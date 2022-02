Corona in NRW: Tausende bei Corona-Demo in Düsseldorf – Inzidenzwert steigt leicht

Köln/Düsseldorf -

Das Land NRW ist weiter vom Coronavirus betroffen. Weiterhin gelten Hygiene-Vorschriften, der Mindestabstand von 1,5 Metern und Maskenpflicht etwa im öffentlichen Nahverkehr oder Supermärkten.

Über die Internetseite des Landes sind alle Entscheidungen und Erlasse der NRW-Landesregierung abrufbar. Ab dem 16. Januar gilt eine neue Coronaschutzverordnung für NRW.

Wir informieren über die aktuellen Ereignisse hier im Newsblog.

Samstag, 12. Februar

Tausende bei Corona-Demo in Düsseldorf – SPD organisiert Gegenprotest

16:24: Erneut haben mehrere Tausend Menschen in Düsseldorf gegen die geltenden Corona-Maßnahmen demonstriert. Sie trafen sich am Rheinufer zu einem Zug durch die Innenstadt. Auf Bannern und Plakaten wandten sie sich gegen einen Impfzwang und forderten Entscheidungsfreiheit. Die Polizei erwartete erhebliche Beeinträchtigungen des Verkehrs und hatte zusätzlich mehrere Hundertschaften für den Einsatz im Stadtgebiet angefordert, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Die SPD Düsseldorf hatte dazu aufgerufen, die Demonstration der Corona-Gegner mit einem Gegenprotest zu beantworten und wieder „Querdenkern Rote Karten zu zeigen“, weil sie die Gesellschaft spalteten. Es sei sehr wichtig, den Widerstand der Zivilgesellschaft gegen egoistische, wissenschafts- und demokratiefeindliche Verschwörungserzählungen durch Solidarität in der Corona-Krise zu stärken, hatte SPD-Vorstandsmitglied Astrid Bönemann gesagt.

Die Partei hatte mehrere Treffpunkte entlang des Demonstrationszugs angemeldet, bei denen sich Bürger positionieren sollten. Dabei waren der Vorsitzende der Düsseldorfer SPD, Oliver Schreiber, und der Grünen-Politiker Stefan Engstfeld.

Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen leicht gestiegen

10.20 Uhr: Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen erneut leicht gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Inzidenz am Samstagmorgen bei 1537,5 - nach 1532,7 am Freitag und 1420,1 am Samstag vor einer Woche. Innerhalb von 24 Stunden kamen landesweit 49 206 nachgewiesene neue Corona-Fälle hinzu. Außerdem registrierte das RKI in diesem Zeitraum 53 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Die höchste Neuinfektionsrate in NRW verzeichnete das RKI für den Kreis Unna mit einer Inzidenz von 2277,1. Es folgt in der Übersicht die Stadt Solingen mit 2196,1 und der Hochsauerlandkreis mit 2188,9. Den niedrigsten Wert hatte demnach Mülheim an der Ruhr mit 613,1.

Freitag, 11. Februar

Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen steigt leicht

8.00 Uhr: Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen leicht gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen bei 1532,7 - nach 1525,7 am Donnerstag. Innerhalb von 24 Stunden kamen landesweit 51 676 neu Corona-Fälle hinzu. 45 Todesfälle wurden in diesem Zeitraum im Zusammenhang mit dem Virus registriert.

Die höchste Neuinfektionsrate in NRW verzeichnete der Hochsauerlandkreis (HSK) mit einer Inzidenz von 2351,5. Dahinter lagen Remscheid (2308,2) und der Kreis Düren (2270,5). Den niedrigsten Wert an Rhein und Ruhr verzeichnete laut RKI mit großem Abstand Mülheim an der Ruhr mit 559,3.

