gefährliche Varianten können uns sehr schnell wieder mit steigenden Infektionszahlen konfrontieren“, so Laschet. „Und wir müssen den ganzen Tag hoffen, dass keine Variante entsteht, gegen die der Impfstoff nicht wirkt und dass wir wieder von vorne anfangen müssen.“

Das Coronavirus wird die Menschen nach Worten Laschets weiter begleiten. „Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben, auch wenn die Schrecken der Pandemie einmal verblasst sein werden.“

Laschet, der auch Kanzlerkandidat der Union für die Bundestagswahl ist, verteidigte seinen Grundsatz, dass Grundrechtseingriffe zurückgenommen werden müssten, wenn die Infektionszahlen sinken und Maßnahmen ausgeweitet werden, wenn die Zahlen steigen. In der Debatte um den richtigen Weg im Kampf gegen Corona hätten sich auch Gräben innerhalb von Familien und Freundeskreisen aufgetan. „Wir müssen versuchen, diese Gräben wieder zu schließen“, sagte Laschet.

Corona sei eine Zäsur, die eine „scharfe Trennlinie zwischen einer Zeit davor und einer Zeit danach“ gezogen habe, so der CDU-Bundesvorsitzende. „Erst rückblickend werden wir das ganze Ausmaß dieser Zäsur einmal wirklich ermessen können.“

Laumann: Stichprobenartige Kontrollen der Quarantänepflicht

11.29 Uhr: Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat stichprobenartige Kontrollen der 14-tägigen Quarantänepflicht von Reiserückkehrern aus sogenannten Virusvariantengebieten angekündigt. „Und unsere Gesundheitsämter werden auch stichprobenartig kontrollieren, ob die Leute in Quarantäne sind. Also, wer aus diesen Ländern nach Deutschland zurückkehrt, muss damit rechnen, dass es kontrolliert wird und dann gibt es ja auch ganz hohe Strafen, wenn man sich nicht dran hält“, sagte Laumann am Mittwoch dem Radiosender WDR5.

Deutschland hat nach Angaben der Bundesregierung für die sogenannten Virusvariantengebiete europaweit die strengsten Regeln. Wer aus Ländern wie Indien oder Großbritannien zurück in die Bundesrepublik kommt, muss demnach 14 Tage in Quarantäne und kann sich nicht „freitesten“ lassen. Seit Dienstag sind wegen der starken Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus auch Portugal und Russland als Virusvariantengebiete eingestuft.

Laumann warb dafür, gerade auch nach dem Urlaub die landesweit 9000 Testzentren in NRW rege zu nutzen, in denen sich derzeit rund 300 000 Menschen pro Tag testen ließen. „Testen ist die beste Möglichkeit solidarisch zu sein, damit wir die Sache im Griff behalten“, betonte Laumann. Es wäre sehr gut, wenn sich jeder Urlauber vor seiner Rückkehr an den Arbeitsplatz und zu den Arbeitskollegen testen lassen würde. Auch wenn jemand beispielsweise am Wochenende viele Kontakte hatte, wäre das gut. Das Testen sei die Brücke, bis voraussichtlich Anfang September eine hohe Impfquote erreicht werden könne.

NRW erinnert an Opfer der Pandemie - Laschet bittet um Verzeihung

11.26 Uhr: Mit einer bewegenden Trauerzeremonie im Landtag haben Politiker, Pflegekräfte, Ärzte und Betroffene am Mittwoch der Opfer der Corona-Pandemie in Nordrhein-Westfalen gedacht. Gemeinsam mit Angehörigen von Opfern zündeten Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), Landtagspräsident André Kuper und Verfassungsgericht-Präsidentin Barbara Dauner-Lieb im Plenarsaal Kerzen für die Verstorbenen an. Landesweit wehten die Flaggen an öffentlichen Gebäuden auf halbmast. In NRW starben seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang 2020 mehr als 17.120 Menschen im Zusammenhang mit Corona.

Hinter jedem der mehr als 17.000 Toten der Pandemie in NRW stehe ein individuelles Schicksal, sagte Laschet in einer Ansprache. „Unser Land trauert mit Ihnen.“ Zugleich bat Laschet die Hinterbliebenen um Verzeihung, die wegen der Corona-Einschränkungen ihren erkrankten Angehörigen nicht in den letzten Stunden beistehen durften. „Diese Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass Menschen einsam sterben mussten, waren ein gravierender Fehler“, sagte Laschet mit Blick auf Besuchsverbote in Alten- und Pflegeheimen und in Krankenhäusern.

Auch Seelsorger und Vertreter von Hilfsorganisationen, der Bundeswehr, Kirchen und weiterer Verbände waren zu der Gedenkstunde eingeladen. Ein Film erinnerte an die Folgen der Pandemie in NRW, den Kampf um Leben der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern, geschlossene Schulen und leere Innenstädte.

Landtagspräsident Kuper sagte: „Keiner von uns, weder in Deutschland noch in einem anderen Land der Welt, war vorbereitet auf das, was seit März 2020 über uns gekommen ist.“ Corona habe Spuren hinterlassen. Vieles sei nur schwer auszuhalten. Freiheitsrechte seien eingeschränkt worden. Trauer und Schmerz hätten die ganze Welt erfasst. „Und die Zahl der Opfer wächst täglich.“ Bei der Bekämpfung der Pandemie seien auch Fehler gemacht worden. „Denn niemand von uns hatte Erfahrung mit einem Krisenmanagement diesen Ausmaßes.“

Opposition kritisiert fehlendes Konzept gegen Delta-Variante

10.44 Uhr: Die Landtagsopposition hat kritisiert, dass die Delta-Variante des Coronavirus bei den Plänen für den Unterricht nach den Sommerferien nicht berücksichtigt werde. Angesichts der Lage in Israel und Großbritannien sei dies ein Versäumnis, sagte die Grünen-Abgeordnete Sigrid Beer am Mittwoch in einer Sondersitzung des Schulausschusses. „Die Frage, wie kriegen wir die Schulen sicher, ist überhaupt noch nicht geklärt. Wir laufen der Lage weiter hinterher.“ Es brauche einen „Game Changer“, sagte Beer und brachte die Luftfilteranlagen ins Spiel. „Wie sehen die Pläne aus, um nicht wieder in die Falle hineinzulaufen?“, fragte der SPD-Abgeordnete Jochen Ott (SPD). In Großbritannien seien die Infektionszahlen bei Schülern binnen einer Woche von 10 000 auf 16 000 angestiegen.

