Corona in NRW: Lockerungen für Handel ab Samstag – Viele Geschäfte Rosenmontag geöffnet

Köln/Düsseldorf -

Das Land NRW ist weiter vom Coronavirus betroffen. Weiterhin gelten Hygiene-Vorschriften, der Mindestabstand von 1,5 Metern und Maskenpflicht etwa im öffentlichen Nahverkehr oder Supermärkten.

Über die Internetseite des Landes sind alle Entscheidungen und Erlasse der NRW-Landesregierung abrufbar. Ab dem 16. Januar gilt eine neue Coronaschutzverordnung für NRW.

Wir informieren über die aktuellen Ereignisse hier im Newsblog.

Donnerstag, 17. Februar

Viele Händler in NRW-Karnevalshochburgen wollen Rosenmontag öffnen

13.20 Uhr: Shoppen statt Schunkeln: Da die meisten Karnevalsumzüge auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden, will ein Großteil der Einzelhändler in den nordrhein-westfälischen Karnevalshochburgen an Weiberfastnacht und am Rosenmontag öffnen. Das ist das Ergebnis einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Handelsverbandes NRW unter seinen Mitgliedern. Danach wollen 67 Prozent der Geschäfte in den Karnevalshochburgen am Rosenmontag öffnen, an Weiberfastnacht sogar 81 Prozent.



„Auch dieses Jahr stehen die Karnevalstage wieder im Schatten von Corona“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes NRW, Peter Achten. Der Einzelhandel stelle sich darauf ein.

Ab Samstag keine Zugangsbeschränkungen mehr im Handel in NRW – Lockerung der Kontaktbeschränkungen

10.20 Uhr: Am Samstag werden in Nordrhein-Westfalen erste Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen in Kraft treten. Das kündigte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstag im Düsseldorfer Landtag an. Die Zugangsbeschränkungen im Handel sollen ebenso fallen wie Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene. Bisher ist die Personenzahl bei privaten Zusammenkünften auf zehn begrenzt.



Für Ungeimpfte bleiben die Einschränkungen bis zum 19. März bestehen. Auch für Treffen, an denen eine ungeimpfte Person teilnimmt, gelten weiterhin Beschränkungen. Beim Einkaufen muss von allen weiter Maske getragen werden. Von Samstag an soll eine entsprechend aktualisierte Corona-Schutzverordnung das für NRW verankern.



Ab dem 4. März werden demnach Restaurants, Hotels und Kneipen auch in NRW nicht nur für Geimpfte und Genesene, sondern auch wieder für Menschen mit tagesaktuellem Negativtest ihre Türen öffnen können. Für überregionale Großveranstaltungen wird laut Wüst gelten: In Innenräumen eine maximale Auslastung bis zu 60 Prozent der Höchstkapazität, aber nicht mehr als 6000 Zuschauer. Im Freien dürfen 75 Prozent der Höchstkapazität ausgeschöpft, die Zahl von 25 000 Zuschauern aber nicht überschritten werden. NRW setzt damit 1:1 die Bund-Länder-Verabredungen vom Mittwoch um.

„Die Pandemie ist nicht vorbei, aber die aktuelle Entwicklung gibt uns Grund zur Hoffnung“, sagte Wüst. „So gehen wir gemeinsam von der Pandemie zurück in die Normalität.“ Dazu sei aber auch weiter Solidarität und Achtsamkeit nötig. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz bekräftigte: „Wir brauchen über den 19. März hinaus für den Fall der Fälle eine Rechtsgrundlage für einen Basisschutz.“ Dazu gehörten das Maskentragen, Abstandhalten und weitere Maßnahmen.

Corona-Inzidenz geht erneut zurück – fast 49.000 Neuinfektionen

9.10 Uhr: Die Corona-Neuinfektionsrate in Nordrhein-Westfalen ist den fünften Tag in Folge leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag 1395,5 neue Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Vortag hatte der Wert bei 1437,1 gelegen, vor einer Woche bei 1525,7. Landesweit kamen nach den Zahlen vom Donnerstag innerhalb von 24 Stunden 48 610 bekannt gewordene Neuinfektionen und 62 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hinzu.



NRW-Spitzenreiter bei den Inzidenzen bleibt Solingen mit 2582,4 (Vortag 2454,9). Nur vier NRW-Kommunen verzeichnen Inzidenzwerte unter 1000. Mülheim/Ruhr behält dabei den niedrigsten Wert mit 829 (Vortag 782,8).