Apothekerverband: Bestellte Impfdosen in NRW komplett verimpft

07.40 Uhr: Wenige Tage nach dem Start der Corona-Impfungen in Apotheken haben sich bereits mehrere Tausend Menschen in Nordrhein-Westfalen die schützende Spritze dort abgeholt. „Die Apotheken in Nordrhein haben für den Start ihrer Impfkampagne in dieser Woche 2500 Impfdosen bestellt“, sagte der Vorsitzende des Apothekerverband Nordrhein Thomas Preis. „Diese werden bis zum Ende der Woche in den 200 an Rhein und Ruhr impfenden Apotheken verimpft sein.“

Nicht alle der etwa 400 impfberechtigten Apotheken in Nordrhein hätten diese Woche bereits mit dem Impfen begonnen, sagte Preis. Sollten alle 400 Apotheken an den Start gehen, seien dort bis zu 20 000 Impfungen pro Woche möglich. Aber: „Wie bei den Impfzentren und den Arztpraxen spüren die Apotheken auch die nachlassende Nachfrage.“



Nach Angaben des Verbands verwenden die Apotheken hauptsächlich den Impfstoff des Herstellers Biontech. Sie bieten Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen an. In den Apotheken können seit Montag Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren geimpft werden.

Donnerstag, 10. Februar

Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen steigt an

7.55 Uhr: Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen wieder deutlich angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie am Donnerstag bei 1525,7. Am Mittwoch war der Wert noch mit 1483,9 auf einem stagnierenden Niveau angegeben worden. Innerhalb von 24 Stunden kamen landesweit 57 701 neu bestätigte Corona-Fälle hinzu. Zudem wurden 51 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert.

Die höchsten Neuinfektionsraten verzeichneten der Kreis Düren (2489,3) und Remscheid (2433,7), die beide über der Schwelle von 2400 lagen. Den niedrigsten Wert in NRW gab das RKI für Mülheim an der Ruhr an (464,5).

Nordrhein-Westfalen debattiert über „Brauchtumszonen“ an den Karnevalstagen

7.12 Uhr: In mehreren nordrhein-westfälischen Städten sollen nur geimpfte Narren mit einem zusätzlichen negativen Test oder einer Booster-Impfung Karneval feiern dürfen. In Düsseldorf und Bonn sollen sogenannte „Brauchtumszonen“ ausgewiesen werden, für die strengere Corona-Regeln gelten. Köln will das ganze Stadtgebiet zu solch einer Zone erklären, sagte Stadtdirektorin Andrea Blome am Mittwoch. Dadurch gilt an den Karnevalstagen für die Narren in der gesamten Domstadt die 2G-plus-Regel.

„Karneval in Köln ist ein dezentrales Fest“, sagte Blome. Daher sei es gar nicht möglich, die erhöhten Schutzmaßnahmen nur auf wenige Orte zu beschränken. Das bedeute ausdrücklich nicht, dass die ganze Stadt als Partyzone ausgewiesen werde. Die Einhaltung der Regeln solle stichprobenartig kontrolliert werden. Für „Anwohnende, Geschäftsleute, Mitarbeitende in den verschiedenen Betrieben“ gelte die 2G-plus-Regel nicht, sagte Blome. Sie betreffe aber alle, die in Köln Karneval feiern wollten. „Die kann man ja meistens schon an ihrem Outfit erkennen.“

Mittwoch, 9. Februar

2G-Regel im Einzelhandel fällt am 16. Februar

12.25 Uhr: Die Zugangsbeschränkung nur für Geimpfte und Genesene (2G) im Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen soll nach der Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar aufgehoben werden. Das stellte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Mittwoch am Rande eines Termins in Köln in Aussicht.

„Wir werden gemeinsam in der Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten einen schrittweisen Plan für mehr Perspektiven beraten, der die Öffnungen verantwortungsvoll mit einem Basisschutz absichert“, sagte Wüst, der aktuell MPK-Vorsitzender ist, der Deutschen Presse-Agentur. „Das heißt: Maske tragen und Abstand halten, da, wo es nötig ist.“ Das gelte auch für den Einzelhandel.

Schon heute gebe er das Signal, „dass wir unmittelbar nach der Ministerpräsidentenkonferenz Einheitlichkeit herstellen werden mit unseren Nachbarn Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz“. In Niedersachsen und Hessen sowie mehreren anderen Bundesländern wurde die 2G-Regel im Einzelhandel bereits abgeschafft. „Es ist gerade beim Handel, der in vielen Regionen auch jenseits von Ländergrenzen Kunden anzieht, richtig, dass wir einheitlich handeln und uns mit den anderen Ländern abstimmen“, sagte Wüst.

