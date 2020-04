Corona in NRW: Schulen öffnen im Mai für weitere Klassen – Erster Polizist gestorben

Düsseldorf -

Das Land NRW hat strenge Maßnahmen ergriffen, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Es gilt ein Kontaktverbot für mehr als zwei Personen, das öffentliche Leben ist zum Erliegen gekommen. Besonders Gastronomien, Einzelhandel und Kulturstätten spüren den Ausnahmezustand deutlich. Ab 27. April gilt eine Maskenpflicht beim Einkaufen und Fahren in Bussen und Bahnen.

Über die Internetseite land.nrw/corona sind alle Entscheidungen der NRW-Landesregierung, die Erlasse und ihre Hintergründe abrufbar. Soforthilfen für Unternehmen und Selbstständige können wieder beantragt werden. Bitte benutzen Sie dazu nur diesen Link: soforthilfe-corona.nrw.de

Wir informieren über die aktuellen Ereignisse hier im Newsblog.

Dienstag, 28. April

Ministerium: Erster Polizist aus NRW mit Corona-Infektion gestorben

18.45 Uhr: Ein 54 Jahre alter Polizeibeamter aus Paderborn ist mit einer Corona-Infektion gestorben. Das bestätigten die Kreispolizeibehörde und ein Sprecher des Innenministeriums am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Nach Angaben des Innenministeriums ist es der erste Todesfall bei der Polizei in NRW im Zusammenhang mit Covid-19. Die „Neue Westfälische“ hatte zuvor berichtet.

Wie der Ministeriumssprecher sagte, ist der Mann vergangenen Donnerstag verstorben. Innenminister Reul habe seiner Familie kondoliert. „Die gesamte Polizeifamilie ist in tiefer Trauer“, so der Sprecher. Weitere Angaben machten Ministerium und Kreispolizeibehörde aus Pietätsgründen nicht. Nach dpa-Informationen hatte sich der Beamte nicht im Dienst angesteckt.

Yvonne Gebauer: Weitere Schüler kehren bald in Klassen zurück

17.55 Uhr: In Nordrhein-Westfalen steht laut Schulministerium die Rückkehr weiterer Schüler in die Klassenräume an. Ab dem 7. Mai könnten Viertklässler und Schüler, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen wollen, als nächste Jahrgänge nach wochenlanger Pause zum Präsenzunterricht kommen, kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Dienstag an. Zuvor hatte die Kultusministerkonferenz (KMK) ein Rahmenkonzept zur weiteren Schulöffnung in der Corona-Krise beschlossen.

Auch gemäß diesem KMK-Beschluss sei eine weitere Öffnung in der kommenden Woche möglich. Ab 4. Mai 2020 soll Gebauer zufolge die Wiederaufnahme des Schulbetriebs vorbereitet werden. Damit sei Schulen und Schulleitungen ausreichend Vorlauf gegeben, um frühestens ab 7. Mai die Viertklässler und Abschlussjahrgänge für 2021 dann in die Klassen kommen zu lassen. Auch Kommunen und Gemeinden als Schulträger hätten damit weitere Tage Zeit, um die Schulen unter Berücksichtigung des Infektionsschutzes vorzubereiten. „Über die konkrete Ausgestaltung weiterer Schritte finden noch in dieser Woche Abstimmungsgespräche mit betroffenen Akteuren aus dem Bildungsbereich statt.“

Alle KMK-Vorgaben wie Hygieneschutzmaßnahmen, räumliche Trennung, Schülerbeförderung oder Abstandsregelungen werden in NRW laut Ministerin bereits eingehalten. Der Schulbetrieb sei am vergangenen Donnerstag für die erste Gruppe „ohne größere Probleme angelaufen“. Der Beschluss der Kultusminister räume den Schulen eine Übergangszeit ein, um das Angebot sorgfältig weiter aufbauen zu können. Es wird demnach bis auf weiteres bei einem Mix aus Präsenzunterricht und Lernen daheim bleiben.



32.160 Corona-Infektionen und rund 1170 Tote in NRW

16.15 Uhr: Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Nordrhein-Westfalen am Montag um 300 auf 32.160 Fälle seit Beginn der Pandemie gestiegen. Das teilte das NRW-Gesundheitsministerium mit. 40 neue Todesfälle erhöhten die Zahl der Verstorbenen auf 1171.

Gemessen an der Gesamtzahl der Infizierten gibt es in NRW pro 100 000 Einwohner 179 Fälle, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Im bundesweiten Durchschnitt sind es 188 Fälle.

Mehr als zwei Drittel der Infizierten in NRW sind nach den Daten des Gesundheitsministeriums inzwischen Genesen. Am Dienstag wurden 614 neue Genesene verzeichnet. Seit Beginn der Pandemie sind es 22.351 Menschen in NRW. Es ist nicht verpflichtend, den Behörden eine Genesung mitzuteilen. Deswegen ist diese Zahl nur eine Annäherung an die tatsächliche Zahl der Genesenen.

Laumann: Krankenhäuser sollen planbare Operationen wieder durchführen

15.56 Uhr: Die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen sollten nach Ansicht von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) noch mindestens ein Viertel ihrer Intensivbetten für die Behandlung von Covid-19-Patienten freihalten. Angesichts der verlangsamten Ausbreitung des Coronavirus könnten die restlichen Kapazitäten wieder für planbare Eingriffe genutzt werden, wobei es dabei Priorisierungen geben müsse, sagte Laumann am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Trotz der zuletzt auch in NRW gesunkenen Corona-Ansteckungsrate mahnte Laumann zur Vorsicht. Es sei allen bewusst, dass es sich beim Infektionsgeschehen in Deutschland und NRW um einen „dynamischen Prozess“ handele. „Das heißt: Wir müssen uns die Entwicklung der Neuinfizierungen und der Reproduktionszahl fortlaufend ganz genau anschauen und entsprechend bewerten.“

Nach fast sechs Wochen Aufschub und Absagen könnten die Kliniken nun wieder mehr planbare Operationen durchführen, heißt es auch in einem Konzept von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). „Dies ist wichtig, da auch das Verschieben von dringlichen Eingriffen, etwa bei Tumoren, oder von planbaren Operationen, etwa zum Hüftersatz, für die betroffenen Patienten gesundheitliches und seelisches Leid nach sich ziehen.“ Eine ausschließliche Bevorzugung von Covid-19-Patienten lasse sich auf Dauer nicht rechtfertigen, so das Konzept. Für Covid-19-Erkrankte sollen auch nach Spahns Vorschlag zunächst nur noch 25 statt bisher 50 Prozent der Intensivbetten reserviert werden.

Bildungsverband: Rückkehr der Schüler „Mammutaufgabe“

15.38 Uhr: Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) in NRW hat eine weitere schrittweise Rückkehr der Schüler in die Klassenräume als Mammutaufgabe bezeichnet. Die Kultusministerkonferenz (KMK) will deutschlandweit jeden Schüler möglichst bis vor Beginn der Sommerferien zumindest tageweise wieder in die Schulen zurückkehren lassen. Das sei in Nordrhein-Westfalen „nur gemeinsam, in enger Absprache und mit vielen individuellen Lösungen denkbar“, sagte der Landeschef der Bildungsgewerkschaft, Stefan Behlau, nach dem KMK-Vorschlag am Dienstag.

„Standortspezifische und sehr kreative Wege werden nötig sein, denn die Schulen sind völlig unterschiedlich ausgestattet.“ Der VBE betonte zudem, Sicherheit und Schutz müssten in der Corona-Krise weiter Vorrang haben. Landesregierung und Schulträger sollten auf Schuldzuweisungen verzichten und gemeinsam die Schulen unterstützen. In NRW waren die ersten Schüler am vergangenen Donnerstag zurückgekehrt, allerdings nur Abschlussklassen vor Prüfungen.

Das KMK-Rahmenkonzept soll den Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag zur Beratung vorgelegt werden.

März war für Hersteller von Toilettenpapier Rekordmonat

15.07 Uhr: Die Klopapier-Hersteller in Nordrhein-Westfalen haben nach dem sprunghaften Nachfrageanstieg zu Beginn der Corona-Krise im März einen Rekord aufgestellt. Mit 59.302 Tonnen produzierten die fünf größeren Hersteller gut ein Viertel mehr Toilettenpapier als zur gleichen Zeit im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mitteilte.

Das entspricht wohl dem höchsten monatlichen Volumen, das in den vergangenen zehn Jahren in einem Monat hergestellt wurde, wie vorläufige Ergebnisse des Amtes belegen. Gegenüber dem Februar wurde im März sogar 50 Prozent mehr der gefragten Ware produziert. Von den 1,05 Milliarden Tonnen Klopapier, die 2019 in Deutschland hergestellt wurden, kam mehr als die Hälfte aus den fünf NRW-Betrieben.

Möbelhäuser fordern bundesweite unbegrenzte Öffnung

13.27 Uhr: Die deutsche Möbelbranche fordert, dass Möbelhäuser wie in Nordrhein-Westfalen überall ohne Flächenbegrenzung öffnen dürfen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland habe die generelle Öffnung zu „keinerlei Komplikationen geführt“, betonten die Verbände von Möbelindustrie und Möbelhandel. Die Kundenfrequenz halte sich „gerade auf der Großfläche in einem sehr angemessenen Rahmen“. Nordrhein-Westfalen erlaubt als einziges Bundesland die Öffnung von Möbelhäusern ohne Begrenzung der Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter.

Galeria Karstadt geht gegen Beschränkung des Verkaufsraums juristisch vor

12.32 Uhr: Die Essener Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof geht erneut juristisch gegen die Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen vor. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Münster hat das Unternehmen für seine Kaufhäuser und die Tochter Karstadt Sports Eilverfahren am OVG eingereicht.

Das Land erlaubt die Öffnung von Geschäften, wenn die Verkaufsfläche 800 Quadratmeter nicht überschreitet. Diese Regelung greift das Unternehmen jetzt an. Zuvor waren bereits Eilverfahren anderer Kaufhäuser gegen die umstrittene Öffnungsregel in Münster eingegangen, über die das OVG in dieser Woche zuerst entscheidet.

Modekette Sinn flüchtet unter Rettungsschirm

12.03 Uhr: Die Modehandelskette Sinn sucht angesichts der Umsatzeinbrüche durch die Corona-Pandemie Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Das Amtsgericht Hagen habe ein entsprechendes Insolvenzverfahren eröffnet, sagte Firmenchef Friedrich Wilhelm Göbel. Ein Wirtschaftsprüfer habe bestätigt, dass Sinn zahlungsfähig sei. Das sei Voraussetzung für ein Schutzschirmverfahren.

Dem Fachmagazin „Textilwirtschaft“ sagte Göbel, private Banken hätten nicht in die Sicherung eines Teils der angestrebten staatlichen KfW-Kredite einsteigen wollen. Sinn hatte unter dem früheren Namen SinnLeffers in den Jahren 2017/17 schon ein Insolvenzverfahren durchlaufen.

Ziel des Schutzschirmverfahrens sei es, grundsätzlich alle Modehäuser weiter zu betreiben und keine Arbeitsplätze abzubauen, sagte Göbel weiter. Sinn hat rund 1400 Mitarbeiter. Der Großteil der 23 Sinn-Filialen, die überwiegend in NRW sind, werde ab Dienstag mit der maximal erlaubten Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern wieder öffnen. Die tatsächliche Größe der Filialen liegt zwischen 2000 bis 9000 Quadratmetern.

Grevenbroich: Fünf Bewohner im Quarantäne-Hochhaus positiv getestet

11:15 Uhr: 377 Bewohner eines Gebäudekomplexes in Grevenbroich wurden am Sonntag auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Bei insgesamt fünf Bewohnern wurde dabei eine Covid19-Infektion nachgewiesen. Alle anderen Testergebnisse sind negativ.

Bei den positiv Getesteten handelt es sich um eine alleinstehende Person sowie vier weitere Infizierte aus drei unterschiedlichen Familien. Das Kreis-Gesundheitsamt empfiehlt der Stadt, die Betroffenen schnellstmöglich gemeinsam mit allen im Haushalt lebenden Personen für zunächst 14 Tage anderweitig unterzubringen. Zur Verhinderung weiterer Ansteckungen wird das Gesundheitsamt des Rhein-Kreis Neuss nun alle Kontaktpersonen der Infizierten ermitteln und der jeweils zuständigen Stadt empfehlen, diese unter Quarantäne zu stellen.

Toter in Grevenbroicher Quarantäne-Hohhaus identifiziert

9:50 Uhr: Bei dem in einem abgeriegelten Hochhauskomplex in Grevenbroich entdeckten Toten handelt es sich um den 58 Jahre alten Wohnungsinhaber. Von einem Verbrechen gehen die Ermittler nicht aus: Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen. Die genaue Todesursache war zunächst weiter unklar. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach solle nun entscheiden, ob die Leiche obduziert werde, sagte die Polizeisprecherin.

Der Tote war am Montag von Einsatzkräften in der Wohnung gefunden worden. In dem Gebäudekomplex war zuvor ein Corona-Massentest nötig geworden, weil laut Behörden mehrere infizierte Bewohner die Quarantäne nicht eingehalten und Kontakt mit Nachbarn hatten. Die Ergebnisse dazu werden am Dienstagmittag erwartet. (dpa)

Montag, 27. April

40 Flüchtlinge in Bonner Unterkunft infiziert

22.07 Uhr: In der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge des Landes NRW in Bonn sind 40 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Diese Zahl der bestätigten Corona-Fälle teilte die Bezirksregierung Köln am Montagabend mit. Bei den übrigen der insgesamt 271 Bewohner seien die Tests negativ ausgefallen.

Alle Betroffenen seien über die Ergebnisse informiert worden. Die Flüchtlingsunterkunft stehe seit dem ersten bestätigten Corona-Fall am vergangenen Dienstag unter Quarantäne.

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Roten Kreuz sei eine Reihe von Maßnahmen getroffen worden, die die weitere Verbreitung des Coronavirus stoppen soll. „Neben der Quarantäne und der räumlichen Trennung nach Empfehlung des Robert Koch-Instituts erhalten Bewohner in Quarantäne ihr Essen ausschließlich auf den Zimmern“, heißt es in einer Mitteilung der Bezirksregierung. Nur negativ getestete Bewohner dürften unter Einhaltung der Sicherheitsabstände in die Kantine.

58-Jähriger in Quarantäne-Hochhaus gestorben

19.55 Uhr: In dem nach Coronafällen abgeriegelten Hochhaus-Komplex in Grevenbroich ist eine Leiche gefunden worden. In der Wohnung eines 58-Jährigen, der seit längerer Zeit nicht mehr gesehen worden sein soll, sei am Montagnachmittag ein Toter entdeckt worden, teilte die Polizei am Abend auf Anfrage mit. Die Beamten gingen davon aus, dass es sich bei dem Toten um den Bewohner der Wohnung handelt. Zur Todesursache liefen die Ermittlungen noch.

Nach Informationen der „Bild“-Zeitung ging ein Notruf ein. Nachbarn machten sich offensichtlich Sorgen um den Mann, der hinter seiner Tür nicht reagiert habe. Mitarbeiter des Rettungsdienstes seien in die Wohnung gegangen und hätten den Toten gefunden. Ob der Mann mit dem Coronavirus infiziert war, war zunächst nicht bekannt.

Weil sich zwei mit dem Coronavirus infizierte Familien nicht an die angeordnete Quarantäne gehalten hatten, hatte das Gesundheitsamt in Grevenbroich den Hochhauskomplex mit 117 Wohnungen abgeriegelt. Alle 450 Bewohner sollten am Sonntag vorsichtshalber auf das Virus getestet werden – ein Großteil folgte dem Aufruf. Nach den Tests bei 377 Bewohnern werden an diesem Dienstag die Ergebnisse erwartet.

Maibaumverkauf von Förstereien fällt vielerorts in NRW aus

16.25 Uhr: Die Corona-Krise macht auch vor dem öffentlichen Maibaumverkauf vielerorts in NRW nicht Halt. So fällt er in diesem im Hardter Wald in Mönchengladbach keinen Halt. Der für Donnerstag geplante Verkauf der jungen Birken findet nicht statt, sagte Revierförster Werner Stops am Montag. Weil der Andrang meist sehr groß sei, könne der Forstbetrieb den Schutz vor dem Virus nicht gewährleisten. Gleichzeitig warnte der Förster davor, unerlaubt selbst die Axt an die jungen Bäume zu legen: „In diesen Fällen wird Anzeige wegen Diebstahls erstattet“, verdeutlichte Stops.

Mit einem Maibaum bekunden junge Männer in der Nacht zum 1. Mai auf romantische Art ihre Liebe. Er wird mit bunten Bändern geschmückt für die Angebetete. Vor allem im Rheinland ist dieser Brauch verbreitet.

Mehr als 200 Neu-Infektionen am Montag

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Nordrhein-Westfalen am Montag um 203 auf insgesamt 31.860 Fälle seit Beginn der Pandemie gestiegen. Zudem wurden 35 weitere Todesfälle verzeichnet. Insgesamt starben nach Angaben des Landes-Gesundheitsministeriums 1131 infizierte Menschen in Nordrhein-Westfalen seit Beginn der Corona-Pandemie.

Nach den jüngsten Daten von Montag meldeten sich weiter 154 Menschen als genesen. Die Gesamtzahl der bekannten Genesungsfälle beträgt in dem bevölkerungsreichsten Bundesland nunmehr 21.737. Es ist nicht verpflichtend, den Behörden eine Genesung mitzuteilen, deswegen ist diese Angabe nur eine Annäherung an die tatsächliche Anzahl.

