Corona im Kreis Euskirchen: Weiterer Todesfall im Kreis – 309 Menschen positiv getestet

Das bevölkerungsreichste Land der Bundesrepublik kämpft gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Fast jeden Tag werden neue Entwicklungen im Hinblick auf Präventionsmaßnahmen, Quarantänezahlen oder Veranstaltungsabsagen wichtig. Wir informieren über die wichtigsten Entwicklungen, sowie Hilfsangebote in der Nachbarschaft.

Sonntag, 19. April: Weiterer Todesfall im Kreis Euskirchen

17:08 Uhr: Im Kreis Euskirchen hat es Wochenende einen weiteren Corona-Todesfall gegeben Eine 85-jährige Frau ist im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit stieg die Zahl der Verstorbenen kreisweit auf zehn.

Inzwischen sind im Kreis bis Sonntag 309 Menschen seit Beginn der Pandemie positiv auf das Virus getestet worden. Bis Freitag waren es 306.

Im Kreis Düren mussten am Wochenende zwei weitere Todesfälle zur Kenntnis genommen werden: Ein 82-jähriger Mann und eine 82-jährige Frau sind mit Corona-Infektionen gestorben. Damit stieg die Zahl der Menschen im Kreis Düren, bei deren Tod das Virus eine Rolle spielte, auf 21.

Insgesamt stieg die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen bis Sonntag auf 521. Davon sind 295 wieder völlig genesen, 205 Menschen sind noch positiv. Der Landrat des Kreises Düren, Wolfgang Spelthahn, appellierte einmal mehr, die persönlichen Begegnungen auf ein absolutes Mindestmaß zu beschränken. Darüber hinaus sollten alle die Abstandsregeln und bekannten Hygienemaßnahmen strikt beherzigen. „Gemeinsam müssen wir alles dafür tun, dass sich die Verbreitung des Virus verlangsamt“, so der Landrat.

Drei Menschen gestorben

In der Städteregion Aachen ist die Zahl der Corona-Todesfälle seit Freitag um drei auf 62 gestiegen.

„Alle bislang gestorbenen, auf das Corona-Virus positiv getesteten Patienten gehörten nach bisherigem Erkenntnisstand zu den Risikogruppen, hatten multiple Vorerkrankungen und/oder geschwächte Immunsysteme nach Krebserkrankungen“, heißt es in der Mitteilung der Städteregion.

Bis zum Sonntag wurden 1693 positive Tests gemeldet, davon 836 in der Stadt Aachen. 1195 ehemals positiv auf das Corona-Virus getestete Personen sind inzwischen wieder gesund.

Freitag, 17. April: Weitere Todesfälle im Kreis Euskirchen und im Kreis Düren

Im Kreisgebiet ist ein weiteres Todesopfer zu beklagen: Ein 93 Jahre alter Mann ist im Krankenhaus an den Folgen von Covid-19 gestorben. Es handelt sich um den neunten Toten. Hinzu kommt ein weiterer Fall, bei dem der Patient zwar infiziert war, aber an einem Schlaganfall gestorben ist.

Nach Angaben von Kreissprecher Wolfgang Andres hat sich die Zahl der bislang registrierten Covid-19-Fälle am Freitag im Vergleich zum Vortag um sieben auf 306 erhöht. Aktuell erkrankt sind zurzeit 156 (Vortag: 151) Menschen, 140 sind inzwischen wieder von der Lungenkrankheit genesen. Die Zahl der begründeten Verdachtsfälle gibt der Kreis wie am Vortag mit 117 an.

Kreis Düren

Der Kreis Düren beklagt zwei weitere Todesopfer in der Corona-Krise. Gestorben sind ein 88-Jähriger und eine 84-Jährige. Damit liegt die Zahl der Verstorbenen bei 19. Von den insgesamt 508 positiven Fällen sind 273 Menschen wieder gesund, 216 sind aktuell infiziert.

Donnerstag, 16. April: Fast 300 bestätige Fälle im Kreis Euskirchen

299 bestätigte Corona-Fälle wurden bis Donnerstag im Kreis Euskirchen gezählt. Wie das Kreisgesundheitsamt mitteilte, sind 140 vormals Betroffene inzwischen wieder genesen. Die Zahl der Menschen, die bisher an beziehungsweise mit Corona gestorben sind, lag am Donnerstag unverändert bei neun.

