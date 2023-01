B258 Schwerer Unfall bei Blankenheim – Opfer in Lebensgefahr

Ein schwerer Unfall mit zwei Motorrädern hat sich am Donnerstagnachmittag bei Blankenheim-Freilingen ereignet.

Blankenheim – Bei einem schweren Unfall auf der B258 ist am Donnerstagnachmittag ein 53-jähriger Motorradfahrer aus Stolberg bei Aachen lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war auf der Bundesstraße bei Blankenheim-Freilingen ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Schleiden unterwegs. Beim Überholen zwischen den Abzweigungen Hüngersdorf und Freilingen übersah der Mann offenbar ein entgegenkommendes Motorrad. Beide Zweiräder stießen zusammen. Der Unfallversursacher erlitt dabei schwere Verletzungen. Die B258 ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der lebensbedrohlich verletzte Stolberger wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. (bz)