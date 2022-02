Brand in Mehrfamilienhaus: Blankenheimer Feuerwehr rettet Mann über eine Leiter

Blankenheim -

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Blankenheim hat die Feuerwehr aus dem Obergeschoss des Hauses einen Mann gerettet, dem der Fluchtweg durch die Flammen versperrt war.



Das Feuer war gegen 2.30 Uhr im Erdgeschoss ausgebrochen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, hatten die meisten Bewohner das Haus bereits selbstständig verlassen können. Allerdings hielt sich im ersten Obergeschoss noch ein Mann auf. Da sich Flammen und Rauch auf das gesamte Erdgeschoss ausgedehnt hatten, konnte er nicht mehr über die Innentreppe nach draußen fliehen.



Über eine Steckleiter konnte die Feuerwehr einen Mann durch ein Fenster im Obergeschoss retten. Christoph Heup Foto:

Einsatzleiter Tim Klein befahl seinen Leuten, den Mann von der Straßenseite aus über eine Steckleiter durch ein Fenster zu retten. So konnte der Mann augenscheinlich unverletzt an den Rettungsdienst übergeben werden.



Massiver Wassereinsatz



Der Brand bereitete den 50 Einsatzkräften des Löschzugs 1 (Blankenheim, Blankenheimerdorf und Mülheim), der durch die Löschgruppen Dollendorf und Hüngersdorf des Löschzugs 2 verstärkt wurden, keine großen Probleme. Mit massivem Wassereinsatz gingen die Feuerwehrleute von der rückwärtigen Seite gegen die Flammen vor. Gleichzeitig drangen die Trupps unter schwerem Atemschutz auch von der Straßenseite aus ein.



So gelang es , das Feuer in kurzer Zeit zu löschen und eine Ausbreitung auf weitere Wohnungen in dem langgezogenen Gebäude zu verhindern. Aus dem Schleidener Brandschutzzentrum wurde der Abrollbehälter Atemschutz an die Einsatzstelle beordert, um die Feuerwehrleute mit frischen Pressluftatmern zu versorgen.



Von der Rückseite des Gebäudes aus konnte die Feuerwehr den Brand durch massiven Wassereinsatz sehr schnell löschen. Christoph Heup Foto:

Da die Rettungsleitstelle des Kreises nach dem eingegangenen Notruf davon ausgehen musste, dass bei dem Wohnungsbrand mehrere Menschenleben in Gefahr war, wurde auch der Rettungsdienst mit einem starken Aufgebot an den Einsatzort entsandt.



Wodurch das Feuer entstand, war in der Nacht noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.