„Die Delta-Variante macht uns natürlich Sorgen“, entgegnete Franziska Müller-Rech (FDP). Krankenhausaufenthalte und Todesfälle stiegen in Großbritannien aber nicht an. Insofern könnten Infektionszahlen und Inzidenzen nicht mehr der Maßstab sein. Luftfilteranlagen seien kein Allheilmittel und würden vom Umweltbundesamt lediglich als Ergänzung zum Lüften empfohlen. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte zuvor erneut das Konzept für den Unterrichtsstart nach den Sommerferien erläutert. Neben dem vollen Präsenzunterricht seien im Freien dann auch Kontaktsportarten ohne Maske erlaubt. In der Halle gelte im Sportunterricht weiter die Maskenpflicht. Ob diese entfallen könne, werde fortlaufend anhand der Entwicklung der Infektionszahlen geprüft.

Gebauer: Präsenzunterricht auch nach den Sommerferien

10.13 Uhr: Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat angesichts niedriger Corona-Zahlen und der Erfahrungen aus den vergangenen Wochen bekräftigt, dass der Präsenzunterricht in den Schulen nach den Sommerferien fortgesetzt werden soll. „In den letzten Wochen konnten die Schülerinnen und Schüler wieder gemeinsam in der Schule lernen und sich im Klassenverband austauschen. Das war sicher für alle von größter Bedeutung“, erklärte Gebauer am Mittwoch zum bevorstehenden Ferienstart in Nordrhein-Westfalen in einer Mitteilung des Ministeriums. „Und auch das nächste Schuljahr werden wir mit den nötigen Hygienemaßnahmen im Präsenzbetrieb beginnen.“

Für rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler an landesweit rund 5400 Schulen ist dieser Freitag der letzte Schultag des Schuljahres 2020/2021. „Ich freue mich, dass wir nun mit Zuversicht in die Sommerferien starten können“, betonte sie. Angesichts der gesunkenen Infektionszahlen könne man sich jetzt auf Sommerferien freuen, in denen wieder mehr Normalität, mehr Aktivitäten und mehr Begegnung möglich seien. Zum Abschluss des Schuljahres mit zeitweisem Lernen auf Distanz bedankte sie sich bei den Schülern, Eltern und Lehrern für das Meistern der Situation. Gebauer verwies auf die Zeugnistelefone der Bezirksregierungen, an die sich Eltern und Schüler bei Fragen zur Notengebung oder zur Schullaufbahn wie jedes Jahr wenden könnten.

Laschet: Neues Schuljahr ohne Maskenpflicht bei niedriger Inzidenz

9.46 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist für ein Ende der Maskenpflicht in Schulen im neuen Schuljahr, falls die Corona-Inzidenzwerte niedrig bleiben. „Nach den Ferien beobachten wir die Situation der Reiserückkehrer, und wenn wir das in den Griff bekommen, dass die Inzidenzen nicht besonders hoch sind, dann kann man auch die Masken im Unterricht wieder ablegen“, sagte der Unions-Kanzlerkandidat am Mittwoch im WDR. „Das Hauptziel muss sein: Man darf nicht als erstes wieder die Schulen schließen.“

Mit stabilen Inzidenzen auf dem jetzigen Niveau könne er sich auch einen Start der nächsten Fußball-Bundesliga-Saison mit Zuschauern ähnlich wie bei der Europameisterschaft vorstellen, sagte der Ministerpräsident. Auf Fragen nach einer möglichen neuen Pandemie-Welle im kommenden Herbst wies Laschet vor allem auf die laufenden Impfungen hin. Wenn im Herbst 80 Prozent der Bevölkerung geimpft seien, sei die Situation völlig anders als im vergangenen Jahr.

Eine Verlängerung der am 1. Juli endenden Homeoffice-Pflicht lehnte Laschet ab. Darüber müssten die Betriebe nach ihren jeweiligen Bedürfnissen entscheiden. Dies dürfe angesichts von Inzidenzwerten um 5 Infizierte auf 100.000 Menschen in sieben Tagen nicht der Gesetzgeber zentral verordnen. In vielen Betrieben sei es wichtig, dass Menschen sich am Arbeitsplatz begegnen.

Corona-Inzidenz in NRW weiter leicht rückläufig

7.50 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter leicht gesunken. Der Wert der Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen lag am Mittwoch bei 5,5 nach 5,6 (Dienstag) und 5,8 (Montag). Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch wurden innerhalb eines Tages 176 neue Fälle gemeldet. 15 Menschen starben.

5 der 53 NRW-Kommunen verzeichneten bei der Sieben-Tage-Inzidenz noch zweistellige Werte: Der Hochsauerlandkreis mit dem höchsten Wert in NRW von 13,1, Soest, der Märkische und der Oberbergische Kreis und Hamm. Die Großstädte Köln (8,5), Düsseldorf (6,3), Dortmund (8,3) und Essen (6,7) lagen im einstelligen Bereich. Den niedrigsten Wert meldete Mülheim mit 0,6.

Dienstag, 29. Juni

Düsseldorfs Oberbürgermeister für frühere Öffnung von Clubs

17.33 Uhr: In Nordrhein-Westfalen werden Rufe lauter, Clubs und Diskotheken wieder zu öffnen, um damit illegale Partys in Parks und an anderen Orten zu verhindern. „Wir müssen nicht bis Ende August darauf warten. Tanzen in unseren Betrieben in kontrolliertem Rahmen ist sicherlich sicherer als unkontrolliert privat“, sagte Haakon Herbst, Regionalpräsident im Branchenverband Dehoga Nordrhein-Westfalen. Die nordrhein-westfälische Corona-Schutzverordnung sieht für Clubs und Diskotheken eine Öffnungsperspektive ab dem 27. August vor.

Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) warb in einem Brief an das Land für eine frühere Öffnung der Clubs unter strengen Hygieneauflagen. Auch in Düsseldorf drängten vor allem junge Menschen bei immer besser werdendem Wetter besonders an den Wochenenden in die Innenstadt um zu feiern, heißt es darin. Es sei zu befürchten, dass dies in den Sommerferien weiter zunehme. Das stelle die Stadt vor große Herausforderungen. Keller erwartet, dass eine Öffnung der Clubs und Diskotheken „zu einer spürbaren Entspannung der Sicherheitslage führt“.