Im Vergleich zum Montag, den 20.04., sind innerhalb einer Woche 2925 bestätigte Infektionen hinzu gekommen und 3503 Menschen gaben ihre Genesung an. Im selben Zeitraum sind 274 Infizierte verstorben.

Wirtschaftsminister Pinkwart: Soforthilfe-Betrug in mindestens zwei Fällen - 34.000 Euro Schaden

16:20 Uhr: Mit gefälschten Websites haben Betrüger in mindestens zwei Fällen Gelder des Corona-Soforthilfeprogramms erbeutet und damit einen Schaden von etwa 34 000 Euro angerichtet. Es sei gut möglich, dass sich diese Zahlen noch weiter nach oben entwickelten, da die Ermittlungen noch andauerten, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Montag in Düsseldorf. Von mehr als 900 Anzeigen, die mittlerweile bei der Polizei eingegangen sind, sei bislang ein Viertel intensiver geprüft worden. Einige Anzeigen hätten sich erledigt, da sich herausgestellt habe, dass Antragsteller lediglich durch die Unterbrechung der Auszahlung etwas länger auf ihr Geld hätten warten müssen.

Über Ostern war das Corona-Soforthilfeprogramm des Landes NRW für rund eine Woche gestoppt worden, nachdem Betrugsversuche festgestellt wurden. So hatten Betrüger täuschend ähnliche Webseiten mit Antragsformularen gebaut, um die Daten von Antragstellenden abzufischen. Mitte April ist das Hilfsprogramm mit einer zusätzlichen Sicherheitsabfrage der Kontodaten erneut gestartet worden.

Insgesamt sind Pinkwart zufolge seit dem Start des Programms 3,43 Milliarden Euro ausgezahlt und rund 80 Prozent der Anträge bewilligt worden. „Es ist das bisher größte Wirtschaftsprogramm in NRW, mit dem Bund und Land gemeinsam die Unternehmen sicher durch die Krise lotsen“, sagte der Minister.

Das Programm richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen und Solo-Selbstständige, deren Umsätze durch die Beschränkungen der Corona-Krise vollständig oder weitgehend weggebrochen sind. Letztere dürfen die Mittel allerdings nach Vorgaben des Bundes nur für Betriebsausgaben, nicht jedoch für ihre Lebensunterhalt verwenden. Dafür soll stattdessen, wenn notwendig, Grundsicherung beantragt werden. Mit mehreren Amtskollegen wolle er sich auf Bundesebene dafür stark machen, diese Regeln zu lockern, sagte Pinkwart am Montag.

Außerdem arbeite man an einer Aufstockung des bisherigen Programms für jene Betriebe, die wie etwa die Gastronomie noch länger von ausbleibenden Umsätzen getroffen sein werden. Für das aktuelle Hilfsprogramm können unter soforthilfe-corona.nrw.de noch bis Ende Mai Anträge gestellt werden. Auch Gründer sollen extra gefördert werden. „Keine Idee soll durch die Corona-Krise verloren gehen“, so Pinkwart.

Sonntag, 26. April

Laschet: „Wir brauchen überall im Land vergleichbare Regeln“

22 Uhr: In der Diskussion um eine mögliche Lockerung der Corona-Beschränkungen hat sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) dafür ausgesprochen, wirklich alle Seiten der derzeitigen Krise zu betrachten. „Ich werbe seit Wochen dafür, dass man ganzheitlich an das Problem herangeht. Dass man auch mal denkt, welche Schäden richten wir eigentlich an durch den Lockdown“, sagte er im ARD-„Bericht aus Berlin“.

Der NRW-Ministerpräsident unterstützte den Vorstoß von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), nicht jede Entscheidung dem Schutz von Leben unterzuordnen. „Wir müssen, so wie Wolfgang Schäuble das sagt, viel umfassender diskutieren und nicht jeden Tag nur auf die Infektionszahlen gucken.“ So müssten auch beim Gesundheitssystem die Kosten im Blick behalten werden, forderte Laschet. „Wir müssen auch wissen, wenn Menschen jetzt depressiv werden, wenn Suizide steigen würden, wenn das Gesundheitssystem danach nicht mehr finanzierbar ist, weil der Staat sich übernimmt, wird das auch Leben gefährden.“

Laschet warb für eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund und Ländern: „Wir brauchen überall im Land vergleichbare Regeln und gemeinsame Schritte.“ Dabei rechnet der CDU-Politiker nicht mit tiefgehenden Entscheidungen bei den anstehenden Gesprächen der Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU): „Ich glaube, dass wir am Donnerstag keine neuen fundamentalen Entscheidungen haben werden.“ Es sei verabredet worden, nach den ersten Lockerungsmaßnahmen zwei Wochen abzuwarten, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. „Da braucht man auch ein bisschen Geduld“, sagte Laschet.

Flughafen Düsseldorf will bis zu 600 Arbeitsplätze abbauen

15.39 Uhr:Der Flughafen Düsseldorf rechnet wegen der Corona-Pandemie in den kommenden Jahren mit 20 bis 30 Prozent weniger Flügen und denkt über den Abbau von Arbeitsplätzen nach. Das Unternehmen müsse die „personellen Ressourcen den neuen Rahmenbedingungen anpassen“, teilte ein Flughafensprecher mit. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi will der größte nordrhein-westfälische Airport 600 Arbeitsplätze abbauen - das wäre etwa jeder vierte Job.

Der Abbau soll nach Angaben der Gewerkschaft im kommenden Jahr beginnen - in diesem Jahr seien die Jobs unter anderem durch die Kurzarbeiter-Regelung noch gesichert. Ohne eine Anpassung würden die Umsatzeinbrüche das Unternehmen dauerhaft in die Verlustzone führen. Der Flughafen Düsseldorf hatte schon im März Kurzarbeit für seine rund 2300 Beschäftigten bis zum Jahresende beantragt. Dabei stockt die Flughafengesellschaft das Kurzarbeitergeld für alle betroffenen Mitarbeiter auf 90 Prozent des Nettogehalts auf.

NRW-Innenminister Reul hält Geisterspiele für vertretbar

15.36 Uhr: Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul hat positiv auf die Durchführung von Spielen ohne Zuschauer in der Fußball-Bundesliga reagiert und entsprechende Maßnahmen in die Wege geleitet. Geisterspiele seien vertretbar, meinte der CDU-Politiker. „Ich freue mich darauf, dass der Ball bald wieder rollt. Wir bereiten uns in der Polizei intensiv darauf vor, weil es Probleme geben könnte“, sagte Reul.

Reul erklärte, dass die Polizei „Raumschutzkonzepte“ entwickeln werde. Dabei werde man sich nicht nur auf die An- und Abreisewege konzentrieren. Man beobachte nicht nur, ob Fans sich vor dem Stadion treffen wollen. Es gebe „auch die Sorge, dass rechte Hooligans dies umwidmen zu Demos gegen Geisterspiele und Kommerz und sich dann auf die Versammlungsfreiheit berufen“.

Mehr als 1000 Genesene innerhalb eines Tages

12.20 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sind bis Samstag 31.657 Coronavirus-Infektionen gezählt worden. Das sind 197 bestätigte Fälle mehr als am Vortag, wie aus den Zahlen des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) hervor geht.

16 weitere Personen sind nach einer Infektion gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle innerhalb eines Tages auf 1096. Insgesamt 21.583 Personen sind wieder genesen. Das sind 1171 Genesene mehr als am gestrigen Samstag.

450 Bewohner eines Hochhaus-Komplexes in Grevenbroich werden getestet

10.50 Uhr: Weil zwei Familien immer wieder gegen die angeordnete Corona-Quarantäne verstoßen haben, werden in Grevenbroich alle 450 Bewohner eines Hochhaus-Komplexes auf das Virus getestet. 115 Mitarbeiter von Gesundheitsamt und Rotem Kreuz begannen am Sonntag mit den Tests, wie ein Sprecher des Rhein-Kreises Neuss sagte. Die Tests sind für die Bewohner freiwillig - wer sich allerdings nicht testen lässt, muss vorsorglich 14 Tage in Quarantäne bleiben. Bis die Ergebnisse in etwa zwei Tagen vorliegen, darf keiner der Bewohner das Grundstück verlassen.

Zwei Familien in dem Hochhaus hätten trotz nachgewiesener Corona-Infektionen ihre Quarantäne verlassen. Erwachsene und Kinder aus den Familien hätten weiter Kontakt mit Nachbarn gehabt. Die Kontrollen an diesem Sonntag sollen nach Angaben des Kreises bis zum späten Nachmittag dauern.

Risiko für Alkohol- und Drogenmissbrauch während Corona-Krise höher

6.47 Uhr: Die Corona-Pandemie erhöht Experten zufolge das Risiko für Alkohol- und Drogenmissbrauch sowie das Zocken im Online-Casino. Zugleich könnten sich geschlossene Kneipen und Spielhallen aber möglicherweise auch positiv auf das Suchtverhalten auswirken, hieß es beim Fachverband Glücksspielsucht und der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS). Die Suchthilfe sei wegen der Kontaktsperre seit Wochen auf digital und Telefon umgestellt, sagte DHS-Expertin Christina Rummel in Hamm. Wer Hilfe brauche, „bekommt sie nach wie vor“.

Vielen Menschen fehle eine feste Tagesstruktur, sie seien isoliert und in Sorge um ihre Zukunft, schilderte Rummel. „Die Leute wollen Druck rausnehmen und sich - vermeintlich - mit Alkohol entspannen.“ Dabei sei vielen nicht bewusst, dass das Trinken schnell zur Gewohnheit werden könne, die Dosis dann steige, um „besser drauf zu sein“ - und so eine Alkohol-Abhängigkeit drohe.

Mit Blick auf illegale Drogen sagte Rummel, die Gefahr für Suchtkranke, in alte Muster zu verfallen, sei in Stresslagen besonders groß. Umso wichtiger sei es, auch gemeinsam mit Fachkräften der Suchtberatung und Suchthilfe vor Rückfällen zu schützen und abstinentes Verhalten zu festigen. Beratungsstellen seien aber in großer Sorge, dass ihnen bei einem längeren Andauern der Corona-Krise die Förderungen gekürzt oder entzogen würden.

Es könne sich auch durchaus positiv auf das Suchtverhalten auswirken, dass die Spielhallen dicht sind. Mehrere Spieler hätten berichtet, dass die Schließungen gut für sie seien, schilderte Görgen. Da ihnen klar sei, dass sie aktuell in den Spielstätten keine Gelegenheit zum Zocken hätten, kreisten ihre Gedanken weniger um das Thema, das Verlangen nehme ab. Görgen betonte: „Jeder spielfreie Tag hilft, um in Richtung Abstinenz zu kommen.“

Einschränkungen wegen Corona-Krise können sich auf Entwicklung von Kindern auswirken

4.00 Uhr: Die Einschränkungen wegen der Corona-Krise können nach Befürchtung von Medizinern die Entwicklung von Kindern beeinträchtigen. „Durch das Kontaktverbot und das Eingesperrtsein drohen psychosoziale Schäden“, sagte Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) mit Sitz in Köln, der Deutschen Presse-Agentur. Dieses Risiko steige, je länger die Maßnahmen andauerten.

Wenn Kinder nun monatelang nicht in die Kita oder Schule könnten, weder Freunde treffen noch auf Spielplätze gehen dürften, sei dies ein schwerer Eingriff in ihre Lebenswelt, kritisierte Fischbach. In den politischen Beratungsgremien säßen bislang keine Interessenvertreter von Kindern und Jugendlichen. Bei den nächsten Gesprächen über mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen müssten endlich auch die Bedürfnisse der Kinder in den Blick genommen werden, forderte der Solinger Kinderarzt.

Samstag, 25. April

Mindestabstand im Freien als Verhaltensregel festgeschrieben – Viele tragen jetzt schon Masken

18.00 Uhr: Der erste Shopping-Samstag seit der Lockerung der Vorgaben für den Einzelhandel ist ohne größere Vorkommnisse angelaufen. In den Einkaufsstraßen war es wieder voller, aber bei weitem nicht so sehr wie an einem „normalen“ sonnigen Samstag. Nun richtet sich der Blick auf Montag: In NRW startet die Schutzmaskenpflicht und erstmals wird auch ganz offiziell der Mindestabstand in der Öffentlichkeit vorgeschrieben.

Was bisher kaum jemandem aufgefallen war: Für den oft beschworenen Mindestabstand von 1,5 Metern gab es bisher keine Rechtsgrundlage. Die Landesregierung hat das nun nachgeholt. In der neu veröffentlichten Coronaschutz-Verordnung ist erstmals auch der Mindestabstand im Freien als Verhaltensregel festgeschrieben. Wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Samstag sagte, ist dies „nur eine Grundsatzregelung“, für die es weiter Ausnahmen gibt. Kann man aus bestimmten Gründen den Mindestabstand nicht einhalten, gilt die Schutzmaskenpflicht - wie sie ab Montag unter anderem für Busse, Bahnen und Läden in Kraft tritt.

Das „Abstandsgebot“ wurde mit der Maskenpflicht in einem neuen Paragraphen der bisherigen Schutzverordnung hinzugefügt. Wörtlich heißt es dort: „Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet, sich im öffentlichen Raum so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt. Insbesondere ist im öffentlichen Raum zu allen anderen Personen grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten“. Ausgenommen sind unter anderem direkte Verwandte oder Eheleute.

Die Fußgängerzonen in Düsseldorf, Dortmund und Köln boten am Samstag ein noch ungewohntes Bild: Viele Menschen trugen bereits Schutzmasken. Nicht nur in den Läden, sondern auch davor. Neben dem Mundschutz gehörte Geduld zu den Dingen, die man als Kunde mitbringen musste: Durch die strengen Zugangsregeln bildeten sich vor vielen Geschäften Warteschlangen - mit Mindestabstand.

Trotz Corona: Gericht erlaubt Demo gegen Urantransport

14.50 Uhr: Das Verwaltungsgericht hat eine Demonstration gegen Uran-Transporte am Montag in Münster erlaubt. Das Ordnungsamt der Stadt hatte die Demo zunächst untersagt, die Bürgerinitiative ging vor Gericht. Laut Gericht dürfen maximal 35 Menschen kommen, die Mundschutz tragen und Mindestabstand halten müssen.

Die Demo soll sich gegen einen mutmaßlich geplanten Transport von der Urananreicherungsanlage Gronau durch das Stadtgebiet Münsters richten. Am 6. April hatten die Atomkraftgegner schon einmal eine Demo vor Gericht erstritten. Die Stadt argumentierte laut Gericht bei ihrem Verbot, dass damals „deutlich mehr als die bewilligten 15 Personen am Versammlungsort erschienen“ seien. Das könnte wieder passieren.



Das Verwaltungsgericht entschied dagegen, dass für bis zu 35 Menschen bei Mindestabstand genug Platz an dem Ort sei. Gegen den Beschluss kann noch Beschwerde eingelegt werden.

Fast 31 500 bestätigte Coronavirus-Infektionen und 1084 Tote

13.50 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sind bis Samstag 31 460 Coronavirus-Infektionen gezählt worden. Dies waren 360 bestätigte Fälle mehr als am Vortag, wie aus den Zahlen des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) hervor geht. Die Todesfälle erhöhten sich innerhalb eines Tages um 32 auf nun 1084 seit Beginn der Pandemie.

Auch die Gruppe der Genesenen wird größer: Mit 155 neuen sind jetzt insgesamt 20 412 Fälle gemeldet, die nach einer Coronavirus-Infektion als genesen gelten.

Von den insgesamt 7934 Intensivbetten in NRW standen am Freitag nach Ministeriumsangaben noch 2837 zur Verfügung.

Notbetreuung auch für alleinerziehende Schülerinnen und Studierende

13.00 Uhr: Die ab Montag erweiterte Notbetreuung an Schulen und Kindergärten in NRW gilt auch für Alleinerziehende, die selbst noch zur Schule gehen und kurz vor Abschlussprüfungen stehen sowie für Studierende in der gleichen Situation. Diese Regelungen gehen aus der entsprechenden Verordnung hervor, die am Freitagabend veröffentlicht wurde. Bislang war bekannt, dass die Notbetreuung für alleinerziehende Erwerbstätige gelten wird.



Familienminister Joachim Stamp (FDP) sagte am Samstag: „Alle Familie in Nordrhein-Westfalen stehen vor großen Herausforderungen. Ganz besonders Alleinerziehende stehen durch Existenzsicherung und Kinderbetreuung unter großem Druck und enormen Belastungen.“ Deshalb sei es ihm „ein besonderes Anliegen, dass wir die Alleinerziehenden in dieser Situation unterstützen und ein Stück entlasten.“

Stamp betonte, dass sein Ziel darüber hinaus sei, „in behutsamen Schritten bis zu den Sommerferien möglichst viele Kinder wieder in die Kindertagesbetreuung zu holen, um ihnen frühkindliche Bildung und soziale Kontakte zu ermöglichen“.



Bislang gilt die Notbetreuung in NRW für Kinder von Arbeitnehmern und Selbständigen, die in „systemrelevanten Berufsgruppen“ arbeiten. Die Liste war zuletzt bereits erweitert worden. Alleinerziehende wurden kurz danach als Gruppe ergänzt. Voraussetzung ist in allen Fällen, dass keine anderweitige Betreuung möglich ist.

Laschet: Geschlossene Kirchen in Corona-Krise „sehr schmerzhaft“

11.30 Uhr: Als „sehr schmerzhaft“ empfindet NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wegen der Corona-Krise geschlossene Kirchen. „Mir, wie vielen anderen Menschen, fehlt der Gottesdienst, die Gemeinschaft im Glauben“, sagte Laschet am Samstag der „Welt“. Er sei froh, „dass ab Mai unter strengen Schutzvorschriften das gemeinschaftliche religiöse Leben wiederentsteht“. Wenn sich Gläubige nicht zu Gottesdiensten treffen dürften, sei dies eine massive Einschränkung der Grundrechte, so der CDU-Politiker, der bis 2016 dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken angehörte.

