Polizei ermittelt 82-Jährige verstreut Substanz auf Pferdewiese in Bad Münstereifel

Eine 47-jährige Hundehalterin aus Bad Münstereifel hat beim Spaziergang am Mittwochnachmittag eine 82-Jährige bei verdächtigen Handlungen beobachtet. Die Zeugin sah, wie die andere Frau an einer Pferdekoppel in der Verlängerung Hohler Weg aus einer mitgeführten Flasche eine weiße Substanz auf der Wiese verstreute.



Daraufhin informierte die Hundehalterin die Polizei. Diese konnte die Substanz auf der Wiese zu Untersuchungszwecken sicherstellen. Gegen die 82-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzes eingeleitet. (red)