Polizei und Ordnungsämter in Nordrhein-Westfalen haben an den vergangenen Wochenenden in mehreren NRW-Städten illegale Feiern aufgelöst. In Leverkusen trafen sie etwa am vergangenen Samstag rund 500 Jugendliche in einem Park an. In Krefeld feierten nach Polizeiangaben 250 bis 300 Menschen in einer Halle.

Trauerbeflaggung in NRW: Land erinnert am Mittwoch an Opfer der Corona-Pandemie

15.42 Uhr: Zum Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie werden die Fahnen an zahlreichen Gebäuden in Nordrhein-Westfalen an diesem Mittwoch auf Halbmast wehen.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat anlässlich der Gedenkveranstaltung des Landes für alle Dienstgebäude des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände Trauerbeflaggung angeordnet, wie die Landesregierung am Dienstag mitteilte.

Im Landtag in Düsseldorf ist an diesem Mittwoch eine zentrale Gedenkstunde für die Opfer der Corona-Pandemie geplant. Dabei wollen unter anderem Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), der Präsident des Landtages, André Kuper, und die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs NRW, Barbara Dauner-Lieb, das Wort ergreifen.

Seit dem Ausbruch der Pandemie sind in Nordrhein-Westfalen mehr als 17 000 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Besonders viele Todesopfer gab es Ende Dezember, kurz bevor die Impfaktion starten konnte. Allein am 22. Dezember 2020 waren 178 Corona-Tote in NRW zu beklagen, wie aus den Daten des Landeszentrums für Gesundheit hervorgeht.

Nach dem Meldestand vom Mittwoch wurden innerhalb eines Tages zehn weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gemeldet. Die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle stieg damit auf 17 123 in NRW. Die bundesweit ersten beiden Corona-Todesfälle waren Anfang März des vergangenen Jahres in Nordrhein-Westfalen bekanntgeworden.

Inzidenz in NRW geht weiter zurück

9.06 Uhr: Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen auf niedrigem Niveau noch weiter gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie am Dienstag bei 5,6. Innerhalb eines Tages wurden den Daten zufolge 108 neue Fälle verzeichnet. Am Montag hatte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz noch 5,8 betragen. Die Inzidenz ist eine wichtige Datengrundlage, um den Verlauf der Pandemie zu beurteilen.

Fünf NRW-Kommunen verzeichneten noch zweistellige Werte. Die höchste Inzidenz hatte mit 13,1 der Hochsauerlandkreis. Am niedrigsten war die Inzidenz weiterhin im Kreis Höxter. Das RKI gab sie am Dienstag mit 0,0 an. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 10 auf 17.123.

Montag, 28. Juni

Viele offene Impftermine bei Betriebsärzten - Duisburg will Umverteilung

18:23 Uhr: Bei etlichen Betriebsärzten sind nach Verbandsangaben noch Impftermine für die kommenden Wochen frei. Sie sollen deshalb auch von Angehörigen der Betriebsmitarbeiter genutzt werden können, wie der Regionalorganisation Nordrhein-Nord des Verbandes Deutscher Betriebs- und Werksärzte am Montag berichtete. Die Stadt Duisburg hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gebeten, nicht genutzte Impfstoffmengen von den Industriebetrieben für Sonderimpfaktionen in sozialen Brennpunkten umzuverteilen.

„Wir merken in allen Unternehmen - großen wie kleinen -, dass die Impfbereitschaft nachlässt“, sagte der Chef des Regionalverbandes der Betriebsärzte, Thomas Meier, der dpa. In einigen Großunternehmen gebe es noch freie Termine für die nächste Woche. Erfreulicherweise bestehe inzwischen auch die Möglichkeit, Angehörige ersten Gerades von Mitarbeitern der Betriebe mitzuimpfen. „Liegen bleibt das auf keinen Fall“, betonte Meier mit Blick auf die Impfstoffdosen, die in konstant hohen Mengen durch den Bund zur Verfügung gestellt würden.

Es sei durchaus möglich, dass die nahen Ferien eine Rolle bei der nachlassenden Nachfrage nach Impfterminen spiele, sagte Meier. Bei einer Impfaktion mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem nur eine Spritze nötig sei, sei die Nachfrage jüngst sehr gut gewesen. In dem Fall fielen keine weiteren Impftermine in der Ferienzeit an. Auch Ängste vor Impfreaktionen zu nahe an dem Urlaubsbeginn seien denkbar.

Die dezentralen und niederschwelligen Sonderimpfaktionen seien in verschiedenen Stadtteilen von Duisburg auf großen Zuspruch gestoßen. Selbst in den Stadtteilen, die vor wenigen Wochen noch Inzidenzen im Bereich der 500er-Marke hatten, seien heute Werte von unter 35 erreicht. Weitere solche Impfaktionen würden zu einem schnelleren Erreichen der Herdenimmunität beitragen. Bei Sonderaktionen waren Ende Mai und im Juni in Duisburg über 4000 Menschen geimpft worden.

Elterninitiative fordert Luftfilter für jedes Klassenzimmer

14.14 Uhr: Eine Elterninitiative fordert für das neue Schuljahr mobile Raumluftfilter in jedem Klassenzimmer in Nordrhein-Westfalen, um flächendeckend Präsenzunterricht in der Pandemie zu sichern. Das NRW-Kommunalministerium solle den Schulträgern für die Anschaffung von mobilen Raumluftgeräten Finanzmittel in ausreichende Höhe unbürokratisch zur Verfügung stellen, sagte Franz-Josef Kahlen, Sprecher der Elterninitiative Raumluftfilter NRW, am Montag in Düsseldorf.

Die Gesamtkosten für die Ausstattung aller rund 5000 Schulen mit Luftfiltern bezifferte Kahlen auf etwa 250 Millionen Euro. In NRW gibt es rund 2,5 Millionen Schüler. Eine Finanzierung sei etwa über die landeseigene NRW.Bank denkbar, sagte Kahlen.

In NRW wurden nach Angaben des Ministeriums bisher rund zehn Millionen Euro für die Beschaffung von mobilen Luftfiltern und Fenster-Instandsetzungen für Schulen und Sporthallen bewilligt. Aus der Bundesförderung seien erst rund 128 000 Euro (Stand April 2021) ausgezahlt worden. In der aktualisierten Bundesförderrichtlinie seien mobile Luftreiniger allerdings als nicht förderfähig angegeben worden.