Im NRW-Einzelhandel muss seit Mittwoch die Zugangsbeschränkung nur für Geimpfte und Genesene (2G) zwar nur noch stichprobenhaft kontrolliert werden, abgeschafft wurde die 2G-Regel aber noch nicht. Wüst sagte, für ihn sei klar, dass es in einem ersten Schritt nach den Vereinfachungen weitere Erleichterungen für den Handel durch die Aufhebung der 2G-Regel brauche. Gleichzeitig müsse der Infektionsschutz durch das Tragen einer FFP2-Maske abgesichert werden. Zuvor hatte Wüsts Regierungspartner FDP eine zügige Abschaffung der 2G-Regel gefordert.

Corona-Inzidenz in NRW stagniert auf hohem Niveau

8.52 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen stagniert auf hohem Niveau: Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut bei 1483,9 - und blieb damit nahezu unverändert im Vergleich zu Dienstag mit 1485,0 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Der bundesweite Wert lag bei 1450,8 wie das RKI meldete.

Innerhalb von 24 Stunden kamen landesweit 47 435 neu bestätigte Corona-Fälle hinzu - deutlich mehr als am Vortag. Es wurden 42 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert.

Sieben Kreise und kreisfreie Städte lagen über der Schwelle von 2000 - zum Teil deutlich. Am höchsten war die Inzidenz im Hochsauerlandkreis (2620,2) und in Remscheid (2449,0). Die größte NRW-Stadt Köln kam auf 1770,9 und die Landeshauptstadt Düsseldorf auf 1789,8. Nur sechs Städte und Kreise haben noch dreistellige Inzidenzwerte. Am niedrigsten fallen sie in Herford (368,8) und in Recklinghausen (591,1) aus.

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg nach Angaben der Landesregierung am Mittwoch weiter auf 6,18 - nach 5,66 am Dienstag. Diese Kennziffer gibt an, wie viele Corona-Infizierte pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen ins Krankenhaus mussten. Aktuell werden 4813 Corona-Patienten in Kliniken behandelt - ein erneuter Anstieg. Von ihnen werden 512 auf der Intensivstation behandelt, darunter 275 Personen beatmet. Noch 385 Intensivbetten mit Beatmung sind in NRW verfügbar.

Neue Schutzverordnung greift: Nur noch Stichproben-Kontrolle im Laden

7.18 Uhr: Für den nordrhein-westfälischen Einzelhandel treten an diesem Mittwoch kleine Erleichterungen bei der Kontrolle der coronabedingten Zugangsbeschränkungen in Kraft. Zwar dürfen weiterhin nur Geimpfte und Genesene Geschäfte und Märkte betreten, die nicht der Grundversorgung dienen. Diese sogenannte 2G-Regel muss aber nur noch stichprobenartig kontrolliert werden. Das sieht die aktualisierte Corona-Schutzverordnung vor, die Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag in Düsseldorf vorgestellt hatte.

Die Neuregelung gilt auch für den Zugang zu Geschäftslokalen von Dienstleistern und Handwerkern. Eine konsequente Eingangskontrolle mit eigens dafür abgestellten Türstehern ist damit ab sofort nicht mehr notwendig.

Dem Handelsverband NRW ist diese Lockerung zu klein. Er wies darauf hin, dass mehrere Bundesländer die 2G-Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel durch eine FFP2-Maskenpflicht abgelöst oder dies für die nächsten Tage angekündigt hätten. Es sei absolut unverständlich, dass NRW hier nicht mitziehe, kritisiert der Verband. Jeder Tag mit 2G-Zugangsbeschränkungen verursache im NRW-Einzelhandel hohe zweistellige Millionenverluste.

Aus Sicht des NRW-Gesundheitsministers hat sich die 2G-Regel in Ladengeschäften und auf Märkten hingegen bewährt. Nicht Geimpfte hätten nachweislich ein deutlich höheres Risiko, mit einer Corona-Infektion stationär behandelt werden zu müssen, argumentiert Laumann. In NRW hätten die Gerichte die Regelungen im Einzelhandel nicht beanstandet.