In der Corona-Krise gilt Laschet als Verfechter möglichst weitreichender Lockerungen. Er bezeichnete es als „große Verantwortung, immer ethische Dilemmata im Regierungshandeln abzuwägen“. Der Rat mancher Fachleute ändere sich wöchentlich. Der Regierungschef des bevölkerungsreichsten Bundeslandes fügte hinzu: „Krisenentscheidungen unter Unsicherheitsbedingungen sind immer eine Herausforderung.“ Er erlebe derzeit „so viel Zuspruch und Ermutigung wie noch nie in meinem politischen Leben“, sagte Laschet, der für den CDU-Vorsitz kandidiert.

In den katholischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen können ab 1. Mai unter Auflagen wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert werden. Landesregierung und die fünf Bistümer haben sich auf Eckpunkte verständigt, die jedes Bistum für sich konkretisiert.

Die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR) will die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder abwarten, bevor sie Empfehlungen macht. Die Evangelische Kirche in Westfalen lässt ihre Gemeinden selbst entscheiden, ob sie ab dem 3. Mai verantwortlich zum Gottesdienst einladen, hieß es.

Um die Ausbreitung von Corona einzudämmen, hatten die Kirchen sowie jüdische und muslimische Gemeinden in NRW religiöse Zusammenkünfte untersagt. Die Landesregierung hatte Gottesdienste nicht verboten, sondern sich auf die Zusagen der Gemeinschaften verlassen.

Tierheime in NRW fordern mehr Corona-Unterstützung

08.25 Uhr: Tierheime in Nordrhein-Westfalen fühlen sich in der Corona-Krise von der Regierung im Stich gelassen. Weil Spenden fehlen und kaum Tiere vermittelt werden können, seien die wirtschaftlichen Folgen gravierend, sagen Tierheim-Verantwortliche in mehreren Städten bei einer dpa-Umfrage. Die von der Landesregierung für Tierheime aufgesetzten Hilfen für Futterkosten von einmalig bis zu 2000 Euro pro Einrichtung reichten nicht aus. „Die im Finanzministerium denken, Tierheime seien das Hobby von verwitweten Omas“, kritisiert Ralf Unna, Vizepräsident des Landestierschutzverbands NRW.

Insgesamt hat die Landesregierung 400 000 Euro zur Unterstützung der Tierheime im Westen zur Verfügung gestellt. Bis Freitag hatten allerdings erst 22 Tierheime einen Hilfs-Antrag gestellt, wie ein Sprecher des Umweltministeriums mitteilte. Insgesamt hätten rund 200 Tierheime einen Anspruch.

„Die 2000 Euro nehmen wir natürlich gerne, aber genau genommen ist das ein Witz. Wie soll ich denn von dem Geld die Betriebskosten und das Gehalt zahlen?“, sagt Doris Hoffe vom Tierschutzverein Münster. Die Personalkosten machten den größten Teil der Ausgaben aus. Trotzdem würden Tierheime bei den Corona-Hilfen anders behandelt als etwa Unternehmen. Tierheime dürften keine Soforthilfen beantragen, weil sie nicht als Wirtschaftsunternehmen eingestuft würden, kritisiert auch der Landestierschutzverband.

„Ein Tierheim auf Futter zu beschränken, ist zu einfach gedacht“, sagt Thomas Neumann vom Tierschutzverein Siegen. Das Tierheim in Siegen hat bereits Kurzarbeit angemeldet, obwohl wegen der fehlenden Unterstützung durch ehrenamtliche Mitarbeiter sogar mehr Arbeit anfällt. Der brachliegende Publikumsverkehr mache sich in ausfallenden Spenden bemerkbar, sagt Petra Gerigk vom Tierheim Köln-Zollstock. Sie hofft, „dass bald wieder Lockerungen kommen und die Leute trotz wirtschaftlicher Krise spendabel bleiben“.

Kritik und Zuspruch für Laschets Krisenmanagement

08.00 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet bekommt für sein Corona-Krisenmanagement ein geteiltes Echo. „Ich erlebe Kritik, auch polemische, aber auch so viel Zuspruch und Ermutigung wie noch nie in meinem politischen Leben“, sagte der CDU-Politiker der „Welt“ (Samstag). „Man muss sich frei machen von Stimmungen und tun, was man für richtig und verantwortbar hält.“ Laschet treibt die Debatte um weitere Lockerungen in Zeiten der Corona-Pandemie voran.

Mit Blick auf andere Bundesländer sagte Laschet der Zeitung: „Überbietungswettbewerbe egal welcher Art darf es nicht geben, dafür ist die Lage viel zu ernst. Ich werbe weiter für die Geschlossenheit der Länder.“ Er zeigte sich dem Bericht zufolge zuversichtlich, dass dies auch in Bayern akzeptiert werde. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sei amtierender Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. „Allein dieses Amt bringt ein großes Interesse an Geschlossenheit mit sich.

Freitag, 24. April

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann konkretisiert Maskenpflicht

13.36 Uhr: Für Verstöße gegen die ab Montag geltende Maskenpflicht in Nordrhein-Westfalen hat das Land keinen Bußgeldkatalog festgelegt. „Wir haben keinen eigenen Bußgeldkatalog, sondern wollen bewusst erst einmal sagen, dass das die Kommunen mit ihren Ordnungsämtern regeln sollen“, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag.

Die Ordnungshüter sollen erst die Menschen ansprechen und sie zum Tragen von Masken auffordern. „Erst, wenn das nicht befolgt wird, kann ein Bußgeld verhängt werden“, sagte Laumann: „Ich setze aber stark darauf, dass es sich in wenigen Tagen so entwickelt, dass die Masken bei den betreffenden Einrichtungen zum gewohnten Bild gehören.“

Getragen werden müssen die Masken im öffentlichen Personennahverkehr, an Haltestellen, in Bahnhöfen und im Taxi beim Einkauf im Einzelhandel und bei der Erbringung und Einholung von Dienstleistungen - also auch in Apotheken, Arztpraxen, Tankstellen und auch Wochenmärkten sowie bei der Abholung von Speisen und Getränken. Für Beschäftigte kann eine Abtrennung durch Plexiglas die Maskenpflicht ersetzen. Die Tragepflicht gilt für Kinder ab dem Schulalter. Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können, sind von der Pflicht befreit.

Laumann stellte klar, dass das Abstandsgebot von 1,50 Metern weiterhin gilt. „Es wäre gefährlich, wenn die Maske ein zu großes Gefühl der Sicherheit geben würde“, sagte der Minister: „Das Abstandsgebot ist aber viel wichtiger.“

Trotz Maskenpflicht: Restaurants noch nicht vor Öffnung

13.27 Uhr: Trotz der ab Montag geltenden Maskenpflicht beim Einkaufen sowie in Bus und Bahn stehen Restaurants und Kneipen in Nordrhein-Westfalen nicht vor einer baldigen Öffnung. „Dieses Thema sehe ich derzeit nicht“, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag: „Dazu gehört mehr als die Frage nach einer Maskenpflicht.“

Grundsätzlich sei das Thema sowieso frühestens nach dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten erörterungsbedürftig. Dies sollte am 30. April stattfinden, könnte aber auch verschoben werden. „Wenn die Kanzlerin zum 6. Mai einlädt, lädt sie zum 6. Mai ein“, sagte Laumann lapidar.

Derweil rechtfertigte der Gesundheitsminister die Öffnung von Möbelhäusern in NRW. „Auch die Kanzlerin konnte mir nicht erklären, wieso ein Autohaus aufhaben kann, ein Möbelhaus aber nicht“, sagte Laumann: „Wir haben eine starke Möbel-Industrie. Und Möbelhäuser liegen nicht in Fußgängerzonen, sondern in Industriegebieten. Deshalb haben sie keinen Einfluss auf die Publikums-Frequenz in Fußgängerzonen.“

52 Todesfälle innerhalb eines Tages in NRW

13.15 Uhr: Das Landeszentrum für Gesundheit (LZG) hat am Freitag 31.110 Coronavirus-Infektionen in Nordrhein-Westfalen gezählt und damit 512 bestätigte Fälle mehr als am Vortag. Die Todesfälle erhöhten sich innerhalb eines Tages um 52 auf nun 1052 seit Beginn der Pandemie, wie aus den Berechnungen des LZG hervorgeht.

Demgegenüber stehen 20 257 genesene Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland - 621 mehr als noch am Donnerstag, wie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Freitag in Düsseldorf sagte.

Mediamarkt und Saturn öffnen am Montag wieder

12.32 Uhr: Die Elektrofachmärkte Mediamarkt und Saturn wollen am kommenden Montag, 27. April, ihre Filialen in NRW wieder öffnen. Dies teilte das Unternehmen am Freitag mit. In der Mitteilung heißt es, dass der Schutz von Kunden und Mitarbeitern gewährleistet werden soll. So sollen Kunden auf einer maximalen Einkaufsfläche von 800 Quadratmetern in kleinen Gruppen einkaufen können - 800 Quadratmeter sind die Vorgabe der Landesregierung. Kunden sollen zusätzlich Produkte an Stationen abholen können, wenn sie diese vorbestellt haben. In anderen Bundesländern hatten die Märkte bereits früher wieder geöffnet.

90 Prozent der Abiturienten kommen zur Schule

11.43 Uhr: Die meisten angehenden Abiturienten sind am ersten Schultag nach den corona-bedingten Schließungen nach Angaben des Düsseldorfer Schulministeriums freiwillig zur Schule gekommen. „Über 90 Prozent haben die Gelegenheit wahrgenommen, Angebote in Anspruch zu nehmen, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten“, sagte Schulstaatssekretär Mathias Richter (FDP) am Freitag im Kommunalausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags.

Abiturienten können seit Donnerstag freiwillig wieder zur Schule kommen. Für Prüflinge, die vor anderen Abschlüssen stehen, gilt Schulpflicht. „Wir haben gestern einen durchweg gelungenen Schulstart erlebt“, bilanzierte Richter. „Wir haben auch genügend Lehrkräfte für den Schulstart gehabt.“

An den Berufskollegs, wo es auf Grund der regulär hohen Schülerzahlen zuvor die Sorge gegeben habe, dort „könnte es sich mehr knubbeln“, sei die Quote der Anwesenden nicht über 13 Prozent der Schülerschaft hinausgegangen. Dafür stünden 100 Prozent der Räumlichkeiten an den Schulen zur Verfügung, sagte Richter. Damit seien die Herausforderungen zum Gesundheitsschutz vor Corona-Infektionen „ganz einfach zu lösen“.

Französischer Präsident Emmanuel Macron dankt NRW für Behandlung von Corona-Patienten

7.39 Uhr: Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat Nordrhein-Westfalen für die Behandlung französischer Corona-Patienten gedankt. In einem Brief an Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) würdigte Macron das „beispiellose Engagement, mit dem Nordrhein-Westfalen Frankreich in einer schwierigen Lage beisteht, die uns alle auf eine harte Probe stellt.“

Das Schreiben Macrons, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, beginnt mit der förmlichen Anrede des Ministerpräsidenten und der handschriftlichen Ergänzung „Cher Armin“ (Lieber Armin). Macron betonte in seinem Brief: „Den betroffenen Personen, bei denen ein schwerer Verlauf der Krankheit festgestellt wurde, konnte auf diese Weise die bestmögliche medizinische Versorgung zuteil werden.“

Ende März waren acht schwer erkrankte Patienten von Metz aus nach Essen verlegt worden.

NRW-Grüne fordern Rettungsschirm für Gastronomen und Hotellerie

7.35 Uhr: Die Grünen in Nordrhein-Westfalen haben von der Landesregierung einen Rettungsschirm für Gastronomen gefordert. Die Landesvorsitzende Mona Neubaur sagte der „Rheinischen Post“ (Freitag), nötig sei ein sofortiger „Rettungsschirm Gastro und Hotellerie“, wenn es nicht bald nur noch große unpersönliche Ketten geben solle, sondern weiter auch das kleine, inhabergeführte Lokal ums Eck.

Lege man die vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga berechneten Mittel von über zwei Milliarden Euro zugrunde, die bundesweit zur Rettung der Gastronomie nötig seien, entfielen auf NRW rund 500 Millionen Euro, sagte Neubaur der Zeitung. Die Landesregierung müsse zudem sicherstellen, dass die Gastronomen damit nicht nur ihre gewerblichen Ausgaben, sondern auch ihre Lebenshaltungskosten finanzieren dürfen.

In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen wollen Gastronomen am Freitag mit leeren Stühlen auf ihre Situation aufmerksam machen und auf eine baldige Öffnung der Gastronomie pochen.

Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hatte den Gastwirten die Wiedereröffnung ihrer Betriebe in Aussicht gestellt. NRW arbeitet demnach mit Baden-Württemberg und anderen Bundesländern an einem gemeinsamen Konzept für Öffnungsschritte nach dem 4. Mai. Das Konzept solle bis zur nächsten Beratungsrunde zwischen Bund und Ländern am 30. April vorliegen.

Donnerstag, 23. April

Armin Laschet reagiert auf Schul-Kritik von Youtuber Rezo in Video-Botschaft

20.21 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat in einer Video-Botschaft Bezug auf die Kritik von Youtuber Rezo an der Schulöffnung genommen. Rezo hatte die Schulöffnung in NRW durch die Landesregierung massiv kritisiert. Bekanntheit erlangte Rezo im Mai 2019 als er in einem einstündigen Video die CDU kritisiert – das Video trug den Titel „Die Zerstörung der CDU“.

In der aktuellen Debatte und seinem aktuellsten Video kritisiert Rezo teils mit drastischen Worten die Vorgehensweise der NRW-Landesregierung. So müssten Schüler, Lehrer und viele weitere Personen psychologische und gesundheitliche Risiken in Kauf nehmen. Die Forderungen und Vorgehensweise der Politik nannte er unter anderem „irrational“, Entscheidungsträger nannte er „krass inkompetent“. Außerdem betonte Rezo, dass aus seiner Sicht die NRW-Regierung Menschenleben in Kauf nehmen würde.

In seiner Videobotschaft an den Youtuber Rezo nahm Laschet nun Bezug auf die Kritik und konterte diese unter anderem mit dem Argument, dass unterschiedliche Meinungen und Streit ein wichtiger Bestandteil der Demokratie seien: „Das wichtigste ist mir, der demokratische Diskurs findet statt, das tut der Meinungsfreiheit in unserem Land gut“, so Laschet.

Laut Laschet ist der erste Schultag überwiegend gut verlaufen. Man wolle in den kommenden Tagen die Entwicklung beobachten und überprüfen, wo man noch besser werden könne.

Landesregierung: Gottesdienstbesuche ab Mai wieder möglich

18.23 Uhr: Gottesdienste und Versammlungen zur Religionsausübung werden in Nordrhein-Westfalen ab Mai wieder öffentlich stattfinden. Das kündigte die Landesregierung am Donnerstag nach Gesprächen mit Kirchenvertretern über Schutzkonzepte an. Kirchen und Religionsgemeinschaften hatten in NRW im Zuge der Corona-Krise auf öffentliche Versammlungen verzichtet. Ein Verbot von Gottesdiensten gab es im bevölkerungsreichsten Bundesland nicht.

Auf der Grundlage der „umfassenden und präzisen“ Konzepte und Maßnahmenkataloge sieht die Landesregierung nach eigenen Angaben die Möglichkeit, dass zeitnah Gottesdienste wieder unter Beteiligung von Gläubigen gefeiert werden können. Kirchen und Religionsgemeinschaften hätten zuvor erklärt, die Vorkehrungen zur Einhaltung des Abstands und zum Schutz bis zum 1. Mai 2020 vornehmen zu können.

„Die Freiheit der Religionsausübung ist ein wichtiges Grundrecht unserer Verfassung. Wir sind dankbar für das hohe Maß an Verständnis und Verantwortung von Kirchen und Religionsgemeinschaften in Nordrhein-Westfalen in der Corona-Krise“, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in einer Mitteilung in Düsseldorf.

Insgesamt 1000 Todesfälle in NRW seit Beginn der Krise

15.06 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Toten nach einer Infektion mit dem Coronavirus auf 1000 seit Beginn der Pandemie gestiegen. 37 neue Todesfälle kamen nach den jüngsten Zahlen von Donnerstag im Vergleich zu denen vom Vortag hinzu. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen beträgt 82 Jahre, teilte das Landeszentrum für Gesundheit NRW mit.

Die Zahl der bestätigen Infektionen stieg auf insgesamt 30 598 Fälle. Innerhalb eines Tages kamen 397 hinzu. Auch die Gruppe der Genesenen wird größer: Mit 587 neuen sind jetzt insgesamt 19 636 Fälle gemeldet, die nach einer Coronavirus-Infektion als genesen gelten, wie das NRW-Gesundheitsministerium mitteilte.

Die Kapazitäten auf den Intensivstationen werden den Angaben zufolge ständig ausgebaut. Im Vergleich zum Vortag waren am Donnerstag 25 mehr Intensivbetten in den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern verfügbar. Rund 36 Prozent der 2875 Plätze auf Intensivstationen waren noch frei. Diese werden außerdem täglich mit weiteren Beatmungsgeräten ausgestattet, am Donnerstag gab es 20 Beatmungsplätze mehr als am Mittwoch. Auch die Verdopplungszeit wird länger. Am Mittwoch betrug sie 22,3 Tage - das heißt, dass an dem Tag doppelt so viele Infizierte vorhanden waren wie am 31. März.