Die Grünen-Landtagsfraktion hatte Luftfilter in einem ersten Schritt in Grund- und Förderschulen gefordert, weil jüngere Kinder unter zwölf Jahren derzeit noch nicht geimpft werden könnten. Sie müssten daher besonders geschützt werden.

Ärzte können Impfstoffe ohne Begrenzung bestellen – trotzdem zu wenig

14.07 Uhr: Praxisärzte können derzeit erstmals Impfstoffe ohne Mengenbegrenzung für ihre Patienten bestellen. In der Summe aber kann das dazu führen, dass weniger Impfstoff als gewünscht geliefert wird. Darauf weist die Kassenärztliche Vereinigung (KVNO) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur hin. „Die tatsächliche Liefermenge an Impfstoffen pro Arzt hängt - trotz formalen Entfalls der Höchstbestellmengen - prinzipiell weiterhin von der Anzahl der insgesamt bestellenden Ärzte der Region ab“, heißt es in der Antwort.

Das bedeutet: Eine Praxis, in deren Umfeld jetzt für die Zeit vom 5. bis 11. Juli ebenfalls viel bestellt wird, bekommt unterm Strich weniger als vor der aufgehobenen Mengenbegrenzung. Außerdem spiele die Zahl der Zweitimpfungen eine Rolle, die vorrangig behandelt werde.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung für Westfalen Lippe (KVWL) ist die Aufhebung grundsätzlich zu begrüßen. Die Praxen müssten sich nicht mehr selbst beschneiden bei der Planung und auch im Hinblick auf die Urlaubszeit so viel bestellen, wie wirklich benötigt werde. Das sei ein Vorteil, könne aber auch zu Frust führen, wenn am Ende doch weniger kommt. „Generell gilt: Es ist nie genug Impfstoff da“, sagte ein Sprecher. Nach Angaben der KVNO habe sich die Lage bei der Versorgung der Impfstoffe zuletzt leicht gebessert, aber die Menge sei noch immer nicht ausreichend.

Über die Aufhebung der Bestellmengen hatte zuvor die „Rheinische Post“ berichtet.

Nur wenige Corona-Neuinfektionen in NRW – Inzidenz sinkt

8.26 Uhr: Die Anzahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen bleibt niedrig. Das Robert Koch-Institut (RKI) berichtete am Montag von 39 neuen Fällen. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ging weiter leicht zurück auf 5,8. Am Sonntag hatte der Wert noch bei 5,9 gelegen. Er gibt die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche an. Bundesweit lag die Inzidenz am Montag bei 5,6.

Sechs NRW-Kommunen verzeichneten zweistellige Werte. Die höchste Inzidenz hatte mit 13,2 der Oberbergische Kreis. Am niedrigsten war die Inzidenz im Kreis Höxter. Dem Gesundheitsamt dort wurde erneut kein einziger neuer Erkrankungsfall bekannt, so dass die Inzidenz weiterhin bei 0,0 blieb.

Neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion wurden im bevölkerungsreichsten Bundesland nicht bekannt.

Kassenärztliche Vereinigung: Erst im September freie Impfstoffwahl

7.56 Uhr: Die Möglichkeit zur freien Auswahl des Corona-Impfstoffes wird nach Einschätzung der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein noch geraume Zeit nicht bestehen. Erst ab September werde so viel Impfstoff zur Verfügung stehen, „dass wir voraussichtlich dann eine freie Impfstoffwahl haben werden“, sagte der Vorstandsvorsitzende der KV Nordrhein, Frank Bergmann, am Montag im „WDR 5 Morgenecho“.

Im Moment sei man beim Impfen aufgrund des Vormarsches der hoch ansteckenden Delta-Variante in einem Wettlauf mit der Zeit, sagte Bergmann. Zwar seien die Inzidenzahlen aktuell niedrig. Doch das dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies eine Momentaufnahme sei und sich mit der Ausbreitung der Delta-Variante ändern könne.

Bergmann betonte, alle zur Verfügung stehenden Impfstoffe schützten vor der Delta-Variante. Am besten sei der Impfschutz allerdings nach einer zweimaligen Impfungen. Es werde bis August dauern, um alle impfwilligen Menschen zweimal zu impfen.

Sonntag, 27. Juni

Polizei löst illegale Feier in Krefeld auf - zwei Verletzte

12.12 Uhr: Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag eine Party in Krefeld mit etwa 250 bis 300 Teilnehmern aufgelöst. Passanten hatten die Veranstaltung in einer Halle kurz nach Mitternacht bemerkt und gemeldet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei der Auflösung der Party seien mehrere Beteiligte weggelaufen, um sich einer Personenkontrolle zu entziehen. Ein Partygast habe sich gegen die Kontrolle gewehrt und sei gestürzt, wobei er sich am Arm verletzte. Eine Polizistin, die von einer flüchtenden Person umgerannt wurde, habe sich an der Hand verletzt.

Zu der Party soll nach Zeugenangaben über Instagram aufgerufen worden sein. Die Polizei stellte demnach gegen den Veranstalter sowie die Besucher Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung. Einige der Partygäste erwarten zudem Anzeigen wegen Widerstands und Beleidigung.

Polizei löst YouTuber-Aktion in Dortmund auf - über 1000 Teilnehmer

11.45 Uhr: Die Polizei hat am Samstag in Dortmund ein Treffen von mehr als 1000 jungen Menschen aufgelöst, die zu einer Werbeaktion eines YouTubers gekommen waren. Zeugen hatten das Treffen auf dem Parkplatz eines Baumarktes am Nachmittag der Polizei gemeldet, wie diese mitteilte. Zu dem Auftritt des YouTubers „CanBroke“ waren offenbar deutlich weniger Teilnehmer erwartet worden. Bei der großen Menschenmenge sei ein geordneter Ablauf und das Einhalten der Hygieneregeln jedoch nicht mehr garantiert gewesen, teilte die Polizei weiter mit. Auch mehrere Zufahrten zu dem Gelände seien versperrt gewesen.

Die Polizei löste das Treffen schließlich auf und erteilte Platzverweise. Aufgrund der großen Anzahl an Menschen kam es zu Verkehrsstörungen, so dass vorübergehend Straßen gesperrt wurden. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Hinweise auf Straftaten liegen nach Angaben der Polizei nicht vor.

„CanBroke“ hatte unter anderem auf seinem Instagram-Kanal für das Werbe-Event geworben.