Kreis Düren

Im Kreis Düren sind seit Mittwoch zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben: eine 88-jährige Frau und ein 83-jähriger Mann. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer im Kreis Düren auf 17. Nach wie vor ist die Zahl der wieder Genesenen mit 263 höher als die Zahl der aktuell bestätigten Fälle (219).

56 Todesfälle in Städteregion

„Ich bin froh, dass in Berlin und von den Ländern gemeinsam maßhaltende Lockerungen wie zum Beispiel Geschäftsöffnungen beschlossen worden sind“, sagte Landrat Wolfgang Spelthahn und betonte: „Bei all unserem Handeln müssen wir immer daran denken, dass die Gesundheit das Allerwichtigste ist“. Diese Sicht gelte natürlich auch mit Blick auf die Veranstaltungsabsagen im Sommer, auch wenn sie schmerzhaft seien.

In der Städteregion Aachen ist die Zahl der an Covid-19 verstorbenen Menschen bis Donnerstag auf 56 (Vortag: 54) gestiegen. 1623 (1583) bestätigte Coronafälle gab bis Donnerstag in der Städteregion. 1058 ehemals positiv auf das Corona-Virus getestete Personen sind inzwischen wieder gesund.

Mittwoch, 15. April:

Im Kreis Euskirchen gibt es fast so viele Menschen, die nach einer Infizierung mit Corona wieder genesen sind, wie Leute, die akut davon betroffen sind. Das waren am Mittwoch 141, die Zahl der Genesenen lag bei 139. Insgesamt wurden bis Mittwoch 289 Personen (Vortag: 285) positiv getestet. Neun Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Am Mittwoch gab es kreisweit 162 begründete Verdachtsfälle.

Die Kommunen: Bad Münstereifel 26 akut/22 genesen; Blankenheim 4 akut/7 genesen; Dahlem 1 akut/5 genesen; Euskirchen 69 akut/32 genesen; Hellenthal 3 akut/1 genesen; Kall 5 akut/3 genesen; Mechernich 11 akut/15 genesen; Nettersheim 3 akut/2 genesen; Schleiden 10 akut/14 genesen; Weilerswist 6 akut/17 genesen; Zülpich 3 akut/21 genesen.

Kreis Düren

Bis Mittwoch haben 257 Menschen im Kreis Düren eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden. 207 sind aktuell noch infiziert. Die Zahl der Infizierten im gesamten Kreis steigt damit auf 479 (Vortag: 466) . Die Zahl der Todesopfer ist nicht weiter gestiegen. Sie liegt bei 15.

Städteregion Aachen

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle ist in der Städteregion Aachen von Dienstag bis Mittwoch um zwei auf 54 gestiegen. „Hinzugekommen sind eine 97-jährige und eine 81-jährige Frau aus Würselen“, teilte die Pressestelle mit. Demnach gehörten alle bislang gestorbenen, auf das Corona-Virus positiv getesteten Patienten nach bisherigem Erkenntnisstand zu den Risikogruppen, hatten multiple Vorerkrankungen und/oder geschwächte Immunsysteme nach Krebserkrankungen.

Bis zum Mittwoch gab es in der Städteregion 1583 positive Fälle (Vortag: 1557), davon 799 (Vortag: 785) in der Stadt Aachen. 1009 (Vortag: 949) vormals positiv auf das Corona-Virus getestete Personen seien inzwischen wieder gesund.

Dienstag, 14. April: 142 Menschen aktuell von Corona betroffen, 134 wieder genesen

19.40 Uhr: Im Kreis Euskirchen wurden bis Dienstag 285 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, sechs mehr als am Vortag. Die Zahl setzt sich zusammen aus 142 akut Betroffenen, 134 inzwischen Genesenen sowie acht Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19 und einem Todesfall, bei dem der Betroffene zwar an einem Schlaganfall gestorben ist, aber ebenfalls positiv auf das Virus getestet worden war. 185 Verdachtsfälle gibt es derzeit im Kreis.

Die Zahlen in den Kommunen Bad Münstereifel: 24 akut/ 22 genesen; Blankenheim: 4 akut/7 genesen; Dahlem: 1 akut/5 genesen; Euskirchen: 70 akut/31 genesen; Hellenthal: 3 akut/1 genesen; Kall: 5 akut/3 genesen; Mechernich: 12 akut/14 genesen; Nettersheim: 2 akut/2 genesen; Schleiden: 12 akut/12 genesen; Weilerswist: 6 akut/16 genesen; Zülpich: 3 akut/21 genesen.

