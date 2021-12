Corona im Kreis Euskirchen: Inzidenz steigt auf 275,8 -107 neue Fälle

Kreis Euskirchen -

Das bevölkerungsreichste Land der Bundesrepublik kämpft gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Fast jeden Tag werden neue Entwicklungen im Hinblick auf Präventionsmaßnahmen, Quarantänezahlen oder Veranstaltungsabsagen wichtig. Wir informieren über die wichtigsten Entwicklungen, sowie Hilfsangebote in der Nachbarschaft.

Freitag, 17. Dezember: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 275,8

Der Kreis Euskirchen vermeldete am Donnerstag 107 neue Corona-Fälle. Erstmals seit dem 3. Dezember ist der Wert ohne den Montag, an dem die Wochenendzahlen eingerechnet sind, dreistellig. Erstmals seit dem 6. Dezember steigt die Zahl der aktuellen Covid-19-Gesamtinfektionen auf 1387.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut Robert-Koch-Institut auf 275,8. Die Zahl aller Corona-Genesenen im Kreis beläuft sich auf 11 111 Fälle. (ets)

Mittwoch, 15. Dezember: Sieben-Tage-Inzidenz bei 252,6 – Ein weiterer Todesfall

Im Kreis Euskirchen ist die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Vergleich zu Dienstag leicht zurückgegangen. 60 neue Fälle wurden dem Kreis gemeldet, sodass aktuell 1338 Menschen im Kreis infiziert sind. Der Kreis meldete außerdem einen weiteren Todesfall (jetzt 264).

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Dienstag leicht gesunken und steht jetzt bei 252,6 (Vortag: 261,4).

Dienstag, 14. Dezember: Erneut gefälschte Impfausweise in Apotheken vorgelegt

In zwei Apotheken im Kreisgebiet haben am gestrigen Montag erneut zwei Tatverdächtige versucht, sich unter Vorlage gefälschter Impfpässe unrechtmäßig digitale Zertifikate zu verschaffen. In beiden Fällen schlugen die Versuche aufgrund der Aufmerksamkeit der Apotheker fehl.

Kurz nach 18 Uhr betrat ein 55-jähriger Mann eine Apotheke in Weilerswist und legte einen Impfausweis vor. Nachdem sie Kopien seines Ausweises und des Impfpasses gefertigt hatte, stellte sie Unregelmäßigkeiten bei den Chargenaufklebern fest und verständigte die Polizei.

Eine Stunde zuvor hatte bereits ein 41-Jähriger in Euskirchen erfolglos versucht, ein digitales Impfzertifikat zu erlangen. Hier bemerkte der Apotheker den offensichtlich gefälschten Stempel des Impfzentrums. Die unverzüglich verständigten Polizeibeamten stellten den Impfausweis des Mannes sicher.

In beiden Fällen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse und Urkundenfälschung eingeleitet.

Freitag, 10. Dezember: Erster Omikron-Fall nachgewiesen

Im Kreis Euskirchen ist heute der erste Omikron-Fall nachgewiesen worden. Es handelt sich um eine Frau. Wo und bei welcher Gelegenheit sie sich mit der neuen Virus-Variante angesteckt hat, ist unbekannt. Gemäß den Leitlinien des Robert-Koch-Instituts und der Vorgaben der Corona-Test- und Quarantäneverordnung NRW führt der Omikron-Nachweis bei den Indexpersonen zu einer Quarantäne von mindestens 14 Tagen und bei den Kontaktpersonen, unabhängig von ihrem Impf-oder Genesenenstatus, ebenso zu einer Quarantäne von 14 Tagen ohne Freitestungsmöglichkeit. Eine "Ent-Isolierung" kann erst nach einem negativen PCR-Test erfolgen.

Mittwoch, 8. Dezember: Inzidenz sinkt – 34 Neuinfektionen

Eine 81-jährige Frau ist im Krankenhaus an einer Covid-19-Infektion gestorben. Das teilte der Kreis Euskirchen am Mittwoch mit. Bei ihr handelte es sich um die 261. Corona-Tote im Kreis seit Beginn der Pandemie.

