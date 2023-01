Düsseldorf – In einem Streit in Düsseldorf ist ein Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten, wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Tatverdächtigen seien flüchtig.

Der Vorfall ereignete sich am späten Samstagabend. Zwei 39 Jahre alte Brüder gerieten demnach mit einer Frau und vier Männern in Streit. Im weiteren Verlauf habe mindestens einer der Männer einen der Brüder mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Das Opfer habe von Rettungskräften reanimiert werden müssen. Sein Bruder erlitt leichte Verletzungen. Die Tatverdächtigen sollen um die 20 Jahre alt sein. (dpa)