Kreis Düren

Im Kreis Düren ist die Zahl der Menschen, die eine Corona-Infektion überstanden haben und wieder gesundet sind, erstmals höher als die Zahl der aktuell betroffenen Menschen. 238 ehemals Infizierte sind wieder gesund, 213 Bürger sind hingegen noch mit dem Coronavirus infiziert.

„Es ist sicher zu früh, um von einer Kehrtwende zu sprechen. Aber wir befinden uns mit kleinen Schritten auf dem Weg in die richtige Richtung“, so Landrat Wolfgang Spelthahn. Insgesamt stieg die Zahl der positiv Getesteten bis Dienstag auf 466. Am Montag waren es 462.

Städteregion Aachen

In der Städteregion Aachen ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Damit liegt die Zahl bei 52. Hinzugekommen ist eine 94-jährige Frau aus Herzogenrath. Alle bislang gestorbenen, auf das Coronavirus positiv getesteten Patienten gehörten laut Gesundheitsamt nach bisherigem Erkenntnissen zu den Risikogruppen, hatten multiple Vorerkrankungen und/oder geschwächte Immunsysteme nach Krebserkrankungen.

Insgesamt sind bisher 1557 positive Tests (Vortag: 1547) in der Städteregion registriert worden, davon 785 (780) in der Stadt Aachen. 949 der ehemals positiv auf das Coronavirus getestete Personen sind wieder gesund. (sch)

18.05 Uhr: Im Kreis Euskirchen wurden bis Dienstag 285 Menschen positiv auf Covid-19 getestet, sechs mehr als am Vortag. Die Zahl setzt sich zusammen aus 142 akut Betroffenen, 134 inzwischen Genesenen sowie acht Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19 und einem Todesfall, bei dem der Betroffene zwar an einem Schlaganfall gestorben ist, aber ebenfalls positiv auf das Virus getestet worden war. 185 Verdachtsfälle gibt es derzeit im Kreis.

Montag, 13. April: Zwei weitere Todesfälle im Kreis – Zahl der positiv auf Covid-19 Getesteten über Ostern nur leicht gestiegen

17.16 Uhr: Die Zahl der im Kreis positiv auf das Coronavirus getesteten Personen ist über die Ostertage auf 279 gestiegen. Das teilte der Kreis am Montag mit. Bis Ostersonntag zählte das Gesundheitsamt demnach 149 akut Erkrankte und 116 wieder genesene Personen. Die Zahl der begründeten Verdachtsfälle lag bei 185. Zwei weitere Menschen starben an den Folgen der Viruserkrankung. Somit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle, die auf das Coronavirus zurückzuführen sind, auf insgesamt acht. Am Sonntag starb ein 80-jähriger Mann mit Vorerkrankungen an den Folgen des Virus. Ein ebenfalls vorerkrankter 82-Jähriger starb am Montag in einem Krankenhaus außerhalb des Kreises.

Das Gesundheitsamt hat zudem eine Mailadresse für Reiserückkehrer eingerichtet. Wer mehr als 72 Stunden im Ausland war, soll sich danach 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben und das Gesundheitsamt des Kreises informieren. Über Ausnahmen von dieser Regelung – etwa für Pendler – informiert die Internetseite des Kreises.

reiserueckkehrer@kreis-euskirchen.de

www.kreis-euskirchen.de

Kreis Düren

Im Kreis Düren starben drei weitere Menschen an den Folgen des Coronavirus, so eine Mitteilung des Kreises. Damit verzeichnet der Kreis aktuell 15 Todesfälle. Es starben demnach am Samstag eine 88-jährige Frau an Covid-19, am Sonntag ein 84 Jahre alter Mann sowie eine 97 Jahre alte Frau. 462 Menschen im Kreisgebiet wurden bislang positiv auf das Virus getestet. 229 davon sind bereits wieder gesund. „Wir sprechen den Familien und Angehörigen der Verstorbenen unser tief empfundenes Mitgefühl aus“, sagte Landrat Wolfgang Spelthahn. Gleichzeitig rief er dazu auf, sich weiterhin an Kontaktverbot und Abstandsregeln zu halten.