Dienstag, 8. Februar

Kommunen mit Corona-Meldungen im Rückstand

8 Uhr: Das Landeszentrum für Gesundheit (LZG) hat den Gesundheitsämtern der Kreise und kreisfreien Städte laut einem Medien-Bericht empfohlen, bei sehr hohem Meldeaufkommen von Corona-Fällen zu priorisieren. Erstmeldungen sollten Vorrang vor Folgemeldungen haben, berichtete die „Rheinische Post“ (Düsseldorf/Dienstag). Angesichts der Omikron-Welle sollten sich die Gesundheitsämter bei der Abarbeitung der von den Laboren übermittelten Corona-Fälle auf die aktuellen konzentrieren. Das gehe aus einer Präsentation zur Situation des Meldewesens hervor.

Demnach sei Ende Januar eine Kommune mehr als zehn Tage im Rückstand gewesen, zehn Kreise und kreisfreien Städte hätten einen Verzug von mindestens vier Tagen und 23 Kommunen mindestens von einem Tag gehabt.

Mehrere Landräte in NRW hatten in den vergangenen Tagen das aufwendige Meldeverfahren kritisiert. Der Landrat des Kreises Heinsberg, Stephan Pusch (CDU), sprach von Datenfriedhöfen. Auch sein Kollege aus dem Kreis Euskirchen, Markus Ramers (SPD), hatte die Belastung der Gesundheitsämter durch eine überbordende Datenerhebung zu Corona-Fällen kritisiert.

Corona-Inzidenz in NRW erneut gestiegen

7.30 Uhr: Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen erneut gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der Wert am Dienstag bei 1485,0. Am Tag zuvor war die Inzidenz für das bevölkerungsreichste Bundesland noch mit 1444,3 und am Dienstag vergangener Woche mit 1272,1 angegeben worden. NRW befand sich aktuell weiter leicht über dem bundesweiten Wert von 1441,0.

Innerhalb von 24 Stunden kamen landesweit 44.692 neu bestätigte Corona-Fälle hinzu. Das sind 19 261 mehr als am Vortag und 23 560 mehr als vor einer Woche. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg in NRW um 37 auf 21 318.

An der Spitze der Kreise und kreisfreien Städte mit der höchsten Corona-Inzidenz steht in NRW weiterhin der Hochsauerlandkreis mit einer Inzidenz von 2657,2, der im bundesweiten Vergleich den vierthöchsten Wert hat. Es folgen die Stadt Remscheid mit 2483,1 (bundesweit 6.) und der Kreis Düren 2393,1 (bundesweit 10.).

Die Hospitalisierungsinzidenz war in den vergangenen Tagen auf 5,38 - mit Stand Montag - gestiegen. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ins Krankenhaus mussten.

Montag, 7. Februar

240 Menschen stellen Antrag wegen Corona-Impfschaden

20.31 Uhr: 240 Menschen haben einem Bericht zufolge in Nordrhein-Westfalen einen Antrag gestellt, um eine gesundheitliche Beeinträchtigung als Corona-Impfschaden anerkannt zu bekommen. Beim Landschaftsverband Rheinland in Köln seien bisher 130 Anträge eingegangen, berichtete das „Westfalen-Blatt“ in Bielefeld. Dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Münster lägen 110 Anträge vor. Insgesamt sei bisher zehn Anträgen stattgegeben worden. Drei seien abgelehnt worden, die anderen würden noch geprüft.

In NRW wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts bislang 37,6 Millionen Impfdosen gegen Corona gespritzt, mehr als zehn Millionen Menschen haben demnach schon die dritte Impfung bekommen.

Wüst gegen übereilte Öffnungsschritte

9.29 Uhr: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich gegen übereilte Öffnungsschritte bei den Corona-Maßnahmen ausgesprochen. „Wir sollten uns vorbereiten, die Grundrechtseingriffe Stück für Stück zurückzunehmen, wenn der Scheitelpunkt, wenn der Höhepunkt dieser Welle erreicht ist, und wir sehen, dass das Gesundheitssystem sowohl in den Krankenhäusern stabil ist“, sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend im ZDF. Das sei aber derzeit noch nicht der Fall. Die Inzidenzahlen stiegen noch an. „Der Höhepunkt ist offensichtlich noch nicht erreicht.“

Die Experten gingen aktuell davon aus, dass der Höhepunkt dieser Pandemiewelle Mitte oder Ende Februar erreicht sein werde, sagte Wüst „Wir sollten uns darauf vorbereiten. Wir sollten definieren, welche Schritte wir gehen, wenn wir sehen, dass in diesem Moment das Gesundheitssystem stabil ist und die Krankenhäuser nicht überlastet sind.“

Das zu tun, werde Aufgabe der nächsten Wochen sein. Er sei deshalb dafür, an der geltenden Verabredung festzuhalten, erst Mitte Februar bei den nächsten Bund-Länder-Beratungen die nächsten Schritte zu verabreden.