Die Hospitalisierungsinzidenz sank nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit NRW von 6,43 am Mittwoch auf 6,16. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in NRW binnen sieben Tagen wegen Corona ins Krankenhaus mussten. 567 Covid-19-Patienten werden nach Zahlen der NRW-Landesregierung vom Mittwoch aktuell auf Intensivstationen behandelt. 383 Intensivbetten mit Beatmung sind landesweit noch frei.

Wüst unterrichtet Landtag über weiteren Corona-Kurs

6.20 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) unterrichtet den Landtag am Donnerstag (10.00 Uhr) über den weiteren Corona-Kurs der Landesregierung. Nach dem Beschluss von Bund und Ländern über weitreichende Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen stehen nun auch in NRW die ersten Öffnungen an. Dabei geht es um den Wegfall der Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel und die Rücknahme von Kontaktbeschränkungen für Geimpfte. Das solle in NRW noch zum Ende dieser Woche umgesetzt werden, hatte Wüst am Mittwoch im WDR 2 angekündigt.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten hatten am Mittwoch einen Plan für schrittweise Öffnungen bis hin zu einem Ende aller einschneidenden Auflagen am 20. März vereinbart, wenn die Situation in den Kliniken es zulässt. Auch danach soll aber ein „Basisschutz“ mit Maskenpflichten in Innenräumen, Bussen und Bahnen sowie mit Tests möglich sein. Dafür wird eine bundesweite Rechtsgrundlage angestrebt.



In einem ersten Schritt sollen private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene wieder ohne Begrenzung der Teilnehmendenzahl möglich werden. Bisher ist die Personenzahl auf zehn begrenzt. Ausnahmen gelten allerdings für Ungeimpfte. Für sie bleiben die Einschränkungen bis zum 19. März 2022 bestehen. Auch für Treffen, an denen eine ungeimpfte Person teilnimmt, gelten weiterhin Beschränkungen.



Sofern nicht bereits geschehen, fällt auch die bisherige Beschränkung des Zugangs im Einzelhandel. In NRW gilt immer noch die 2G-Regel, die Zugang im Einzelhandel nur Geimpften und Genesenen erlaubt. Wüst hatte bereits angekündigt, dass künftig die FFP2-Maske der zentrale Schutzmechanismus beim Einkaufen sein werde. Der NRW-Landtag will am Donnerstag bereits die Eckpfeiler für den Umgang mit der Corona-Pandemie anpassen. Die aktualisierten pandemischen Leitlinien sollen direkt im Anschluss an Wüsts Unterrichtung des Landtags beschlossen werden.

Mittwoch, 16. Februar

Wüst befürwortet stufenweise Öffnungsstrategie

8.14 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat sich für eine stufenweise Öffnungsstrategie in der Cornona-Pandemie ausgesprochen. „Wir sollten nicht hopplahopp alles über Bord werfen, was sich in den letzten Monaten als Schutzmechanismus bewährt hat“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Deutschlandfunk. Man solle sich zwischen den einzelnen Stufen 14 Tage Zeit nehmen und in beide Richtungen schauen, ob das Vorgehen gelinge oder ob man vorsichtiger sein müsse.

„Wir sollten jetzt nichts überstürzen, sondern Öffnung und Achtsamkeit verbinden“, sagte Wüst, der Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist. Die Spitzenrunde von Bund und Ländern tagt an diesem Mittwoch.

Dienstag, 15. Februar

Wüst unterrichtet Landtag über Corona-Maßnahmen – FDP macht Druck

7.10 Uhr: Einen Tag vor der nächsten Bund-Länder-Runde unterrichtet Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) den Landtag am Dienstag (12.00 Uhr) über den weiteren Corona-Kurs der Landesregierung. Die Sondersitzung des NRW-Landtags hatte die Opposition aus SPD und Grünen beantragt.

Wüst hatte bereits erklärt, dass er Perspektiven für schrittweise Öffnungen sieht. Die Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen müssten aber durch einen Basisschutz abgesichert werden, „damit wir sie nicht wieder zurücknehmen müssen“, hatte er der Tageszeitung „Welt“ gesagt. Wüst ist aktuell auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Am Mittwoch wollen Bund und Länder mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) über Lockerungen beraten. In einem ersten Beschlussvorschlag, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es, dass bis zum 20. März die weitreichenden Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens schrittweise zurückgenommen werden sollen. Danach sollten noch Schutzmaßnahmen wie das Tragen medizinischer Masken beibehalten werden. Beschlossen ist bislang aber noch nichts. Bei dem Vorschlag handelt es sich um eine Beratungsvorlage.