Städteregion Aachen

Aktuell zählt die Städteregion 1547 bestätigte Coronafälle. 922 ehemals positiv getestete Personen sind inzwischen wieder gesund. Die Zahl der Todesfälle infolge einer Covid-19-Erkrankung liegt bei 51. Die Abstrichzentren öffnen am Dienstag wieder normal. Das Gesundheitsamt ruft alle Mitarbeiter aus Alten-, Wohn- und Pflegeeinrichtungen, sich testen zu lassen – und zwar unabhängig davon, ob sie Symptome haben.

Freitag, 10. April: 15 Menschen mit Covid-19 im Krankenhaus – Sechs Todesopfer

17.00 Uhr: Die Zahl der Todesopfer durch Corona hat sich im Kreis Euskirchen im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag um eines auf sechs erhöht. Wie die Kreispressestelle mitteilte, handelte es sich um einen betagten Patienten mit Vorerkrankungen. Kreisweit erhöhte sich die Zahl der Covid-19-Fälle um 17 auf insgesamt 271.

Bei den Tests, die in der Flüchtlingsunterkunft in Vogelsang durchgeführt wurden, wurde einer der insgesamt 221 dort untergebrachten Geflüchteten positiv auf das Virus getestet. Alle weiteren Tests, so die Kreispressestelle, seien unauffällig gewesen.

Kreis Düren

Auch im Kreis Düren steigt die Zahl der Genesenen. Wie die Dürener Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, seien seit Ausbruch der Corona-Krise von den insgesamt 413 positiv getesteten Menschen 195 wieder gesund. 206 Kreisbürger seien aktuell noch mit dem Virus infiziert.



Zwölf Menschen sind bisher im Kreis Düren an den Folgen von Covid-19 gestorben. Insgesamt seien bislang 4700 Corona-Tests im Kreis Düren durchgeführt worden.

Städteregion Aachen



In der Städteregion Aachen wurden bis Freitag 1465 positive Fälle registriert, davon 753 in der Stadt Aachen. 826 ehemals positiv auf das Corona-Virus getestete Personen sind inzwischen wieder gesund.



Die Zahl der aus den städteregionalen Krankenhäusern gemeldeten Todesfälle lag am Freitag bei 48. Hinzugekommen sind eine 83-jährige Frau, ein 83-jähriger Mann und zwei 85-jährige Männer aus Aachen, ein 78-jähriger Mann und eine 75-jährige Frau aus Monschau und eine 91-jährige Frau aus Simmerath.



Alle bislang gestorbenen Patienten, die auf das Corona-Virus positiv getestet wurden gehörten nach bisherigem Erkenntnisstand zu den Risikogruppen. Sie hatten multiple Vorerkrankungen oder geschwächte Immunsysteme nach Krebserkrankungen.

Donnerstag, 9. April: Mehr als 100 Patienten im Kreis Euskirchen wieder gesund

18.30 Uhr: Die Zahl der Todesopfer durch Corona hat sich im Kreis Euskirchen von Mittwoch auf Donnerstag nicht erhöht und liegt aktuell bei fünf. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, wurden kreisweit bisher 254 Covid-19-Fälle erfasst.

Die Zahl der genesenen Personen liege mittlerweile im dreistelligen Bereich (103). In den Krankenhäusern im Kreis werden nach Auskunft des Kreises aktuell 15 Patienten behandelt. Die Zahl der Verdachtsfälle beziffert der Kreis mit 184.

Mit 69 positiv Getesteten liegt die Kreisstadt Euskirchen weiter an der Spitze, gefolgt von er Stadt Bad Münstereifel (20) sowie de Städten Schleiden und Mechernich (jeweils 14). In Zülpich wurden acht Menschen positiv getestet, in Kall sieben, in Weilerswist sechs, in Blankenheim fünf, in Dahlem vier, in Hellenthal drei und in Nettersheim einer.

Kreis Düren

Auch im Kreis Düren steigt die Zahl der Genesenen. Wie die Dürener Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, seien seit Ausbruch der Corona-Krise von den insgesamt 413 positiv getesteten Menschen 195 wieder gesund. 206 Kreisbürger seien aktuell noch mit dem Virus infiziert.

Zwölf Menschen sind bisher im Kreis Düren an den Folgen von Covid-19 gestorben. Insgesamt seien bislang 4700 Corona-Tests im Kreis Düren durchgeführt worden.

Städteregion Aachen

In der Städteregion Aachen wurden bislang 1426 positive Fälle registriert, davon 737 in der Stadt Aachen. 755 ehemals positiv auf das Corona-Virus getestete Personen sind inzwischen wieder gesund.