In einer Story entschuldigte er sich bei seinen Fans für den Abbruch der Veranstaltung. Der Influencer, der bei YouTube rund 800 000 Abonnenten hat, teilt auf der Plattform regelmäßig Videos aus seinem Leben.

Erneut nur wenige Corona-Neuinfektionen in NRW - Inzidenz sinkt

11.37 Uhr: Die Anzahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen bleibt niedrig. Das Robert Koch-Instituts (RKI) berichtete am Sonntag von 123 neuen Fällen. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ging am Sonntag weiter leicht zurück auf 5,9. Am Samstag hatte der Wert noch bei 6,2 gelegen. Er gibt die Anzahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche an. Bundesweit lag die Inzidenz am Sonntag bei 5,7.

Sechs NRW-Kommunen verzeichneten zweistellige Werte. Die höchste Inzidenz hatte mit 13,2 der Oberbergische Kreis. 25 der 53 NRW-Städte und -Kreise wiesen Werte unter 5 auf. Dem Gesundheitsamt im Kreis Höxter wurde erneut kein einziger neuer Fall bekannt, so dass die Inzidenz weiterhin bei 0,0 blieb.

Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion starb ein weiterer Mensch. Seit Beginn der Pandemie sind es damit landesweit 17 113.

Samstag, 26. Juni

Impftermine jetzt ohne Priorisierung: Ansturm bleibt im Rheinland aus

14.50 Uhr: Nach der Freigabe der Terminvergabe für Impfungen gegen das Coronavirus für alle über 16-Jährigen in Nordrhein-Westfalen ist am Samstag bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) ein „Ansturm“ ausgeblieben. KVNO-Sprecher Sven Ludwig berichtete, dass bis zum Mittag telefonisch und online Erst- und Zweittermine für rund 16.000 Menschen vergeben worden seien. „Aktuell sind für fast alle Impfzentren fast alle Termine bereits vergeben“, erklärte der Sprecher. Impfwillige müssten sich bis kommende Woche gedulden. Über die Nachfrage im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe wurde am Samstag zunächst nichts bekannt.

Die beiden Kassenärztlichen Vereinigungen hatten am Freitag darauf hingewiesen, dass zunächst nicht genügend Termine zur Verfügung stehen und die Bevölkerung um Geduld gebeten. Laut RKI waren am Samstag in Nordrhein-Westfalen 37,0 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. NRW lag damit über dem Bundesschnitt von 34,8 Prozent. Eine Erstimpfung haben in Nordrhein-Westfalen mittlerweile 55,6 Prozent der Bevölkerung erhalten.

Immer weniger Corona-Neuinfektionen in NRW – Inzidenz sinkt weiter

11:13 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Anzahl der Corona-Neuinfektionen weiter gesunken. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ging am Samstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) zurück auf 6,2. Am Freitag hatte der Wert noch bei 6,4 gelegen. Er gibt die Anzahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche an. Bundesweit lag die Inzidenz am Samstag bei 5,9.

Nur noch fünf NRW-Kommunen verzeichneten zweistellige Werte. Die höchste Inzidenz hatte mit 14,3 weiterhin Hagen - mit fallender Tendenz. 21 der 53 NRW-Städte und -Kreise haben mittlerweile Werte unter 5. Im Kreis Höxter wurde erneut kein einziger neuer Fall bekannt, so dass die Inzidenz wie schon am Vortag bei 0,0 blieb.

Landesweit wurden den Behörden insgesamt 146 neue Fälle bekannt. Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion starben weitere sieben Menschen. Seit Beginn der Pandemie sind es damit landesweit 17 112. NRW-weit lagen zuletzt nach Angaben der Landesregierung noch 395 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern. 153 von ihnen wurden intensivmedizinisch behandelt, die meisten wurden beatmet. Auch hier sind die Zahlen rückläufig.

Impfzentren starten nach Ende der Priorisierung mit wenig Terminen

08:16 Uhr: Um einen Impftermin in einem der landesweit insgesamt 53 Impfzentren kann sich jetzt jeder Bürger in Nordrhein-Westfalen bemühen. Die Priorisierung bei der Terminvergabe, nach der bisher nur besonders gefährdete Alters- oder Berufsgruppen berücksichtigt werden können, ist mit Wirkung von Samstag 8 Uhr auch für Impfzentren aufgehoben. Das hat die Landesregierung angekündigt. Die Kassenärztlichen Vereinigungen warnen aber vor großen Erwartungen für die ersten Tage der nunmehr für alle freigegebenen Terminbuchung.

Nach Angaben der KV Nordrhein werden zunächst kaum Termine buchbar sein. Erst wenn das NRW-Gesundheitsministerium neue Impfkontingente freigebe, könnten die entsprechenden Termine im Buchungssystem freigeschaltet werden, erläuterte die KV Nordrhein am Freitag in einer Mitteilung. Hinzu komme, dass die Kreise und kreisfreien Städte einen Vorlauf für die Terminplanung und die Kapazitäten im jeweiligen Impfzentrum benötigten. Es sei davon auszugehen, dass erst im Laufe der kommenden Woche weitere Termine freigeschaltet werden könnten.

Die KV Westfalen-Lippe hatte im Vorfeld erklärt, dass ab Samstag zwar jeder Bürger ab 16 Jahren berechtigt sei, Impftermine in einem der Impfzentren zu vereinbaren. Es würden aber nicht unmittelbar ausreichend Impfdosen und damit ausreichend Termine für alle zur Verfügung stehen. Das müsse allen bewusst sein. „Wichtig ist, dass die Bevölkerung auch hier wieder geduldig bleibt. Alle Impfwilligen werden in den kommenden Wochen ein Impfangebot erhalten“, erklärte der Vorstand der KV Westfalen-Lippe am Freitag in einer Mitteilung.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte am Donnerstag das Ende dieser Priorisierung in den Impfzentren ab Samstag angekündigt. In den NRW-Impfzentren werden nach seinen Angaben für die nächste Woche etwa 150 000 und für die übernächste Woche 220 000 Termine für Erstimpfungen bereitstehen. Auch Haus-, Fach- und Betriebsärzte impfen gegen Corona. Sie haben ihre eigene Terminvergabe. Laumann sagte, dass man - „wenn der Himmel über uns nicht zusammen bricht“ - bis Ende Juli jedem in NRW ein Impfangebot werde machen können.