Nach Ansicht von Wüst sollte in einem ersten Schritt die 2G-Regel im Einzelhandel, die nur Geimpften und Genesenen Zutritt erlaubt, gestrichen werden. Stattdessen solle künftig das Tragen einer FFP2-Maske den Schutz im Handel gewährleisten. Das sieht auch der Bund-Länder-Vorschlag so vor. Wüsts FDP-Koalitionspartner macht Druck und fordert, dass die 2G-Regel im Handel in NRW schon am Mittwoch fallen solle. In Niedersachsen und Hessen sowie anderen Bundesländern wurde die Regel bereits abgeschafft.

Wüst plädierte zudem dafür, auch Veranstaltungen im Außenbereich mit Kapazitätsbeschränkungen zu erleichtern. Ferner soll die Rücknahme von Kontaktbeschränkungen für Geimpfte geprüft werden. Laut Bund-Länder-Vorschlag könnten private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene wieder mit mehr Personen ermöglicht werden. Bisher gilt eine Obergrenze von 10 Personen.

Montag, 14. Februar

NRW-Inzidenz sinkt leicht

7.45 Uhr: Am Montag meldet das Robert Koch Institut (RKI) 16.692 Neue Corona-Infektionen aus NRW. Die Inzidenz liegt bei 1508,1, das ist leicht weniger, als am Vortag (1524,5).

Es werden sechs neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

Steigender Personalausfall in NRW-Krankenhäusern

7.36 Uhr: Die Omikron-Welle führt in Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen zu einem steigenden Personalausfall. Dabei gehe es aber nicht allein um Corona-Infektionen von Beschäftigten, sondern auch um Quarantäne oder eine zeitweise notwendige Kinderbetreuung zu Hause, wie die Krankenhausgesellschaft, Verdi und das Gesundheitsministerium Nordrhein-Westfalens berichteten. Gleichzeitig sei aber auch die Zahl der Patienten gestiegen, die mit oder wegen Corona ins Krankenhaus zur Behandlungen kommen. An der Uniklinik Düsseldorf handelt es sich nach Angaben eines Sprechers um den höchsten Stand des Personalausfalls seit Beginn der Pandemie.

Die Situation ist nach Einschätzung der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen aber weiterhin beherrschbar. Anders als auf den Intensivstationen könne auf den derzeit enorm geforderten Isolierstationen leichter Personal aus anderen Abteilungen eingesetzt werden, um die Versorgung der Patienten sicherzustellen. „Die Versorgung ist aktuell nicht gefährdet“, erklärte der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, Matthias Blum.

Sonntag, 13. Februar

Inzidenz weiter auf hohem Niveau – 13 neue Todesfälle

10.30 Uhr: Die Corona-Neuinfektionen bewegen sich in Nordrhein-Westfalen weiter auf einem sehr hohen Niveau. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag 1524,5. Das ist zwar geringfügig weniger als am Samstag, als ein Wert von 1537,5 gemeldet wurde. Allerdings lag die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner am Sonntag der Vorwoche deutlich niedriger (1420,1).

Das RKI meldete am Sonntag erstmals seit Ende Dezember eine niedrigere bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz als am Vortag, wobei die Aussagekraft der Daten derzeit eingeschränkt ist. NRW liegt weiter leicht über dem bundesweiten Durchschnittswert von 1466,5 am Sonntag. Im bevölkerungsreichsten Bundesland war bereits am Sonntag der Vorwoche die Sieben-Tage-Inzidenz gegenüber dem Vortag geringfügig gesunken, dann aber in den Folgetagen wieder leicht gestiegen.

Es ist schwer zu beurteilen, ob sich damit ein Plateau der Omikronwelle andeutet und der rasante Anstieg bei den Ansteckungen gebremst ist. Es könnte auch sein, dass der Inzidenzrückgang nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen widerspiegelt, sondern Folge eines überlasteten Melde- und Testsystems ist. Eine Rolle könnte unter anderem auch spielen, dass einige Menschen ihren positiven Selbst- oder Schnelltest nicht mit einem PCR-Test abklären lassen.

Innerhalb von 24 Stunden kamen in NRW 28.141 nachgewiesene neue Corona-Fälle hinzu, das sind 1455 weniger als am Sonntag der Vorwoche. Außerdem registrierte das RKI weitere 13 Todesfälle. Die höchste Neuinfektionsrate innerhalb von NRW verzeichnete das RKI für Solingen mit 2196,1, gefolgt von Remscheid 2147,7 und dem Kreis Viersen mit 2098,2. Den niedrigsten Wert unter den 53 Kreisen und kreisfreien Städten hatte demnach Mülheim an der Ruhr mit 686,9.