Die Zahl der aus den städteregionalen Krankenhäusern gemeldeten Todesfälle lag am Donnerstag bei 41. Hinzugekommen sind eine 89-jährige Frau und 80-jähriger Mann aus Aachen, ein 83-jähriger Mann und eine 72-jährige Frau aus Herzogenrath sowie eine 89-jährige Frau aus Monschau.

Alle bislang gestorbenen Patienten, die auf das Corona-Virus positiv getestet wurden, gehörten nach bisherigem Erkenntnisstand zu den Risikogruppen. Sie hatten multiple Vorerkrankungen oder geschwächte Immunsysteme nach Krebserkrankungen. (Christoph Heup)

Mittwoch, 8. April: Senioreneinrichtung in Bad Münstereifel unter Quarantäne

17.51 Uhr: In einer Senioreneinrichtung in Bad Münstereifel hat sich nach Angaben des Kreises Euskirchen ein Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Das Haus sei sofort unter Quarantäne gestellt worden. Von den Kontaktpersonen, also den Bewohnern und Mitarbeitern, sind Abstriche genommen worden. „Die Ergebnisse stehen noch aus“, so Kreissprecher Wolfgang Andres. Angehörige der Bewohner der Einrichtung sind telefonisch über den Corona-Fall informiert worden.

Am Mittwoch gab es das fünfte Todesopfer im Kreisgebiet zu beklagen: Ein 81 Jahre alter Mann mit Vorerkrankungen ist an den Folgen von Covid-19 gestorben. Zwölf Patienten werden in den Krankenhäusern behandelt. Seit Beginn der Registrierung sind 231 Covid-19-Fälle erfasst worden. Da 92 der positiv Getesteten inzwischen wieder gesund sind, liegt die Zahl der tatsächlich Infizierten bei 139, fünf weniger als am Dienstag.

Kreis Düren

„Wir freuen uns, dass immer mehr Menschen gesund werden“, sagte der Dürener Landrat Wolfgang Spelthahn dieser Zeitung. Am Mittwoch betrug die Zahl der Genesenen 182. Am Dienstag waren es acht weniger. Dennoch sei es das vorrangige Ziel, die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, so Spelthahn weiter.

Die Zahl der bisher positiv Getesteten liegt aktuell bei 387. Abzüglich der 182 Genesenen beträgt die tatsächliche Zahl der Infizierten 205. Am Dienstag waren es 192. Die meisten Fälle gibt es in Düren (105). In Heimbach wurden bislang zwei und in Nideggen 15 Personen positiv gestestet.

Städteregion Aachen

Einen weiteren und somit den 36. Todesfall vermeldete die Städteregion Aachen. Dabei handelt es sich um einen 78-jährigen Mann aus Eschweiler. Alle Todesopfer gehören laut Städteregion zu den Risikogruppen, hatten multiple Vorerkrankungen oder ein geschwächtes Immunsystem. Aktuell gibt es 1367 bestätigte Corona-Fälle. Da 699 Menschen inzwischen wieder gesund sind, beträgt die Zahl der tatsächlich Infizierten aktuell 668 (Vortag: 633).

Dienstag, 7. April: Zwei weitere Menschen im Kreis Euskirchen gestorben

18:10 Uhr: Die Zahl der an den Folgen von Covid-19 gestorbenen Menschen hat sich am Dienstag im Kreis Euskirchen von zwei auf vier erhöht. Nach Angaben von Christian Ramolla, Leiter des Kreisgesundheitsamtes, handelt es sich um einen 79 Jahre alten Mann und eine 90-jährige Frau mit Vorerkrankungen. Seit Beginn der Registrierung sind 228 Covid-19-Fälle erfasst worden. Am Montag waren es neun weniger. 84 der 228 positiv Getesteten sind inzwischen laut Kreisgesundheitsamt wieder gesund. Somit liegt die Zahl der tatsächlich Infizierten bei 144 (Vortag: 138). Zudem gibt es 199 Verdachtsfälle. Ein Hotspot ist Euskirchen mit 66 Erkrankten. In Nettersheim gibt es keinen Corona-Fall.