Stamp dämpft Hoffnungen auf baldige vollständige Kita-Öffnung

11.37 Uhr: NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat Hoffnungen auf eine baldige vollständige Wiedereröffnung der Kitas im Land gedämpft. Eine weitere schrittweise Öffnung über die Notbetreuung hinaus dürfe „nur mit Augenmaß und verantwortungsvoll“ erfolgen, sagte Stamp am Donnerstag im Familienausschuss des Landtags.

Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass es „in zwei bis drei Wochen wieder Vollauslastung“ in den Kitas geben werde. „Das wird natürlich nicht passieren“, betonte er. Es müsse weiterhin viel improvisiert werden.

Kommenden Montag werde allerdings die Notbetreuung auch auf Kinder von alleinerziehenden Berufstätigen ausgedehnt. NRW wolle bei der Öffnung einen „offensiven Weg gehen, sofern das irgendwie verantwortbar ist“ und „Schritt für Schritt immer mehr Kinder wieder in die frühkindliche Bildung bringen“, sagte Stamp. (dpa)

NRW-Familienminister lehnt Maskenpflicht für Kita-Kinder ab

11.36 Uhr: Der nordrhein-westfälische Familienminister Joachim Stamp (FDP) lehnt eine Maskenpflicht für Kinder in Kindertageseinrichtungen ab. Das Corona-Infektionsrisiko drohe beim Tragen von Masken bei den Kleinsten sogar erhöht zu werden, sagte Stamp am Donnerstag im Familienausschuss de Landtags. Denn Kinder tauschten die Masken auch gern einmal untereinander aus.

Ob die Betreuer und anderes Personal in den Kitas eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen sollten, liege in der Verantwortung der Träger, sagte Stamp. Es stehe aber außer Frage, dass das in der Corona-Krise auferlegte Distanzgebot in der Kindertagesbetreuung nicht eingehalten werden könne. Daher müssten vor allem Hygienemaßnahmen konsequent eingehalten werden. (dpa)

Erste Schulen in NRW geöffnet – Proteste angekündigt

7.41 Uhr: Fast sechs Wochen nach der Schließung der Schulen in Nordrhein-Westfalen wegen der Corona-Krise öffnen viele am Donnerstag erstmals wieder ihre Pforten für Tausende Prüflinge. Das Schulministerium rechnet mit maximal 250.000 von insgesamt 2,5 Millionen Schülern in NRW.

Den knapp 90 000 Abiturienten ist es freigestellt, wieder zur Schule zu kommen, weil sie nach den Osterferien ohnehin keinen regulären Unterricht mehr gehabt hätten. Für Schüler, die vor anderen Abschlussprüfungen stehen, gilt dagegen Schulpflicht.

Die CDU/FDP-Koalition in NRW nutzt mit der Entscheidung die früheste Option einer Bund-Länder-Vereinbarung zur Schulöffnung. Oppositionsparteien sowie Schüler- und Lehrervereinigungen haben erhebliche Bedenken wegen gesundheitlicher Risiken für Schüler, Lehrer und deren Angehörige.

Das Aktionsbündnis „Schulboykott NRW“ will sich am Donnerstag (10 Uhr) vor der Düsseldorfer Staatskanzlei zu einer zweiten kleinen Kundgebung in dieser Woche treffen. Die Aktivisten fordern, das Abitur 2020 nach Durchschnittsnoten zu vergeben statt nach Abschlussprüfungen. Wegen hoher Sicherheitsauflagen ist die Protestaktion nach Angaben der Veranstalter mit nur 25 Teilnehmern vor Ort geplant.

Land weitet die Notbetreuung in Kitas und Schulen aus

7:34 Uhr: Von Donnerstag an wird die Notbetreuung laut der nordrhein-westfälischen Landesregierung in Kitas und Schulen um ausgewählte Berufsgruppen erweitert. Dazu gehören unter anderem Informationstechnologie, medizininische Forschung und Hausmeister. Die komplette Liste gibt es hier.

Umweltschützer wollen trotz Coronakrise gegen Datteln 4 protestieren

7:25 Uhr: Trotz der Corona-Krise wollen am Donnerstag (11.15 Uhr) Umweltschützer gegen das umstrittene Steinkohlekraftwerk Datteln 4 demonstrieren. Die Stadt hat dem Umweltverband BUND eine auf 90 Minuten begrenzte Mahnwache am Kraftwerksgelände mit 20 Teilnehmern genehmigt, wie ein Sprecher der Kommune sagte. Die Teilnehmer müssen unter anderem einen Mindestabstand von zwei Metern halten.

Datteln 4 ist zum aktuellen Symbol der Auseinandersetzung um die Energiepolitik der Bundesregierung geworden. Kohlegegner wollen die Inbetriebnahme des letzten in Deutschland gebauten Steinkohlekraftwerks verhindern. Das Kraftwerk des Düsseldorfer Energiekonzerns Uniper soll im Sommer endgültig ans Netz gehen. (dpa)

Mittwoch, 22. April

Zoos in Not: NRW-Landesregierung hilft mit rund 12 Millionen Euro

17.05 Uhr: NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) will den Zoos und Tiergärten im Land mit 11,825 Millionen Euro helfen, die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen. Die Zoos verfügten über „keine nennenswerten finanziellen Reserven“. Dadurch sei eine angemessene Versorgung der Tiere und insbesondere der bedrohten Tierarten gefährdet, schrieb Lienenkämper in einer Vorlage an den Finanzausschuss des Landtages. Das Geld solle der Kompensation der Einnahmenausfälle, Sicherung der Liquidität und Abwendung drohender Schließungen dienen. Die NRW-Zoos haben seit dem 18. März geschlossen und nehmen damit keine Eintrittsgelder mehr ein.

Minister Pinkwart stellt Wiedereröffnung von Gaststätten in Aussicht

16.55 Uhr: Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hat den Gastwirten die Wiedereröffnung ihrer Betriebe in Aussicht gestellt. NRW arbeite mit Baden-Württemberg und anderen Bundesländern an einem gemeinsamen Konzept für Öffnungsschritte nach dem 4. Mai, sagte Pinkwart am Mittwoch in Düsseldorf. Das Konzept solle bis zur nächsten Beratungsrunde zwischen Bund und Ländern vorliegen.

Bestand zahlreicher Betriebe und Arbeitsplätze in der Gastronomie sei gefährdet. „Deshalb benötige wir jetzt schnell eine wohlüberlegte, differenzierte und zwischen den Bundesländern abgestimmte Vorgehensweise“, sagte Pinkwart.

Nach Panne: Pandemie-Gesetz für NRW wird berichtigt

16.09 Uhr: Nach einer Panne bei der Verkündung des neuen Pandemie-Gesetzes für NRW wird es nun berichtigt. Wie ein Sprecher des Landtags am Mittwoch sagte, habe man der Landesregierung das „Einvernehmen“ zu einem förmlichen Berichtigungsverfahren erklärt. Die Landesregierung muss den Text nun neu im Gesetzesblatt veröffentlichen.

Wenige Tage nach Verkündung des Pandemie-Gesetzes war aufgefallen, dass ein Absatz zu kommunalen Finanzen verloren gegangen war. Die Landtagsverwaltung hatte einen „redaktionellen Übertragungsfehler“ eingeräumt und sich für das Versehen entschuldigt.

Zahl der Neuinfektionen steigt seit gestern doppelt so stark

16.05 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium hat am Mittwoch einen stärkeren Anstieg der Neu-Infektionen registriert. Die Zahl wuchs um 852 neue Fälle auf insgesamt 30.201 in Nordrhein-Westfalen seit Beginn der Pandemie. Am Vortag hatte das Wachstum mit 414 neuen Fällen deutlich niedriger gelegen. Auch die Zahl der Toten erhöhte sich leicht im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen Tage, 68 neue Todesfälle kamen hinzu. Insgesamt sind in Nordrhein-Westfalen 963 Menschen gestorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurden. 460 Menschen meldeten sich wieder gesund, insgesamt stieg die Zahl der Genesenen auf 19 049.

Frauenhäuser erhalten mehr Geld vom Land

14.35 Uhr: Das Land NRW will vor dem Hintergrund der Corona-Krise 1,5 Millionen Euro zusätzlich zur Sicherung von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen bereitstellen. Das kündigte Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) an. „Wir stellen unverändert in Nordrhein-Westfalen keinen Anstieg der häuslichen Gewalt fest“, betonte die Ministerin. Jedoch hätten viele Frauenhäuser und Beratungsstellen durch die Corona-Krise erhebliche finanzielle Engpässe.

Die Unterstützung für von Gewalt betroffene Mädchen und Frauen solle generell „krisenfest“ gemacht werden. „Nicht nur in der Krise, sondern immer“, so Scharrenbach. „Denn Gewalt gegen Mädchen und Frauen ist eine Menschenrechtsverletzung.“

Scharrenbach sieht keinen Masken-Engpass

13.25 Uhr: NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) geht davon aus, dass für die Umsetzung der Maskenpflicht in Nordrhein-Westfalen genügend Mund-Nase-Bedeckungen verfügbar sind. Es gehe um sogenannte Alltags- oder Communitymasken, sagte Scharrenbach in Düsseldorf. Viele Bürger hätten sich solche Masken in den vergangenen Tagen bereits beschafft oder selbst geschneidert.

Nordrhein-Westfalen führt wie die meisten anderen Länder eine landesweite Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus ein. Vom kommenden Montag an ist das Tragen einer Maske beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen verpflichtend. Neben OP-Masken sind auch selbstgenähte Stoffmasken oder über das Gesicht gezogene Schals und Tücher als Schutzbarriere erlaubt. Masken müssen immer dann getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann.

Krankenhäuser kehren zu Normalbetrieb zurück

13.37 Uhr: Die Krankenhäuser in NRW, die in der Corona-Krise zahlreiche neue Intensivpflegebetten eingerichtet haben, wollen schrittweise zurück zum Regelbetrieb. Derzeit stünden viele Betten leer, weil der große Ansturm an Corona-Patienten bisher glücklicherweise ausgeblieben sei, erklärte die NRW-Krankenhausgesellschaft auf Anfrage.

Zugleich mieden offensichtlich viele Patienten sogar mit gravierenden Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall aus Angst vor Corona-Ansteckung die Krankenhäuser.

Etwa 50 Prozent der NRW-Krankenhausbetten stünden damit aktuell leer. „Eine schrittweise Wiederaufnahme des stationären Regelbetriebs sollte in den nächsten Wochen erfolgen“, sagte der Präsident der Krankenhausgesellschaft NRW, Jochen Brink, der Deutschen Presse-Agentur.

Die nordrhein-westfälischen Krankenhäuser hatten die Zahl ihrer Intensivbetten seit Beginn der Krise erheblich gesteigert. Sie wuchs auf 7815 Betten an diesem Dienstag (21. April). 37 Prozent der Intensivbetten – also 2927 – waren laut NRW-Gesundheitsministerium zu diesem Zeitpunkt frei. Rund zwei Drittel der freien Intensivbetten haben Beatmungsmaschinen.

NRW gründet Hilfstelefon für Männer

13.09 Uhr: Die Landesregierung NRW hat gemeinsam mit Bayern ein Hilfstelefon für von Gewalt betroffene Männer gegründet. Das teilte NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit. Unter 0800-123 9900 könnten sich ab sofort Männer melden, die von verschiedenen Arten von Gewalt betroffen sind. Dazu gehörten häusliche und sexualisierte Gewalt, aber auch Stalking und Zwangsheirat.

„Das Hilfetelefon ist deutschlandweit in dieser Form das einzige und erste Beratungsangebot für gewaltbetroffene Männer“, sagte Ministerin Scharrenbach. „Gerade in der aktuellen Situation ist es wichtig, dass auch Männer eine Anlaufstelle haben, an die sie sich wenden können, wenn sie Opfer von Gewalt geworden sind. Das Thema findet in unserer Gesellschaft immer noch wenig Beachtung.“

In naher Zukunft sollen laut den Ministerien in NRW und Bayern auch andere interessierte Länder die Möglichkeit haben, sich der telefonischen Hotline und dem digitalen Beratungsangebot anzuschließen. Eine Auswertung des Bundeskriminalamtes für das Jahr 2018 hatte gezeigt, dass im Bereich der Partnerschaftsgewalt der Anteil der männlichen Opfer mit 18,7 Prozent leicht angestiegen war. Im Jahr zuvor lag er bei 17,9 Prozent.

Das Hilfetelefon für Frauen ist zu erreichen unter 08000-116 016.

Bewohner aus Hagener Corona-Haus flüchtig

12.43 Uhr: Zwei Bewohner von Mehrfamilienhäusern in Hagen, die vollständig unter Corona-Quarantäne stehen, haben sich per Leiter abgesetzt und bleiben verschwunden. Die Männer seien auf einer Hausrückseite über ein Fenster auf einen Vorsprung gelangt und dann auf die angrenzenden Bahngleise herunter geklettert, sagte ein Polizeisprecher.

Die zwischen 20 und 30 Jahre alten Männer flüchteten in Richtung Innenstadt, seit Montag werde nach ihnen gefahndet. Man wisse nicht genau, um welche Bewohner es sich handele und ob sie mit dem Coronavirus infiziert seien. Es werde gegen Unbekannt ermittelt – wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Der WDR hatte über die Flucht berichtet.

Die zwei Häuser stehen unter Quarantäne, nachdem drei von rund 60 Bewohnern positiv getestet worden waren, sich aber trotz Kontaktverbots außerhalb und wohl auch innerhalb der Häuser frei bewegt hatten, wie eine Stadt-Sprecherin schilderte.

Laschet erwägt Öffnung von Sportplätzen im Mai

12.15 Uhr: Nur zwei Tage nach den ersten behutsamen Lockerungen in der Corona-Krise hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) Vorschläge für weitere Öffnungen im Mai gemacht. Bund und Länder sollten sich bei ihrem nächsten Treffen am 30. April darauf einigen, sagte Laschet der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Zwar wisse man dann noch nicht, wie die bereits beschlossenen Lockerungen sich auswirkten. „Ich glaube trotzdem, dass man noch einmal über ein paar weitere Maßnahmen nachdenken muss“, sagte Laschet der Zeitung.

Der Ministerpräsident nannte Sportangebote für Jugendliche. „Wenn die Jugendlichen jetzt alle in Shopping-Malls gehen oder sich in Parks treffen, statt auf den Sportplatz zu gehen, ist das ja auch nicht Sinn der Sache“, sagte er. Weitere Öffnungen müssten auch Kindertagesstätten, Spielplätze und Schulen betreffen. Laschet kritisierte, dass die Lebenswirklichkeit vieler Kinder durch die Corona-Politik aus dem Blick geraten sei.

Auch größere Geschäfte dürfen wieder öffnen

12.10 Uhr: In Nordrhein-Westfalen dürfen von kommendem Montag an uch größere Geschäfte wieder öffnen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf höchstens 800 Quadratmeter begrenzen. Das teilte die Landesregierung mit.

NRW passt damit seine Corona-Schutz-Regelungen in diesem Punkt an andere Bundesländer an. Dort dürfen Geschäfte schon jetzt öffnen, wenn die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter eingeschränkt wird. Ob damit dasu Eilverfahren des Warenhauskonzerns Karstadt Kaufhof vor dem Oberverwaltungsgericht Düsseldorf hinfällig wird, blieb zunächst offen. Keine Platzbeschränkung gibt es in NRW für Möbelhäuser, die seit Montag wieder geöffnet sein dürfen.

Landesweite Maskenpflicht von Montag an

12.04 Uhr: Auch Nordrhein-Westfalen führt eine landesweite Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus ein. Vom kommenden Montag an sei das Tragen einer Maske beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen verpflichtend, teilte die Landesregierung mit.

Bergisches Städtedreieck macht Druck wegen Maskenpflicht

11.35 Uhr: Die Bürgermeister der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid wollen von der Landesregierung bis zum heutigen Mittwoch eine einheitliche Lösung zum Thema Maskenpflicht in der Öffentlichkeit haben. Sollte keine eine solche Lösung vorliegen, wollen die Städte im Bergischen Land eigene Wege gehen.

Im Gespräch sei dort bereits eine Maskenpflicht ab Donnerstag, sagte eine Sprecherin. Es bestehe die Sorge, dass es zum Schulstart insbesondere in den Bussen und Bahnen wieder voller werde. Auch im Ruhrgebiet hatten sich einige Oberbürgermeister ähnlich geäußert.

Ministerin Gebauer verteidigt Schulöffnung

11.07 Uhr: Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat die schrittweise Öffnung der Schulen schon ab diesem Donnerstag verteidigt. Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs sei „möglich und erlaubt“, sagte Gebauer im Schulausschuss des Düsseldorfer Landtags. Die Landesregierung folge dabei einem Hygiene-Gutachten von Experten auf Grundlage der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts.

Lehrer mit gesundheitlichen Gefährdungen seien vom Präsenzunterricht ausgeschlossen, betonte die Ministerin. Auch Schüler, die zu Risikogruppen zählten, könnten sich durch eine schriftliche Mitteilung ihrer Eltern an die Schule vom Präsenzunterricht befreien lassen. Allerdings müssten sie unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen dennoch an Prüfungen teilnehmen.

Eine Maskenpflicht bestehe an den nordrhein-westfälischen Schulen grundsätzlich nicht, sagte Gebauer. Das Tragen einer Maske sei nur dort erforderlich, wo der Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen „nicht dauerhaft eingehalten werden kann“.

