Naturnahe Bewirtschaftung: Blankenheimer Landwirte sind beim Vertragsnaturschutz Spitze

3100 Hektar Fläche werden derzeit im Kreis Euskirchen im Rahmen von Programmen im Vertragsnaturschutz bewirtschaftet. Katja Blindert von der Unteren Naturschutzbehörde beim Kreis stellte die aktuellen Zahlen für die Kommunen zusammen. Demnach ergeben sich aktuell folgende Werte:

In der Stadt Bad Münstereifel werden derzeit insgesamt 280 Hektar Fläche entsprechend bewirtschaftet, in der Gemeinde Blankenheim 600 Hektar, in der Gemeinde Dahlem 321 Hektar, in der Stadt Euskirchen 106 Hektar, in der Gemeinde Hellenthal 453 Hektar, in der Gemeinde Kall 289 Hektar, in der Stadt Mechernich 132 Hektar, in der Gemeinde Nettersheim sind es 264 Hektar, in der Stadt Schleiden 165 Hektar, in der Gemeinde Weilerswist 60 Hektar und in der Stadt Zülpich 430 Hektar. (sli)