Kreis Düren

„Wenn auch nur ein positiver Fall vorliegt, werden alle Bewohner und das Personal der Senioren- und Pflegeheime, das Kontakt zu den Patienten hatte, getestet“, kündigte Dr. Norbert Schnitzler, Leiter des Dürener Gesundheitsamtes, an. Bisher seien in diesen Häusern 32 Bewohner und 21 Mitarbeiter positiv getestet worden. Sechs Bewohner mit einem Durchschnittsalter von 86 Jahren seien gestorben. Das zeige eindrücklich, so Schnitzler weiter, dass ältere Menschen besonders von der Corona-Krise betroffen und somit besonders schutzwürdig seien.

Die Zahl der insgesamt positiv getesteten Menschen liege bei 366 (Vortag: 352). Da 174 von ihnen wieder genesen sind, beträgt die tatsächliche Zahl der Infizierten 192 (Stand Dienstag). Am Montag waren es drei weniger.

Städteregion Aachen

Die gemeinsam tagenden Krisenstäbe der Städteregion und der Stadt Aachen vermeldeten am Dienstag, Stand 10.30 Uhr, 1295 bestätigte Corona-Fälle, das sind 23 mehr als am Montag. Allerdings sind 662 (Vortag: 595) ehemals positiv Getestete inzwischen wieder gesund. Demnach liegt die Zahl der tatsächlich Infizierten bei 633. Am Montag waren es mit 677 noch 44 mehr. 35 Menschen sind laut den Krankenhäusern an den Auswirkungen von Covid-19 gestorben. Am Dienstag gab es keine weiteren Covid-19-Opfer.

Doch am Montagabend warteten die Krisenstäbe mit einer Hiobsbotschaft auf und vermeldeten acht weitere Todesfälle. Es handelt sich um eine 56-jährige Stolbergerin mit multiplen Vorerkrankungen, eine 96-jährige Aachenerin sowie Männer im Alter von 70 bis 90 Jahren aus Simmerath, Würselen und Aachen.

Der Aachener Oberbürgermeister Marcel Philipp sprach bezüglich der Alten-, Wohn- und Pflegeeinrichtungen von „einem der größten Themen, das uns aktuell beschäftigt“. Zurzeit seien von den rund 190 Einrichtungen in sechs Häusern Bewohner und in 19 Häusern Personal an Covid-19 erkrankt.

Montag, 06. April: Polizist positiv getestet – Gesundheitsamt meldet zweiten Todesfall im Kreis

17:30 Uhr: In der Direktion Verkehr der Polizei ist ein Beamter positiv auf Corona getestet worden. Das bestätigte der Euskirchener Polizeisprecher Lothar Willems am Montag auf Anfrage: „Wir sind zurzeit dabei, die Kontaktpersonen des Kollegen zu ermitteln und werden sie dann absondern.“

Die Kollegen des Mannes, die in den Mechernicher Dienststellen Verkehrskommissariat und Verkehrsdienst arbeiten, wiesen noch keinerlei Symptome auf, die auf eine Infektion schließen ließen. Willems betonte, dass die Funktionstüchtigkeit der Direktion Verkehr nach dem Corona-Fall in keiner Weise eingeschränkt sei: „Alle Kontrollen werden nach wie vor stattfinden.“

Kreis Euskirchen

Seit Beginn der Registrierung sind im Kreisgebiet, Stand Montag, 219 Covid-19-Fälle erfasst worden. Das sind sechs mehr als am Vortag. Nach Angaben von Kreissprecher Wolfgang Andres ist am Samstag ein 70-Jähriger im Krankenhaus an den Folgen von Covid-19 gestorben. Es sei der zweite Todesfall dieser Art im Kreisgebiet.

81 der 219 positiv Getesteten sind inzwischen wieder gesund. Somit liegt die Zahl der aktuell Erkrankten bei 138. Verdachtsfälle gibt es 229. Am Vortag waren es noch 243. Mit 61 kommen die meisten der 138 Infizierten aus dem Euskirchener Stadtgebiet, gefolgt von Bad Münstereifel (17), Schleiden (15) und Mechernich (14).

Kreis Düren

352 Menschen (Vortag: 341) sind bislang positiv getestet worden. Da 163 inzwischen gesund sind, liegt die Zahl der Infizierten aktuell im Kreis Düren bei 189.

Städteregion Aachen

Bislang gibt es 1272 positive Corona-Fälle. Das sind 13 mehr als am Sonntag. Da inzwischen 595 Menschen wieder genesen sind, gibt es aktuell 677 Infizierte. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle liegt unverändert bei 27.