Ausdrücklich sprach sich Wüst erneut für die Einführung einer Impfpflicht in Deutschland aus.

Hausärzte in NRW klagen über Testmüdigkeit in der Bevölkerung

7.54 Uhr: Hausärzte in Nordrhein-Westfalen klagen über eine wachsende Sorglosigkeit in der Bevölkerung im Umgang mit der Corona-Pandemie. „Insgesamt ist wohl in der Bevölkerung eine Testmüdigkeit aufgekommen. Viele, die als Kontaktperson in Quarantäne sein sollten, sind es nicht“, sagte Oliver Funken, Chef des Hausärzteverbands Nordrhein, der „Rheinischen Post“ (Montag). Bislang sind nur geboosterte Kontaktpersonen von der Quarantäne-Pflicht befreit.

Auch die jüngste Stiko-Entscheidung für eine vierte Impfung hätten die Patienten gleichmütig aufgenommen: „Die Patienten überrascht fast nichts mehr.“ Die Frage nach dem zweiten Boostern hätten viele bei der Auffrischimpfung schon gestellt. „Einen erneuten Run auf die Praxen erwarten wir nicht“, sagte Funken.

Zugleich kritisieren die Hausärzte das Apotheken-Impfen, das am heutigen Montag startet: „Die Apotheken bringen die Impfkampagne nicht voran. Wen sollen sie denn noch erreichen? Die Impfzögerer auf jeden Fall nicht“, sagte Funken und mahnte: „Apotheken haben keinerlei Erfahrung im Impfen. Sie sollen Impfstofflieferketten sicherstellen. Im Klartext: Schuster, bleib bei deinem Leisten.“

Über 25.000 Neuinfektionen, weiter hohe Inzidenz

06.40 Uhr: Die Zahl Corona-Neuinfektionen bleibt in NRW auf einem hohen Niveau. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag im Vergleich zum Sonntag (1416,8) leicht gestiegen, sie wird mit 1444,3 angegeben. Landesweit wurden 25.431 neue Corona-Fälle gemeldet, seit Beginn der Pandemie haben sich nach offiziellen Angaben damit 2.274.359 Menschen in NRW mit dem Virus infiziert. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 8 auf nun 21.281.

Sonntag, 6. Februar

Corona-Inzidenz in NRW liegt weiter über 1400

9.54 Uhr: Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bleibt in Nordrhein-Westfalen auf einem hohen Niveau. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) ist der Wert am Sonntag geringfügig auf 1416,8 gefallen. Am Tag zuvor war die Inzidenz für das bevölkerungsreichste Bundesland noch mit 1420,1 angegeben worden. NRW lag aber weiterhin leicht über dem bundesweiten Wert von 1400,8. Binnen 24 Stunden kamen landesweit 29.596 neu bestätigte Corona-Fälle hinzu, das sind etwa 450 Infektionen weniger als vor einer Woche. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 4 auf nun 21.273.

An der Spitze der Kreise mit der höchsten Corona-Inzidenz steht weiterhin der Hochsauerlandkreis mit 2654,5, gefolgt von Olpe mit einer Inzidenz von 2364,2. Die niedrigsten Inzidenzen verzeichneten weiterhin der Kreis Herford (284,2) und der Rheinisch-Bergische Kreis (444,1).

Samstag, 5. Februar

Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter an

10.19 Uhr: Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen abermals angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) kletterte die Zahl am Samstag auf 1420,1. Am Tag zuvor war der Wert mit 1370,9 angegeben worden. NRW lag damit über dem bundesweiten Wert von 1388. Binnen 24 Stunden kamen landesweit 52.162 neu bestätigte Corona-Fälle hinzu. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 33 auf nun 21.269.

