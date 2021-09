Am Rand des Himalayas: Ludwig Grunwald aus Kall war 18-mal in Afghanistan

Ludwig Grunwald wurde am 4. Oktober 1939 in Braunsberg in Ostpreußen geboren. „Wir sind Ermländer und als Katholiken im überwiegend evangelischen Ostpreußen eine Minderheit“, erzählt Grunwald. Bis 1945 lebte er dort mit seiner Familie, ehe im Februar 1945 die späte Flucht in den Westen begann. „Meine Eltern Leo und Dorothea und meine Schwestern Gisela und Brigitte sind mit uns abseits der Trecks in einer Kutsche über das Eis geflohen und dann mit dem Schiff „Deutschland“ und der Bahn über Rügen in den Westen gekommen“, erinnert sich der heutige Kaller. Von 1945 bis 1950 lebten die Grunwalds dann in der Nähe von Husum in Schleswig-Holstein. „Weil meine Mutter Lehrerin war, haben wir in einer Schule gewohnt.“

Aber Vater Leo zog es in das katholische Rheinland, wo er vor dem Zweiten Weltkrieg mit Pferden gehandelt hatte. „So sind wir 1950 nach Oberwolfert gezogen“, erinnert sich Grunwald. Zwei Jahre später erfolgte dann der Umzug nach Kall, wo der Vater als Landwirtschaftlicher Sachverständiger und dann als Bezirksvertrauenslandwirt tätig war, während die Mutter als Lehrerin arbeitete. Ludwig Grunwald besuchte die Kaufmännischen Bildungsanstalten der Stadt Bonn. Anschließend wollte er Wasserbau studieren, wurde aber schon während eines Praktikums zur Bundeswehr zu den schweren Pionieren nach Koblenz einberufen. „Das war für mich das Richtige, denn schließlich ging es um Wasser- und Brückenbau.“ Sein großes Interesse für Schwermaschinen war auch bei der Bundeswehr von Vorteil. Nach einem Grundstudium in Betriebswirtschaft war er elf Jahre weltweit für die Nato unterwegs und anschließend Spezialist für Kurzbrücken und Minenräumen im Bundesverteidigungsministerium in Bonn. Es folgten drei Jahre, in denen er organisatorisch unter anderem am Abzug der Alliierten beteiligt war, ehe er 1995 pensioniert wurde.

Bis 2015 war der Kaller dann weltweit für verschiedenen Ministerien und Nichtregierungsorganisationen tätig. Unter anderem war Grunwald in Bosnien, Mazedonien und im Kosovo im Einsatz sowie in Sibirien und in Sri Lanka. (wki)