Mit nur 34 Neuinfektionen wurde die niedrigste Zahl seit fast drei Wochen vermeldet. Am Mittwoch vor einer Woche waren es 102 Fälle mehr gewesen. Auch die Zahl der aktuellen Covid-19-Fälle im Kreis ist erneut rückläufig, weil 58 Menschen ihre Infektion überwunden haben.

Die rückläufigen Zahlen haben auch Auswirkungen auf die Sieben-Tage-Inzidenz: Sie beträgt 251,1. (ets)

Dienstag, 7. Dezember: Inzidenz steigt – Ein weiterer Todesfall

Einen weiteren Corona-Todesfall vermeldete der Kreis Euskirchen am Dienstag. Ein 83-jähriger Mann ist zu Hause an Covid-19 gestorben. Es handelt sich um den 260. Corona-Toten seit Beginn der Pandemie.

Die Gesamtzahl der aktiven Corona-Infektionen im Kreis Euskirchen ist zum ersten Mal seit Wochen rückläufig. Zwar vermeldete der Kreis am Dienstag 86 Neuinfektionen, aber weil gleichzeitig 157 Menschen als genesen galten, sank die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen unter Berücksichtigung des Todesfalls vom absoluten Spitzenwert 1780 auf 1708.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg wie erwartet wieder an. Sie beträgt laut Robert-Koch-Institut 269,1. In der jüngsten Vergangenheit wurden beim Landeszentrum Gesundheit an Wochenenden keine Zahlen registriert, weshalb die Inzidenz sonntags und montags einen unrealistisch niedrigen Wert besitzt.

Mehr als 25 Corona-Patienten werden nach Angaben von Geschäftsführer Thorsten Schütze im Kreiskrankenhaus Mechernich behandelt.

Sonntag, 5. Dezember: Inzidenz im Kreis auf 311,3 gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vor dem Wochenende wieder gesunken und erreichte am Freitag einen Wert von 311,3. Am Vortag lag der Wert noch bei 347,3 (Stand: 2. Dezember 2021). 1770 Menschen waren am Freitag nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Donnerstag, 2. Dezember: Weihnachtsmessen im Kreis unter Null-G

17.44 Uhr: Während die Politik über erneute Kontaktbeschränkungen und 2G-Regeln im Einzelhandel entschieden hat, finden die Gottesdienste im Bistum Aachen weiterhin nur mit Abstand, Maske und einem Hygienekonzept statt – also unter Null-G. Eine ähnliche Regelung gibt es auch in Euskirchen – zumindest an Weihnachten.

An Weihnachten müsse es in „erreichbarer Nähe“ zu Heiligabend auch ein Angebot ohne G-Regel geben.

Inzidenz sinkt leicht – Neues Impfangebot in Nideggen

Es gibt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Kreis Euskirchen. Ein 95-jähriger Mann ist zu Hause an Covid-19 gestorben. Dabei handelt es sich um den 258. Toten seit Beginn der Pandemie. Die Neuinfektionszahlen waren am Donnerstag rückläufig. 59 neue Covid-19-Fälle wurden im Kreisgebiet registriert, weniger gab es zuletzt am 19. November. Die meisten neuen Fälle (23) gab es im Stadtgebiet Euskirchen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz beläuft sich laut Robert-Koch-Institut auf einen Wert von 347,3. Die von dieser Zeitung anhand der Fallzahlen des Kreises ermittelte Sieben-Tage-Inzidenz der Kommunen ist in Dahlem mit 804,8 am höchsten (basierend auf 35 Neuinfektionen in sieben Tagen), vor Mechernich (498,4/140 Neuinfektionen) und Weilerswist (492,5/76 Neuinfektionen). Aktuell sind 1675 Menschen im Kreisgebiet nachweislich mit Covid-19 infiziert, die meisten (636) in der bevölkerungsreichsten Kommune Euskirchen.