Freitag, 25. Juni

Eta-Variante des Coronavirus im Kreis Höxter: Verbindung zu Fall aus Paderborn

16.01 Uhr: Nach dem Nachweis der Eta-Variante des Coronavirus, die im Dezember 2020 erstmals in Angola nachgewiesen wurde, in einem Krankenhaus in Paderborn hat der Nachbarkreis Höxter ebenfalls einen Fall gemeldet. „Es besteht ein direkter Zusammenhang mit dem Nachweis im Kreis Paderborn“, sagte Wilfried Münster, Leiter des Gesundheitsdienstes des Kreises Höxter.

Die erkrankte Person sowie die engen Kontaktpersonen seien in angeordneter Quarantäne, hieß es in einer Mitteilung. In Nordrhein-Westfalen hat der Kreis Höxter mit 0,0 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen derzeit die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz. Der neue Fall ist bereits aus dieser Statistik gefallen.

Die Nachweise der Variante erfolgte nach Angaben eines Sprechers verspätet. Am Donnerstag hatte der Kreis Paderborn von einem Besuchs- und Aufnahmestopp in einem Krankenhaus, nach dem Nachweis der Variante bei einer 89 Jahre alten Patientin, berichtet. Wie und wo sich die Frau infiziert haben könnte, werde derzeit ermittelt.

Nach Angaben des Kreises Paderborn war es das erste Mal, dass die Eta-Variante im Kreisgebiet labordiagnostisch nachgewiesen wurde. Das RKI führt sie in der Liste der „unter Beobachtung stehende Varianten“. Sie zählt nicht zu den „besorgniserregende Varianten“, unter denen etwa die Delta-Variante geführt wird. Bundesweit gibt es bisher mehr als 500 Eta-Nachweise.

Schulministerin Gebauer stellt Plan für neues Schuljahr vor – 430 Million Unterstützung

14:46 Uhr: Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will das neue Schuljahr in NRW am 18. August mit Masken- und Testpflicht und in voller Präsenz beginnen lassen. Die Maskenpflicht soll in Gebäuden gelten, aber nicht im Außenbereich wie etwa dem Schulhof. Das teilte das Schulministerium am Freitagmittag mit.

Um Versäumnisse der Schüler durch die Corona-Pandemie aufzuholen, werden in Nordrhein-Westfalen außerdem 430 Millionen Euro bereit gestellt. Bundesmittel in Höhe von 215 Millionen Euro würden vom Land in gleicher Höhe aufgestockt. Damit könnten befristet arbeitslose Lehrer, Studierende, Pensionäre oder Quereinsteiger beschäftigt werden, um Unterrichtsstoff nachzuholen. Auch die Nachhilfe-Institute würden einbezogen, hieß es.

NRW-Inzidenz über dem Landesdurchschnitt – Höxter bei null

08.54 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen weiter leicht gesunken. Am Freitag, 25. Juni lag der Wert nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 6,4 nach 6,8 am Vortag und 7,4 am Mittwoch.

Auffällig dabei ist die Entwicklung vor allem im Landkreis Höxter: Dort meldeten die Gesundheitsämter einen Wert von 0,0 nach 0,7 am Vortag. Die allermeisten NRW-Kommunen verzeichnen inzwischen einstellige Werte für die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Nur noch sechs von 53 Kommunen sind zweistellig. Die höchste Inzidenz hat weiterhin Hagen. Allerdings gab es auch dort mit einer Inzidenz von 16,4 einen deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vortag (19,6).

Dabei liegt die Inzidenz in NRW noch knapp über dem Bundeswert, der am Freitag 6,2 betrug. Binnen 24 Stunden wurden hier 190 Neuinfektionen verzeichnet. 12 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona kamen hinzu. Insgesamt sind seit der Pandemie 17 105 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Donnerstag, 24 Juni

Aufnahmestopp auf Krankenhaus-Station nach Auftreten von Eta-Variante

21.40 Uhr: Auf einer Paderborner Krankenhaus-Station ist wegen des erstmaligen Auftretens der sogenannten Eta-Variante des Coronavirus ein Besuchs- und Aufnahmestopp verhängt worden. Die Variante, die nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) erstmalig im Dezember 2020 in Angola nachgewiesen wurde, sei in der Klinik bei einer 89-Jährigen festgestellt worden, teilte der Kreis am Donnerstag mit.

„Vorsorglich“ seien daher entsprechende Schritte auf der Station veranlasst worden. Die Hygienemaßnahmen seien verschärft und eine regelmäßige Testung mit PCR-Tests, die beim Erkennen von Infektionen mit dem Coronavirus als sehr genau gelten, angeordnet worden. Wo sich die Frau infiziert haben könnte, sei nicht bekannt.

Nach Angaben des Kreises war es das erste Mal, dass die Eta-Variante im Kreisgebiet labordiagnostisch nachgewiesen wurde. Das RKI führt sie in der Liste der „unter Beobachtung stehende Varianten“. Sie zählt nicht zu den „besorgniserregende Varianten“, unter denen etwa die Delta-Variante geführt wird.

Land rechnet mit Corona-Testpflicht an Schulen bis Jahresende

17.47 Uhr: Die Landesregierung rechnet mit einer Corona-Testpflicht an Schulen bis zum Beginn der Weihnachtsferien Ende Dezember. Wie aus einer Vorlage des Schulministeriums für den Finanzausschuss des Landtags hervorgeht, sehen die „derzeitigen Planungen“ eine Testpflicht bis zur 51. Kalenderwoche vor. Da man noch nicht prognostizieren könne, wie viele Schülerinnen und Schüler unter 16 Jahren bis zum Jahresende geimpft seien, schlägt das Ministerium zwei Tests pro Woche vor. Für jüngere Schüler soll es demnach weiter PCR-Pooltests, für ältere Schüler Schnelltests im Eigengebrauch geben.

Laumann: Wieder Pop-up-Freizeitparks im Sommer möglich

15.38 Uhr: Schausteller sollen im Sommer wieder sogenannte Pop-up-Freizeitparks in Nordrhein-Westfalen betreiben können. Nach Angaben von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) wird die Besucherbegrenzung für Freizeitparks auch dafür mit der ab Freitag bis zum 8. Juli geltenden Corona-Schutzverordnung des Landes gelockert.