„Mit dem morgigen Unterrichtsbeginn wollen wir auch ein Signal geben in Richtung Normalität“, betonte die FDP-Politikerin. „Unterricht in gewohnter Form, wie es ihn bis zum 13. März gegeben hat, werden wir in dieser Form bis Ende des Schuljahres so nicht durchführen können.“ Ziel sei es aber, allen Schülern bis dahin wenigstens eine teilweise Rückkehr zu ermöglichen.

NRW-Abgeordnete verzichten auf Erhöhung ihrer Bezüge

10.49 Uhr: Die NRW-Landtagsabgeordneten verzichten laut einer Pressemitteilung von Landtagsabgeordnetem Rüdiger Scholz (CDU) auf die Anpassung und damit Erhöhung ihrer Bezüge. Dies gelte für die Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Grünen, die dies in einem gemeinsamen Antrag klarstellten und der in der kommenden Woche verabschiedet werden soll.

Scholz teilt dazu mit: „Es ist niemandem im Lande zu erklären, wenn die Landtagsabgeordneten ihre Bezüge erhöhen würden. Ich unterstütze deshalb den Antrag der vier Fraktionen aus voller Überzeugung. Wir Abgeordnete müssen in dieser Situation ein Zeichen setzen und werden deshalb in diesem Jahr auf die Anpassung unserer Bezüge verzichten.“

Leverkusen führt allgemeine Maskenpflicht ein

8.59 Uhr: Die Stadt Leverkusen führt von kommenden Montag an eine allgemeine Maskenpflicht im öffentlichen Raum ein. Ein Mund-Nasen-Schutz muss nach Angaben der Stadt immer dann getragen werden, wenn Dienstleistungen in Anspruch genommen werden und ein Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann.

NRW-Familienminister Stamp: Kitabetreuung noch vor der Sommerpause

06.32: Der nordrhein-westfälische Familienminister Joachim Stamp (FDP) hofft auf eine baldige Öffnung von Kitas und Tagespflegeeinrichtungen. „Wir streben an, unter entsprechenden hygienischen Voraussetzungen die frühkindliche Bildung vor der Sommerpause für die Kinder in Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen“, sagte Stamp der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch).

Die Chance auf frühkindliche Bildung und soziale Kontakte sei für die Kinder von elementarer Bedeutung. „Wir möchten daher in behutsamen Stufen weitere Öffnungen in der Kindertagesbetreuung erreichen“, sagte Stamp. Kurz vor der Aufnahme des Schulbetriebs am Donnerstag in NRW hält derweil die teils massive Kritik an der Landesregierung an.

Noch immer gebe es offene Fragen, die die Schulträger, Schulleitungen, aber auch Schülerinnen, Schüler und Eltern verunsicherten, sagte Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetages NRW, der „Rheinischen Post“. Man müsse „beispielsweise auch wissen, wie viele Kinder in einem Standard-Klassenraum gleichzeitig unterrichtet werden dürfen. Wie lassen sich bei laufendem Schulbetrieb die Mindestabstände einhalten?“, sagte Dedy. Es sei insgesamt unverständlich, „dass das Land seinen Termin für den Schulbeginn an diesem Donnerstag so übers Knie gebrochen hat“.

Dienstag, 21. April

Laschet will im Mai weitere Lockerungen in Corona-Krise

22.30 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) strebt im Mai weitere Lockerungen in der Corona-Krise an. Bund und Länder sollten sich bei ihrem nächsten Treffen am 30. April darauf einigen, sagte Laschet der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ, Mittwoch). Zwar wisse man dann noch nicht, wie die bereits beschlossenen Lockerungen sich auswirkten. „Ich glaube trotzdem, dass man noch einmal über ein paar weitere Maßnahmen nachdenken muss“, sagte Laschet der Zeitung.

Der Ministerpräsident nannte Sportangebote für Jugendliche. „Wenn die Jugendlichen jetzt alle in Shopping-Malls gehen oder sich in Parks treffen, statt auf den Sportplatz zu gehen, ist das ja auch nicht Sinn der Sache“, sagte er. Weitere Öffnungen müssten auch Kindertagesstätten, Spielplätze und Schulen betreffen. Laschet kritisierte, dass die Lebenswirklichkeit vieler Kinder durch die Corona-Politik aus dem Blick geraten sei.

Auch Familienministerin Franziska Giffey (SPD) hatte bereits eine vorsichtige Öffnung von Spielplätzen - insbesondere in Städten - ins Gespräch gebracht. Alle Kinder bräuchten Bewegung und freies Spiel, hatte sie argumentiert.

Landesregierung strebt einheitliche Regelung zu Schutzmasken an

17.45 Uhr: Nach dem Vorstoß der Stadt Münster zu einer Maskenpflicht und weiteren Rufen von Kommunalpolitikern in diese Richtung sucht die NRW-Landesregierung nach einer gemeinsamen Linie für das Land. „Wir haben ein Interesse, dass wir einheitliche Regelungen bekommen“, sagte Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Das sei für die Bürger besser als „ein kommunaler Flickenteppich von Regelungen“.

Die Landesregierung habe den Schritt der Stadt Münster wahrgenommen und stehe im „intensiven Austausch“ mit der „kommunalen Familie“. So solle in einer Schaltkonferenz mit Vertretern der Kommunen besprochen werden, wie sich die Lage in den Innenstädten entwickle, um möglicherweise darauf weiter reagieren zu können, so Scharrenbach.

Scharrenbach und Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) ließen am Dienstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz offen, ob es in Nordrhein-Westfalen – wie bereits in vielen anderen Bundesländern – eine allgemeine Maskenpflicht im Handel und Öffentlichen Nahverkehr geben wird. „Wir heben Schritt für Schritt Beschränkungen auf und müssen auf der anderen Seite die hohen Anforderungen an medizinischen Schutz und Hygiene sicherstellen“, sagte Pinkwart. Er verwies darauf, dass es von Bund und Ländern gemeinsam bisher nur die dringende Empfehlung zum Tragen von Schutzmasken gebe.

NRW bürgt mit Milliarden für öffentliche und soziale Infrastruktur

16.30 Uhr: Nordrhein-Westfalen weitet den Rettungsschirm zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie aus. Das Land stellt Kreditbürgschaften von insgesamt zehn Milliarden Euro für öffentliche und soziale Infrastruktur wie Flughäfen, Verkehrsgesellschaften und Krankenhäuser bereit. Das hat das Landeskabinett am Dienstag beschlossen. Mit den Bürgschaften solle auch die Versorgung der Kommunen mit Liquidität gesichert werden, sagte Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU). Dies sei eine Lücke bei den bisherigen Hilfen gewesen.

Mit den Bürgschaften sollen in der Corona-Krise die öffentliche und soziale Infrastruktur unterstützt werden. Konkret geht es etwa um kommunale Unternehmen wie Flughäfen, Häfen und Verkehrsgesellschaften sowie Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime. Auch Angehörige freier Berufe und private Investoren - zum Beispiel ambulante Pflegedienste oder Betreiber von Kitas - sollen mit den vom Land abgesicherten Kreditbürgschaften unterstützt werden. Ein zweites Nachtragshaushaltsgesetz soll dafür noch im April in den Landtag eingebracht werden.

Das Land hatte bereits im März über einen Nachtragshaushalt einen bislang beispiellosen Rettungsschirm in Höhe von 25 Milliarden Euro beschlossen. Damit sollen Bürgschaften, Steuerstundungen sowie Soforthilfen für Kleinunternehmen finanziert werden. Dieses Sondervermögen hatte bereits die Größe von etwa einem Drittel des regulären Landeshaushalts.

Weitere 20.000 Anträge im Soforthilfe-Programm

Zum Soforthilfe-Programm für Selbstständige und Unternehmer sind seit Freitag rund 20 000 neue Anträge eingegangen. Damit habe sich die Gesamtzahl auf 408 000 Anträge mit Stand von Montagvormittag erhöht, sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Dienstag in Düsseldorf. Drei Viertel der Anträge könnten innerhalb kurzer Zeit ausgezahlt werden. „Ich glaube, wir sind da schnell genug“, betonte er. Auch Problemfälle, die wegen Unstimmigkeiten zunächst zurückgestellt worden seien, sollen rasch abgearbeitet werden.

Das NRW-Wirtschaftsministerium hatte das Soforthilfe-Programm für Selbstständige und kleine Unternehmen am Gründonnerstag vorläufig gestoppt, nachdem eine Betrugsmasche aufgeflogen war, bei der über „Fake-Websites“ Daten abgegriffen und mit falschen Kontoverbindungen an das Ministerium weitergeleitet worden sein sollen. Bei der Polizei waren Hunderte Anzeigen eingegangen. Das Soforthilfe-Programm wurde am Freitag fortgesetzt.

NRW-Gesundheitsministerium: Rund 29.350 Infizierte und knapp 18.600 Genesene

15.06 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen auf 29.349 seit Beginn der Pandemie gestiegen. Im Vergleich zum Vortag kamen 414 neue bestätigte Fälle hinzu, so das NRW-Gesundheitsministerium. Die Zahl der Toten stieg um 38.

Seit Beginn der Pandemie starben im bevölkerungsreichsten Bundesland 895 Menschen, die zuvor mit dem Coronavirus infiziert waren. Innerhalb eines Tages haben sich 355 Menschen als Genesen gemeldet, insgesamt steig die Zahl der Gesundeten auf 18.589 im Bundesland mit seinen 17,9 Millionen Einwohnern.

NRW-SPD will einheitlichen Maskenschutz

14.29 Uhr: SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty hat eine NRW-weit einheitliche Regelung zum Maskenschutz in der Corona-Krise gefordert. „Denkbar sind beispielsweise Verpflichtungen im ÖPNV, bei Behördengängen oder in Geschäften“, erklärte Kutschaty am Dienstag. „Auch wenn das Tragen von Schutzmasken keine 100-prozentige Sicherheit bietet, ist es dennoch ein wichtiger Baustein zur Eindämmung der Pandemie.“ Dabei halte er sogenannte Alltagsmasken, die Mund und Nase bedecken, statt zertifizierter OP-Masken für ausreichend, erklärte der Politiker. Allerdings müsse bei einer Pflicht auch dafür gesorgt werden, dass genug Masken zur Verfügung stehen, insbesondere für Bedienstete des Landes.

Immer mehr Bundesländer setzen im Kampf gegen das Coronavirus auf eine Maskenpflicht etwa in Läden oder in Bussen und Bahnen, obwohl es bundesweit nur eine Trageempfehlung gibt.

Gebauer sichert Schulen Unterstützung zu

14.16 Uhr: Die nordrhein-westfälischen Schulen sind aus Sicht der SPD-Opposition und der Gewerkschaft GEW für die Rückkehr der ersten Schüler an diesem Donnerstag nicht gerüstet. Klare Vorgaben der Landesregierung fehlten nach wie vor an vielen wesentlichen Stellen, kritisierte SPD-Fraktionsvize Jochen Ott am Dienstag in Düsseldorf. Auch die Grünen fordern Nachbesserungen.

Wegen zu später und teils widersprüchlicher Kommunikation des Schulministeriums hätten die Schüler immer noch keine Klarheit, wer nun am Donnerstag in die Schulen komme müsse und wer - wegen der eingeschränkten Kapazitäten in der Corona-Krise - überhaupt kommen könne, bemängelte Ott. Die Schulen wiederum wüssten nicht, wie viele Lehrer erscheinen werden oder wegen Vorerkrankungen nicht für den Unterricht infrage kämen. „Man hatte ein PR-Ziel: Das war der Exit“, sagte Ott. „Seitdem versucht man ständig, nachzubessern.“

Die Landesregierung will ab diesem Donnerstag wieder Prüflinge an den Schulen zulassen - angehende Abiturienten auf freiwilliger Basis. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) geht dagegen von einem „verfrühten Schulstart“ aus. Die Landesvorsitzende Maike Finnern monierte in einer Mitteilung: „Weder die personellen noch die gesundheitlich erforderlichen Voraussetzungen sind gegeben.“

Unterdessen sicherte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) den Schulen Unterstützung bei der Versorgung mit Hygiene-Material und Schutzausrüstung zu. „Die Schulträger können über eine Vermittlung der Bezirksregierung Münster bei Lieferanten eine Million Schutzmasken und mindestens 20 000 Liter Desinfektionsmittel kostenpflichtig bestellen“, teilte das Ministerium mit. Das Angebot gelte für Schulen mit Engpässen. Sie könnten so auch mobile Hygienestationen mit Handwaschmöglichkeiten beziehen.

An diesem Mittwoch muss Gebauer im Schulausschuss des Landtags Rede und Antwort stehen, wie es mit dem Schulbetrieb weitergehen soll.

Ikea öffnet Mittwoch wieder

12.19 Uhr: Die Möbelkette Ikea will ab Mittwoch ihre Filialen in Nordrhein-Westfalen öffnen. Für die Wiedereröffnung habe man ein umfassendes Sicherheits-und Hygienekonzept entwickelt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Zwar dürfen in NRW schon seit Montag Einrichtungshäuser mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern öffnen. Allerdings wollte Ikea zuerst Vorkehrungen für den Gesundheitsschutz treffen. Andere Möbelhäuser in NRW hatten gestern schon auf.

Die schwedische Kette betreibt im bevölkerungsreichsten Bundesland elf Filialen. „Um einen Ansturm zu Beginn möglichst zu vermeiden, bitten wir darum, die ersten Tage nach der Öffnung zurückhaltend zu nutzen“, sagte Dennis Balslev, Geschäftsführer von Ikea Deutschland. Kunden sollen demnach möglichst alleine oder mit maximal einer weiteren Person in die Filialen kommen. Zudem empfiehlt Ikea den Kunden das Tragen eines Mundschutzes in den Möbelhäusern.

Zwar ist die Fläche der Möbelhäuser bei Ikea eigenen Angaben zufolge teilweise rund 30 mal so groß wie die 800 Quadratmeter, auf denen die Wiedereröffnung erlaubt wurde. Mit einer Sondererlaubnis für Möbelhäuser und Babyfachmärkte beschreitet NRW jedoch einen eigenen Weg, der deutlich über die Vorgaben des Bundes hinausgeht.

Trotz der zeitweisen Schließung der Filialen belieferte Ikea weiterhin Kunden. So konnten etwa online bestellte Waren vom Parkplatz der Möbelhäuser abgeholt werden.

174 Corona-Fälle bei Feuerwehren und Rettungsdiensten

12.15 Uhr: Bei den öffentlichen Feuerwehren, Werksfeuerwehren und den Hilfsorganisationen im Rettungsdienst sind bis Mitte April 174 mit dem Coronavirus infizierte Einsatzkräfte gemeldet worden. Die Einheiten der Feuerwehr seien jederzeit einsatzfähig geblieben, berichtete das Innenministerium in einem Bericht an den Landtag.

Auch bei den Rettungsdiensten seien keine Probleme bekannt. Anfänglich habe es im Rettungsdienst „kleinere Engpässe“ oder Probleme bei der Versorgung mit Schutzausrüstung gegeben, die inzwischen aber behoben seien.

Rechtsextreme wollen laut Reul die Corona-Krise für sich nutzen

11.12 Uhr: Die rechtsextreme Szene in NRW versucht die Corona-Krise laut Innenminister Herbert Reul (CDU) „für die Darstellung eigener Positionen zu nutzen“. Die Pandemie werde zum Anlass genommen, „die Regierungen und deren Maßnahmen in der Krise zu kritisieren, verschwörungstheoretische Auffassungen zu verbreiten und Forderungen zu erheben, die Aufnahme von Flüchtlingen zu unterlassen“. Wie Reul in einem Schreiben an den Innenausschuss weiter berichtete, „dominieren rassistische Deutungsmuster der Lage“.

So mache die rechtsextreme Szene zu spät geschlossene Grenzen und die Aufnahme weiterer Flüchtlinge wesentlich für die Ausbreitung des Virus verantwortlich. „Untergangsszenarien werden verbreitet, um Zustimmung zu radikalen Positionen zu erlangen, und um die Bereitschaft, Bürgerwehren zu bilden, zu erhöhen“, so Reul.

Auch in der Reichsbürger-Szene würden Verschwörungstheorien verbreitet, „die die angebliche Verbreitung des Virus und die staatlichen Maßnahmen als Inszenierung verstehen, um die Bürgerrechte außer Kraft zu setzen und mehr Flüchtlinge ins Land zu schleusen“. Es sei nicht ausgeschlossen, dass sich in der rechten Szene die Idee eines „Tag X“ weiter verbreite, an dem der Staat kollabiert - und man mit Gewalt das Zepter übernimmt. Konkrete Aktionen dazu seien aber nicht bekannt.

Auch wenn es noch keine starke Veränderung der Sicherheitslage im Bereich Rechtsextremismus gebe, werde die Szene und ihre Reaktionen auf die Corona-Krise „weiterhin mit großer Aufmerksamkeit“ beobachtet, berichtete Reul.

Keine Diatenerhöhung im NRW-Landtag wegen Corona-Krise

6.35 Uhr: Die großen Fraktionen im nordrhein-westfälischen Landtag wollen ein Zeichen in der Corona-Krise setzen und dieses Jahr auf ihre turnusmäßige Diätenerhöhung verzichten. Man wolle sich so solidarisch mit den Menschen im Land zeigen, die um ihre Existenzen bangen, heißt es nach dpa-Informationen in einem gemeinsamen Gesetzentwurf von CDU, SPD, FDP und Grünen.

Dem Vernehmen nach würde das Land damit rund 500 000 Euro sparen. Mit dem gemeinsamen Gesetzentwurf, der am Dienstag in den Fraktionen beraten werden soll, kommen CDU, SPD, FDP und Grüne der AfD zuvor - sie will einen eigenen Entwurf in den Landtag einbringen. Die „Rheinische Post“ hatte zuvor über die geplante Aussetzung der Diätenanpassung berichtet.

