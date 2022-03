Corona im Kreis Euskirchen: Vierthöchste Inzidenz in NRW – Lage in Kliniken angespannt

Kreis Euskirchen -

„Hohe Inzidenzzahlen und eine angespannte Lage in den Krankenhäusern“: So fasst der Kreis Euskirchen die aktuelle Corona-Situation zusammenfassen.

In der vergangenen Woche, also von Freitag, 11., bis Donnerstag, 17. März, sind dem Kreis-Gesundheitsamt 3480 Neuinfektionen gemeldet worden. Die intern berechnete Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 2143, das Robert Koch-Institut beziffert sie auf 2194. Das ist nach den Kreisen Düren, Coesfeld und Borken der vierthöchste Wert in Nordrhein-Westfalen.

Kreis Euskirchen: Vier Todesopfer in sieben Tagen

Vier Menschen (75, 78, 87 und 90 Jahre alt) sind in der vergangenen Woche an Covid-19 gestorben. Damit steigt die Zahl der Corona-Todesopfer seit Beginn der Pandemie im Kreis auf 290. Insgesamt 41.008 Menschen haben sich in den vergangenen zwei Jahren infiziert.

Eine klare Altersgruppe, in der Covid-19 am meisten verbreitet ist, kann man aktuell nicht ausmachen. In durchweg allen Gruppen zwischen 0 und 54 Jahren – es werden immer fünf Jahre zusammengefasst – liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Bereich über 2000. Am höchsten ist sie bei den Fünf- bis Neunjährigen (3537) vor den 35- bis 39-Jährigen (3163), den 15- bis 19-Jährigen (3057) und den 25- bis 29-Jährigen (3045). Selbst die niedrigste Inzidenz im Bereich der 80- bis 85-Jährigen ist mit 712 noch hoch. Prozentual gesehen ist die Gruppe der 30- bis 39-Jährigen und der 50- bis 59-Jährigen mit jeweils mehr als 16 Prozent der Fälle „führend“.

7000 Schnelltests täglich im Kreis Euskirchen

Die Situation in den Krankenhäusern ist laut Kreis angespannt, aber stabil. Nach wie vor gibt’s viele Ausfälle durch Corona-Isolation beim Personal, die aber noch kompensiert werden können. Insgesamt befinden sich 61 Patienten aufgrund einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus, ein Patient wird auf der Intensivstation beatmet.

Auf hohem Niveau bewegt sich weiterhin die Anzahl der Bürgertests. Im Durchschnitt werden täglich rund 7000 Schnelltests erfasst, von denen jeder zehnte positiv ausfällt.