Statt einer Person pro 20 Quadratmeter in einem Freizeitpark seien als Obergrenze eine Person pro 10 Quadratmeter vorgesehen. Das sei auch eine große Bitte der Schausteller mit Blick auf mobile Freizeitparks gewesen, so Laumann. Damit werde es auch das eine oder andere Freizeitangebot für die Kinder geben, die nicht in den Urlaub fahren können, erläuterte Laumann.

Terminbuchung für Impfzentren ab Samstag für alle freigegeben

14:32 Uhr: Die Terminvergabe für die Impfzentren wird in Nordrhein-Westfalen für alle Impfwilligen freigegeben: Ab Samstag kann jeder einen Termin in einem der landesweit 53 Zentren buchen, kündigte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf an. Bisher war die Terminvergabe für eine Spritze in einem Impfzentrum an bestimmte Alters- oder Berufsgruppen gebunden. Daneben impfen auch viele Haus-, Fach- und Betriebsärzte gegen Corona, die jeweils eine eigene Terminvergabe eingerichtet haben.

Laumann sagte, dass man - „wenn der Himmel über uns nicht zusammen bricht“ - bis Ende Juli jedem in NRW ein Impfangebot werde machen können. Dies setze die prognostizierten Liefermengen für Impfstoff voraus.

In den Impfzentren waren in den vergangenen Wochen keine Termine für Erstimpfungen mangels ausreichender Impfstoffmengen möglich. Die Zweitimpfungen standen im Fokus. Seit Mittwoch können zwar wieder Termine für Erstimpfungen in den Impfzentren vereinbart werden. Das Angebot blieb nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigungen in NRW zunächst noch Menschen über 60 Jahre und Vorerkrankten vorbehalten. Es galt auch für Beschäftigte in Krankenhäusern oder Mitarbeiter von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen.

Die Impfzentren in der jetzigen Form werden nach Einschätzung von Laumann nur noch bis Ende September gebraucht. Für die Zeit danach sollen die Kreise und kreisfreien Städte in NRW Strukturen aufbauen, um neben den Haus- und Betriebsärzten impfen zu können, hatte er am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtages erklärt. So sollen Koordinationsstellen die Bestellung von Impfdosen übernehmen.

Die Termine für Corona-Schutzimpfungen in den Impfzentren können nach der bisherigen Regelung über das Internet oder telefonisch vereinbart werden. Beim Start der Terminvergabe gab es einen großen Andrang.

Exporte im April wieder gestiegen

09:27 Uhr: Die nordrhein-westfälischen Exporte haben im April gegenüber dem Vorjahresmonat um rund ein Drittel zugelegt. Es wurden Waren im Wert von 16,2 Milliarden Euro ausgeführt, wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Donnerstag anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Das waren 32,9 Prozent mehr als im April 2020. Der Wert der Importe lag mit 20,6 Milliarden Euro um 28 Prozent über dem Vorjahresmonat.

Die NRW-Exporte im April erreichten damit fast wieder das Niveau vor der Corona-Pandemie. Die Ausfuhren unterschritten die Exporte des April 2019 (16,3 Milliarden Euro) nur noch um 0,6 Prozent. Die Importe lagen sogar 1,5 Prozent höher als im April 2019 (20,3 Mrd. Euro).

Im Corona-Jahr 2020 war der Gesamtwert der nordrhein-westfälischen Exporte auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren gesunken.

Inzidenz in NRW sinkt weiter – Kreis Höxter liegt fast bei null

08.04 Uhr: Der Abwährtstrend der Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen setzt sich fort: Am Donnerstag liegt der Wert nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 6,8 und sinkt damit um 0,6 Punkt im Vergleich zum . Am Mittwoch lag die Kennzifferie Kennziffer für die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen noch 7,4 betragen. Bundesweit ermittelte das RKI für Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 6,6.

Den höchsten Inzidenzwert in NRW verzeichnete weiterhin Hagen mit 19,6. Dagegen tendierte Höxter mit einer Inzidenz von 0,7 in Richtung Null-Wert. Der Kreis Minden-Lübbecke lag mit 1,0 ebenfalls am unteren Ende der Skala.

Binnen 24 Stunden wurden im bevölkerungsreichsten Bundesland 196 Neuinfektionen verzeichnet. Zehn Todesfälle in Zusammenhang mit Corona kamen hinzu. Seit Beginn der Pandemie sind es in NRW 17 093.

Mittwoch, 23. Juni

Laschet macht Urlaub am Bodensee

12.53 Uhr: Kurz vor dem Endspurt im Bundestagswahlkampf gönnt sich Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet noch ein paar Tage Urlaub. Wie immer gehe es an den Bodensee, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Mittwoch in Düsseldorf. Es würden aber nur ein paar Urlaubstage, unterbrochen von Telefonaten. Er sei inzwischen auch gegen Corona geimpft. Die Bundestagswahl findet am 26. September statt.

Laschet: Schulen in NRW sollen nach Ferien offen bleiben

12.30 Uhr: Die Schulen in Nordrhein-Westfalen sollen nach den Sommerferien offen bleiben. Das sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Der Bildschirm könne soziale Kontakte für Kinder und Jugendliche nicht ersetzen, sagte der Unions-Kanzlerkandidat mit Blick auf den wochenlangen Distanzunterricht im ablaufenden Schuljahr. Er habe von Anfang an gesagt, dass die Kinder die Hauptleidtragenden der Pandemie seien, sagte Laschet. Diese Analyse werde jetzt weithin geteilt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte für Aufregung gesorgt mit der Vorhersage, dass auch im Herbst und Winter voraussichtlich Maskenpflicht oder auch Wechselunterricht notwendig seien. Allerdings - so stellte er klar -, sei es eines der Hauptziele, das normale Schulleben so lange wie möglich zu bewahren. Es sei auch möglich, nach den Sommerferien Wechselunterricht zu vermeiden.

Zoos sollen weitere 8,4 Millionen Euro Corona-Hilfe vom Land erhalten

11.37 Uhr: Die Zoos in Nordrhein-Westfalen sollen zur Bewältigung der Corona-Krise weitere 8,4 Millionen Euro vom Land erhalten. Das sieht eine Vorlage des NRW-Finanzministeriums für die Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags an diesem Donnerstag vor. Damit sollten die Einnahmeausfälle abgemildert werden, die entstanden seien, weil die Zoos während des zweiten Lockdowns von Anfang November 2020 bis März 2021 erneut geschlossen bleiben mussten, heißt es zur Begründung.