Neue Impfstelle in Nideggen

Der Kreis Düren hat in der Mehrzweckhalle Nideggen, Konrad-Adenauer-Straße 1, eine Impfstelle eingerichtet, die ab dem 4. Dezember immer samstags Impfungen ermöglicht. An diesem Samstag ist die Impfstelle von 14 bis 17 Uhr geöffnet, am 11. Dezember von 11 bis 13 Uhr, am 18. Dezember von 11 bis 17 Uhr. Am ersten Weihnachtstag und an Neujahr ist sie geschlossen.

Es stehen der Impfstoff von Biontech für Unter-30-Jährige und von Moderna für Über-30-Jährige zur Verfügung. Geimpft werden kann jeder ab zwölf Jahren, Auffrischungsimpfungen gibt es erst ab 18 Jahren. (ets)

Mittwoch, 1. Dezember: Zwei weitere Todesfälle

136 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle hat der Kreis am Mittwoch vermeldet. Eine 71 Jahre alte Frau ist demnach zu Hause, ein 57 Jahre alter Mann im Krankenhaus an Covid-19 verstorben. Damit sind seit Beginn der Pandemie im Kreis 257 Todesfälle zu beklagen. In den drei Krankenhäusern im Kreis werden laut Gesundheitsamts-Chef Christian Ramolla aktuell 33 Menschen wegen Corona behandelt, zwei von ihnen werden beatmet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt nach Berechnung des Robert-Koch-Instituts derzeit bei 343,2. (rha)

Dienstag, 30. November: Inzidenz steigt auf 351,4

Erstmals seit dem 19. November ist die Zahl der Neuinfektionen im Kreis Euskirchen wieder zweistellig. 65 neue bestätigte Corona-Fälle vermeldete der Kreis am Dienstag. Zwei andere Werte erreichen Rekordniveau: So sind aktuell 1553 Menschen im Kreisgebiet nachweislich mit Covid-19 infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz, die nun auch die Fälle des Wochenende berücksichtigt, stieg auf 351,4.

Besonders die Gruppe der Fünf- bis Neunjährigen ist laut Landeszentrum Gesundheit betroffen. Mit einem Wert von 680,1 lag die Inzidenz dieser Gruppe am Montag vor den Zehn- bis 14-Jährigen (584,7) und den 30- bis 39-Jährigen (544,7). Auf Werte über 400 kommen die Gruppen der Null- bis Vierjährigen, der 20- bis 24-Jährigen und der 25- bis 29-Jährigen im Kreis Euskirchen. (ets)

Montag, 29. November: Inzidenz sinkt auf 240,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Euskirchen liegt am Montagmorgen bei 240,8 – damit sinkt der Wert weiter. Darüber hinaus meldet das RKI für den Kreis Euskirchen keine Neuinfektionen und keine weiteren Todesfälle.

In NRW verdichten sich außerdem Hinweise, dass die Regierung die Corona-Maßnahmen verschärfen könnte, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will noch in dieser Woche Kontaktbeschränkungen umsetzen.

Sonntag, 28. November: Inzidenz sinkt enorm – Keine gemeldeten Fälle

Laut Landeszentrum Gesundheit NRW hat es am Samstag keine gemeldeten Neuinfektionen im Kreis Euskirchen gegeben, sodass die Sieben-Tage-Inzidenz auf 268,1 sinkt. Ob es sich dabei ereneut um einen Softwarefehler handelt oder ob der KReis Euskirchen keine Zahlen übermittelt hat, ist unklar. Der Öffentlichkeit werden vom Kreis an Wochenenden keine Zahlen mitgeteilt.

Samstag, 27. November: Inzidenz steigt auf 325,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Euskirchen klettert nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts auf den Höchstwert von 325,7. Der Kreis Euskirchen hatte am Freitag 142 Neuinfektionen gemeldet. Diese Neuinfektionen sind nun in der Inzidenz abgebildet. Der Kreis Euskirchen vermeldet erst am Montag neue Zahlen.

