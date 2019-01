„Mehr Glück als Verstand“: Zug kollidiert mit Pkw bei Euskirchen – Frau rettet sich

Euskirchen/Kleinbüllesheim -

Das Auto ist nur noch ein Haufen Blech, die Fahrerin unverletzt. „Sie hatte mehr Glück als Verstand“, fasste ein Polizist den Unfall zusammen, der sich am Samstagmorgen zwischen Kleinbüllesheim und Euskirchen ereignet hatte.



Nach Angaben der Polizei war eine 24-jährige Autofahrerin in ihrem BMW gegen 5.10 Uhr auf der Kleinbüllesheimer Straße aus Kleinbüllesheim kommend in Richtung Euskirchen unterwegs.

Laut eines Beamten vor Ort fuhr die Frau in einer 90-Grad-Kurve wegen ihrer nicht an die Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit geradeaus und rutschte ins Gleisbett. „Dann ist die Frau ausgestiegen, um zu schauen, ob sie sich aus dem Schlamassel befreien kann, und in dem Moment kam auch schon der Zug aus Richtung Euskirchen“, berichtete der Polizist.



Lokführer ohne Chance

Der Lokführer habe keine Chance mehr gehabt, rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Er kollidierte mit dem BMW. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass das Auto zurück auf die Straße geschleudert wurde. Die 22 Insassen des Zugs und der Lokführer überstanden, genau wie die 24-Jährige, den Unfall unverletzt.



Der leicht beschädigte Zug wurde zurück in den Euskirchener Bahnhof gefahren. Dort stiegen die Passagiere in eine andere Regionalbahn, um mit etwas Verzögerung ihre Fahrt in Richtung Köln fortzusetzen.

Fehlalarm am Domikanerinnenplatz

Für die Euskirchener Feuerwehr war der Einsatz einer von zweien in der Nacht zum Samstag. Die Einsatzserie setzte sich aber am Samstagvormittag fort. Bereits um 1.25 Uhr wurde die Feuerwehr der Kreisstadt zu einem vermeintlichen Brand am Domikanerinnenplatz.



Der stellte sich aber als Fehlalarm heraus. Um 10.29 Uhr rückte die Wehr dann zu einem Verkehrsunfall an der Trierer Straße aus. Wenige Minuten später mussten die Einsatzkräfte Ölspuren am Winkelpfad und der Kommerner beseitigen. Dann gab es an der Kreisstraße 24 bei Billig noch eine unklare Rauchentwicklung – ebenfalls ein Fehlalarm.