Der Bundestag wird voraussichtlich in dieser Woche einen von allen Fraktionen befürworteten Verzicht auf die diesjährige Erhöhung der Abgeordnetendiäten auf den Weg bringen. Dafür hatten sich vergangene Woche führende Vertreter von Union, FDP und Grünen ausgesprochen. Auch die anderen Fraktionen erklärten, dass die automatische Erhöhung angesichts der Corona-Krise in diesem Jahr ausfallen solle. Der Bundestag tritt am Mittwoch und Donnerstag zusammen. Am Dienstag schalten sich die Fraktionen zusammen.

Viele Lehrer sind Teil der Risikiogruppe – Engpass droht

4.00 Uhr: Weil viele Lehrer in NRW zur Corona-Risikogruppe zählen, zeichnet sich nach Ansicht der Schulleiter ein Personal-Engpass bei der Wiedereröffnung mancher Schulen ab. „Wir haben erste Hinweise, dass die Anzahl der Lehrer an manchen Schulen nicht ausreicht, weil zu viele den Risikogruppen angehören“, sagte Harald Willert, Vorsitzender der Schulleitungsvereinigung (SLV) NRW, der „Rheinischen Post“ (Dienstag).

In manchen Kollegien gehörten 50 oder gar 80 Prozent der Lehrer der Risikogruppe an. Dazu zählen Menschen mit Vorerkrankungen wie Herz- und Lungenleiden sowie alle über 60-Jährigen. Sie sollen in der Corona-Krise vom Unterrichten befreit sein.

Montag, 20. April

Neue Fallzahlen nach Änderung von Meldewegen

16.59 Uhr:

Bis zum 20. April gab es unterschiedliche Meldewege zur Erhebung der Fallzahlen, wie das Amt für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW bekanntgab. „Das LZG NRW erfasst für Nordrhein-Westfalen gemäß § 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG) die bestätigten Fallzahlen und meldet diese dem Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin. Zusätzlich haben die kommunalen Krisenstäbe Fallzahlen direkt an das Ministerium übermittelt. Diese Zahlen konnten jedoch insbesondere wegen der unterschiedlich langen Meldewege voneinander abweichen.“

Am 20. April 2020 seien die Meldewege vereinheitlicht worden. So sollen zum einen die Kommunen in Nordrhein-Westfalen von der Mehrarbeit für Datenmeldungen entlastet werden. Zum anderen sei die Nutzung der IfSG-Zahlen der bundesweite Standard.

Während in diesem Newsblog bislang die auf verschiedenen Wegen gemeldeten Gesamtzahlen wiedergegeben wurden, wird auch hier nun die Erfassung nach IfSG wiedergegeben. Dadurch ergibt sich zunächst eine Differenz, da die IfSG-Zahlen unter den zuvor gemeldeten Gesamtzahlen liegen.

Nach Angaben vom Montag sind in NRW nach IfSG-Erfassung 28.935 Infektionen erfasst. Am Vortag waren es nach IFSG 28.788 (In diesem Blog wurde die Gesamtzahl der bestätigten Fälle (nicht IfSG von 29.580 vermeldet.) 857 Menschen sind nach IfSG-Zählung gestorben, 18.234 bereits genesen.

Invictus-Games wohl erst 2023 in Düsseldorf

14.36 Uhr: Die vom britischen Prinzen Harry gegründeten Invictus Games für kriegsversehrte Soldaten finden wegen der Corona-Krise vermutlich erst ein Jahr später statt als geplant. Die für dieses Jahr angesetzten Spiele in Den Haag wurden bereits auf 2021 verschoben. Die in Düsseldorf für 2022 angesetzten Invictus Games könnten ebenfalls ein Jahr später stattfinden, wie aus der Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der FDP hervor geht.

Bei den „Invictus Games“ gibt es bis zu 14 paralympische Sportarten. Die Spiele werden weltweit übertragen. Bislang hat Prinz Harry alle Spiele persönlich besucht. Düsseldorf hatte sich im Bewerbungsverfahren gegen das kanadische Victoria durchgesetzt.

Münster führt Maskenpflicht ein

14.24 Uhr: Zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat die Stadt Münster als erste nordrhein-westfälische Großstadt eine Maskenpflicht beschlossen. Sie soll ab kommendem Montag (27. April) in Läden, auf Märkten, in Bussen und öffentlichen Bereichen der städtischen Verwaltungsgebäude gelten, sagte eine Sprecherin der Stadt Münster.

Der Krisenstab habe sich zu dieser Maßnahme entschieden, weil seit der Wiederöffnung kleinerer Läden mehr Menschen in der Innenstadt unterwegs seien. „Es darf aber auch ein Schal oder ein Tuch vor dem Mund sein“, sagte die Sprecherin weiter.

Wer gegen die Maskenpflicht verstoße, der dürfe aus Geschäften oder Bussen verwiesen werden. Bußgelder seien zunächst nicht vorgesehen, sagte die Sprecherin.

NRW-Schulleiter warnen vor Öffnung der Schulen

13.22 Uhr: Die schrittweise Öffnung der nordrhein-westfälischen Schulen schon ab dieser Woche stößt im Kreis der Rektoren und Direktoren auf große Skepsis. In einem am Montag veröffentlichten Offenen Brief warnt die Schulleitungsvereinigung (SLV) NRW, an den meisten Standorten seien weder die räumlichen noch die personellen Voraussetzungen für eine Schulöffnung gegeben. Die Schulen haben bis Mittwoch Zeit, alles so vorzubereiten, dass Prüflinge der Abschlussklassen ausreichende Schutzmaßnahmen vorfinden, um wieder in die Bildungseinrichtungen kommen zu können.

„Es entsteht jetzt eine kurze Galgenfrist für die Schulträger, umgehend alle Schulstandorte mit den entsprechenden Ressourcen - Mundschutz, Desinfektionsmittel, Reinigungspersonal - auszustatten“, kritisiert die Vereinigung. „Viele von uns aber befürchten aus der Erfahrung, dass dies nicht ohne Komplikationen vonstatten gehen wird. Schließlich handelt es sich um dieselben Schulträger, die schon unter normalen Alltagsbedingungen mit den Rahmenbedingungen für Sauberkeit und Hygiene ihre Schwierigkeiten haben.“

Spaziergänge mit Distanz durch Landesgartenschau

12.50 Uhr: Die ersten Spaziergänger haben sich am Montag den Park der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort angeschaut. Auf einem festgelegten Rundweg durften sie über das weitläufige Gelände schlendern – als kleiner Ersatz für die verschobene Eröffnung.

Offiziell hat die Schau wegen der Corona-Krise nämlich noch nicht begonnen. Alle Einrichtungen und Attraktionen bleiben vorerst geschlossen, darunter die Blumenhalle und die Ausstellungsgärten.

Trotz der Einschränkungen seien „relativ viele“ Besucher gekommen, sagte eine Sprecherin. Ordner würden entlang des Weges das Geschehen kontrollieren. Auch Fahrradpolizisten waren unterwegs.

Vor allem wurde darauf geachtet, dass die Abstandsregeln eingehalten werden und es zu keinen Staus auf dem vorgegebenen Rundweg kommt. Auch am Mittwoch und am Freitag sollen Spaziergänge möglich sein. Wenn sich das Konzept bewährt, könnte es fortgeführt werden.

Nur wenige Infizierte in Gefängnissen

12.46 Uhr: Innerhalb des Justizvollzugs in Nordrhein-Westfalen halten sich die Folgen der Corona-Pandemie bisher noch in Grenzen. Mit Stand Freitag (17. April, 14 Uhr) seien drei Häftlinge und 30 Beschäftigte positiv getestet worden, sagte ein Sprecher des Justizministerium. Die drei Inhaftierten befinden sich demnach im offenen Vollzug.

Einer wurde in seiner Wohnung in Quarantäne gesetzt, die anderen innerhalb der jeweiligen JVA. In einem aktuellen Bericht an den Rechtsausschuss teilte das Ministerium mit, das in 32 von 35 Haftanstalten Quarantänebereiche eingerichtet worden seien, die jederzeit in Betrieb genommen werden könnten.

Neuankömmlinge in einer JVA, die in den Tagen vorher Kontakt mit anderen Menschen hatten, würden vorsorglich für 14 Tage getrennt von den anderen Gefangenen untergebracht.

Maskenpflicht in Dorstener Stadtverwaltung

10.41 Uhr: Die Stadt Dorsten im Ruhrgebiet führt eine Maskenpflicht in ihren städtischen Verwaltungsgebäuden ein. Ab Dienstag würden die rund 1200 Mitarbeiter der Stadtverwaltung die Gebäude bis auf Weiteres grundsätzlich nur noch mit einem Mund-Nasen-Schutz (MNS) betreten, teilte die Stadt mit. Die Regelung gelte auch für Bürger. Bürger ohne eigenen Mund-Nasen-Schutz können einen Einweg-MNS zum Preis von einem Euro am Eingang des jeweiligen Verwaltungsgebäudes kaufen.

Ab Donnerstag gelte die Plicht auch in den Kindertagesstätten der Stadt, allerdings nur für Erwachsene. Der Bürgermeister der 76 000 Einwohner zählenden Kommune, Tobias Stockhoff (CDU), empfahl das Tragen des MNS auch in Kindertagesstätten kirchlicher und freier Träger sowie in Schulen.

„Uns muss klar sein, dass die Corona-Krise noch nicht beendet ist. Daher gilt weiterhin, gemeinsam alles dafür tun, mögliche Infektionsketten zu durchbrechen. Und dafür ist der Mund-Nasen-Schutz ein geeignetes Mittel“, begründete der Bürgermeister die Maßnahmen.

Polizei überwacht Quarantäne von Dutzenden Hagenern

8.53 Uhr: In Hagen wird die Corona-Quarantäne in zwei Mehrfamilienhäusern seit Samstag vom Ordnungsamt und der Polizei überwacht. Nicht alle der rund 60 Bewohner hätten sich an die Maßnahme gehalten und ihre Wohnungen trotzdem verlassen, sagte eine Sprecherin der Stadt.

Daher stehe jetzt rund um die Uhr ein Wagen des Ordnungsamtes vor der Tür, um die Einhaltung der Quarantäne zu kontrollieren. Unterstützung erhalte die Stadt dabei von der Polizei, sagte die Sprecherin. Es sei das erste Mal, dass in Hagen die Quarantäne ganzer Häuser auf diese Weise kontrolliert werden müsse.

In der vergangenen Woche waren drei Bewohner der Häuser positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden, sagte die Sprecherin. Da sich die betroffenen Personen entgegen der Anordnung außerhalb des Hauses bewegt hatten, gelten nun alle anderen Bewohner der Häuser als Kontaktpersonen und müssen ebenfalls für zwei Wochen in Quarantäne. Die Bewohner sollten in den kommenden Tagen alle getestet werden, teilte die Stadt mit.

NRW soll stückweise zur Normalität zurückkehren – erste Geschäfte öffnen wieder

8.23 Uhr: Nach einem wochenlangen Shutdown soll in Nordrhein-Westfalen am Montag ein Stück Normalität zurückkehren. Viele Geschäfte dürfen ihre Türen wieder öffnen. Dazu gehören alle Läden mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern, außerdem gelten Ausnahmen etwa für Autohäuser, Fahrradläden, Möbelhäuser und Babyfachmärkte. Allerdings gelten strenge Vorgaben: Dabei gilt Abstand halten als A und O.

Eine Kundin in einem kleinen Oberhausener Stoffgeschäft am Montag, dem ersten Tag nach Wiederöffnung des Einzelhandels in der Corona-Krise dpa Foto:

An den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen startet außerdem für Hunderttausende Studierende das Sommersemester – aufgrund der Corona-Pandemie allerdings ausschließlich online. Bis Präsenzveranstaltungen an den 70 Hochschulen in NRW wieder möglich sind, werden viele Studierende im Land zum großen Teil vor dem Bildschirm im Videochat statt im Hörsaal sitzen.

Sonntag, 19. April

In NRW rufen Schüler zum Schulboykott wegen Corona-Pandemie auf

16:54 Uhr: In der kommenden Woche soll der Schulbetrieb in NRW wieder aufgenommen werden. So lautet zumindest das Vorhaben der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Im Internet sorgt dieses Vorhaben jetzt für Proteste. Seit Freitag melden sich Tausende Nutzer auf Twitter zu Wort.

Unter dem Hashtag #SchulboykottNRW äußern sie ihre Sorge um die Gesundheit von Schülern und Lehrern. In vielen sarkastischen Beiträgen wurden zum Beispiel Friedhöfe oder ein Abiball voller Grabsteine gezeigt.

Die weiterführenden Schulen öffnen ab kommendem Donnerstag wieder die Pforten für Prüflinge der Jahrgangsstufen 10, 12 und 13. Sie sollen dort nicht nach klassischem Stundenplan unterrichtet werden, sondern gezielte Angebote zur Prüfungsvorbereitung auf das Abitur oder mittlere Abschlüsse erhalten.

Mehr als die Hälfte der NRW-Bürger für Maskenpflicht und Corona-Apps

16.15 Uhr: Mehr als die Hälfte der Bürger in Nordrhein-Westfalen würden eine allgemeine Maskenpflicht und die freiwillige Nutzung von Corona-Apps im weiteren Umgang mit der Pandemie befürworten. Das geht aus dem aktuellen NRW-Trend hervor, den das Forschungsinstitut Infratest dimap im Auftrag des WDR-Magazins „Westpol“ erstellt hat. Bislang gilt lediglich die dringende Empfehlung, beim Einkaufen oder in Verkehrsmitteln Masken zu tragen. Entsprechende Apps sollen im Mai verfügbar sein.

60 Prozent der Befragten, die repräsentativ für die NRW-Bevölkerung sind, würden eine allgemeine Pflicht zum Tragen von Schutzmaßnahmen befürworten, um mehr Normalität in der Corona-Krise zu ermöglichen. 63 Prozent halten auch die freiwillige Nutzung von Apps, mit denen sich Infektionsketten nachverfolgen lassen sollen, für eine gute Idee.

Ikea darf in NRW öffnen – tut es aber nicht

15.50 Uhr: Trotz der Sondererlaubnis des Landes wird die Möbelkette Ikea ihre Filialen in Nordrhein-Westfalen am Montag noch nicht öffnen. Man wolle den nötigen Vorkehrungen für den Gesundheitsschutz gerecht werden und dies sei so kurzfristig nicht zu leisten, sagte eine Sprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Natürlich wollen wir aber so schnell wie möglich wieder öffnen." Ob dies in der kommenden Woche geschehen könne, sei aber noch unklar. Die schwedische Kette betreibt im bevölkerungsreichsten Bundesland elf Möbelhäuser.

Zwar ist die Fläche der Möbelhäuser bei Ikea eigenen Angaben zufolge teilweise rund 30 mal so groß wie die erlaubten 800 Quadratmeter, auf denen die Wiedereröffnung des Handels vom Bund erlaubt wurde. Mit einer Sondererlaubnis für Möbelhäuser und Babyfachmärkte beschreitet NRW jedoch einen eigenen Weg, der deutlich über die Vorgaben des Bundes hinausgeht.

Laschet weist Hörigkeit vor Virologen zurück

15.15 Uhr: Ministerpräsident Armin Laschet macht seine politischen Entscheidungen eigenen Aussagen zufolge nicht nur von der Einschätzung von Virologen abhängig. Zuvor hatte es Kritik an der vom Land mitfinanzierten Corona-Studie über den besonders betroffenen Kreis Heinsberg gegeben, nachdem Laschet gemeinsam mit den Forschern erste Zwischenergebnisse präsentiert hatte. Diese wurden auch herangezogen, um die Lockerungen der Corona-Beschränkungen zu begründen.

„Mir sagen nicht Virologen, welche Entscheidungen ich zu treffen habe“, sagte der CDU-Politiker am Sonntag im Deutschlandfunk. „Was, wenn das Land in eine Riesenkrise stürzt? Das beantwortet mir kein Virologe.“ Ob Kinder, die lange zuhause bleiben müssen in Depressionen verfallen oder die Wirtschaft abstürze, sei für seine Entscheidungen ebenso wichtig. Es sei außerdem nicht seine Aufgabe als Politiker, sich in theoretischen Diskussionen über Eindämmung oder Durchseuchung - beides zwei virologische Szenarien des Pandemie-Verlaufs - zu verlieren.

Nordrhein-Westfalen schreitet bei den Lockerungen der Corona-Beschränkungen forscher voran als andere Bundesländer. So dürfen neben kleineren Geschäften ab Montag etwa auch Möbelhäuser wieder aufmachen, außerdem sollen ab Donnerstag die ersten Schüler in die Schulen zurückkehren. Laschet wehrte sich außerdem gegen Kritik an der vom Land mit finanzierten „Heinsberg-Studie“, mit der der Virologe Hendrik Streeck der Uni Bonn aus dem besonders früh betroffenen Kreis Heinsberg Schlüsse über die Ausbreitung des Coronavirus ziehen will. Kritiker hatten zuvor bemängelt, die Studie sei unter hohem politischen Druck entstanden und habe zu vorschnell erste Ergebnisse an die Öffentlichkeit gegeben.

Laschet: Staat kann nicht alle Betriebe retten

14:20 Uhr: Ministerpräsident Armin Laschet geht davon aus, dass die staatlichen Hilfen nicht alle Betriebe vor den Auswirkungen durch die Corona-Krise retten können. „Mancher Betrieb wird vielleicht nicht mehr da sein“, sagte der CDU-Politiker am Sonntag dem Deutschlandfunk im Interview der Woche. Er warne vor der Illusion, dass Rettungsschirme alle angeschlagenen, krisengeplagten Unternehmen auffangen könnten. Der Gesamtschaden der Krise sei kaum zu beziffern.