An der Spitze der Kreise mit der höchsten Corona-Inzidenz steht weiterhin der Hochsauerlandkreis mit 2821,3, gefolgt von Remscheid mit einer Inzidenz von 2531,5. Die niedrigsten Inzidenzen verzeichneten weiterhin der Kreis Herford (328,5) und der Rheinisch-Bergische Kreis (324,0).

Freitag, 4. Februar

Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter an

07.30 Uhr: Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner ist in Nordrhein-Westfalen abermals angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie am Freitag bei 1370,9. Am Tag zuvor war der Wert mit 1314,1 angegeben worden. NRW lag damit über dem bundesweiten Wert (1349,5). Binnen 24 Stunden kamen landesweit 53 626 neue bestätigte Corona-Fälle hinzu. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 43 auf nun 21 236.

Die Spitze der Kreise mit der höchsten Corona-Inzidenz erklomm der Hochsauerlandkreis mit 2548,0. Er löste dort den Kreis Olpe ab, der mit 2482,7 aber immer noch eine vergleichsweise hohe Corona-Neuinfektionsrate aufwies und auf dem zweiten Platz landete. Die niedrigsten Inzidenzen verzeichneten der Kreis Herford (442,6) und der Rheinisch-Bergische Kreis (287,0).

Karl-Josef Laumann spricht überraschend auf Demo

6.33 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ist überraschend bei einer Demo von Impf-Befürwortern in Ibbenbüren erschienen. Wie die „Ibbenbürener Volkszeitung“ (IVZ) und der WDR am Donnerstagabend berichteten, griff Laumann auch zum Mikrofon - und sprach zu den Demonstranten.

Unter dem Motto „Impfen statt Schimpfen“ hatten sich laut IVZ rund 200 Menschen versammelt, um gegen eine ebenfalls stattfindende Demo von Gegnern der Corona-Maßnahmen zu protestieren. Zu diesem Protest kamen laut der Zeitung rund 400 Teilnehmer zusammen.

Wie der WDR berichtete, lobte Laumann, der rund zehn Kilometer entfernt wohnt, das Motto der Impf-Befürworter-Demo. Das unterstütze er gerne. Der Minister habe zudem über den neuen Impfstoff Novavax gesprochen. Seine Hoffnung sei, dass dieser Impfstoff auch bisherige Impfskeptiker erreiche.

Donnerstag, 3. Februar

236.120 Neuinfektionen gemeldet

7.48 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist weiter angestiegen. Laut Angaben des Landeszentrum für Gesundheit (LZG) stieg der 7-Tage Hospitalisierungsindex am Donnerstagmorgen auf 5.

Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten Corona-Neuinfektionen stieg erneut auf einen Höchststand. Die Gesundheitsämter meldeten nach RKI-Angaben von Donnerstagmorgen 236 120 Fälle in 24 Stunden. Vor einer Woche waren es 203 136 erfasste Neuinfektionen gewesen.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1283,2 an - das ist ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1227,5 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1017,4 (Vormonat: 232,4). Die aktuellen Zahlen geben den Stand des RKI-Dashboards von 5.00 Uhr wieder.

Mittwoch, 2. Februar

Landesregierung passt Coronaschutzverordnung an

21.55 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sind künftig wieder überregionale Großveranstaltungen im Freien mit bis zu 10 000 Menschen bei einer maximalen Auslastung von 50 Prozent erlaubt. Damit setzt die Landesregierung den zuvor gefassten Beschluss der Staats- und Senatskanzleien um, wie das Gesundheitsministerium am Mittwochabend in Düsseldorf mitteilte. Die neuen Regelungen treten ab Donnerstag, den 3. Februar in Kraft.

Neben den schon vorher zulässigen Veranstaltungen mit bis zu 750 Personen kann bei überregionalen Großveranstaltungen die Zuschauerkapazität nun entsprechend ausgeweitet werden. Bei Veranstaltungen in Innenräumen gilt dabei eine maximale Auslastung von 30 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität, jedoch mit nicht mehr als insgesamt 4000 Zuschauern. Bei Veranstaltungen im Freien liegt die zulässige Auslastung bei maximal 50 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität, jedoch nicht mehr als insgesamt 10 000 Zuschauern. Dabei gilt dann grundsätzlich die 2G+-Regelung sowie die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in allen Bereichen.