Freitag, 26. November: 921 Termine für Erstimpfungen – 142 Neuinfektionen, eine Todesfall

Bisher sind nach Angaben des Kreises – Stand Freitagvormittag – genau 20 689 Impftermine vergeben worden. Davon seien 921 Erstimpfungen, teilte Wolfgang Andres, Pressesprecher des Kreises, auf Anfrage mit. „Mit den Zahlen sind wir zufrieden, sie zeigen aber auch, wie groß der Bedarf ist“, so Andres.

In den kommenden Tagen dürfte die Zahl noch steigen. Der Grund: Der Kreis hat die Buchungsmöglichkeit für die dritte Impfstelle des Kreises freigeschaltet. Ab dem 13. Dezember wird auch im Kreishaus am Jülicher Ring 32 in Euskirchen geimpft, und zwar montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr. Dort werden nach Angaben der Kreisverwaltung beauftragte Ärzte impfen.

Die beiden anderen Impfstellen sind in der ehemaligen Eifelhöhen-Klinik in Marmagen und im Malteser-Zentrum am Schwalbenberg in Euskirchen. Bei den Maltesern kann man sich nur sonntags impfen lassen.

Einen weiteren Todesfall hat der Kreis Euskirchen am Freitag vermeldet. Ein 72-jähriger Mann ist an den Folgen seiner Covid-19-Infektion im Krankenhaus gestorben. 142 Neuinfektionen gab es von Donnerstag auf Freitag. Das ist die höchste Zahl in 24 Stunden seit Beginn der Pandemie (die 206 Fälle von Montag waren auf drei Tage bezogen). Insgesamt sind nun 1388 Menschen im Kreis nachweislich mit Covid-19 infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die vom Robert-Koch-Institut ermittelte wird, ist auf 297,4 gesunken, dürfte aber am Samstag deutlich ansteigen.

Donnerstag, 25. November: Inzidenz über 300 - Nur noch 3G im Kreishaus

Das RKI meldet 141 Neuinfektionen. Die Inzidenz im Kreis steigt das erste Mal über 300 und macht damit einen großen Sprung auf 301,5. Neue Todesfälle werden nicht gemeldet.

Unterdessen verschärft der Kreis Euskirchen den Zugang zum Kreishaus. Wie Pressesprecher Wolfgang Andres mitteilte, gilt ab Montag, 29. November, die 3G-Regel für Besucher. Der Zugang ist damit nur noch geimpften, genesenen oder negativ getesteten Menschen gestattet. Für den negativen Test gilt: Ein Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein, ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden. Die 3G-Regel gilt für auch für Kreistagsabgeordnete, Dienstleister und Handwerker. Ausgenommen sind lediglich Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres.

Um Zutrittskontrollen zu ermöglichen, wird es ab dem kommenden Montag im Kreishaus

nur einen zentralen Ein- und Ausgang im Hauptgebäude geben. Dort wird eine Sicherheitskontrolle eingerichtet, die die Vorlage eines gültigen Nachweises prüft und auch den Besucherverkehr koordiniert. Die Eingänge zu den Trakten B und C bleiben damit ab diesem Zeitpunkt geschlossen.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung gilt gemäß Infektionsschutzgesetz bereits seit dem 24. November die 3G-Regel.

Mittwoch, 24. November: Inzidenz klettert auf 264,5 – Gefälschte Impfpässe

Dreistellig bleibt die Zahl der Neuinfektionen im Kreis Euskirchen. Am Mittwoch vermeldete der Kreis Euskirchen 109 neue Covid-19-Fälle, alleine 29 in Euskirchen und 28 in Mechernich. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen im Kreis beträgt aktuell 1243 und stellt ebenso einen Rekord dar wie die vom Robert-Koch-Institut ermittelte Sieben-Tage-Inzidenz von 264,5.

Wie die Polizei mitteilte, sind in Apotheken erneut gefälschte Impfpässe aufgefallen. Unter anderem legten eine 54 Jahre alte Frau und ein 16-Jähriger gefälschte Nachweise vor. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Urkundenfälschung.