Bund und Land haben ein Soforthilfeprogramm für Solo-Selbstständige sowie kleinere und mittlere Unternehmen auf den Weg gebracht, mit dem diese Hilfen von bis zu 25 000 Euro beantragen können. Außerdem gibt es spezielle Kreditprogramme bei den landeseigenen Förderbanken. Viele Unternehmen haben außerdem Kurzarbeit beantragt.

Laschet für die baldige Öffnung von Kirchen, Synagogen und Moscheen

14:00 Uhr: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, Kirchen, Synagogen und Moscheen möglichst bald wieder zu öffnen. „Wenn man Läden öffnet, darf man auch in Kirchen beten“, sagte Laschet am Sonntag dem Deutschlandfunk. Dass sich Menschen nicht zu Gottesdiensten treffen dürften, sei eine massive Einschränkung der Grundrechte, die man jeden Tag aufs Neue begründen müsse. Ab Montag dürfen kleinere Geschäfte, aber auch Auto- und Möbelhäuser, in Nordrhein-Westfalen wieder die Türen öffnen.

Bund und Länder hatten sich bei ihren Beratungen am Mittwoch darauf verständigt, das Verbot gemeinschaftlicher Gottesdienste vorerst noch nicht wieder zu lockern. Laschet hatte sich vor einigen Tagen bereits mit Religionsvertretern getroffen, um über eine mögliche Lockerung zu sprechen.

Zahl der Corona-Infizierten und Todesfälle steigt nur leicht an

12.50 Uhr: Von Samstag auf Sonntag ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Nordrhein-Westfalen nur verhältnismäßig leicht angestiegen.

Das Gesundheitsministerium zählte am Sonntagmittag 29.580 Infizierte, wie aus einer Mitteilung hervorging. Am Vortag waren es 29.155. Die Zahl der zuvor positiv auf Sars-CoV-2 getesteten Todesfälle erhöhte sich auf 882, das sind 20 mehr als noch am Samstag. Erfreulicherweise stieg die Zahl der Genesenen deutlich stärker an: Am Sonntag waren bereits 18 036 Genesene bekannt und damit gut 500 mehr als am Vortag.

Auf den Intensivstationen waren am Sonntag 2988 Betten frei, 1959 davon mit Beatmungsgeräten. 630 Intensivbetten waren zum Meldezeitpunkt von Covid-19-Erkrankten belegt, davon wurden 472 künstlich beatmet, etwas weniger als noch am Samstag.

Parallel veröffentlicht das Ministerium seit dieser Woche auch die Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI). Das RKI zählte in NRW am Sonntag 28 788 Infektionen. Als Grund für den Unterschied wird genannt, dass die Meldewege „unterschiedlich lang“ seien. Um die Zahlen zwischen den Bundesländern korrekt vergleichen zu können, sollen ab Montag nur noch die Zahlen des RKI veröffentlicht werden.

Die Zahlen basieren auf Meldungen aller 53 Kreise und kreisfreien Städte an das Ministerium. Zwischenzeitlich können einzelne Kommunen auch schon höhere Fallzahlen bekanntgegeben haben.

Solingen fordert Klärung der Regeln für Geschäftsöffnungen

12.45 Uhr: Nach Ansicht der Stadt Solingen gibt es Unklarheiten bei der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW, was die Öffnung von Geschäften angeht. „Bei aller Eilbedürftigkeit dürfen die jetzt neu geltenden Normen des Landes nicht zu zusätzlichen Unklarheiten führen“, sagte der Solinger Ordnungsdezernent Jan Welzel am Wochenende. Bis auf einige Ausnahmen - etwa Möbelhäuser, Autogeschäfte oder Fahrradläden - dürfen Geschäfte nach den neuen Vorgaben des Landes ab Montag nur dann öffnen, wenn ihre Verkaufsfläche kleiner als 800 Quadratmeter ist.

Die Stadt Solingen möchte zusätzlich gern auch größere Geschäfte öffnen lassen, wenn diese ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen. Ähnliche Auswege hatten etwa Niedersachsen und Rheinland-Pfalz bereits erlaubt. In Solingen betreffe dies ohnehin nur rund 20 Geschäfte in der Stadt, hieß es. Die Stadt forderte das Land auf, zu der geplanten Regelung Stellung zu beziehen.

Tönnies will in Labor Corona-Tests durchführen

11.35 Uhr: Clemens Tönnies möchte in seinem Firmenlabor künftig Corona-Tests durchführen lassen. Seine Unterstützung bietet der Fleischfabrikant und Aufsichtsratschef des Bundesligisten FC Schalke 04 sowohl der Deutschen Fußball Liga (DFL) als auch medizinischen Fachlaboren an.

Mit der DFL habe es „einen Austausch“ gegeben, sagte Tönnies der Deutschen Presse-Agentur: „Die Entscheidung liegt nun bei der DFL. Wenn sie genug Test-Kapazitäten haben, stellen wir unsere anderen zur Verfügung.“

Die DFL wollte zu dem Thema auf Anfrage keinen Kommentar abgeben. Tönnies hatte die Möglichkeit vor zwei Wochen in einem Interview der „Welt am Sonntag“ angedeutet, danach hatte er sich mit der DFL ausgetauscht und selbst eingehender geprüft, was sein Labor leisten kann.

Das „Westfalen-Blatt“ berichtete am Samstag über das konkrete Vorhaben. Ein Sprecher von Tönnies' Firma erklärte der Zeitung aus Bielefeld, man habe „für den Fall, dass ein Kapazitätsengpass in medizinischen Fachlaboren besteht“, auch Behörden oder eben den Laboren angeboten, die Kapazitäten zu nutzen.

Die DFL erwägt Spieler, Trainer und Mitglieder der Funktions-Teams alle drei Tage mit einem Schnelltest auf Corona zu testen, um die Sicherheit bei den möglicherweise bevorstehenden Geisterspielen zu garantieren. Bis zum Saisonende würden so wohl etwa 20 000 Tests fällig.

In seinem Labor seien 180 000 bis 200 000 Tests pro Monat umsetzbar, versicherte Tönnies. In jedem Fall seien dort Corona-Tests an Menschen möglich, auch wenn in seinem Labor sonst Schweineblut untersucht wird. „Das ist kein Problem“, versicherte Tönnies: „Das System ist dasselbe.“ Natürlich werde sein Unternehmen dafür aber mit Human-Medizinern zusammenarbeiten. Geld verdienen wolle er damit in dieser Notsituation nicht, versicherte der 63-Jährige.

Etwas mehr Normalität auch in der Justiz

11.30 Uhr: Mit den ersten Lockerungen der Corona-Beschränkungen soll in Nordrhein-Westfalen auch in der Justiz ein Stück Normalität zurückkehren. „Während die Tätigkeit bislang nur auf das zur Aufrechterhaltung rechtsstaatlicher Verfahrensgrundsätze zwingend Erforderliche beschränkt werden sollte, geht es nun darum, unter Beachtung aller fortgeltenden Regeln der Gesundheitsfürsorge Schritt für Schritt zum ursprünglichen Geschäftsbetrieb zurückzukehren“, sagte Justizminister Peter Biesenbach (CDU) laut einer Mitteilung von Sonntag.

Der Sitzungsbetrieb solle daher wieder verstärkt aufgenommen werden. Allerdings gelte es dabei, den notwendigen Abstand von 1,5 Metern zu wahren, um Infektionen mit dem Coronavirus zu vermeiden. Der Zutritt zu Gerichten bleibt gestattet, auch dabei soll jedoch den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts Folge geleistet werden. Infizierten und deren Kontaktpersonen könne der Zutritt zeitweise untersagt werden.

In den Behörden werde man außerdem Stück für Stück zum Präsenzbetrieb zurückkehren, allerdings soll Homeoffice möglich bleiben. Auch die Ausbildung von Rechtsreferendarinnen soll so schnell wie möglich wieder gewährleistet werden - so werden zum 1. Mai auch neue eingestellt. Teilweise findet die Ausbildung weiter online statt.

Samstag, 18. April

Land fordet Schulen auf genügend Abstand zu halten - aber keine Maskenpflicht

19.25 Uhr: Vor der schrittweisen Öffnung der Schulen in der kommenden Woche hat das Schulministerium die Schulen in Nordrhein-Westfalen über die notwendigen Hygienevorgaben informiert. Die zentrale Regel dabei lautet: Abstand halten. So müssen die Lerngruppen etwa so aufgebaut werden, dass zwischen den Schülern untereinander und den Lehrern der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Außerdem sollen Namenslisten erstellt werden, um Kontakte im Fall einer Infektion nachverfolgen zu können.

„Die Einhaltung des Infektionsschutzes war, ist und bleibt die Grundvoraussetzung, um erste und vorsichtige Schritte aus der durch das Coronavirus bedingten Ausnahmesituation zu unternehmen“, sagte der Staatssekretär für Schule und Bildung, Mathias Richter. Eine Info-Mail mit den Vorgaben sei heute an die Schulen verschickt worden, hieß es aus dem Ministerium.

Darin heißt es außerdem: Schüler oder Lehrer mit Symptomen sollen von Unterricht sowie Prüfungen ausgeschlossen werden. Es sei außerdem darauf zu achten, dass Trinkflaschen oder Gläser nicht gemeinsam genutzt würden. Außerdem sehen die Vorgaben ausreichende Waschbecken und Seifenspender vor, damit Hände regelmäßig gewaschen werden können. Darüber hinaus wird die generelle Corona-Etikette - also Niesen und Husten in den Ellbogen und aufs Händeschütteln verzichten - empfohlen.

Auf eine generelle Maskenpflicht in Schulen verzichtet das Land. Als Grundlage hatte das Schulministerium ein Gutachtern von Wissenschaftlern unter anderem der Uni Bonn beauftragt. Das Schulpersonal hat nun bis Mittwoch Zeit, die Maßnahmen umzusetzen. Ab Donnerstag sollen die ersten Schüler, bei denen Abschlussprüfungen anstehen, wieder in die Schule kommen.

Hinweis der Redaktion: In einer ersten Version stand an dieser Stelle, dass die ersten Schüler, bei denen Abschlussprüfungen anstehen, ab Donnerstag auf freiwilliger Basis wieder in die Schule dürfen. Das gilt jedoch nur für Abiturienten. Andere Schülergruppen mit bevorstehenden Prüfungen müssen verpflichtend wieder am Unterricht teilnehmen. Wer genau davon betroffen ist, ist auf der Seite des Schulministeriums nachzulesen.

29.155 Infizierte und 17.502 Genesene in NRW

14.47 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Nordrhein-Westfalen erneut gestiegen. Insgesamt habe es seit Beginn der Pandemie 29.155 Infektionen gegeben. Das sind knapp 550 mehr bekannte Fälle als noch am Freitag. Die Zahl der zuvor positiv auf das Coronavirus getesteten Todesfälle stieg auf 862 an - um 54 im Vergleich zum Vortag. Genesen sind 17.502 Menschen, das sind 478 mehr als am Freitag.

Auf den Intensivstationen waren am Samstag noch 2904 Betten frei, 1942 davon mit Beatmungsgeräten. 632 Intensivbetten waren zum Meldezeitpunkt von Covid-19-Erkrankten belegt, davon wurden 486 künstlich beatmet.

Parallel veröffentlicht das Ministerium seit dieser Woche auch die Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI). Das RKI zählte 28.306 Infektionen. Als Grund für den Unterschied wird genannt, dass die Meldewege „unterschiedlich lang“ seien. Um die Zahlen zwischen den Bundesländern korrekt vergleichen zu können, sollen ab Montag nur noch die Zahlen des RKI veröffentlicht werden.

NRW-Städtetag will Schulen später öffnen lassen

12.23 Uhr: Der Städtetag NRW hat angesichts der wegen Corona notwendigen Hygienemaßnahmen das Land aufgefordert, die Schulen frühestens ab dem 27. April wieder zu öffnen. „Bereits ab dem 23. April zu starten, stellt die kommunalen Schulträger vor erhebliche Probleme“, sagte der Städtetags-Vorsitzende und Hammer Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Der aktuelle Plan des Landes sieht vor, dass ab Donnerstag (23. April) Schüler, die vor Abschlussprüfungen stehen, die Schule freiwillig wieder besuchen können.

„Die Schulen müssen grundgereinigt werden, die hygienischen Voraussetzungen für den Schutz vor Infektionen geschaffen, Räume vorbereitet und der Schülerverkehr organisiert werden.“ Dafür brauche man mindestens den Vorlauf von einer Arbeitswoche. Auch die Hygiene-Vorgaben und die Größe der zulässigen Lerngruppen müssten vom Land noch weiter konkretisiert werden.

Freitag, 17. April

Kita-Notbetreuung für erwerbstätige Alleinerziehende ab 27. April

18:28: Die Notbetreuung in den Kitas und in der Kindertagespflege von Nordrhein-Westfalen sollen erwerbstätige Alleinerziehende aller Berufsgruppen ab dem 27. April in Anspruch nehmen können. Landes-Familienminister Joachim Stamp (FDP) kündigte nach einer Schaltkonferenz mit seinen Amtskollegen in Bund und Ländern am Freitag in Düsseldorf an, in Nordrhein-Westfalen werde die Notbetreuung bei der Kindertagesbetreuung zu diesem Datum zusätzlich für erwerbstätige Alleinerziehende vorbereitet.

„Dies ist mir ein großes Anliegen, ich hätte mir eine bundeseinheitliche Regelung gewünscht. Wir werden in Nordrhein-Westfalen die erwerbstätigen Alleinerziehenden, die in der aktuellen Situation besondere Herausforderungen zu meistern haben, unterstützen und entlasten“, sagte der Minister.

Die Notbetreuung in NRW gilt bisher nur für Kinder, deren Eltern in der sogenannten kritischen Infrastruktur tätig sind. Bislang zählen Berufstätige aus zehn Sektoren zum Kreis der Berechtigten, die zentrale Bereiche wie etwa das Gesundheitswesen, die Energie-, Wasser- und Lebensmittelversorgung oder die öffentliche Verwaltung aufrecht erhalten. Die Notbetreuung wird bereits ab dem 23. April 2020 um einige weitere Berufsgruppen moderat erweitert.

Die Jugend- und Familienministerkonferenz habe beschlossen, unter Leitung von Nordrhein-Westfalen und Brandenburg ein Konzept zu erarbeiten, unter welchen Kriterien weitere Schritte der Öffnung der Kindertagesbetreuung möglich sind. Empfehlungen sollen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten rechtzeitig vor der nächsten gemeinsamen Beratung am 30. April vorliegen. „Wir haben eine große Verantwortung dafür, jedem Kind so schnell wie möglich und verantwortbar wieder frühkindliche Bildung zu ermöglichen.“

Ikea wird trotz Erlaubnis am Montag noch nicht öffnen

18:20: Trotz der Sondererlaubnis der Landes wird die Möbelkette Ikea ihre Filialen in Nordrhein-Westfalen am Montag noch nicht öffnen. Man wolle den nötigen Vorkehrungen für den Gesundheitsschutz gerecht werden und dies sei so kurzfristig nicht zu leisten, sagte eine Sprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Natürlich wollen wir aber so schnell wie möglich wieder öffnen.“ Ob dies in der kommenden Woche geschehen könne, sei aber noch unklar. Die schwedische Kette betreibt im bevölkerungsreichsten Bundesland elf Möbelhäuser.

Landesgartenschau startet mit Spaziergängen über das Gelände

16.34 Uhr: Die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort kann wegen der Corona-Krise nicht wie geplant am Montag eröffnen – als kleiner Ersatz sind aber Spaziergänge auf dem Gelände geplant. Die Einrichtungen blieben allerdings geschlossen, teilte die Schau mit. Dazu zählen etwa die Blumenhalle, der Gärtnermarkt, die Ausstellungsgärten und die Auffahrt auf den Förderturm einer ehemaligen Steinkohlezeche. Auch Veranstaltungen finden erstmal nicht statt. Als neuer Termin für die Eröffnung wurde der 5. Mai genannt.

Die Spaziergänge sind nur unter Corona-Auflagen möglich, also etwa unter Wahrung der Abstandsregeln. Man könne die Attraktionen dabei im Prinzip sehen, erklärte eine Sprecherin. Allerdings nur von weitem und nur von draußen. Die Spaziergänge sollen am Montag (20. April), Mittwoch (22. April) und Freitag (24. April) zwischen 11 und 19 Uhr auf einem festgelegten Rundweg und mit begrenzter Personenzahl stattfinden.

„Wenn die Erfahrungen mit diesen Spaziergängen positiv sind, könnten weitere in der darauffolgenden Woche stattfinden“, teilte die Schau mit. Das Angebot sei kostenfrei.

Land sagt NRW-Tag in Köln und weitere Feste ab

16.29 Uhr: Wegen der Coronavirus-Pandemie findet der im August in Köln vom 21. bis 23. August geplante „NRW-Tag“ nicht statt. Das Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August gelte „selbstverständlich“ auch für die Veranstaltungen des Landes, erklärte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).

Die Landesregierung sagte auch weitere Großveranstaltungen bis zum 31. August ab. Das für den 26. Juni in Münster geplante Sommerkonzert der Landesregierung fällt ebenso darunter wie das traditionelle NRW-Fest am 1. Juli in der Landesvertretung in Berlin.