Die Unterstützung solle für Zoos gelten, die sich in öffentlicher Hand befinden. Denn diese seien für die ab Januar 2021 angebotene Überbrückungshilfe des Bundes nicht antragsberechtigt. Ohne finanzielle Hilfe von Bund oder Land seien die Zoos jedoch nicht in der Lage, ihren Betrieb aufrecht zu erhalten, heißt es in der Vorlage.

Im Zuge des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 hatte das Land für öffentliche und private Zoos oder Tierparks bereits 11,8 Millionen Euro bereitgestellt, um die finanziellen Folgen durch die Schließungen zu kompensieren.

Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen sinkt weiter

11.35 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen sinkt weiter. Das Landeszentrum Gesundheit meldet einen Wert von 7,4. Der Wert in der Corona-Pandemie bezieht sich auf die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

19 coronabedingte Todesfälle kamen in NRW innerhalb von 24 Stunden hinzu, insgesamt starben in dem Bundesland seit Ausbruch der Pandemie 17.083 Menschen an den Folgen einer Infektion.

NRW-Kommunen ohne zusätzliche Schulden im Corona-Jahr 2020

10.24 Uhr: Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind dank finanzieller Hilfen von Bund und Land nahezu ohne zusätzliche Schulden durch das Corona-Jahr 2020 gekommen. Die Verbindlichkeiten aller Gemeinden und Gemeindeverbände beliefen sich Ende vergangenen Jahres auf gut 60 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Das waren 0,1 Prozent mehr als zwölf Monate zuvor. Rein rechnerisch ergibt sich damit für jeden Einwohner des Landes eine Verschuldung von 3 353 Euro, drei Euro mehr als 2019.

„Ein Anstieg der kommunalen Schulden durch die Corona-Pandemie ist nicht zu erkennen“, berichteten die Statistiker. Grund seien die Ausgleichszahlungen des Landes NRW und des Bundes zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie. Mit diesem Geld hätten die Städte und Gemeinden ihre Mindereinnahmen kompensieren können.

Dienstag, 22. Juni

SPD: Schulen müssen nach den Sommerferien offen bleiben

14.37 Uhr: Die SPD-Opposition hat eindringlich vor erneuten Schulschließungen nach den Sommerferien gewarnt. „Die Schulen dürfen nicht mehr geschlossen werden“, sagte der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Jochen Ott, am Dienstag in Düsseldorf. Erneuten Distanzunterricht im Fall einer vierten Corona-Welle dürfe es „auf keinen Fall“ geben und Wechselunterricht „nur im allergrößten Notfall“. Vielmehr sollten dann andere Lernorte etwa in Kirchen oder Vereinen genutzt und die Schulstunden anders organisiert werden, damit jedes Kind jeden Tag in die Schule gehen könne.

Von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) forderte die SPD ein „klares Konzept“, wie es nach den Ferien im Herbst für die 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler und die rund 200 000 Lehrkräfte weitergehe. Dazu wurde laut Ott auf Antrag der SPD für kommenden Mittwoch (30. Juni) eine Sondersitzung des Schulausschusses angesetzt. „Die Kinder und Jugendlichen sind die großen Leidtragenden der letzten 18 Monate. Das muss jetzt zu Ende sein“, sagte Ott. In anderen Bundesländern gebe es bereits strategische Planungen für den Herbst.

Dehoga fordert grünes Licht für größere Hochzeitsfeiern

13.17 Uhr: Mit Blick auf niedrige Corona-Infektionszahlen hat der Gastgewerbe-Verband Dehoga die Landesregierung aufgefordert, größere Feierlichkeiten im privaten Rahmen wieder zu erlauben. Die maximale Gästezahl bei Hochzeiten, Jubiläen oder Geburtstagsfeiern sollte von aktuell 50 auf 150 angehoben werden, heißt es von dem Verband, der unter anderem die Interessen von Restaurants und Cafés vertritt.

„Solche Veranstaltungen sind wichtig für die Branche und vor der pandemischen Situation abgesichert durch Corona-Tests mehr als vertretbar“, erklärte Dehoga-Regionalpräsident Haakon Herbst. Die aktuell gültige Corona-Schutzverordnung läuft am Donnerstagabend aus.

Landtag plant zentrale Gedenkstunde für Opfer der Corona-Pandemie

10.38 Uhr: Mit einer zentralen Gedenkstunde wird am 30. Juni an die Opfer der Corona-Pandemie in Nordhrein-Westfalen gedacht. Neben Landtagspräsident André Kuper und Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) werde auch die Präsidentin des NRW-Verfassungsgerichts, Barbara Dauner-Lieb, im Landtag sprechen, teilte ein Sprecher des Landtags am Dienstag mit. Die Feier im Parlament stehe im Zeichen des Gedenkens an die Verstorbenen und ihre Angehörigen sowie des Dankes „an die stillen Helferinnen und Helfer“.

Nach früheren Angaben sollen für die Verstorbenen Kerzen angezündet werden. Als Gäste sind Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger und Helfer eingeladen. In NRW starben seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang 2020 mehr als 17 000 Menschen im Zusammenhang mit Corona. Rund 815 000 Corona-Infektionen wurden bisher im bevölkerungsreichsten Bundesland gemeldet.

„Das Leid, das die Corona-Pandemie gebracht hat, kann niemand ermessen oder beschreiben“, sagte Landtagspräsident André Kuper. „Eine solche Situation hat unser Land in 75 Jahren noch nicht aushalten müssen.“ Auch die Demokratie sei in der Pandemie gefordert wie nie zuvor. „Gerade jetzt möchten wir innehalten, wo Licht am Ende des Tunnels sichtbar wird“, sagte Kuper.

Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen sinkt weiter

7.44 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen sinkt weiter. Am Dienstag lag die Kennzahl bei 8,2 und damit um 1,0 niedriger als am Vortag, wie aus Daten auf der Webseite des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Der Wert in der Corona-Pandemie bezieht sich auf die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Unter den kreisfreien Städten und Kreisen hat Hagen mit 27,6 die höchste Inzidenz in NRW. Am besten sieht es im Kreis Minden-Lübbecke (1,3), Höxter (2,1) und Münster (2,5) aus. Bundesweit lag die Inzidenz bei 8,0.

16 coronabedingte Todesfälle kamen in NRW innerhalb von 24 Stunden hinzu, insgesamt starben in dem Bundesland seit Ausbruch der Pandemie 17 064 Menschen an den Folgen einer Infektion.(red, dpa, afp)