Polizei ahndet Verstöße gegen Kontaktverbot

16.06 Uhr: Die Polizei in Euskirchen hat am Wochenende weitere Verstöße gegen die Verordnung wegen des Coronavirus geahndet. Gegen fünf Männer, die an einer Waschanlage am Narissenweg zusammen standen, wurden Platzverweise erteilt und sie wurden angezeigt. Ähnlich erging es vier Personen, die sich auf einer Bank an der Saarstraße zum Quatschen trafen.

Sonntag, 05. April: 65 Bürger im Kreis Euskirchen nach Covid-19 genesen

17.09 Uhr: Seit Beginn der Registrierung wurden im Kreis Euskirchen 213 Covid-19-Fälle erfasst. Am Freitag lag die Zahl noch bei 209. Ein Patient ist bisher an der Corona-Erkrankung gestorben. Ein weiterer war zwar ebenfalls infiziert, starb aber an einem Schlaganfall. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, sind mittlerweile 65 Bürger genesen. Somit gibt es zurzeit 146 Corona-Infizierte im Kreis Euskirchen (Vortag 142). Davon werden zwölf Patienten in den Krankenhäusern behandelt, drei auf Intensivstationen. Aktuell begründete Verdachtsfälle gibt es derzeit 243.

Im Kreis Düren ist die Zahl der Corona-Todesopfer auf neun gestiegen, nachdem eine 84-Jährige aufgrund ihrer Infektion gestorben ist. Aktuell gibt es im Kreis Düren insgesamt 341 Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. 132 von ihnen sind inzwischen wieder gesund. Bisher, so die Dürener Kreisverwaltung, steige die Zahl der positiv getesteten Menschen weiter linear an. Die seit zwei Wochen geltenden Einschränkungen hätten noch kein Abflachen der Kurve herbeigeführt. Überdurchschnittlich betroffen sei Langerwehe, wo sich die Zahl positiver Tests in den vergangenen sechs Tagen fast verdoppelt habe. In anderen Orten falle der Anstieg weniger stark aus. In der Stadt Heimbach gibt es zwei positiv getestete Bürger.

Freitag, 3. April: 39 Coronavirus-Fälle in Euskirchener Flüchtlingsunterkunft

15.19 Uhr: In der Zentralen Flüchtlingsunterbringung (ZUE) in Euskirchen haben 39 Bewohner Covid-19. Das teilte das Regierungspräsidium Köln mit. Nachdem ein Mann in der ZUE positiv getestet worden war, wurden bei den übrigen Bewohnern Abstriche entnommen. 298 fielen negativ aus. Weitere Ergebnisse standen am Freitagabend noch aus.

In der Unterkunft befinden sich laut Bezirksregierung zu einem Drittel alleinreisende Männer sowie Familien, die in abgetrennten Bereichen untergebracht sind: „Diese Menschen kommen überwiegend aus Kriegsgebieten, haben dramatische Vorgeschichten und sind zum Teil schwerst traumatisiert.“

Neben Quarantäne und räumlicher Trennung wird das Essen nun auf den Zimmern eingenommen. Betreuungspersonal und Sicherheitsdienst wurden verstärkt. Schutzkleidung für Mitarbeiter sei mittlerweile ausreichend vorhanden. Zusätzlich werde geprüft, ob eine Herstellung von Masken innerhalb der Landesunterkunft möglich ist.

Am Freitagmorgen wurde die Polizei gerufen, weil sich ein Mann aus der Quarantäne entfernen wollte. Das sei verhindert worden, so ein Polizeisprecher.

Insgesamt ist die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Euskirchen auf 209 (Vortag 164) gestiegen. Im Kreis Düren stieg die Zahl der Todesfälle um zwei auf acht. 328 Coronafälle (Vortag 303) gab es bis Freitag, 127 davon sind genesen. In der Städteregion Aachen ist die Zahl der Todesfälle um sechs auf 27 gestiegen. Bis Freitag wurden 1155 Menschen (Vortag 1081) positiv getestet.

Junge Leute verstoßen gegen Kontaktverbot

14.02 Uhr: Am frühen Freitagmorgen hat eine

Polizeistreife auf einem Parkplatz an der Heerstraße in Zülpich drei Männer erkannt, die eng zusammenstanden und sich unterhielten. Die Polizisten erteilten den 19 und 20 Jahre alten Männern einen Platzverweis. Sie erhalten jetzt Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Kontaktauflagen.