Der NRW-Tag wurde 2006 anlässlich des 60. Landesjubiläums ins Leben gerufen. Seitdem findet er regelmäßig rund um den Landesgeburtstag am 23. August statt. Bisherige Austragungsorte waren unter anderem Bonn, Bielefeld, Düsseldorf, Wuppertal und Essen. Zu dem mehrtätigen Fest kommen traditionell hunderttausende Besucher.

Französische Covid-19-Patienten aus Essen auf dem Heimweg

15.11 Uhr: Zwei französische Covid-19-Patienten sind nach zweieinhalb Wochen Behandlung im Essener Uniklinikum am Freitag per Hubschrauber wieder in ihre Heimat geflogen worden. Der 67 Jahre alte Eisenbahner und der 68-jährige Bergmann aus dem Raum Metz waren Ende März in kritischem Zustand und künstlich beatmet auf die Intensivstation gebracht worden, sagte ein Kliniksprecher.

Beide seien jetzt stabil, in Frankreich sei voraussichtlich nur noch ein kurzer Krankenhausaufenthalt nötig.

Der Eisenbahner wurde im Bett in den Hubschrauber gebracht, er brauche noch etwas Sauerstoffzufuhr. Der Bergmann kam per Rollstuhl in den Helikopter. Man betreue noch weitere sechs französische Patienten intensivmedizinisch – im Rahmen einer von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) initiierten Solidaritätsaktion, schilderte der Sprecher.

In Frankreich waren die Beatmungsgeräte knapp geworden. Auch aus dem besonders stark getroffenen Italien werden noch Patienten in weiteren Kliniken in NRW behandelt. Der Ärztliche Direktor Jochen A. Werner nannte die Unterstützung „selbstverständlich“. Der Abschied sei herzlich ausgefallen, berichtete der Sprecher. Für den 68-Jährigen sei es der erste Krankenhausaufenthalt seines Lebens gewesen. Der 67-Jährige habe gleich nach dem Aufwachen seiner Tochter telefonisch zum Geburtstag gratuliert.

Pinkwart verteidigt NRW-Sonderweg für Einrichtungshäuser

14.48 Uhr: Landeswirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hat den nordrhein-westfälischen Sonderweg verteidigt, Einrichtungshäuser ohne Größenbeschränkung wieder öffnen zu lassen. Das habe für NRW „besonders gute Gründe“, sagte Pinkwart am Freitag in Düsseldorf. 62 Prozent aller in Deutschland verkauften Kücheneinrichtungen würden hier hergestellt.

Die Bund-Länder-Einigung, dass alle Geschäfte bis 800 Quadratmetern Größe wieder öffnen dürften, umfasse laut einer Kölner Studie über 80 Prozent des gesamten Einzelhandelsumsatzes und sichere somit Existenzen. (dpa)

Mehr als 17.000 Menschen genesen – 808 Tote

14.42 Uhr: 28.607 Fälle einer Corona-Infektion gibt es nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums im Land. Rund 17.000 Menschen gelten nach den Erhebungen in Nordrhein-Westfalen als wieder gesund. 808 Menschen sind mit dem Coronavirus im Körper gestorben.

NRW kürzt Sommerferien wegen Corona-Krise nicht

13.39 Uhr: In Nordrhein-Westfalen werden die Sommerferien nicht wegen wochenlanger corona-bedingter Schulschließungen verkürzt. Solche Erwägungen gebe es im NRW-Schulministerium nicht, versicherte die zuständige Ministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Sommerferien sind in NRW vom 29. Juni bis zum 11. August.

Eine Verkürzung der Sommerferien hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ins Gespräch gebracht. „Bis auf Ausnahmen bleiben die Schulen noch einige Zeit geschlossen. Daher frage ich mich, ob die Verantwortlichen in den Ländern darüber nachdenken, die Schulferien in der Sommerzeit etwas zu verkürzen“, sagte der CDU-Politiker der Zeitung „Augsburger Allgemeine“ (Freitag). Ein solcher Schritt böte Schülern die Gelegenheit, den durch die Corona-Pandemie versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen.

Gebauer sagte dazu: „In NRW gibt es ein ordentliches Abitur und termingerechte Ferien.

Das ist die Rückkehr zur verantwortungsvollen Normalität.“ Eine Änderung der bestehenden Regelung sei ohnehin nicht ohne weiteres möglich. „Diese müsste von den Ländern in der Kultusministerkonferenz (KMK) vereinbart werden.“ Nach Angaben des Schulministeriums hatte die KMK die langfristige Sommerferienregelung für 2018 bis 2024 bereits im Juni 2014 beschlossen.

Auch für den Präsidenten des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, stehen kürzere Sommerferien wegen der Corona-Krise aktuell nicht zur Debatte. „Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt eine Diskussion um die Verkürzung von Sommerferien zu führen, geht eigentlich fehl“, sagte er im Deutschlandfunk. „Ich glaube auch, dass das gar nicht mal den großen Effekt hat.“ Vielmehr brauche es jetzt „ein großes Gesamtkonzept“.

Bahn setzt von Montag an wieder mehr Züge ein

12.46 Uhr: Von Montag an fahren wieder mehr Züge im Nahverkehr. Auf den S-Bahn-, Regionalbahn- und Regionalexpress-Linien würden die Angebote von derzeit 50 Prozent auf dann 80 Prozent erhöht, teilte das Verkehrsministerium in Düsseldorf mit.

Der Fahrplan gelte vorerst bis zum 3. Mai. Aktuelle Informationen gibt es im Internet. Auf die Ausweitung hatten sich Ministerium, Verkehrsunternehmen und Verbünde geeinigt. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise war der Nahverkehr in den vergangenen Wochen stark reduziert worden.

Das Ministerium appellierte, um das Coronavirus weiter zu bekämpfen, sollten die Hygieneregeln weiter eingehalten werden. Fahrgäste sollten einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Nicht zwingend notwendige Fahrten sollten zudem unterbleiben.

Galeria Karstadt Kaufhof klagt auf Öffnung

12.02 Uhr: Der Warenhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof wendet sich gegen die durch die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen bedingte Schließung seiner Häuser. Das teilte das Oberverwaltungsgericht für das Land NRW in Münster mit. Eine Entscheidung soll in der kommenden Woche fallen.

Lesen Sie hier alle Hintergründe.

Auch Ikea darf wieder öffnen

11.05 Uhr: Auch der Möbelriese Ikea darf nach der Ausnahmeregelung in Nordrhein-Westfalen seine Filialen ab kommender Woche wieder öffnen. Das bestätigte das Gesundheitsministerium der Deutschen Presse-Agentur, nachdem darüber zuvor noch Unklarheit geherrscht hatte.

Zwar ist die Fläche der Mobilhäuser bei Ikea eigenen Angaben zufolge teilweise rund 30 mal so groß wie die erlaubten 800 Quadratmeter, auf denen die Wiedereröffnung des Handels erlaubt wurde. Mit einer Sondererlaubnis für Möbelhäuser und Babyfachmärkte beschreitet NRW jedoch einen eigenen Weg, der deutlich über die Vorgaben des Bundes hinausgeht.

Bei Ikea zeigte man sich freudig überrascht von der Regelung. Man prüfe nun derzeit mit den Behörden, welche Schutzmaßnahmen für die Öffnung nötig seien. „Wir streben eine möglichst zeitnahe Eröffnung unserer Einrichtungshäuser in NRW an, werden aber gleichzeitig höchste Sicherheits- und Hygieneauflagen gewährleisten“, sagte eine Ikea-Sprecherin.

Ob ein Neustart bei Ikea schon am Montag möglich sei, war zunächst unklar. Die schwedische Kette betreibt im bevölkerungsreichsten Bundesland elf Möbelhäuser, darunter zwei in Köln.

Anträge auf NRW-Soforthilfen sollen ab Freitag wieder verfügbar sein

09.22 Uhr: Die Anträge auf die Soforthilfen für von der Corona-Krise betroffene Unternehmen und Selbstständige sollen am Freitag wieder verfügbar sein. Das teilte das NRW-Wirtschaftsministerium mit. Das Ministerium setzte die Zahlungen aus, da es zu einem massiven Betrug gekommen war.

Die Betrüger hatten Kopien der Internetseite des Wirtschaftsministeriums erstellt, um an die Daten von Antragstellern zu kommen. Mit diesen Daten sollen sie dann die Soforthilfen eingestrichen haben.

Wann genau am Freitag die Anträge wieder verfügbar sein sollen, ist noch unklar. Die korrekte Internetseite des Wirtschaftsministeriums und die Änträge finden Sie hier.

Lehrerverbands-Präsident findet Plan für Schulöffnungen „zu ambitioniert“

06.43 Uhr: Der nordrhein-westfälische Lehrerverband hält den Plan der Landesregierung für die schnelle Wiedereröffnung der Schulen in der Corona-Krise für schwer umsetzbar. „Der Zeitplan ist zu ambitioniert“, sagte Verbandspräsident Andreas Bartsch der „Rheinischen Post“ (Freitag). In NRW öffnen in der kommenden Woche die weiterführenden Schulen für Prüflinge. Bund und Länder hatten vereinbart, den in der Corona-Krise eingestellten Schulbetrieb in Deutschland schrittweise ab dem 4. Mai wieder aufzunehmen.

Bartsch kritisierte auch NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) für ihre Aufforderung an die Schulträger, die hygienischen Voraussetzungen zur Wiedereröffnung der Schulen zu schaffen. „Die Märkte sind ja de facto tot“, sagte Bartsch zur Beschaffung von Desinfektionsmitteln. Auch Fragen der Reinigung, bauliche Maßnahmen und Kapazitäten bei der Beförderung müssten geklärt werden. „Da macht es sich die Ministerin schon einfach, wenn sie sagt, die Schulen hätten ja gewusst, dass es am 20. April wieder losgehen könnte.“

Der Lehrerverbandspräsident erwartet in der Corona-Krise mit Blick auf die Risikogruppe bei den Lehrern vor allem für junge und mittelalte Lehrer „deutliche Mehrbelastungen“.

Donnerstag, 16. April

Einrichtungshäuser und Babyfachmärkte dürfen ab Montag wieder öffnen

15.18 Uhr: Das Land Nordrhein-Westfalen erlaubt auch Einrichtungshäusern und Babyfachmärkten, am Montag wieder zu öffnen. Für diese Branchen habe das Land eine Sonderregelung getroffen, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf.

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch darauf verständigt, alle Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche, sowie - unabhängig von der Größe - Autohäuser, Fahrradhändler und Buchhandlungen die Öffnung zu erlauben. Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche, die nicht unter die Sonderregelung fallen, dürfen laut Laumann auch dann nicht öffnen, wenn sie Teilbereiche wie die zweite oder dritte Verkaufsetage für die Kundschaft absperren.

„Da haben wir ein klares wirtschaftliches Interesse“, sagte Laumann in Bezug auf die Sonderregelung zu den Einrichtungshäusern. In NRW habe die Möbelbranche etwa 35 000 Mitarbeiter. Über 60 Prozent aller Küchen in Deutschland würden in Westfalen produziert. Wenn größere Autohäuser unter den Bedingungen des Infektionsschutzes wieder öffnen könnten, sei das auch bei Einrichtungshäusern möglich. Beide seien nicht in den Innenstädten angesiedelt und es gehe darum, dass sich die Fußgängerzonen nicht wieder füllten. „Wir haben hier einen nordrhein-westfälischen Weg“, betonte Laumann. Er könne sich aber vorstellen, dass sich andere Bundesländern dem anschließen werden.

Neuer Plan für die Wiederöffnung der Schulen – die 15 wichtigsten Punkte

14.40 Uhr: Die NRW-Landesregierung hat in Absprache mit dem Bund einen Fahrplan für die Wiederöffnung von Schulen entwickelt. Dieser umfasst etwa eine schrittweise Öffnung, Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen und eine besonderes Lehrangebot für Schüler.

Lesen Sie hier die 15 wichtigsten Punkte des NRW-Schul-Fahrplans.

Mehr als 15.800 Personen genesen – 760 Tote

14.47 Uhr: 28.000 bekannte Infektionsfälle mit dem Coronavirus gibt es in Nordrhein-Westfalen (Stand Donnerstag, 14.40 Uhr). Laut Landesgesundheitsministerium gelten mehr als 15.800 Personen als genesen. 760 Menschen aus NRW sind an Covid-19 gestorben.

Gebauer forciert schrittweise Wiederöffnung von Schulen

14.29 Uhr: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will Schulen in Nordrhein-Westfalen schrittweise wieder öffnen. Zunächst sollen die weiterführenden Schulen öffnen. Danach sollen Grundschulen folgen, speziell für die Klasse Vier.

Weiterführende Schulen werden ab Montag, 20. April, geöffnet. Aber nicht für Schülerinnen und Schüler, sondern für Lehrkräfte und Schulträger. So sollen Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen für Schüler sichergestellt werden. Dafür sollen Schulen drei Tage Zeit bekommen. Ab Donnerstag, 23. April, sollen Schüler, speziell Abiturienten, besondere Formen des Unterrichts besuchen können.

Im nächsten Schritt sollen dann Grundschulen, speziell der Klasse 4, schrittweise wieder geöffnet werden. „Grundschüler, die auf weiterführende Schulen wechseln werden, sollen so auf den Wechsel vorbereitet werden“, sagte Gebauer.

Außerdem betonte Gebauer, dass NRW nicht im Schul-Fahrplan ausscheren würde. Man halte sich an das von Bund und Ländern verabschiedete Vorgehen.

Entlastung für das Gesundheitssystem in Aussicht – Laumann vorsichtig optimistisch

14.19 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich am Donnerstagmittag in der Pressekonferenz der Landesregierung vorsichtig optimistisch gezeigt. „Wir haben nun seit Tagen zum ersten Mal wieder eine Abnahme der Gesamtbehandlungsfälle und Patienten auf der Intensivstation“, so der Gesundheitsminister. Dies sei eine „wunderschöne Sache“. Laumann gehe davon aus, dass wenn sich dieser Trend fortführt, das Gesundheitssystem in Nordrhein-Westfalen nicht überlastet werde.

Aktuell gibt es in NRW mehr als 28.000 bestätigte Fälle von Infizierungen mit dem Coronavirus. Gleichzeitig seien mehr als 15.800 Personen genesen, so Laumann. 760 Personen sind bislang in NRW an Covid-19 gestorben.

Stamp will Notbetreuung in Kitas stufenweise anheben

14.13 Uhr: „Die aktuellen Zahlen geben uns Grund zur Hoffnung“, sagte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Donnerstagmittag, „aber wir stehen weiterhin vor großen Herausforderungen.“ Es gelte die Balance herzustellen zwischen dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger und gleichzeitig die Schäden des Lockdowns so gering wie möglich zu halten. Stamp betonte, dass man den NRW-Bürgern aktuell eine „unglaubliche Disziplin“ abverlange. Jede Bürgerin und jeder Bürger habe es ein Stück weit in der Hand, die Krise einzudämmen.

In Kitas solle die Notbetreuung stufenweise ausgebaut werden, sagte Stamp. „Wir wollen vermeiden, dass die Kinder statt in die Kita zu Oma und Opa gehen, denn wir wissen, dass diese zur Risikogruppe zählen.“ Die Notbetreuung soll auf etwa zehn Prozent der Kinder angehoben werden. Wer die Kita-Notbetreuung in Anspruch nehmen kann, soll in den kommenden Tagen konkretisiert werden. Es solle vermieden werden, dass für manche Gruppen bis zu den Sommerferien gar keine Betreuung zur Verfügung stehe.

Abiturienten können ab 23. April wieder in die Schule

10.05 Uhr: Die weiterführenden Schulen in NRW werden erst ab kommenden Donnerstag, 23. April, den Unterrichtsbetrieb für angehende Abiturienten und Schüler, die in diesem Jahr den mittleren Abschluss (Klasse 10) anstreben, wieder öffnen.

Ab Montag werden zunächst Lehrer und Fachkräfte drei Tage lang den Unterricht so vorbereiten, dass er allen Vorsichtsmaßnahmen entspricht, die zur Eindämmung der Corona-Krise beschlossen wurden. Das hat NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag im Schulausschuss des Landtags mitgeteilt. Jede Schule brauche einen Hygieneplan und müsse ein Raumnutzungskonzept erarbeiten.

„Die Klassen und Kurse können nicht in der ursprünglichen Größe unterrichtet oder auf Prüfungen vorbereitet werden“, sagte Gebauer. Es sei eine Aufteilung in Lerngruppen erforderlich. Zumindest bis zu den Sommerferien werde kein klassischer Unterricht möglich sein. Man strebe an, ein Unterrichtsangebot in allen Fächern zu machen, vorrangig aber in den Kernfächern.

Bei den Abschlüssen für die zehnten Klassen wird es keine zentrale Prüfung geben. Sie wird von den Lehrern individuell erarbeitet und soll sich am auch „an dem tatsächlich erteilten Unterricht“ orientieren.

Den angehenden Abiturienten ist es freigestellt, ob sie sich lieber in der Schule oder zuhause auf die Prüfungen vorbereiten wollen, die am 12. Mai beginnen werden. „Es wird auch Schüler geben, die sich lieber zuhause auf ihre Prüfungen vorbereiten möchten. Wir wollen aber auch für die Kinder in schwierigen Lernsituationen ein faires und gerechtes Angebot machen.“

Das Notbetreuungsangebot für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 bleibt aufrechterhalten und soll erweitert werden. Wie viele Lehrer überhaupt zur Verfügung stehen werden, ist unklar. „Vorerkrankte und lebensältere Lehrer müssen nicht unterrichten“, so Gebauer. Wer genau zu den Risikogruppen gehöre, darüber wollen sich die Bundesländer kurzfristig abstimmen.

(red/dpa/ap/afp/lnw/ots)