Samstag, 12. Februar

Tausende bei Corona-Demo in Düsseldorf – SPD organisiert Gegenprotest

16:24: Erneut haben mehrere Tausend Menschen in Düsseldorf gegen die geltenden Corona-Maßnahmen demonstriert. Sie trafen sich am Rheinufer zu einem Zug durch die Innenstadt. Auf Bannern und Plakaten wandten sie sich gegen einen Impfzwang und forderten Entscheidungsfreiheit. Die Polizei erwartete erhebliche Beeinträchtigungen des Verkehrs und hatte zusätzlich mehrere Hundertschaften für den Einsatz im Stadtgebiet angefordert, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Die SPD Düsseldorf hatte dazu aufgerufen, die Demonstration der Corona-Gegner mit einem Gegenprotest zu beantworten und wieder „Querdenkern Rote Karten zu zeigen“, weil sie die Gesellschaft spalteten. Es sei sehr wichtig, den Widerstand der Zivilgesellschaft gegen egoistische, wissenschafts- und demokratiefeindliche Verschwörungserzählungen durch Solidarität in der Corona-Krise zu stärken, hatte SPD-Vorstandsmitglied Astrid Bönemann gesagt.

Die Partei hatte mehrere Treffpunkte entlang des Demonstrationszugs angemeldet, bei denen sich Bürger positionieren sollten. Dabei waren der Vorsitzende der Düsseldorfer SPD, Oliver Schreiber, und der Grünen-Politiker Stefan Engstfeld.

Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen leicht gestiegen

10.20 Uhr: Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen erneut leicht gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Inzidenz am Samstagmorgen bei 1537,5 - nach 1532,7 am Freitag und 1420,1 am Samstag vor einer Woche. Innerhalb von 24 Stunden kamen landesweit 49 206 nachgewiesene neue Corona-Fälle hinzu. Außerdem registrierte das RKI in diesem Zeitraum 53 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Die höchste Neuinfektionsrate in NRW verzeichnete das RKI für den Kreis Unna mit einer Inzidenz von 2277,1. Es folgt in der Übersicht die Stadt Solingen mit 2196,1 und der Hochsauerlandkreis mit 2188,9. Den niedrigsten Wert hatte demnach Mülheim an der Ruhr mit 613,1.

Freitag, 11. Februar

Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen steigt leicht

8.00 Uhr: Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen leicht gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen bei 1532,7 - nach 1525,7 am Donnerstag. Innerhalb von 24 Stunden kamen landesweit 51 676 neu Corona-Fälle hinzu. 45 Todesfälle wurden in diesem Zeitraum im Zusammenhang mit dem Virus registriert.

Die höchste Neuinfektionsrate in NRW verzeichnete der Hochsauerlandkreis (HSK) mit einer Inzidenz von 2351,5. Dahinter lagen Remscheid (2308,2) und der Kreis Düren (2270,5). Den niedrigsten Wert an Rhein und Ruhr verzeichnete laut RKI mit großem Abstand Mülheim an der Ruhr mit 559,3.

Apothekerverband: Bestellte Impfdosen in NRW komplett verimpft

07.40 Uhr: Wenige Tage nach dem Start der Corona-Impfungen in Apotheken haben sich bereits mehrere Tausend Menschen in Nordrhein-Westfalen die schützende Spritze dort abgeholt. „Die Apotheken in Nordrhein haben für den Start ihrer Impfkampagne in dieser Woche 2500 Impfdosen bestellt“, sagte der Vorsitzende des Apothekerverband Nordrhein Thomas Preis. „Diese werden bis zum Ende der Woche in den 200 an Rhein und Ruhr impfenden Apotheken verimpft sein.“

Nicht alle der etwa 400 impfberechtigten Apotheken in Nordrhein hätten diese Woche bereits mit dem Impfen begonnen, sagte Preis. Sollten alle 400 Apotheken an den Start gehen, seien dort bis zu 20 000 Impfungen pro Woche möglich. Aber: „Wie bei den Impfzentren und den Arztpraxen spüren die Apotheken auch die nachlassende Nachfrage.“



Nach Angaben des Verbands verwenden die Apotheken hauptsächlich den Impfstoff des Herstellers Biontech. Sie bieten Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen an. In den Apotheken können seit Montag Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren geimpft werden. (dpa, afp, red)