Donnerstag, 2. April: Mann in Euskirchener Flüchtlingsunterkunft infiziert – drei Todesfälle in Düren

18.23 Uhr: Ein Bewohner der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Euskirchen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte Kreissprecher Wolfgang Andres am Donnerstag mit. Er sei nun im Isolationstrakt der Flüchtlingsunterkunft in Quarantäne untergebracht. Alle weiteren knapp 400 Bewohner der Einrichtung dürfen diese zurzeit nicht mehr verlassen, da sich die Infektionskette laut Andres nicht genau ermitteln ließ. Bei allen wurden Abstriche gemacht.

Die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuz, die die Bewohner betreut haben, wurden ebenfalls untersucht. Insgesamt stieg die Zahl der Infizierten im Kreis auf 164 an (Vortag: 145). Davon sind 59 Personen wieder genesen. Zwölf Patienten befinden sich im Krankenhaus, davon drei auf der Intensivstation. Eine 79-Jährige ist bislang im Kreis Euskirchen an den Folgen des Virus gestorben. 237 Personen gelten als begründete Verdachtsfälle.

Die Lage im Kreis Düren

Drei weitere Todesfälle sind im Kreis Düren zu beklagen. Zwei 85 und 69 Jahre alte Frauen sowie ein 86-jähriger Mann sind an der Virus-Erkrankung gestorben, wie der Kreis am Donnerstag mitteilte. Alle drei litten unter Vorerkrankungen. Die Zahl der Todesopfer stieg damit auf sechs. Insgesamt seien nun 303 Menschen infiziert (Vortag: 282) heißt es in der Mitteilung weiter. 122 davon sind wieder gesund.

Die Situation in der Städteregion Aachen

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in der Städteregion Aachen ist auf 1081 gestiegen (Vortag: 980). Zudem sind fünf weitere Menschen gestorben: Ein 82-jähriger Alsdorfer sowie vier Aachenerinnen, 62, 70, 85 und 86 Jahre alt. Damit stieg die Zahl der Corona bedingten Todesfälle in der Städteregion auf 21. 435 der Infizierten sind wieder genesen.

Mittwoch, 1. April: 49-jähriger Häftling der JVA Erlenhof infiziert

18.11 Uhr: In der Justizvollzugsanstalt Erlenhof (JVA) in Euskirchen gibt es einen bestätigten Corona-Fall. Betroffen ist ein 49-jähriger Mann, der sich im offenen Vollzug befindet und wegen eines Finanzdeliktes verurteilt worden war.

Wie die stellvertretende Anstaltsleiterin Alexandra Weber auf Anfrage dieser Zeitung sagte, befinde sich der Mann in Quarantäne in seiner Privatwohnung. Vier weitere Häftlinge, die zu dem Mann Kontakt gehabt hätten, seien im Haftwohnbereich isoliert worden.

„Der wurde schon in der Vorbereitung auf einen solchen Fall leergeräumt“, sagte Weber. Dort könnten bis zu neun Gefangene isoliert werden. Der Mann hatte sich laut Weber wegen aufgetretener Symptome am Dienstag an seine Hausärztin gewandt, die einen Abstrich genommen habe. Am Mittwoch lag dann das Ergebnis vor.

Der Arbeitgeber des Erkrankten sei informiert worden. Zu Mitarbeitern des Vollzugs habe der Infizierte keinen so engen Kontakt gehabt, daher sei für diese keine Quarantäne nötig. Dies habe eine Rücksprache mit dem Gesundheitsamt ergeben, so Weber. Aktuell seien in der JVA Euskirchen 427 Häftlinge untergebracht.

145 Covid-19 Fälle erfasst

Seit Beginn der Registrierung wurden im Kreis Euskirchen bis Mittwoch 145 Covid-19-Fälle erfasst (Vortag: 134) . Eine Patientin erlag bislang der Corona-Erkrankung, ein weiterer Verstorbener war zwar an Covid-19 erkrankt, starb aber unabhängig davon an einem Schlaganfall. Mittlerweile sind 51 ehemalige Corona-Erkrankte wieder genesen, erläuterte Kreispressesprecher Wolfgang Andres.

Somit gebe es derzeit 92 Corona-Infizierte im Kreis Euskirchen. Davon werden zwölf Patienten in den Krankenhäusern behandelt, drei auf den Intensivstationen. Zudem gebe es aktuell 208 begründete Verdachtsfälle.