Der 1. FC Köln zeigte sich erfreut und kündigte an, seine Klage gegen das Zuschauerverbot nun zurückzuziehen. „Wir begrüßen, dass die politischen Entscheidungsträger in Nordrhein-Westfalen schnell auf unsere Kritik reagiert haben und in Gesprächen mit uns unseren Argumenten für Lockerungen folgen konnten“, sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle.

Kommunale Impfangebote in NRW kosten 100 Mio. Euro im Monat

21.03 Uhr: Bis zum Jahresende 2022 sollen die bestehenden kommunalen Impfangebote in NRW nach Schätzungen etwa 100 Millionen im Monat kosten. Das geht aus einer Vorlage an den Haushaltsausschuss des Landtages zum weiteren Finanzbedarf für die Zeit Mai bis Dezember 2022 hervor.

In der Vorlage des Finanzministeriums, in dem es um den Zeitraum Mai bis Dezember geht, wird mit monatlichen Kosten von 51 Millionen Euro für medizinisches Personal, 13 Millionen Euro für nichtmedizinisches Personal, 36 Millionen Euro für Sachkosten und 6 Millionen Euro für koordinierende Impfeinheiten gerechnet. Das ergibt den Finanzbedarf von 106 Millionen Euro pro Monat beziehungsweise 848 Millionen Euro für die acht Monate Mai bis Dezember.

NRW-Koaltion streitet über Corona-Öffnungen

18.55 Uhr: Die Abschaffung der Corona-Schutzmaßnahmen in einigen europäischen Nachbarländern haben einen Domino-Effekt: Auch in NRW steigt der Rechtfertigungsdruck auf die Politik in allen Bereichen. Die Koalitionspartner CDU und FDP wollen in unterschiedliche Richtungen.

Gericht verhandelt über Verbot von Demo-Zug in Düsseldorf

18:01 Uhr: Das Verbot eines Demonstrationszuges von Impfpflicht-Gegnern durch die Düsseldorfer Innenstadt Anfang Januar beschäftigtam morgigen Donnerstag um 10 Uhr das Verwaltungsgericht. Obwohl das Gericht den Demonstranten im Eilverfahren recht gegeben hatte, soll nun noch einmal über den Fall verhandelt werden.

Die Demonstration vom 8. Januar war von der Stadt aus Infektionsschutzgründen verboten und die Kundgebung auf einen Ort beschränkt worden. Nachdem das Gericht das Verbot aufgehoben hatte, waren die Demonstranten durch die Innenstadt gezogen.

Die Stadt war - nach bisheriger, vorläufiger Auffassung des Gerichts - nach dem Auslaufen der sogenannten Bundesnotbremse nicht mehr zu einem solchen Verbot befugt, sondern die Polizei als Versammlungsbehörde.

Corona-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 4,67

09.09 Uhr: In Nordrhein-Westfalen ist die Kennziffer für die in den Krankenhäusern behandelten Covid-19-Patientinnen und -Patienten weiter leicht gestiegen. Nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) lag die Hospitalisierungsinzidenz am Mittwochmorgen bei 4,67. Am Dienstag wurde die Zahl der Corona-Infizierten pro 100 000 Einwohner, die binnen sieben Tagen im Krankenhaus behandelt werden mussten, mit 4,45 angegeben - nach 4,16 am Tag zuvor.

Die landesweite Corona-Sieben-Tage-Inzidenz gaben das LZG und das Robert Koch-Institut (RKI) am Morgen mit 1299,0 an. Detallierte Zahlen für die Städte und Kreise lagen noch nicht vor. Am Dienstag waren für NRW 1272,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet worden.

Der Anteil der Covid-Patienten an den betreibbaren Intensivbetten geht in NRW weiter zurück und betrug laut LZG am Mittwoch 9,07 Prozent. Das bestätigt den zuletzt beobachteten Trend, dass die Krankheitsverläufe bei den mit der Omikron-Variante infizierten Menschen meist nicht so schwerwiegend sind wie bei denjenigen, die sich mit der Delta-Variante angesteckt hatten. Gleichwohl verstarben in NRW 40 Menschen in den zurückliegenden 24 Stunden an oder mit dem Coronavirus. (dpa, afp, red)