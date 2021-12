Beschluss Münstereifeler Stadtrat: Arloffer Wehr erhält Wunschfahrzeug

Die Wehrleitung in Bad Münstereifel wurde in ihrem Amt bestätigt und ist gleichzeitig gewachsen. Wehrleiter Andre Zimmermann (43, Nöthen) und sein Stellvertreter Thomas Bauerfeind (50, Scheuerheck) erhalten in Zukunft Unterstützung von Harald Schmitz (39) aus Iversheim. Alle drei wurden am Dienstag im Stadtrat für sechs Jahre ernannt. Die Amtszeiten von Zimmermann und Bauerfeind waren schon 2020 abgelaufen. Wegen der Corona-Krise konnte aber erst Ende Oktober 2021 eine Anhörung der Feuerwehr stattfinden. (ets)