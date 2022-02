D'r met Abstand schönste Zoch: 19 Gruppen ziehen virtuell durch den Kreis Euskirchen

Kreis Euskirchen -

Erst traf es die Sitzungen, dann auch den Straßenkarneval: Ein Zug nach dem anderen wurde abgesagt. Richtig schade war das für die Jecken, die schon eifrig Pläne für die Teilnahme am Zoch geschmiedet, Vorbereitungen getroffen und Kostüme bereitliegen hatten.

Das meinte auch die Redaktion. Daher haben wir Corona-konform einen ganz besonderen Karnevalszoch organisiert. Einen, der virtuell durch den Kreis zieht. Mithilfe der vielen Karnevalsfreunde haben wir virtuell den „met Abstand schönsten Zoch“ auf die Beine gestellt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden, auch an Drittstaaten außerhalb des EWR ohne angemessenes Datenschutzniveau. Klicken Sie nur, wenn Sie damit einverstanden sind. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Video-Team filmte 19 Gruppen

Die Resonanz auf unseren Aufruf war enorm. 19 Gruppen haben sich gemeldet und erhielten Besuch von unserem Video-Team. Bei den Drehterminen hatten alle ihren Spaß. Das Video-Team, weil es so herzlich empfangen wurde. Die Gruppen, weil sie wenigstens für die Kamera ein bisschen jeck sein durften. Und die zufällig anwesenden Zuschauer, die sich wunderten, welch närrisches Treiben da trotz Karnevalsabsage stattfand.

19 Gruppen machten mit Die Teilnehmer Mit dabei in unserem virtuellen Karnevalszoch sind folgende Gruppen: Showtanzgruppe „Sugar Girls“ aus Mutscheid

KG Rot-Weiß Enzen mit den Enzbach-Kanonieren

Karnevalsverein Bürvenich

Karnevalistischer Stammtisch N.E.V. aus Dom-Esch

IG Südstadtkarneval Euskirchen

Jecke Höhner aus Euskirchen

Awo-Kita Seilbahn-Kids aus Bergheim

Benedikta Klinkhammer aus Dahlem

Festausschuss Euskirchener Karneval

Mechernicher Karnevalsgesellschaften

Schweinheimer „Flutrüben“

Hovener Jungkarnevalisten aus Zülpich

IGK Kalkar

KG blau-weiß Schleiden

Tanzgarde der Prinzengarde Arloff-Kirspenich

Gesangsgruppe Usem Lamäng aus Mechernich

KG Zölleche Öllege

KG Feytaler Jecken Eiserfey (Lichterzug)

Karnevalsverein Blankenheim(Geisterzug)

Mit jecken Ideen auch in Corona-Zeiten ein bisschen Fastelovend feiern – das hatten die Redaktion und die Gruppen sich so schön vorgestellt. Dann veränderte sich die Lage völlig, als am Weiberdonnerstag mit Putins Einmarsch in die Ukraine ein Krieg in Europa ausbrach.

Die Augen vor dem Weltgeschehen zu verschließen, ist den Karnevalisten wie auch der Redaktion nicht möglich. Während die Karnevalisten überlegen, ob und wie sie ihre Vorhaben dennoch umsetzen, ist es unsere Aufgabe, über das zu berichten, was geschieht – und die Geschehnisse einzuordnen.

Fantastische Botschafter ihrer Orte

Den Krieg nur kurz und knapp zu erwähnen, weil Karneval ist, den man mit all seiner Lebensfreude darstellen will, ist genauso unmöglich wie den Karneval, der noch stattfindet, zu negieren, weil Krieg ist.

Vor diesem Dilemma hat die Redaktion auch beim langfristig geplanten und vorbereiteten „Met Abstand schönsten Zoch“ gestanden. Die Szenen sind am Donnerstag längst im Kasten gewesen: Die Gruppen haben sich Gedanken gemacht, wie sie Corona-konform Freude verbreiten können. Sie haben sich kostümiert, geschminkt und sich als fantastische Botschafter ihrer Orte, ihrer Karnevalsgesellschaften vor der Kamera präsentiert.

Der ursprüngliche Plan der Redaktion war, den Film wie den Kölner Rosenmontagszug „aus der Sprecherkabine“ mit einer fröhlich-jecken Kommentierung zu präsentieren. Doch das erscheint uns in diesen Tagen nicht richtig.

Auf Kommentierung verzichtet

Aber: All die Arbeit, die sich die teilnehmenden Gruppen gemacht haben, soll auch nicht umsonst gewesen sein. Daher verzichten wir auf die Kommentierung und zeigen den Film, um auch in diesen schwierigen Zeiten ein kleines bisschen Spaß an d’r Freud zu verbreiten.

Ein herzliches Danke und ein dreifaches Alaaf gilt den Gruppen, die bei unserem närrischen Vorhaben mitgemacht haben, sowie der Filmcrew, bestehend aus Jennifer Seidel, Elena Pintus, Julia Reuß, Ramona Hammes, Marco Führer und Tom Steinicke sowie Christian Mack, der die vielen Filmschnipsel zu einem virtuellen Karnevalszoch durch den Kreis Euskirchen zusammengefügt hat.

D'r met Abstand schönste Zoch kütt ... höck!

Wie es sich gehört, startet „D’r met Abstand schönste Zoch“ an diesem Rosenmontag um exakt 11.11 Uhr. Anzuschauen ist er über Youtube.