Dienstag, 23. November: 136 Neuinfektionen – Software-Fehler berechnete Inzidenz falsch

Der Kreis meldet für Dienstag 136 Neuinfektionen. Insgesamt sind demnach 1167 Menschen kreisweit mit Covid-19 infiziert. Die meisten positiven Corona-Fälle meldet Euskirchen (519), gefolgt von Mechernich (165), Weilerswist und Zülpich (je 105), Bad Münstereifel (79), Kall und Schleiden (je 42), Dahlem (35), Hellenthal (32), Blankenheim (25) und Nettersheim (18). Das Robert-Koch-Institut meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 261,9.

Durch einen Software-Fehler des RKI sei die Inzidenz am Montag (151,3) falsch berechnet worden, teilt der Kreis mit. (jes)

Sonntag, 21. November: Keine neuen Infektionen gemeldet

Das RKI meldete am Sonntag für den Kreis Euskirchen keine neuen Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt deutlich auf einen Wert von 158,0. Im NRW-Vergleich gehört Euskirchen aktuell zu den Kreisen mit der niedrigsten Inzidenz.

Samstag, 20. November: Inzidenzwert leicht gesunken – 630 Personen aktuell infziert

Das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen meldet am Samstag für den Kreis Euskirchen eine Wocheninzidenz von 199. Aktuell sind 630 Personen im Kreis nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Freitag, 19. November: Inzidenz weiter gestiegen – Vertrag für Impfzentrum verlängert

Das RKI meldete am Freitag für den Kreis Euskirchen 32 nachweisliche Corona-Infektionen. Der Inzidenzwert im Kreis hat den Wert 220,2 erreicht. Aktuell sind damit 937 Menschen mit Covid-19 infiziert. Allein 436 davon leben im Stadtgebiet Euskirchen.

Aufgrund der steigenden Zahlen hat der Kreis die ehemalige Eifelhöhen-Klinik in Marmagen noch bis zum Ende des Jahres gemietet – mit der Option der monatlichen Verlängerung. Die Impfstelle bei den Maltesern in Euskirchen (Am Schwalbenberg 5) hat ab 28. November immer sonntags geöffnet. Die Impfaktion in der früheren Eifelhöhen-Klinik in Marmagen beginnt am Mittwoch, 1. Dezember, nächster Termin ist dann am Samstag, 4. Dezember. Ab Montag, 6. Dezember, wird dort von montags bis samstags geimpft.

Dienstag, 16. November: Inzidenz bei Fünf- bis Neunjährigen liegt bei 544,1

Betrachtet man die Inzidenz im Kreis nach Altersklasse, ist sie besonders hoch bei den Kindern. Im Bereich 5 bis 9 Jahre betrug sie am Dienstag 544,1, in der Altersklasse 10 bis 14 Jahre 472,2, es folgen 15 bis 19 Jahre (346,7) und 30 bis 34 Jahre (335,2). „Eine Impfung verhindert vor allem einen schweren Verlauf der Erkrankung. Nicht nur ältere Menschen, auch jüngere Menschen können schwer erkranken und vor allem Langzeitfolgen in Form von andauernder Atemnot, neurologischen Störungen oder Erschöpfungszuständen dauerhaft zurückbehalten“, sagt Sonja Zingsheim, stellvertretende Leiterin des Kreis-Gesundheitsamtes.

Die Impfung berge weniger Nebenwirkungen als das Risiko eines schweren Verlaufs der Erkrankung. Auch wenn momentan immer häufiger über Impfdurchbrüche berichtet werde, senke eine Impfung die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf, so die Expertin. Gerade bei den aktuellen besorgniserregenden Entwicklungen mit explodieren Inzidenzen und mit der Zunahme von schweren Erkrankungen und Todesfällen sei die Impfung umso wichtiger, so Zingsheim: „Nur mit einer Herdenimmunität wird es möglich sein, dass unsere Kinder weiterhin zur Schule gehen können, wir unser soziales Leben weiterführen können und unnötige Todesfälle verhindert werden können.“